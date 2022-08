Chaque propriétaire d'entreprise gère une entreprise pour atteindre des objectifs spécifiques. À cet égard, les processus commerciaux jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs avec succès et ont toujours de la place pour de nouvelles améliorations.

Si votre entreprise a une plus grande échelle, les modifications du processus deviennent plus difficiles. Mais vous ne pouvez pas améliorer les processus sans les modifier. La réingénierie des processus avec BPR n'est pas une tâche simple, et il existe un risque d'erreurs qui pourraient semer la confusion lors de la mise en œuvre de BPR.

Êtes-vous à la recherche d'une stratégie pour améliorer le flux de travail de votre entreprise ? Vous souhaitez améliorer vos processus métier en mettant à niveau votre processus existant ? Si oui, c'est chez vous. Dans cet article, nous définirons le processus métier de réingénierie (BPR), ses étapes et des exemples concrets de BPR dans plusieurs secteurs. Jetons un coup d'œil aux détails.

Qu'est-ce que la réingénierie des processus métier (BPR) ?

Vous avez peut-être souvent entendu parler de BPR pour obtenir plus de rentabilité d'un processus métier. Mais vous n'êtes peut-être pas clair sur ce terme. Nous vous dévoilerons la définition de BPR pour vous rendre ce terme plus compréhensible. BPR est une forme abrégée de réingénierie des processus métier. Il s'agit d'un processus d'amélioration du processus commercial existant pour augmenter la participation et améliorer la qualité des produits.

La réingénierie des processus métier aide les entreprises à supprimer les processus inutiles impliqués dans le flux de travail métier ou les fonctions/opérations sans valeur pour la croissance de l'entreprise. Outre la suppression des tâches inutiles, la réingénierie d'entreprise intègre également des activités similaires pour réduire les étapes impliquées dans l'achèvement du processus. Le meilleur exemple de BPR consiste à passer du traitement manuel des données à un système de gestion de base de données qui améliore le processus métier et réduit les risques d'erreur.

Mise en place de Business Process Reengineering (BPR) pour votre projet

Vous souhaitez augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise ? Si oui, alors la mise en œuvre du processus BPR est la meilleure idée. La raison en est que vos processus commerciaux doivent être améliorés pour que votre entreprise se démarque dans le monde de la concurrence. Vous pourriez envisager d'implémenter BPR pour améliorer votre processus métier dans les scénarios suivants :

Si vous recevez des demandes de remboursement et des plaintes de vos clients

Si vos employés ont des différends et un niveau de stress élevé

Si vos employés expérimentés démissionnent ou partent en vacances

Si la croissance de votre entreprise est en baisse

Si vous n'obtenez pas de prospects

S'il y a un manque de gouvernance au niveau de l'entreprise

Si vous n'êtes pas en mesure de gérer la trésorerie de votre entreprise

Si les niveaux de stocks augmentent

Si vous rencontrez des difficultés à n'importe quel niveau de votre entreprise, il est grand temps de mettre en œuvre la réingénierie des processus métier (BPR) pour surmonter tous ces problèmes.

Combien d'étapes y a-t-il dans la réingénierie des processus métier ?

Nous espérons que vous êtes convaincu de mettre en place le processus d'affaires BPR pour augmenter la rentabilité de votre entreprise. Vous vous demandez peut-être combien d'étapes sont impliquées dans la mise en œuvre du processus métier BPR. Examinons en détail les étapes impliquées dans la réingénierie des processus métier (BPR):

Étape 1. Spécifiez votre objectif commercial

La première étape de la réingénierie des processus métier (BPR) consiste à spécifier vos objectifs et vos attentes par rapport au flux de travail métier. Une fois que vous avez défini clairement vos objectifs et vos attentes, vous serez en mesure d'identifier les goulots d'étranglement de votre processus métier. Supposons que vous souhaitiez livrer les produits à vos clients dans un délai précis et que vous deviez rechercher des processus efficaces pour y parvenir.

Étape 2. Analysez votre processus métier existant

Avant de passer au nouveau processus métier via le processus métier BPR, il est crucial d'examiner l'état actuel des processus. Pour l'analyse par le biais de la réingénierie des processus métier (BPR), il vous suffit de passer en revue les étapes impliquées dans l'achèvement du processus. Après une analyse approfondie, vous serez en mesure de déterminer les raisons qui réduisent la qualité du produit et augmentent le coût.

