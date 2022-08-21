Her işletme sahibi, belirli hedeflere ulaşmak için bir işletme yürütür. Bu bağlamda, iş süreçleri hedeflerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde hayati bir rol oynamaktadır ve her zaman daha fazla iyileştirme için yer vardır.

İşletmenizin ölçeği daha büyükse, süreçteki değişiklikler zorlaşır. Ancak süreçleri değiştirmeden iyileştiremezsiniz. BPR ile süreç yeniden mühendisliği basit bir iş değildir ve BPR'yi uygularken kafa karıştırabilecek hatalar olasılığı vardır.

İş akışınızı iyileştirmek için bir strateji mi arıyorsunuz? Mevcut süreçlerinizi yükselterek iş süreçlerinizi iyileştirmek mi istiyorsunuz? Evet ise, burası sizin yeriniz. Bu makalede, yeniden mühendisliğin (BPR) iş sürecini, adımlarını ve birden çok endüstride BPR'nin gerçek dünyadaki örneklerini tanımlayacağız. Ayrıntılara bir göz atalım.

İş süreci yeniden mühendisliği (BPR) nedir?

Bir iş sürecinden daha fazla karlılık elde etmek için BPR'yi sık sık duymuş olabilirsiniz. Ancak bu terim hakkında net olmayabilirsiniz. Bu terimi sizin için daha anlaşılır kılmak için BPR'nin tanımını açıklayacağız. BPR, iş süreçlerinin yeniden mühendisliği için kısa bir formdur. Katılımı artırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek için mevcut iş sürecini iyileştirme sürecidir.

İş süreçlerinin yeniden mühendisliği, işletmelerin iş akışında yer alan gereksiz süreçleri veya iş büyümesi için değersiz işlevler/operasyonları kesmelerine yardımcı olur. İş yeniden mühendisliği, gereksiz görevleri ortadan kaldırmanın yanı sıra, sürecin tamamlanmasıyla ilgili adımları azaltmak için benzer faaliyetleri de bütünleştirir. BPR'nin en iyi örneği, manuel veri işlemeyi, iş sürecini iyileştiren ve hata olasılığını azaltan bir veritabanı yönetim sistemine geçirmektir.

Projeniz için İş Süreçleri Değişim Mühendisliğinin (BPR) Uygulanması

İşletmenizin cirosunu artırmak mı istiyorsunuz? Cevabınız evet ise, BPR sürecini uygulamak en iyi fikirdir. Bunun nedeni, işinizi rekabet dünyasında öne çıkarmak için iş süreçlerinizin iyileştirilmesine ihtiyaç duymasıdır. Aşağıdaki senaryolarda iş sürecinizi iyileştirmek için BPR'yi uygulamayı düşünebilirsiniz:

Müşterilerinizden geri ödeme talep ve şikayetleri alıyorsanız

Çalışanlarınızın anlaşmazlıkları ve yüksek stresi varsa

Tecrübeli çalışanlarınız istifa ediyor veya tatile gidiyorsa

İşinizin büyümesi düşüyorsa

Satış fırsatları almıyorsanız

Kurumsal düzeyde yönetişim eksikliği varsa

İşletmeniz için nakit akışını yönetemiyorsanız

Envanter seviyeleri artıyorsa

İşletmenizin herhangi bir seviyesinde zorluk yaşıyorsanız, tüm bu sorunların üstesinden gelmek için iş süreçleri yeniden mühendisliğini (BPR) uygulamanın tam zamanı.

İş Süreçleri Değişim Mühendisliğinde kaç adım vardır?

İşletmenizin karlılığını artırmak için BPR iş sürecini uygulamaya ikna olduğunuzu umuyoruz. BPR iş sürecinin uygulanmasında kaç adımın yer aldığını merak ediyor olabilirsiniz. İş süreci yeniden mühendisliği (BPR) ile ilgili adımlara ayrıntılı bir göz atalım:

Adım 1. İş Hedefinizi Belirtin

İş süreci yeniden mühendisliğinin (BPR) ilk adımı, iş akışından hedeflerinizi ve beklentilerinizi belirlemektir. Hedefleriniz ve beklentileriniz konusunda net olduğunuzda, iş sürecinizdeki darboğazları tanımlayabileceksiniz. Diyelim ki ürünleri müşterilerinize belirli bir zaman diliminde teslim etmek istiyorsunuz ve bunu gerçekleştirmek için verimli süreçler aramanız gerekecek.

Adım 2. Mevcut İş Süreçlerinizi Analiz Edin

BPR iş süreci aracılığıyla yeni iş sürecine geçmeden önce, süreçlerin mevcut durumunu gözden geçirmek çok önemlidir. İş süreci yeniden mühendisliği (BPR) yoluyla analiz için, tüm ihtiyacınız olan, sürecin tamamlanmasıyla ilgili adımları gözden geçirmektir. Derinlemesine analiz sonrasında ürün kalitesini düşüren ve maliyeti artıran sebepleri tespit edebileceksiniz.

