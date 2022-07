Der Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung reicht heute nicht mehr aus, um Ihre Kunden zu gewinnen. Aufgrund des reichhaltigen Angebots an ähnlichen Angeboten suchen Kunden nach etwas mehr wie Personifizierung und einem effizienten Erlebnis bei der Interaktion mit der Marke.

Dies führte dazu, dass Unternehmen von einem „kundenzentrierten“ Ansatz abwichen. Daher fusioniert das Customer Relationship Management oder CRM innerhalb des Unternehmensbetriebs.

Was ist eine CRM-Lösung?

CRM sammelt alle Daten an einem Ort, einschließlich Interaktionen, Kaufhistorie und Kundendaten wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Präferenzen. Diese Informationen werden in der Regel über mehrere Arbeitskanäle verbreitet, was die Nachverfolgung der Daten im Allgemeinen erschwert. Dieses System ist jedoch nicht nur aus Verbrauchersicht von Vorteil, sondern kann auch die Organisation insgesamt verbessern: CRM zentralisiert alle Daten und stellt sie mehreren Managementebenen zur Verfügung – Marketing, Vertrieb, Kundensupport und anderen.

Warum brauchen Sie CRM?

Die Implementierung eines CRM-Systems wird dazu beitragen, einige der wichtigsten Geschäftsprobleme zu lösen, wie zum Beispiel:

Sammeln und erstellen Sie Kundenprofile, um das Kaufverhalten und das Kundenverhalten einfacher zu verfolgen, eine Kundengruppe zusammenzustellen und die richtige Marketingkampagne zur richtigen Zeit zu steuern.

Schaffen Sie eine effektive und personalisierte Interaktion mit Ihrem Kunden. Da alle Daten gesammelt und an einem Ort gespeichert sind, müssen dieselben Informationen nicht mehrmals vom Kunden angefordert werden.

Reduzieren Sie Missverständnisse und sorgen Sie für Transparenz der Informationen in Ihrem Unternehmen, indem Sie Daten zu zugewiesenen Aufgaben, Analysen, Strategieeffektivität usw. austauschen. Somit erhält jeder im Unternehmen die Möglichkeit, alle Geschäftsprozesse einzusehen.

Interne Faktoren, die die Implementierung von CRM beeinflussen

Obwohl CRM eine vorteilhafte Lösung für das Unternehmen ist, können einige interne Faktoren die Implementierung beeinträchtigen und den üblichen Workflow neu strukturieren.

Engagement des Managements – Das Top-Management muss effektiv kommunizieren, dass CRM keine Bedrohung für die Mitarbeiter darstellt und lediglich den Arbeitsprozess optimiert. Durch diese Unterstützung wird das interne Umfeld CRM als wichtiges Element der Geschäftsstrategie anerkennen, indem es an Aktivitäten beteiligt wird, die das Engagement für die CRM-Implementierung demonstrieren

Organisationskultur – Die Mitarbeiter müssen die CRM- und Organisationsstrategien dahinter kennen und verstehen. Das neue System ist eng mit der kooperativen Arbeitskultur verbunden und erfordert von den Mitarbeitern eine Änderung der Einstellung zu integrativer Zusammenarbeit, Kommunikation und Beteiligung des Personals auf allen Ebenen, um den Kunden eine einheitliche Sicht auf das Unternehmen und seine Produkte zu vermitteln.

Finanzierungsressourcen – die Implementierung, kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung des CRM-Systems würde immer eine solide finanzielle Unterstützung des Unternehmens erfordern. Dies erfordert eine Analyse der wirtschaftlichen Situation und eine Entscheidung, ob die Organisation die Anlage langfristig finanzieren kann.

Systementwicklung – Ein CRM-System ist nicht in jedem Unternehmen gleich, da Unternehmen unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Automatisierungsgrade und unterschiedliche Anwendungen benötigen. CRM ist ein Werkzeug, um die Strategie eines Unternehmens zu verwirklichen, daher muss das Management jedes Detail des Systems durchdenken und vermeiden, alle verfügbaren Funktionen einzubeziehen. Andernfalls wird CRM verstreut, komplex und verursacht durch unnötige Funktionen zusätzliche Kosten.

Externe Faktoren, die die Implementierung von CRM beeinflussen

Einige externe Einflüsse können das Customer-Relationship-Management-System beeinflussen.

Datenschutzbestimmungen – verlangen von Unternehmen, die personenbezogenen Daten von Verbrauchern zu schützen, jedoch dürfen Unternehmen diese Daten manchmal nicht einmal aufbewahren. Vermarkter, die EU-Kundendaten sammeln, dürfen beispielsweise ohne ausdrückliche Zustimmung gemäß DSGVO keine Cookie-Daten, Impressionsdaten oder personenbezogene Daten erheben und verwenden. Kunden müssen der Erhebung ihrer Daten und jeder beabsichtigten Verwendung ausdrücklich zustimmen.

Sicherheitsverletzungen durch Hacker – dieser Faktor wirkt sich direkt auf das Vertrauen der Kunden aus und könnte das Sammeln von Daten aus dem Zielmarkt in Zukunft verhindern. Außerdem kann der Datenverlust nicht nur dem Ruf des Unternehmens nach außen schaden, sondern auch seinen internen Betrieb zum Scheitern bringen.

Technologische Veränderungen – jedes Jahr entstehen neue Technologien, die CRM-Software ergänzen können, aber auch die Betriebsstruktur einer Organisation muss sich erneut ändern.

Ein fertiges CRM-System aufbauen oder nutzen?

Bei der CRM-Implementierung stehen Unternehmen immer vor der Wahl - ein fertiges CRM-System (Zoho, Salesforce, Zendesk usw.) zu installieren oder ein neues System basierend auf den Anforderungen ihres Unternehmens aufzubauen.

Die Installation einer fertigen CRM-Lösung nimmt natürlich etwas Zeit in Anspruch. Allerdings sind vorgefertigte Systeme in der Regel mit unterschiedlichen Eigenschaften übersättigt, von denen Sie nur 5 % verbrauchen und für ungenutzte 95 % zu viel bezahlen.

Das Einrichten eines neuen CRM kann Monate oder sogar ein Jahr dauern, da die Zeit vom Grad der Anpassung abhängt – von der Zugriffsebene, den Funktionen, die Sie zu Ihrem CRM hinzufügen möchten, und der Datenmenge, die in das System migriert werden muss neues System. Mit Ihrem eigenen CRM können Sie nur die Funktionen installieren und nutzen, die Sie benötigen, was Ihre monatlichen Kosten entsprechend reduziert.

Mit AppMaster.io können Sie moderne Software ohne zusätzliche Kosten basierend auf einer eigenen No-Code-Plattform erstellen. Ihre Software kann entweder nur den Serverteil umfassen oder durch vollwertige Web- oder Mobilanwendungen ergänzt werden, die ebenfalls auf der Plattform erstellt werden. Eine solche Software steht Software von professionellen Entwicklern in nichts nach, da die Plattform nicht nur exportfähigen Quellcode generiert, sondern auch direkt aus der Arbeitsumgebung auf beliebige Cloud- oder private Server platziert werden kann.

Um zu erfahren, wie Sie Ihr Business-CRM ohne Code aufbauen, kontaktieren Sie die Entwickler direkt im Community -Chat oder lesen Sie eine der Kundengeschichten , die sein CRM-System auf Basis der AppMaster.io-Plattform erfolgreich eingeführt haben.