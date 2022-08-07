Термин «автоматизация» не всегда ассоциировался с высокотехнологичными заводами, на которых работают роботы. Автоматизация рабочего места может принимать разные формы, но одна из распространенных связана с роботами, выполняющими работу, которую когда-то выполняли люди, например, на платформах без кода. Тонкие формы автоматизации можно найти даже в самых простых современных программах, в то время как более явные формы можно увидеть в таких вещах, как самоуправляемые автомобили и роботы.

Что такое автоматизация и как внедрить ее на своем рабочем месте?

Автоматизация на рабочем месте происходит, когда компьютер выполняет заранее определенные и повторяющиеся задачи без какого-либо вмешательства человека. Таким образом, предприятия могут оптимизировать свою деятельность и улучшить качество жизни работников. Это также открывает путь для цифровой трансформации. В этом контексте «рабочий процесс» часто относится к различным способам использования технологий на рабочих местах для выполнения задач, от обработки электронной почты и продаж до сокращения бумаги и отслеживания данных.

Автоматизация может быть реализована в бизнесе с использованием роботов, машин, алгоритмов и программного обеспечения. Автоматизация на рабочем месте также используется для выполнения трудоемких и дорогостоящих операций для бизнеса. Это приводит к платформам без кода. Одним из способов использования автоматизации на рабочем месте может быть использование технологий, которые могут быстро читать заявления о приеме на работу, ища определенные ключевые слова и выбирая наиболее подходящих кандидатов.

Как автоматизация используется на рабочем месте?

Эта новая сфера цифровой трансформации стала доминировать в трудовой жизни многих людей.

По мере того, как сотрудничество между людьми и машинами становится все более продвинутым, нам необходимо разрабатывать и внедрять автоматизацию, которая не оказывает негативного влияния на психологию сотрудников.

Оставь скучное позади

Почти в любой статье, написанной на тему автоматизации, вы узнаете, что программы можно использовать для выполнения рутинных задач, таких как интеллектуальный анализ данных и администрирование. Нет упоминания о том, как это влияет на моральный дух на рабочем месте. Ваши работники будут загружены задачами, которые не являются необходимыми для их работы, если рабочее место не автоматизировано. На самом деле только 45% рабочей недели тратится на реальную деятельность, связанную с работой (в отличие от перерывов и других административных задач). Это приводит к тому, что ваш персонал торопится и находится под давлением, что увеличивает вероятность ошибок. Отсутствие участия человека в процессе стало возможным благодаря автоматизации. Таким образом, работники будут меньше ощущать необходимость ускорить выполнение рутинных задач, чтобы добраться до своей реальной работы. Результатом является меньше стресса и более приятная рабочая среда, поскольку автоматизация рабочего места может улучшить цифровую трансформацию и сократить число административных ошибок.

Он служит помощником

Программное обеспечение, предназначенное для автоматизации задач, по сути является помощником. Создание электронных таблиц, запуск процессов, извлечение и перемещение данных и т. д. предоставляет каждому из ваших сотрудников личного помощника по цифровому преобразованию. Это упрощает процесс управления клиентами. Хорошее автоматизированное рабочее место повысит моральный дух всех вокруг, сделав всех более приятными в работе и более подготовленными для помощи клиентам. Не заставляя клиентов ждать, пока они ищут информацию, персонал может лучше адаптировать свои услуги к каждому человеку. Это улучшает общую цифровую трансформацию . Используя программное обеспечение для автоматизации, клиенты могут быстро и легко получить помощь. И эти преимущества не ограничиваются только рабочим местом. Автоматизированная рабочая среда (например, с помощью платформ без кода), которую вы создали, несомненно, положительно повлияет на вашу клиентуру.

