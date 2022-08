Der Begriff „Automatisierung“ wurde nicht immer mit Hightech-Fabriken in Verbindung gebracht, die von Robotern besetzt waren. Die Arbeitsplatzautomatisierung kann viele Formen annehmen, aber eine häufige besteht darin, dass Roboter Arbeiten erledigen, die früher von Menschen ausgeführt wurden, wie in No-Code-Plattformen. Subtile Formen der Automatisierung finden sich sogar in den einfachsten der heutigen Softwareprogramme, während explizitere Formen in Dingen wie selbstfahrenden Autos und Robotern zu sehen sind.

Was ist Automatisierung und wie können Sie sie an Ihrem Arbeitsplatz implementieren?

Automatisierung am Arbeitsplatz tritt auf, wenn ein Computer vorgegebene und sich wiederholende Aufgaben ohne menschliches Eingreifen ausführt. Auf diese Weise können Unternehmen Betriebsabläufe rationalisieren und die Lebensqualität der Arbeitnehmer verbessern. Darüber hinaus eröffnet es einen Weg für die digitale Transformation. In diesem Zusammenhang bezieht sich „Workflow“ oft auf die verschiedenen Arten, wie Arbeitsplätze Technologien nutzen, um Dinge zu erledigen, von der Bearbeitung von E-Mails und Verkaufskontakten bis hin zur Reduzierung des Papierverbrauchs und der Verfolgung von Daten.

Automatisierung kann in einem Unternehmen mithilfe von Robotern, Maschinen, Algorithmen und Software implementiert werden. Die Automatisierung am Arbeitsplatz wird auch verwendet, um zeitaufwändige und teure Vorgänge für Unternehmen abzuschließen. Es führt zu No-Code-Plattformen. Eine Anwendung der Automatisierung am Arbeitsplatz kann der Einsatz von Technologien sein, die Stellenbewerbungen schnell lesen können, indem sie nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen und die qualifiziertesten Bewerber auswählen.

Wie wird Automatisierung am Arbeitsplatz eingesetzt?

Diese neue Sphäre der digitalen Transformation bestimmt inzwischen das Arbeitsleben vieler Menschen.

Da die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine immer weiter fortgeschritten ist, müssen wir eine Automatisierung entwickeln und implementieren, die sich nicht negativ auf die Psychologie der Mitarbeiter auswirkt.

Lassen Sie die Langeweile hinter sich

Fast jeder Artikel zum Thema Automatisierung wird Ihnen sagen, dass Programme verwendet werden können, um Routineaufgaben wie Data Mining und Verwaltung zu erledigen. Es wird nicht erwähnt, wie sich dies auf die Moral am Arbeitsplatz auswirkt. Ihre Mitarbeiter werden mit Aufgaben beschäftigt, die für ihre Arbeit nicht wesentlich sind, wenn der Arbeitsplatz nicht automatisiert ist. Tatsächlich werden nur 45 % der Arbeitswoche für tatsächliche arbeitsbezogene Aktivitäten aufgewendet (im Gegensatz zu Unterbrechungen und anderen Verwaltungsaufgaben). Es führt dazu, dass Ihre Mitarbeiter gehetzt und unter Druck stehen, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöht. Die Abwesenheit von menschlicher Beteiligung am Prozess wird durch Automatisierung ermöglicht. Daher werden die Arbeitnehmer weniger Druck verspüren, alltägliche Aufgaben zu erledigen, um zu ihrer eigentlichen Arbeit zu gelangen. Das Ergebnis ist weniger Stress und eine angenehmere Arbeitsumgebung, da die Arbeitsplatzautomatisierung die digitale Transformation verbessern und administrative Fehler reduzieren kann.

