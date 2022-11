De term "automatisering" werd niet altijd geassocieerd met high-tech fabrieken bemand met robots. Automatisering op de werkplek kan vele vormen aannemen, maar een veel voorkomende vorm is dat robots werk doen dat vroeger door mensen werd gedaan, zoals in no-code platforms. Subtiele vormen van automatisering zijn te vinden in zelfs de meest elementaire hedendaagse softwareprogramma's, terwijl meer expliciete vormen te zien zijn in zaken als zelfrijdende auto's en robots.

Wat is automatisering en hoe implementeert u het op uw werkplek?

Automatisering op de werkplek vindt plaats wanneer een computer vooraf bepaalde en repetitieve taken uitvoert zonder menselijke tussenkomst. Hierdoor kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen en de levenskwaliteit van werknemers verbeteren. Verder opent het de weg voor digitale transformatie. In deze context verwijst "workflow" vaak naar de verschillende manieren waarop werkplekken technologie gebruiken om dingen gedaan te krijgen, van het afhandelen van e-mails en verkoopleads tot het verminderen van papier en het bijhouden van gegevens.

Automatisering kan in een bedrijf worden toegepast met behulp van robots, machines, algoritmen en software. Automatisering op de werkplek wordt ook gebruikt om tijdrovende en dure handelingen voor bedrijven te voltooien. Het resulteert in no-code platforms. Eén toepassing van automatisering op de werkplek is het gebruik van technologieën die sollicitaties snel kunnen doornemen door te zoeken naar bepaalde trefwoorden en de meest gekwalificeerde sollicitanten te selecteren.

Hoe wordt automatisering op de werkplek gebruikt?

Deze nieuwe digitale transformatie is het beroepsleven van veel mensen gaan beheersen.

Nu de samenwerking tussen mensen en machines steeds geavanceerder wordt, moeten we automatisering ontwikkelen en implementeren die geen negatieve invloed heeft op de psychologie van werknemers.

Laat het saaie achterwege

Bijna elk artikel over automatisering zal u vertellen dat programma's kunnen worden gebruikt voor routineklusjes zoals datamining en administratie. Er wordt niet vermeld hoe dit het moreel op de werkplek beïnvloedt. Uw werknemers zullen worden opgezadeld met taken die niet essentieel zijn voor hun werk als de werkplek niet wordt geautomatiseerd. In feite wordt slechts 45% van de werkweek besteed aan werkelijke werkgerelateerde activiteiten (in tegenstelling tot onderbrekingen en andere administratieve taken). Uw personeel wordt opgejaagd en staat onder druk, waardoor de kans op fouten toeneemt. De afwezigheid van menselijke betrokkenheid in het proces wordt mogelijk gemaakt door automatisering. Daarom zullen werknemers minder druk voelen om zich door alledaagse taken heen te worstelen om aan hun echte werk toe te komen. Het resultaat is minder stress en een aangenamere werkomgeving omdat werkplekautomatisering de digitale transformatie kan verbeteren en administratieve fouten kan terugdringen.

Het dient als helper

Software ontworpen voor het automatiseren van taken is in essentie een helper. Door spreadsheets te maken, processen te starten, gegevens te extraheren en te verplaatsen, enzovoort, krijgt elk van uw werknemers zijn eigen persoonlijke assistent voor digitale transformatie. Dit vereenvoudigt het proces van klantenbeheer. Een goede automatiseringswerkplek verhoogt het moreel in het algemeen, waardoor iedereen prettiger werkt en beter voorbereid is om klanten te helpen. Zonder de klant te laten wachten terwijl hij informatie zoekt, kan het personeel zijn service beter afstemmen op elk individu. Het verbetert de algehele digitale transformatie. Met behulp van automatiseringssoftware kunnen klanten snel en gemakkelijk hulp krijgen. En deze voordelen blijven niet beperkt tot de werkplek alleen. De geautomatiseerde werkplekomgeving (bijvoorbeeld door middel van no-code platforms) die u hebt gecreëerd, zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op uw klantenkring.