Вовлеченность команды — ключ к успеху

Электронные таблицы Excel так весело заполнять! Легко разочароваться на работе, когда вы думаете обо всех фантастических и значимых вещах, которые вы могли бы делать вместо скучной и душераздирающей рутины, в которой вы застряли. Сотрудники могут выполнять более продуктивную, творческую и полезную работу, потому что программное обеспечение для автоматизации справляется со всеми административными задачами - задачами, которые, несмотря на их необходимость, кажутся полной противоположностью полезным, когда их принудительно завершают. Один из лучших способов не останавливаться на достигнутом — это удовлетворяющее чувство успеха. Члены команды, которым даются сложные задания, как правило, проявляют больший интерес к своей работе и становятся более преданными организации в целом. Таким образом, более ценная занятость, ставшая возможной благодаря автоматизации рабочего места в бизнесе, может дать работникам подлинное чувство удовлетворения. Ни для кого не секрет, что люди, переживающие цифровую трансформацию, сообщают, что чувствуют себя роботами. Члены вашей команды будут больше гордиться своей работой, если поверят, что она имеет смысл. Иными словами, автоматизированное рабочее место способствует созданию оптимистичной рабочей среды, давая сотрудникам чувство цели в своей работе.

Каковы преимущества автоматизации на рабочем месте?

В наши дни есть приложение для всего, от найма такси до организации собеседования. Другие опасаются, что роботы и ИИ займут их рабочие места, однако факты показывают, что верно как раз обратное: ИИ, платформы без кода и автоматизация действительно облегчают нашу жизнь. Это не только быстрее, но и качественнее. В результате того, что мы уделяем меньше времени скучным занятиям, наша производительность выросла. Вместо того чтобы тратить время на повседневные, но важные обязанности, мы можем сосредоточиться на развитии компании и достижении ее самых важных целей. Перейдем к преимуществам автоматизированного рабочего места.

Более простая и эффективная коммуникация

Эффективная система автоматизации рабочего процесса может значительно улучшить взаимодействие в команде. Используя эту систему, можно снизить высокий уровень текучести кадров, поскольку неудовлетворенность стилем общения в компании является частой причиной, о которой сообщают работники. Вместо того, чтобы вручную напоминать друг другу, члены команды будут получать автоматические напоминания с помощью программного обеспечения для автоматизации рабочего процесса, что значительно улучшает совместную работу команды.

Лучшая защита и безопасность

Использование лезвий, сварки, химического воздействия и других опасностей заменяется роботами на автоматизированном рабочем месте. Легко увидеть, как человеческие ошибки, особенно после долгой смены, могут иметь катастрофические последствия в такой рабочей среде. Автоматизация помогает уменьшить количество ошибок, совершаемых сотрудниками на автоматизированном рабочем месте. Инструменты автоматизации могут использоваться для отслеживания подозрительного поведения в Интернете. Это помогает поддерживать безопасность ваших личных данных.

Время заполнения сокращается

Чем дольше вакансия остается незаполненной, тем больше денег теряет компания, как с точки зрения отсутствия первоначального сотрудника, так и с точки зрения альтернативных издержек поиска замены. Следовательно, жизненно важно сократить время их заполнения, чтобы свести к минимуму то, что в противном случае может привести к значительным потерям продукции. Почти каждый аспект процедуры найма можно улучшить с помощью системы отслеживания кандидатов или системы управления взаимоотношениями с кандидатами. Более быстро и точно, чем человек, он может сократить круг потенциальных сотрудников, организовать и провести собеседования и даже принять окончательное решение о найме.

Это может быть не очень приятно для кандидатов, но сэкономит менеджерам по найму бесчисленное количество часов каждую неделю. Имея больше времени на подготовку к личным собеседованиям, они с большей вероятностью найдут хорошего сотрудника с первой попытки.

Свобода сотрудников

Сотрудники могут лучше брать на себя ответственность за свою работу и признавать свои ошибки, когда инструменты автоматизации рабочего процесса ясно дают понять, за что они несут ответственность в данной процедуре. Благодаря этому супервайзерам не нужно следить за персоналом или следить за каждым его шагом.

Повышенная эффективность

Производительность сотрудников находится на историческом минимуме. Таким образом, компании должны быстро найти способы улучшения, если они хотят опередить конкурентов. Каждый год рабочие тратят около 520 часов на рутинную работу, которую можно было бы автоматизировать. Расписания встреч и собеседований — это примеры основных задач, которые могут легко занять их время, даже если никто этого не осознает. Компании могут извлечь большую выгоду из автоматизации процессов, чтобы увеличить производительность труда.

