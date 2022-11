Elke ondernemer runt een bedrijf om specifieke doelen te bereiken. In dit opzicht spelen bedrijfsprocessen een vitale rol bij het succesvol behalen van de doelstellingen en er is altijd ruimte voor verdere verbetering.

Als uw bedrijf een grotere schaal heeft, worden wijzigingen in het proces moeilijker. Maar u kunt de processen niet verbeteren zonder ze te veranderen. Proces re-engineering met BPR is geen eenvoudige taak, en er is kans op fouten die verwarrend kunnen werken bij de implementatie van BPR.

Bent u op zoek naar een strategie om uw bedrijfsprocessen te verbeteren? Wilt u uw bedrijfsprocessen verbeteren door uw bestaande proces te upgraden? Zo ja, dan is dit uw plaats. In dit artikel definiëren we het bedrijfsproces van re-engineering (BPR), de stappen ervan, en praktijkvoorbeelden van BPR in verschillende bedrijfstakken. Laten we de details eens bekijken.

Wat is business process re-engineering (BPR)?

Misschien hebt u al vaak gehoord over BPR om meer rendement uit een bedrijfsproces te halen. Maar misschien is deze term u niet helemaal duidelijk. Wij onthullen de definitie van BPR om deze term begrijpelijker te maken. BPR is een afkorting voor business process re-engineering. Het is een proces van verbetering van het bestaande bedrijfsproces om de omzet te verhogen en de productkwaliteit te verbeteren.

Business process re-engineering helpt bedrijven om de onnodige processen in de bedrijfsworkflow of de functies/operaties die waardeloos zijn voor de groei van het bedrijf af te schaffen. Naast het schrappen van onnodige taken, integreert business re-engineering ook gelijkaardige activiteiten om de stappen in het proces te verminderen. Het beste voorbeeld van BPR is de omschakeling van handmatige gegevensverwerking naar een databasebeheersysteem dat het bedrijfsproces verbetert en de kans op fouten vermindert.

Implementatie van Business Process Reengineering (BPR) voor uw project

Wilt u de omzet van uw bedrijf verhogen? Zo ja, dan is de implementatie van het BPR proces het beste idee. De reden is dat uw bedrijfsprocessen moeten worden verbeterd om uw bedrijf te laten opvallen in de wereld van de concurrentie. In de volgende scenario's kunt u denken aan de implementatie van BPR om uw bedrijfsproces te verbeteren:

Als u terugbetalingsverzoeken en klachten van uw klanten ontvangt

Als uw werknemers geschillen en hoge stress hebben

Als uw ervaren werknemers ontslag nemen of op vakantie gaan

Als de groei van uw bedrijf afneemt

Als u geen sales leads krijgt

Als er een gebrek is aan bestuur op bedrijfsniveau

Als u niet in staat bent de cashflow van uw bedrijf te beheren.

Als de voorraadniveaus toenemen

Als u moeilijkheden ondervindt op eender welk niveau van uw bedrijf, is het hoog tijd om business process re-engineering (BPR) te implementeren om al deze problemen te overwinnen.

Hoeveel stappen zijn er in Business Process Reengineering?

Wij hopen dat u overtuigd bent om het BPR bedrijfsproces te implementeren om de winstgevendheid van uw bedrijf te verhogen. Misschien vraagt u zich af hoeveel stappen er nodig zijn om het BPR bedrijfsproces te implementeren. Laten we eens in detail kijken naar de stappen die betrokken zijn bij BPR:

Stap 1. Specificeer uw bedrijfsdoel

De eerste stap van business process re-engineering (BPR) is het specificeren van uw doelstellingen en verwachtingen van de business workflow. Zodra uw doelstellingen en verwachtingen duidelijk zijn, kunt u de knelpunten in uw bedrijfsproces identificeren. Laten we zeggen dat u de producten binnen een bepaald tijdsbestek aan uw klanten wilt leveren, en u zult moeten zoeken naar efficiënte processen om dat voor elkaar te krijgen.

Stap 2. Analyseer uw bestaande bedrijfsproces

Alvorens over te schakelen op het nieuwe bedrijfsproces via het BPR bedrijfsproces, is het cruciaal om de huidige status van de processen te beoordelen. Voor de analyse via business process re-engineering (BPR) hoeft u alleen maar de stappen te bekijken die betrokken zijn bij de voltooiing van het proces. Na een grondige analyse kunt u de redenen vaststellen die de productkwaliteit verminderen en de kosten verhogen.

Stap 3. Zoeken naar de hiaten

De derde stap van business process re-engineering (BPR) is het specificeren van de KPI's, ook wel Key Performance Indexes genoemd. Het specificeren van de KPI's in het re-engineeringproces zal u helpen een ruw idee te krijgen van uw prestaties bij het bereiken van uw doelstellingen voor een duurzaam bedrijfsproces. Zodra u KPI's voor bedrijfsprocessen hebt gespecificeerd, moet u de cyclustijd en de productieprocessen analyseren.