Betrokkenheid van het team is de sleutel tot succes

Excel spreadsheets zijn zo leuk om te vullen! Het is gemakkelijk om ontmoedigd te raken op het werk als je denkt aan alle fantastische en zinvolle dingen die je zou kunnen doen in plaats van de saaie en zielverpletterende routine waarin je vastzit. Werknemers kunnen productiever, creatiever en nuttiger werk verrichten omdat automatiseringssoftware alle administratieve taken afhandelt - de taken die, ondanks hun noodzaak, precies het tegenovergestelde van nuttig lijken wanneer ze gedwongen moeten worden uitgevoerd. Een van de beste manieren om jezelf op de been te houden is dat bevredigende gevoel van succes. Teamleden die uitdagende opdrachten krijgen, hebben meestal meer belangstelling voor hun werk en raken meer toegewijd aan de organisatie als geheel. Het werk met een hogere waarde dat mogelijk wordt gemaakt door de automatisering van de werkplek in het bedrijf kan werknemers dus een echt gevoel van voldoening geven. Het is geen geheim dat mensen die een digitale transformatie meemaken, melden dat ze zich als robots voelen. Uw teamleden zullen trotser zijn op hun werk als ze geloven dat het zin heeft. Anders gezegd, een automatiseringswerkplek bevordert een opgewekte automatiseringswerkplek door werknemers een gevoel van doelgerichtheid in hun werk te geven.

Wat zijn de voordelen van automatisering op de werkplek?

Er is tegenwoordig overal een app voor, van het huren van een taxi tot het opzetten van een sollicitatiegesprek. Anderen maken zich zorgen dat robots en AI hun baan zullen inpikken, maar het bewijs toont aan dat het tegendeel waar is: dat AI, no-code platforms en automatisering ons leven echt gemakkelijker maken. Dat is niet alleen sneller, maar ook een kwaliteitsverbetering. Doordat we minder tijd besteden aan saaie activiteiten, gaat onze output omhoog. In plaats van onze tijd te besteden aan alledaagse maar essentiële taken, kunnen we ons richten op het stimuleren van de groei van het bedrijf en het bereiken van de belangrijkste doelen. Laten we eens kijken naar de voordelen van een geautomatiseerde werkplek.

Eenvoudigere en effectievere communicatie

Een effectief workflowautomatiseringssysteem kan de interactie tussen teams sterk verbeteren. Het hoge personeelsverloop kan door het gebruik van dit systeem worden verminderd, aangezien ontevredenheid over de communicatiestijl van het bedrijf een veel voorkomende oorzaak is die door werknemers wordt gemeld. In plaats van elkaar handmatig te herinneren, ontvangen teamleden automatische herinneringen via workflowautomatiseringssoftware, wat de samenwerking binnen het team sterk verbetert.

Betere bescherming en beveiliging

Het gebruik van messen, lassen, chemische blootstelling en andere gevaren worden op de geautomatiseerde werkplek vervangen door robots. Het is gemakkelijk te zien hoe menselijke fouten, vooral na een lange dienst, rampzalige gevolgen kunnen hebben in een dergelijke werkomgeving. Automatisering helpt fouten van werknemers op de geautomatiseerde werkplek te verminderen. Automatiseringstools kunnen worden gebruikt om verdacht online gedrag in de gaten te houden. Dit helpt bij het handhaven van de veiligheid van uw privégegevens.

Vultijden worden verkort

Hoe langer een functie onvervuld blijft, hoe meer geld een bedrijf verliest, zowel door de afwezigheid van de oorspronkelijke werknemer als door de opportuniteitskosten om een vervanger te vinden. Daarom is het van vitaal belang de doorlooptijd te verkorten om het anders aanzienlijke productieverlies tot een minimum te beperken. Bijna elk aspect van de aanwervingsprocedure kan worden verbeterd met behulp van een applicant tracking system of een candidate relationship management system. Het kan sneller en nauwkeuriger dan een persoon de pool van potentiële werknemers verkleinen, gesprekken opzetten en voeren, en zelfs definitieve aanwervingsbeslissingen nemen.

Dat is misschien niet zo prettig voor de kandidaten, maar het bespaart de wervingsmanagers wekelijks talloze uren. Met meer tijd om persoonlijke gesprekken voor te bereiden, is de kans groter dat ze bij de eerste poging een goede baan vinden.

Vrijheid voor werknemers

Werknemers zijn beter in staat om hun taak op zich te nemen en hun fouten toe te geven wanneer workflow automatiseringstools duidelijk maken waar ze in een bepaalde procedure verantwoordelijk voor zijn. Hierdoor hoeven supervisors hun personeel niet in de gaten te houden of elke beweging te controleren.

