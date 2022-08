Todo empresário está administrando um negócio para atingir metas específicas. Nesse sentido, os processos de negócios desempenham um papel vital na condução das metas com sucesso e sempre têm espaço para melhorias adicionais.

Se o seu negócio tem uma escala maior, as modificações no processo ficam mais difíceis. Mas você não pode melhorar os processos sem alterá-los. A reengenharia de processos com BPR não é uma tarefa simples, e existe a possibilidade de erros que podem confundir na implementação do BPR.

Você está procurando uma estratégia para melhorar o fluxo de trabalho do seu negócio? Deseja melhorar seus processos de negócios atualizando seu processo existente? Se sim, este é o seu lugar. Neste artigo, definiremos o processo de negócios de reengenharia (BPR), suas etapas e exemplos reais de BPR em vários setores. Vamos dar uma olhada nos detalhes.

O que é reengenharia de processos de negócios (BPR)?

Você já deve ter ouvido falar sobre BPR com frequência para obter mais lucratividade de um processo de negócios. Mas você pode não ser claro sobre este termo. Vamos revelar a definição de BPR para tornar este termo mais compreensível para você. BPR é uma forma abreviada de reengenharia de processos de negócios. É um processo de melhoria do processo de negócios existente para aumentar a participação e melhorar a qualidade do produto.

A reengenharia de processos de negócios ajuda as empresas a eliminar os processos desnecessários envolvidos no fluxo de trabalho de negócios ou as funções/operações que são inúteis para o crescimento dos negócios. Além de eliminar tarefas desnecessárias, a reengenharia de negócios também integra atividades semelhantes para reduzir as etapas envolvidas na conclusão do processo. O melhor exemplo de BPR é mudar o manuseio manual de dados para um sistema de gerenciamento de banco de dados que melhora o processo de negócios e reduz as chances de erro.

Implementação de Business Process Reengineering (BPR) para o seu projeto

Quer aumentar o faturamento do negócio? Se sim, então implementar o processo BPR é a melhor ideia. A razão é que seus processos de negócios precisam de melhorias para que seu negócio se destaque no mundo da concorrência. Você pode pensar em implementar o BPR para melhorar seu processo de negócios nos seguintes cenários:

Se você estiver recebendo solicitações de reembolso e reclamações de seus clientes

Se seus funcionários têm disputas e alto estresse

Se seus funcionários experientes estão se demitindo ou saindo de férias

Se o crescimento do seu negócio está diminuindo

Se você não está recebendo leads de vendas

Se houver falta de governança corporativa

Se você não consegue gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio

Se os níveis de estoque estão aumentando

Se você está enfrentando dificuldades em qualquer nível do seu negócio, é hora de implementar a reengenharia de processos de negócios (BPR) para superar todos esses problemas.

Quantas etapas existem na Reengenharia de Processos de Negócios?

Esperamos que você esteja convencido a implementar o processo de negócios BPR para aumentar a lucratividade do seu negócio. Você pode estar se perguntando quantas etapas estão envolvidas na implementação do processo de negócios BPR. Vamos dar uma olhada detalhada nas etapas envolvidas na reengenharia de processos de negócios (BPR):

Etapa 1. Especifique sua meta de negócios

A primeira etapa da reengenharia de processos de negócios (BPR) é especificar seus objetivos e expectativas do fluxo de trabalho de negócios. Uma vez que você tenha clareza sobre seus objetivos e expectativas, você será capaz de identificar os gargalos em seu processo de negócios. Digamos que você queira entregar os produtos aos seus clientes dentro de um prazo específico e terá que buscar processos eficientes para que isso aconteça.

Etapa 2. Analise seu Processo de Negócios Existente

Antes de mudar para o novo processo de negócios por meio do processo de negócios BPR, é crucial revisar o status atual dos processos. Para a análise por meio da reengenharia de processos de negócios (BPR), basta revisar as etapas envolvidas na conclusão do processo. Após uma análise aprofundada, você poderá determinar os motivos que reduzem a qualidade do produto e aumentam o custo.

Etapa 3. Procure as lacunas

A terceira etapa da reengenharia de processos de negócios (BPR) é especificar os KPIs, também conhecidos como Índices de Desempenho Chave. Especificar os KPIs no processo de reengenharia ajudará você a ter uma ideia aproximada sobre seu desempenho ao atingir suas metas para um processo de negócios sustentável. Depois de especificar os KPIs para os processos de negócios, você precisa analisar o tempo de ciclo e os processos envolvidos na fabricação.