Stap 4. Kies een testcase

De vierde stap van de business process re-engineering (BPR) is het controleren van alle processen die betrokken zijn bij uw proces re-engineering. Van alle bedrijfsprocessen moet u de effectieve activiteiten identificeren om meer winstgevendheid te verkrijgen. Na het identificeren van de effectiviteit van het proces, moet u het plan voorspellen dat zal helpen om de strategische doelen van het bedrijf te bereiken.

Stap 5. Maak en test uw veronderstellingen

De vijfde stap van het BPR bedrijfsproces is het plannen van nieuwe workflow en processen. Zodra u nieuwe processen met BPR hebt gepland, moet u een vergadering beleggen om de andere belanghebbenden te informeren. Nu is het de hoogste tijd om een testhypothese op te stellen om uw herziene processen te analyseren.

Stap 6. Voer het nieuwe bedrijfsproces uit

De volgende stap in het BPR bedrijfsproces is ervoor te zorgen dat er middelen beschikbaar zijn om het nieuwe bedrijfsproces uit te voeren.

Stap 7. Analyseer de prestaties

De laatste stap van business process re-engineering (BPR) is het monitoren van de prestaties van het nieuwe bedrijfsproces. Hiervoor kunt u KPI's gebruiken om de prestatiecijfers van de bedrijfsprocessen te vergelijken voor een betere beoordeling. Bij de uitvoering van business process re-engineering (BPR) moet u streven naar verbetering van de bestaande processen tegen een betaalbaar budget. Business process re-engineering gaat over het veranderen van de bedrijfsprocessen om meer winst te maken en positieve feedback van de klanten te krijgen.

Wat zijn voorbeelden van BPR?

Om de voordelen van business process re-engineering te begrijpen, onthullen we real-time voorbeelden uit verschillende sectoren waar BPR met succes bedrijfsprocessen heeft verbeterd. Laten we beginnen:

Voorbeeld 1: Kwaliteitsverbetering

Joe werkt als bezorger bij een fast food restaurant. Hij wil een bezorgmethode invoeren die het bezorgproces sneller maakt. In dit verband specificeert Joe dat als hij twee teams het bestelde voedsel laat combineren, het leveringsproces sneller verloopt. Business process re-engineering heeft hem dus geholpen om positieve feedback te krijgen van zijn klanten. Bovendien verhoogt het verbeterde bedrijfsproces ook de winstgevendheid van zijn restaurant door de snelle samenstelling van de maaltijd.

Voorbeeld 2: Technologie-upgrade

In de onderwijssector is het voor de leraren moeilijk om het handschrift van de leerlingen te lezen. Hetzelfde geldt voor Jennifer, die het moeilijk vindt om het handschrift van sommige van haar leerlingen te lezen. Elke keer als ze een toets maakt, moet ze pauzeren om de woorden te begrijpen. Dat beïnvloedt haar beoordelingsvermogen. Om de beoordeling transparanter te maken, besluit Jennifer de handmatige toetsen over te zetten naar een digitaal platform. Na het implementeren van dit re-engineering proces, hebben Jennifer en haar collega's hun tijd voor het nakijken van de test verminderd. Dus, het implementeren van business re-engineering kan de leraren tijd besparen en hen helpen zich te concentreren op hun lesmethoden.

Voorbeeld 3: Inkrimping van werknemers

Alexander is een manager bij een transportbedrijf, en zijn CEO beveelt hem het aantal werknemers te verminderen om de kosten te drukken. Om het plan uit te voeren, maakt Alexander een stroomschema van een bedrijfsworkflow om de werknemers te controleren die dezelfde taak uitvoeren. Na de procesanalyse komt hij te weten dat één job de facturatie voor de verkoop van auto's behandelt, en een andere job de facturatie voor de aankoop van auto's beheert. Om de kosten van de bedrijfsprocessen te drukken, besluit hij bedrijfsproces-her-engineering toe te passen en deze soortgelijke taken samen te voegen. Na de uitvoering van proces re-engineering, informeert hij zijn CEO om te beslissen over het schrappen van banen.

Is het niet economisch om business process re-engineering toe te passen om de extra bedrijfskosten te drukken?

Laatste gedachten

We hopen dat de rol van business process re-engineering in het verhogen van de winstgevendheid van uw bedrijf u duidelijk is geworden. Als u uw bedrijfsproces wilt herzien, moet u uw bedrijfsapp maken of aanpassen. In dit verband raden wij u aan AppMaster te proberen om uw bedrijf naar het volgende groeiniveau te tillen.

Het is een no-code-platform waarmee bedrijfseigenaren hun bedrijfsprocessen kunnen herzien met alleen visuele programmering. Het mooie van deze no-code tool is dat het broncode levert die u kunt gebruiken om het bedrijfsproces aan te passen, zelfs als u dit platform niet meer gebruikt. Probeer AppMaster om business process re-engineering te implementeren en krijg meer rendement in uw bedrijfsproces!