Es dient als Helfer

Software, die zur Automatisierung von Aufgaben entwickelt wurde, ist im Wesentlichen ein Helfer. Durch das Erstellen von Tabellenkalkulationen, das Starten von Prozessen, das Extrahieren und Verschieben von Daten usw. erhält jeder Ihrer Mitarbeiter seinen eigenen persönlichen Assistenten für die digitale Transformation. Dies vereinfacht den Prozess der Kundenverwaltung. Ein guter Automatisierungsarbeitsplatz wird die Arbeitsmoral rundum stärken, die Zusammenarbeit mit allen angenehmer gestalten und sie besser darauf vorbereiten, Kunden zu unterstützen. Ohne den Kunden warten zu lassen, während er nach Informationen sucht, können die Mitarbeiter ihren Service besser auf jeden Einzelnen zuschneiden. Es verbessert die gesamte digitale Transformation . Durch den Einsatz von Automatisierungssoftware können Kunden schnell und einfach Hilfe erhalten. Und diese Vorteile beschränken sich nicht nur auf den Arbeitsplatz. Die von Ihnen geschaffene Automatisierungsumgebung (z. B. durch No-Code-Plattformen) wird sich zweifellos positiv auf Ihren Kundenkreis auswirken.

Teambeteiligung ist der Schlüssel zum Erfolg

Es macht so viel Spaß, Excel-Tabellen auszufüllen! Es ist leicht, bei der Arbeit entmutigt zu werden, wenn Sie an all die fantastischen und sinnvollen Dinge denken, die Sie möglicherweise tun, anstatt an die langweilige und nervenaufreibende Routine, in der Sie feststecken. Mitarbeiter können dank Automatisierungssoftware produktivere, kreativere und nützlichere Arbeiten erledigen übernimmt alle administrativen Aufgaben - die Aufgaben, die trotz ihrer Notwendigkeit das genaue Gegenteil von nützlich erscheinen, wenn sie erledigt werden müssen. Eine der besten Möglichkeiten, sich selbst am Laufen zu halten, ist dieses befriedigende Erfolgserlebnis. Teammitglieder, die herausfordernde Aufgaben erhalten, neigen dazu, sich mehr für ihre Arbeit zu interessieren und sich mehr für die Organisation als Ganzes einzusetzen. Somit kann die höherwertige Beschäftigung, die durch den Automatisierungsarbeitsplatz im Unternehmen ermöglicht wird, den Arbeitnehmern ein echtes Gefühl der Erfüllung vermitteln. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen, die die digitale Transformation erleben, sich wie Roboter fühlen. Ihre Teammitglieder werden stolzer auf ihre Arbeit sein, wenn sie glauben, dass sie einen Sinn hat. Anders ausgedrückt: Ein Automatisierungsarbeitsplatz fördert eine optimistische Umgebung am Automatisierungsarbeitsplatz, indem er den Mitarbeitern einen Sinn für ihre Arbeit gibt.

Was sind die Vorteile der Automatisierung am Arbeitsplatz?

Heutzutage gibt es für alles eine App, von der Taxibestellung bis zur Vereinbarung eines Vorstellungsgesprächs. Andere befürchten, dass Roboter und KI ihre Jobs übernehmen werden, aber die Beweise zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist: dass KI, No-Code-Plattformen und Automatisierung unser Leben wirklich einfacher machen. Dies ist nicht nur schneller, sondern auch eine Qualitätsverbesserung. Als Folge davon, dass wir weniger Zeit für langweilige Aktivitäten aufwenden, ist unsere Leistung gestiegen. Anstatt unsere Zeit mit alltäglichen, aber wesentlichen Aufgaben zu verbringen, können wir uns darauf konzentrieren, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und seine wichtigsten Ziele zu erreichen. Kommen wir zu den Vorteilen eines automatisierten Arbeitsplatzes.

Einfachere und effektivere Kommunikation

Ein effektives Workflow-Automatisierungssystem kann die Teaminteraktion erheblich verbessern. Die hohe Mitarbeiterfluktuation kann durch den Einsatz dieses Systems reduziert werden, da die Unzufriedenheit mit dem Kommunikationsstil des Unternehmens eine häufige Ursache ist, die von den Mitarbeitern angegeben wird. Anstatt sich gegenseitig manuell zu erinnern, erhalten die Teammitglieder automatische Erinnerungen über eine Workflow-Automatisierungssoftware, was die Zusammenarbeit im Team erheblich verbessert.