Verbeterde efficiëntie

De output van werknemers bevindt zich op een historisch dieptepunt. Daarom moeten bedrijven snel manieren vinden om dit te verbeteren, willen ze de concurrentie voorblijven. Elk jaar verspillen werknemers ongeveer 520 uur aan alledaagse klusjes die geautomatiseerd kunnen worden. Agenda's voor vergaderingen en interviews zijn voorbeelden van basistaken die gemakkelijk hun tijd opslokken zonder dat iemand het beseft. Bedrijven kunnen veel baat hebben bij het automatiseren van processen om de output van werknemers te verhogen.

Wanneer zou u automatisering niet gebruiken?

De geautomatiseerde werkplek heeft talrijke voordelen, maar ook enkele nadelen. Hieronder volgen enkele problemen die een geautomatiseerde werkplek kan veroorzaken.

Veranderingen in de rollen van werknemers

De werkgelegenheid voor kenniswerkers is niet verloren gegaan door automatiseringstools; uit een recente studie van academici van de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania bleek zelfs dat organisaties die digitale transformatie implementeren hun totale aantal werknemers verhogen. Dit is waarschijnlijk te danken aan de productiviteits- en omzetwinsten die met automatiseringstools gepaard gaan. Toch is er een constante digitale transformatie in de balans van werknemers. Omdat geautomatiseerde procedures gemakkelijker te overzien zijn, geeft de studie aan dat het aantal managers in een bedrijf mogelijk afneemt. De werkgelegenheidsprognoses voor hoge en lage vaardigheidsniveaus stijgen, maar die voor gemiddelde tot hoge vaardigheden dalen.

Onvermogen tot aanpassing

Het valt niet te betwisten dat het menselijke element afneemt bij het gebruik van moderne automatiseringstools, ook al kan het worden afgestemd op de precieze vereisten van elke gegeven automatiseringswerkplek. Een chatbot voor klantenservice kan gebruikers bijvoorbeeld frustreren omdat hij het moeilijker heeft dan een menselijke agent om hun precieze behoeften te begrijpen. Evenzo kunnen gespecialiseerde benaderingen van bepaalde taken of processen nog steeds handmatige betrokkenheid vereisen.

Wat zijn enkele voorbeelden van automatisering?

Laten we eens kijken hoe automatiseringstools al op de werkplek zijn toegepast om de productiviteit en de resultaten te verbeteren.

Geautomatiseerde inkoop en voorraadbeheer

Om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen, kunnen verkoopteams software gebruiken om repetitieve taken zoals leadgeneratie, prospectie en contactbeheer te automatiseren. Gebruik een leadverrijkingstool om tijd en moeite te besparen bij het verzamelen van informatie over uw leads. Het eindresultaat is een customer service agent die goed uitgerust is om gesprekken aan te knopen met leads en te beginnen met het ontwikkelen van connecties.

Marketingautomatisering

De uitdagingen van digitale transformatiemarketing worden steeds groter. Forrester voorspelt dat in de komende vier jaar de wereldwijde investeringen in marketingautomatiseringstools zullen groeien van de huidige schatting van 15,6 miljard dollar naar 25,1 miljard dollar. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Klanten eisen tegenwoordig een sterk aangepaste en relevante ervaring, en marketeers kunnen alleen aan deze verwachting voldoen door gebruik te maken van een geautomatiseerde werkplek.

Klantenservice

Chatbots zijn misschien wel het duidelijkste voorbeeld van automatiseringstools die de klantenservice direct helpen. Een recente studie suggereert dat chatbots op de geautomatiseerde werkplek op een dag verantwoordelijk kunnen zijn voor maar liefst 80% van alle klantinteracties. Dit vermindert niet alleen de werklast van menselijke klantvertegenwoordigers, maar heeft ook het potentieel om veel geld te besparen voor geautomatiseerde werkplekken die direct met klanten te maken hebben.

Conclusie

AppMaster is een geweldig voorbeeld van een tool die u kunt gebruiken om uw werkplek te automatiseren. Het is een geavanceerd no-code platform dat in staat is om code te genereren en native mobiele apps, web apps en back-end te bouwen. Het is een van de beste no-code platforms die u kunt gebruiken om uw bedrijf te automatiseren. Met AppMaster kunt u uw bedrijf snel en met een minimaal budget automatiseren zonder een team van goedbetaalde ontwikkelaars in te huren. U kunt toepassingen maken om interne processen te automatiseren, zoals CRM-systemen, HRM-systemen, ondersteuningssystemen voor buitendienstmedewerkers, systemen voor gegevensverzameling en inventarisatie, marktplaats, betalingssystemen en nog veel meer.