Etapa 4. Escolha um Caso de Teste

A quarta etapa da reengenharia de processos de negócios (BPR) é verificar todos os processos envolvidos em sua reengenharia de processos. Dentre todos os processos de negócio, você precisa identificar atividades efetivas para obter mais rentabilidade. Após identificar a eficácia do processo, é preciso prever o plano que ajudará a atingir os objetivos estratégicos do negócio.

Etapa 5. Crie e teste suas suposições

A quinta etapa do processo de negócios BPR é planejar novos fluxos de trabalho e processos. Depois de planejar novos processos com BPR, você precisa realizar uma reunião para informar as outras partes interessadas. Agora, é hora de criar uma hipótese para teste para analisar seus processos revisados.

Etapa 6. Execute o novo processo de negócios

O próximo passo no processo de negócios BPR é garantir a disponibilidade de fundos para implementar o novo processo de negócios.

Etapa 7. Analise o desempenho

A última etapa da reengenharia de processos de negócios (BPR) é monitorar o desempenho do novo processo de negócios. Para isso, você pode usar KPIs para comparar as métricas de desempenho dos processos de negócios para uma melhor avaliação. Ao implementar a reengenharia de processos de negócios (BPR), seu objetivo deve trazer melhorias aos processos existentes a um orçamento acessível. A reengenharia de processos de negócios consiste em mudar os processos de negócios para obter mais lucro e obter feedback positivo dos clientes.

O que são exemplos de BPR?

Para entender os benefícios da reengenharia de processos de negócios, estamos revelando exemplos em tempo real de diferentes indústrias onde o BPR melhorou com sucesso os processos de negócios. Vamos começar:

Exemplo 1: Melhoria da Qualidade

Joe trabalha como entregador em um restaurante de fast food. Ele quer introduzir um método de entrega que torne o processo de entrega mais rápido. A esse respeito, Joe especifica que, se ele fizer duas equipes combinarem a comida pedida, o processo de entrega será mais rápido. Assim, a reengenharia de processos de negócios o ajudou a obter feedback positivo de seus clientes. Além disso, o processo de negócios aprimorado também aumenta a lucratividade de seu restaurante ao preparar a refeição rapidamente.

Exemplo 2: atualização de tecnologia

No setor da educação, é difícil para os professores lerem a caligrafia dos alunos. O mesmo caso é observado por Jennifer, que tem dificuldade em ler a caligrafia de alguns de seus alunos. Toda vez que ela faz um teste, ela precisa fazer uma pausa para entender as palavras. Isso afeta sua capacidade de classificação. Para adicionar mais transparência à classificação, Jennifer decide mudar os testes manuais para uma plataforma digital. Após implementar esse processo de reengenharia, Jennifer e seus colegas reduziram o tempo de verificação do teste. Assim, a implementação da reengenharia de negócios pode economizar tempo dos professores e ajudá-los a se concentrar em seus métodos de ensino.

Exemplo 3: Redução de funcionários

Alexander é gerente de uma empresa de transporte e seu CEO ordena que ele reduza o número de funcionários para reduzir o custo. Para implementar o plano, Alexandre faz um fluxograma de um fluxo de trabalho empresarial para verificar os funcionários que estão realizando a mesma tarefa. Após a análise do processo, ele fica sabendo que um trabalho trata do faturamento da venda de carros e outro gerencia o faturamento da compra de carros. Para reduzir o custo dos processos de negócios, ele decide implementar a reengenharia de processos de negócios e mesclar esses trabalhos semelhantes. Após implementar a reengenharia de processos, ele informa seu CEO para decidir sobre a eliminação do trabalho.

Não é econômico implementar a reengenharia de processos de negócios para cortar os custos de negócios adicionais?

Pensamentos finais

Esperamos que você tenha entendido o papel da reengenharia de processos de negócios no aumento da lucratividade do seu negócio. Se você quiser revisar seu processo de negócios, precisará criar ou modificar seu aplicativo de negócios . A este respeito, recomendamos que você experimente o AppMaster para renovar seu negócio para o próximo nível de crescimento.

É uma plataforma sem código que permite que os empresários revisem seus processos de negócios usando apenas a abordagem de programação visual . A beleza dessa ferramenta sem código é que ela fornece código-fonte que você pode usar para modificar o processo de negócios, mesmo que não esteja mais usando essa plataforma. Para implementar a reengenharia de processos de negócios, experimente o AppMaster e obtenha mais lucratividade em seus processos de negócios!