Besserer Schutz und Sicherheit

Die Verwendung von Klingen, Schweißen, Kontakt mit Chemikalien und andere Gefahren werden durch Roboter am automatisierten Arbeitsplatz ersetzt. Es ist leicht zu erkennen, wie menschliche Fehler, insbesondere nach einer langen Schicht, in dieser Art von Arbeitsumgebung katastrophale Folgen haben können. Die Automatisierung trägt dazu bei, Fehler von Mitarbeitern am automatisierten Arbeitsplatz zu verringern. Automatisierungstools können verwendet werden, um nach verdächtigem Online-Verhalten Ausschau zu halten. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit Ihrer privaten Daten zu wahren.

Füllzeiten werden verkürzt

Je länger eine Position unbesetzt bleibt, desto mehr Geld verliert ein Unternehmen, sowohl in Bezug auf die Abwesenheit des ursprünglichen Mitarbeiters als auch in Bezug auf die Opportunitätskosten für die Suche nach einem Ersatz. Daher ist es wichtig, die Zeit bis zum Füllen zu verkürzen, um den andernfalls erheblichen Produktionsverlust zu minimieren. Mit Hilfe eines Bewerber-Tracking-Systems oder eines Candidate-Relationship-Management-Systems lässt sich nahezu jeder Aspekt des Recruiting-Prozesses verbessern. Schneller und genauer als ein Mensch kann es den Pool potenzieller Mitarbeiter eingrenzen, Vorstellungsgespräche vorbereiten und durchführen und sogar endgültige Einstellungsentscheidungen treffen.

Es mag für die Kandidaten nicht sehr angenehm sein, aber es wird den Personalchefs jede Woche unzählige Stunden sparen. Mit mehr Zeit, um sich auf persönliche Vorstellungsgespräche vorzubereiten, ist es wahrscheinlicher, dass sie beim ersten Versuch eine gute Einstellung machen.

Freiheit der Mitarbeiter

Mitarbeiter sind besser in der Lage, ihre Arbeit in die Hand zu nehmen und ihre Fehler einzugestehen, wenn Workflow-Automatisierungstools deutlich machen, wofür sie in einem bestimmten Verfahren verantwortlich sind. Aus diesem Grund müssen Vorgesetzte die Mitarbeiter nicht im Auge behalten oder jede ihrer Bewegungen überwachen.

Verbesserte Effizienz

Die Mitarbeiterleistung ist auf einem historischen Tiefstand. Unternehmen müssen daher schnell Verbesserungsmöglichkeiten finden, wenn sie der Konkurrenz voraus sein wollen. Jedes Jahr verschwenden Arbeiter rund 520 Stunden mit alltäglichen Aufgaben, die möglicherweise computerisiert sind. Besprechungs- und Interviewpläne sind Beispiele für grundlegende Aufgaben, die leicht ihre Zeit in Anspruch nehmen können, ohne dass es jemand merkt. Unternehmen können stark von der Automatisierung von Prozessen profitieren, um die Arbeitsleistung zu steigern.

Wann würden Sie keine Automatisierung verwenden?

Der automatisierte Arbeitsplatz hat zahlreiche Vorteile, aber auch einige Nachteile. Im Folgenden sind einige der Schwierigkeiten aufgeführt, die ein automatisierter Arbeitsplatz verursachen kann.

Änderungen in den Mitarbeiterrollen

Die Beschäftigung von Wissensarbeitern ist nicht aufgrund von Automatisierungstools verloren gegangen; Tatsächlich hat eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Wharton School an der University of Pennsylvania ergeben, dass Unternehmen, die die digitale Transformation umsetzen, ihre Gesamtzahl an Mitarbeitern erhöhen. Dies ist wahrscheinlich auf die Produktivitäts- und Umsatzsteigerungen zurückzuführen, die mit Automatisierungstools verbunden sind. Dennoch gibt es eine ständige digitale Transformation in der Arbeitnehmerbilanz. Da automatisierte Verfahren leichter zu überblicken sind, deutet die Studie darauf hin, dass die Zahl der Führungskräfte in einem Unternehmen reduziert werden könnte. Die Beschäftigungsprognosen für hohe und niedrige Qualifikationsniveaus sind gestiegen, aber die für mittlere bis hohe Qualifikationen sind gesunken.