Когда бы вы не использовали автоматизацию?

Автоматизированное рабочее место имеет множество преимуществ, но также и некоторые недостатки. Ниже приведены некоторые трудности, которые может вызвать автоматизированное рабочее место.

Изменения в ролях сотрудников

Работники умственного труда не потеряли работу из-за средств автоматизации; Фактически, недавнее исследование, проведенное учеными из Уортонской школы Пенсильванского университета, показало, что организации, осуществляющие цифровую трансформацию, увеличивают общее количество сотрудников. Вероятно, это связано с повышением производительности и доходов, связанных с инструментами автоматизации. Тем не менее в балансе работников происходит постоянная цифровая трансформация. Поскольку автоматизированные процедуры легче контролировать, исследование показало, что количество менеджеров в компании может быть сокращено. Прогнозы занятости для людей с высоким и низким уровнем квалификации выше, а для людей со средним и высоким уровнем квалификации — ниже.

Неспособность адаптироваться

Нет никаких сомнений в том, что человеческий фактор уменьшается при использовании современных инструментов автоматизации, даже если их можно точно настроить, чтобы они соответствовали точным требованиям каждого конкретного автоматизированного рабочего места. Чат-бот по обслуживанию клиентов, например, может разочаровать пользователей, поскольку ему труднее понять их точные требования, чем агенту-человеку. Точно так же специализированные подходы к конкретным работам или процессам могут по-прежнему требовать ручного труда.

Какие есть примеры автоматизации?

Давайте посмотрим, как инструменты автоматизации уже применяются на рабочем месте для повышения производительности и конечных результатов.

Автоматизированное управление закупками и запасами

Чтобы сэкономить время и повысить производительность, отделы продаж могут использовать программное обеспечение для автоматизации повторяющихся задач, таких как привлечение потенциальных клиентов, поиск потенциальных клиентов и управление контактами. Используйте инструмент обогащения лидов, чтобы сэкономить время и силы при сборе информации о ваших лидах. Конечным результатом является агент по обслуживанию клиентов, который хорошо подготовлен для того, чтобы завязать разговор с потенциальными клиентами и начать развивать связи.

Автоматизация маркетинга

Проблемы маркетинга цифровой трансформации растут. Forrester прогнозирует, что в течение следующих четырех лет мировые инвестиции в инструменты автоматизации маркетинга вырастут с нынешних 15,6 млрд долларов до 25,1 млрд долларов. Что может быть причиной этого? В наши дни клиенты требуют индивидуального и подходящего опыта, и маркетологи могут удовлетворить это ожидание только за счет использования автоматизированного рабочего места.

Обслуживание клиентов

Чат-боты, пожалуй, самый очевидный пример инструментов автоматизации, которые напрямую помогают обслуживанию клиентов. Недавнее исследование предполагает, что чат-боты на автоматизированном рабочем месте могут однажды отвечать за 80% всех взаимодействий с клиентами. Это не только снижает нагрузку на представителей по обслуживанию клиентов, но и позволяет сэкономить много денег на автоматизированных рабочих местах, которые имеют дело непосредственно с клиентами.

Вывод

AppMaster — отличный пример инструмента, который можно использовать для автоматизации рабочего пространства. Это передовая платформа без кода, которая может генерировать код и создавать нативные мобильные приложения , веб-приложения и серверную часть. Это одна из лучших платформ без кода, которую вы можете использовать для автоматизации своего бизнеса. С AppMaster вы сможете автоматизировать свой бизнес быстро и с минимальным бюджетом, не нанимая команду высокооплачиваемых разработчиков. Вы можете создавать приложения для автоматизации внутренних процессов, таких как системы CRM, системы управления персоналом, системы поддержки выездного персонала, системы сбора данных и инвентаризации, торговые площадки, платежные системы и многое другое.