Dziś sprzedaż produktu lub usługi nie wystarczy, by zjednać sobie klientów. Ze względu na dużą podaż podobnych propozycji, klienci szukają czegoś więcej, jak personifikacji i efektywnego doświadczenia podczas interakcji z marką.

To spowodowało, że firmy zaczęły odchodzić od podejścia "klientocentrycznego". Dlatego też, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) łączy się z działaniem firm.

Czym jest rozwiązanie CRM?

CRM gromadzi wszystkie dane w jednym miejscu, w tym interakcje, historię zakupów i dane klientów, takie jak nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i preferencje. Informacje te są zwykle rozpowszechniane w wielu kanałach pracy, co sprawia, że śledzenie danych jest na ogół trudne. Jednak system ten jest korzystny nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale może również poprawić organizację jako całość: CRM centralizuje wszystkie dane i udostępnia je wielu poziomom zarządzania - marketingowi, sprzedaży, obsłudze klienta i innym.

Dlaczego potrzebujesz CRM?

Wdrożenie systemu CRM pomoże rozwiązać kilka najważniejszych problemów biznesowych, takich jak:

Zbieraj i twórz profile klientów, aby łatwiej śledzić zwyczaje zakupowe i zachowania klientów, a także móc złożyć grupę klientów i skierować odpowiednią kampanię marketingową we właściwym czasie.

Stworzyć skuteczną i spersonalizowaną interakcję z klientem. Ponieważ wszystkie dane są gromadzone i znajdują się w jednym miejscu, nie ma potrzeby kilkakrotnego żądania od klienta tych samych informacji.

Ogranicz nieporozumienia i zapewnij przejrzystość informacji w swojej organizacji, udostępniając dane dotyczące przydzielonych zadań, analityki, skuteczności strategii itp. W ten sposób każdy w firmie otrzymuje możliwość wglądu we wszystkie procesy biznesowe.

Czynniki wewnętrzne wpływające na wdrożenie CRM

Chociaż CRM jest korzystnym rozwiązaniem dla organizacji, niektóre czynniki wewnętrzne mogą wpłynąć na jego wdrożenie i restrukturyzację zwykłego przepływu pracy.

Zaangażowanie kierow nictwa - od najwyższego kierownictwa wymaga się skutecznego komunikowania, że CRM nie jest źródłem zagrożenia dla pracowników i że będzie jedynie optymalizował proces pracy. Takie wsparcie sprawi, że środowisko wewnętrzne uzna CRM za ważny element strategii biznesowej, angażując się w działania świadczące o zaangażowaniu we wdrożenie CRM

Kultura organizacyjna - wymaga się, aby pracownicy znali i rozumieli CRM oraz stojące za nim strategie organizacyjne. Nowy system jest ściśle związany z kulturą pracy opartą na współpracy i będzie wymagał od pracowników zmiany nastawienia na integracyjną współpracę, komunikację i udział personelu wszystkich szczebli w celu dostarczenia klientom jednolitego obrazu firmy i jej produktów.

Zasoby finansowe - wdrożenie, stały monitoring i aktualizacja systemu CRM, zawsze będzie wymagała solidnego wsparcia finansowego ze strony firmy. Wymaga to przeanalizowania sytuacji ekonomicznej i podjęcia decyzji, czy organizacja będzie w stanie sfinansować system w dłuższym okresie czasu.

Rozwój systemu - system CRM nie jest taki sam w każdej organizacji, ponieważ firmy wymagają różnych funkcji, różnych poziomów automatyzacji i różnych zastosowań. CRM jest narzędziem do osiągnięcia strategii organizacji, więc kierownictwo musi przemyśleć każdy szczegół systemu i unikać włączania wszystkich dostępnych funkcji, w przeciwnym razie CRM stanie się rozproszony, skomplikowany i doda koszty z powodu niepotrzebnych funkcji.

Czynniki zewnętrzne wpływające na wdrożenie CRM

Niektóre zewnętrzne wpływy mogą wpływać na system Customer Relationship Management.

Regulacje dotyczące prywatności danych - wymagają od firm ochrony danych osobowych konsumentów, jednak czasami firmom nie wolno nawet przechowywać tych danych. Na przykład marketerzy, którzy zbierają dane klientów z UE, nie mogą zbierać i wykorzystywać danych z plików cookie, danych o wrażeniach lub danych osobowych bez wyraźnej zgody W ramach GDPR. Klienci są zobowiązani do afirmatywnej zgody na zbieranie ich danych i każde zamierzone użycie.

Naruszeniebezpieczeństwa przez hakerów - ten czynnik bezpośrednio wpływa na zaufanie klientów i może uniemożliwić zbieranie danych z rynku docelowego w przyszłości. Ponadto, wyciek danych może zaszkodzić nie tylko reputacji firmy na zewnątrz, ale także zgubić jej wewnętrzne działania.

Zmiany technologiczne - co roku pojawiają się nowe technologie, które mogą uzupełnić oprogramowanie CRM, ale będą też wymagały ponownej zmiany struktury operacyjnej organizacji.

Budować czy korzystać z gotowego systemu CRM?

Przy wdrażaniu CRM organizacje zawsze stają przed wyborem - instalacja gotowego systemu CRM (Zoho, Salesforce, Zendesk itp.) lub budowa nowego systemu w oparciu o wymagania tylko swojej firmy.

Oczywiście, instalacja gotowego rozwiązania CRM zajmie trochę czasu. Jednak gotowe systemy są zwykle przesycone różnymi właściwościami, z których wykorzystasz tylko 5% i przepłacisz za niewykorzystane 95%.

Konfiguracja nowego CRM może trwać miesiące, a nawet rok, ponieważ czas ten zależy od stopnia dostosowania - poziomu dostępu, funkcji, które chcesz dodać do CRM, oraz ilości danych, które trzeba zmigrować do nowego systemu. Mając własny CRM, możesz zainstalować i korzystać tylko z tych funkcji, które są Ci potrzebne, co odpowiednio zmniejsza Twoje miesięczne koszty.

AppMaster.io pozwala tworzyć nowoczesne oprogramowanie bez dodatkowych kosztów w oparciu o własną platformę no-code. Twoje oprogramowanie może zawierać tylko część serwerową lub może być uzupełnione o pełnoprawne aplikacje webowe lub mobilne, również tworzone przy użyciu platformy. Takie oprogramowanie w niczym nie ustępuje oprogramowaniu tworzonemu przez profesjonalnych programistów, ponieważ platforma nie tylko generuje kod źródłowy gotowy do eksportu, ale także pozwala umieścić go na dowolnej chmurze lub prywatnym serwerze wprost ze środowiska pracy.

Aby dowiedzieć się, jak zbudować swój biznesowy CRM za pomocą no-code, skontaktuj się z deweloperami bezpośrednio na czacie społeczności lub przeczytaj jedną z historii klientów, którzy z powodzeniem uruchomili swój system CRM oparty na platformie AppMaster.io.