Unfähigkeit sich anzupassen

Es ist unbestritten, dass die menschliche Komponente beim Einsatz moderner Automatisierungstools abnimmt, selbst wenn sie genau auf die Anforderungen des jeweiligen Automatisierungsarbeitsplatzes abgestimmt werden können. Ein Kundendienst-Chatbot zum Beispiel kann Benutzer frustrieren, da es schwieriger ist als ein menschlicher Agent, ihre genauen Anforderungen zu verstehen. In ähnlicher Weise erfordern spezialisierte Ansätze für bestimmte Jobs oder Prozesse möglicherweise immer noch eine manuelle Beteiligung.

Was sind einige Beispiele für Automatisierung?

Sehen wir uns an, wie Automatisierungstools bereits am Arbeitsplatz implementiert wurden, um die Produktivität und das Endergebnis zu steigern.

Automatisierte Einkaufs- und Bestandsverwaltung

Um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern, können Vertriebsteams Software verwenden, um sich wiederholende Aufgaben wie Lead-Generierung, Prospektion und Kontaktverwaltung zu automatisieren. Verwenden Sie ein Tool zur Lead-Anreicherung, um Zeit und Mühe beim Sammeln von Informationen über Ihre Leads zu sparen. Das Endergebnis ist ein Kundendienstmitarbeiter, der gut gerüstet ist, um mit Leads ins Gespräch zu kommen und mit dem Aufbau von Verbindungen zu beginnen.

Marketing-Automatisierung

Die Herausforderungen des digitalen Transformationsmarketings wachsen. Forrester prognostiziert, dass die weltweiten Investitionen in Tools zur Marketingautomatisierung in den nächsten vier Jahren von derzeit geschätzten 15,6 Milliarden US-Dollar auf 25,1 Milliarden US-Dollar steigen werden. Was kann die Ursache dafür sein? Heutzutage verlangen Kunden ein hochgradig individuelles und relevantes Erlebnis, und Marketingspezialisten können dieser Erwartung nur durch den Einsatz eines automatisierten Arbeitsplatzes gerecht werden.

Kundendienst

Chatbots sind vielleicht das offensichtlichste Beispiel für Automatisierungstools, die den Kundenservice direkt unterstützen. Eine kürzlich durchgeführte Studie legt nahe, dass Chatbots am automatisierten Arbeitsplatz eines Tages für bis zu 80 % aller Kundeninteraktionen verantwortlich sein könnten. Dies reduziert nicht nur die Arbeitsbelastung der menschlichen Kundenbetreuer, sondern hat auch das Potenzial, viel Geld für automatisierte Arbeitsplätze zu sparen, die direkt mit Kunden zu tun haben.

Fazit

AppMaster ist ein großartiges Beispiel für ein Tool, mit dem Sie Ihren Arbeitsbereich automatisieren können. Es ist eine fortschrittliche No-Code-Plattform, die in der Lage ist, Code zu generieren und native mobile Apps , Web-Apps und Back-End zu erstellen. Es ist eine der besten No-Code-Plattformen, mit denen Sie Ihr Geschäft automatisieren können. Mit AppMaster können Sie Ihr Geschäft schnell und mit minimalem Budget automatisieren, ohne ein Team hochbezahlter Entwickler einstellen zu müssen. Sie können Anwendungen erstellen, um interne Prozesse wie CRM-Systeme, HRM-Systeme, Systeme zur Unterstützung des Außendienstes, Datenerfassungs- und Bestandssysteme, Marktplatz, Zahlungssysteme und vieles mehr zu automatisieren.