Adım 3. Boşlukları Arayın

İş süreci yeniden mühendisliğinin (BPR) üçüncü adımı, Temel Performans Endeksleri olarak da bilinen KPI'ları belirlemektir. Yeniden mühendislik sürecinde KPI'ları belirlemek, sürdürülebilir bir iş süreci için hedeflerinize ulaşmadaki performansınız hakkında kabaca bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. İş süreçleri için KPI'ları belirledikten sonra, üretime dahil olan döngü süresini ve süreçleri analiz etmeniz gerekir.

Adım 4. Bir Test Senaryosu Seçin

İş süreci yeniden mühendisliğinin (BPR) dördüncü adımı, süreç yeniden mühendisliğinize dahil olan tüm süreçleri kontrol etmektir. Tüm iş süreçleri arasında daha fazla karlılık elde etmek için etkin faaliyetleri belirlemeniz gerekir. Sürecin etkinliğini belirledikten sonra, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak planı tahmin etmeniz gerekir.

Adım 5. Varsayımlarınızı Oluşturun ve Test Edin

BPR iş sürecinin beşinci adımı, yeni iş akışı ve süreçleri planlamaktır. BPR ile yeni süreçleri planladıktan sonra, diğer paydaşları bilgilendirmek için bir toplantı yapmanız gerekir. Şimdi, revize edilmiş süreçlerinizi analiz etmek için test için bir hipotez oluşturmanın tam zamanı.

Adım 6. Yeni İş Sürecini Yürütün

BPR iş sürecindeki bir sonraki adım, yeni iş sürecini uygulamak için fonların mevcudiyetini sağlamaktır.

Adım 7. Performansı Analiz Edin

İş süreci yeniden mühendisliğinin (BPR) son adımı, yeni iş sürecinin performansını izlemektir. Bu amaçla, daha iyi değerlendirme için iş süreçlerinin performans metriklerini karşılaştırmak için KPI'ları kullanabilirsiniz. İş süreci yeniden mühendisliğini (BPR) uygularken, hedefiniz uygun bir bütçeyle mevcut süreçlere iyileştirme getirmelidir. İş süreçlerinin yeniden mühendisliği, daha fazla kar elde etmek ve müşterilerden olumlu geri bildirim almak için iş süreçlerini değiştirmekle ilgilidir.

BPR Örnekleri Nelerdir?

İş süreci yeniden mühendisliğinin faydalarını anlamak için, BPR'nin iş süreçlerini başarıyla iyileştirdiği farklı sektörlerden gerçek zamanlı örnekleri açıklıyoruz. Hadi başlayalım:

Örnek 1: Kalite İyileştirme

Joe bir fast food restoranında teslimat şefi olarak çalışıyor. Teslimat sürecini hızlandıran bir teslimat yöntemi sunmak istiyor. Bu bağlamda Joe, sipariş edilen yiyecekleri iki ekibin birleştirmesini sağlarsa, teslimat sürecinin daha hızlı olacağını belirtir. Bu nedenle, iş süreci yeniden mühendisliği, müşterilerinden olumlu geri bildirim almasına yardımcı oldu. Ayrıca, geliştirilmiş iş süreci, yemeği hızlı bir şekilde bir araya getirerek restoranının karlılığını da artırır.

Örnek 2: Teknoloji Yükseltmesi

Eğitim sektöründe, öğretmenlerin öğrencilerin el yazısını okuması zordur. Aynı durum, bazı öğrencilerinin el yazısını okumakta zorlanan Jennifer tarafından da gözlemlenmiştir. Her sınava girdiğinde, kelimeleri anlamak için duraklaması gerekiyor. Not verme yeteneğini etkiler. Notlandırmaya daha fazla şeffaflık eklemek için Jennifer manuel testleri dijital bir platforma kaydırmaya karar verir. Bu yeniden mühendislik sürecini uyguladıktan sonra, Jennifer ve meslektaşları testi kontrol etmek için zamanlarını azalttı. Bu nedenle, iş yeniden mühendisliğini uygulamak öğretmenlere zaman kazandırabilir ve öğretim yöntemlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir.

Örnek 3: Çalışanların Küçülmesi

Alexander bir nakliye şirketinde yöneticidir ve CEO'su, maliyeti düşürmek için ona çalışan sayısını azaltmasını emreder. Planı uygulamak için Alexander, aynı görevi yerine getiren çalışanları kontrol etmek için bir iş iş akışının akış şemasını yapar. Süreç analizinden sonra, bir işin araba satmak için faturalandırma ile ilgilendiğini ve başka bir işin araba satın almak için faturalandırmayı yönettiğini öğrenir. İş süreçlerinin maliyetini azaltmak için iş süreci yeniden mühendisliğini uygulamaya ve bu benzer işleri birleştirmeye karar verir. Süreç yeniden mühendisliğini uyguladıktan sonra, işin ortadan kaldırılmasına karar vermesi için CEO'sunu bilgilendirir.

Ek iş maliyetlerini azaltmak için iş süreci yeniden mühendisliğini uygulamak ekonomik değil mi?

Son düşünceler

İşletmenizin karlılığını artırmada iş süreci yeniden mühendisliğinin rolü konusunda net olduğunuzu umuyoruz. İş sürecinizi revize etmek istiyorsanız , iş uygulamanızı yapmanız veya değiştirmeniz gerekir . Bu bağlamda, işinizi bir sonraki büyüme seviyesine yükseltmek için AppMaster'ı denemenizi öneririz.

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