Étape 3. Rechercher les lacunes

La troisième étape de la réingénierie des processus métier (BPR) consiste à spécifier les KPI, également connus sous le nom d'indices de performance clés. Spécifier les KPI dans le processus de réingénierie vous aidera à avoir une idée approximative de votre performance dans la réalisation de vos objectifs pour un processus commercial durable. Une fois que vous avez spécifié des KPI pour les processus métier, vous devez analyser le temps de cycle et les processus impliqués dans la fabrication.

Étape 4. Choisissez un scénario de test

La quatrième étape de la réingénierie des processus métier (BPR) consiste à vérifier tous les processus impliqués dans votre réingénierie des processus. Parmi tous les processus métier, vous devez identifier les activités efficaces pour obtenir plus de rentabilité. Après avoir identifié l'efficacité du processus, vous devez prévoir le plan qui vous aidera à atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Étape 5. Créez et testez vos hypothèses

La cinquième étape du processus métier BPR consiste à planifier de nouveaux workflows et processus. Une fois que vous avez planifié de nouveaux processus avec BPR, vous devez organiser une réunion pour informer les autres parties prenantes. Maintenant, il est grand temps de créer une hypothèse à tester pour analyser vos processus révisés.

Étape 6. Exécuter le nouveau processus métier

La prochaine étape du processus opérationnel BPR consiste à s'assurer de la disponibilité des fonds pour mettre en œuvre le nouveau processus opérationnel.

Étape 7. Analysez les performances

La dernière étape de la réingénierie des processus métier (BPR) consiste à surveiller les performances du nouveau processus métier. À cette fin, vous pouvez utiliser des KPI pour comparer les mesures de performance des processus métier pour une meilleure évaluation. Lors de la mise en œuvre de la réingénierie des processus métier (BPR), votre objectif doit apporter une amélioration aux processus existants à un budget abordable. La réingénierie des processus métier consiste à modifier les processus métier pour générer plus de bénéfices et obtenir des commentaires positifs de la part des clients.

Quels sont les exemples de BPR ?

Pour comprendre les avantages de la réingénierie des processus métier, nous dévoilons des exemples en temps réel de différents secteurs où BPR a réussi à améliorer les processus métier. Commençons:

Exemple 1 : Amélioration de la qualité

Joe travaille comme livreur dans un fast-food. Il souhaite introduire une méthode de livraison qui accélère le processus de livraison. À cet égard, Joe précise que s'il fait combiner à deux équipes la nourriture commandée, alors le processus de livraison est plus rapide. Ainsi, la réingénierie des processus commerciaux l'a aidé à obtenir des commentaires positifs de ses clients. De plus, le processus commercial amélioré augmente également la rentabilité de son restaurant en préparant le repas rapidement.

Exemple 2 : Mise à niveau technologique

Dans le secteur de l'éducation, il est difficile pour les enseignants de lire l'écriture manuscrite des élèves. Le même cas est observé par Jennifer, qui a du mal à lire l'écriture manuscrite de certains de ses élèves. Chaque fois qu'elle passe un test, elle doit faire une pause pour comprendre les mots. Cela affecte sa capacité de notation. Pour ajouter plus de transparence à la notation, Jennifer décide de déplacer les tests manuels vers une plateforme numérique. Après avoir mis en œuvre ce processus de réingénierie, Jennifer et ses collègues ont réduit leur temps de vérification du test. Ainsi, la mise en œuvre de la réingénierie d'entreprise peut faire gagner du temps aux enseignants et les aider à se concentrer sur leurs méthodes d'enseignement.

Exemple 3 : Réduction des effectifs des employés

Alexander est directeur dans une entreprise de transport et son PDG lui ordonne de réduire le nombre d'employés pour réduire les coûts. Pour mettre en œuvre le plan, Alexander crée un organigramme d'un flux de travail d'entreprise pour vérifier les employés qui effectuent la même tâche. Après l'analyse du processus, il apprend qu'un travail s'occupe de la facturation de la vente de voitures et qu'un autre gère la facturation de l'achat de voitures. Pour réduire le coût des processus d'affaires, il décide de mettre en œuvre la réingénierie des processus d'affaires et de fusionner ces emplois similaires. Après avoir mis en œuvre la réingénierie des processus, il informe son PDG pour décider de la suppression du poste.

N'est-il pas économique de mettre en œuvre une réingénierie des processus métier pour réduire les coûts commerciaux supplémentaires ?

Dernières pensées

Nous espérons que vous comprenez clairement le rôle de la réingénierie des processus métier dans l'augmentation de la rentabilité de votre entreprise. Si vous souhaitez revoir votre processus métier, vous devez créer ou modifier votre application métier . À cet égard, nous vous recommandons d'essayer AppMaster pour réorganiser votre entreprise au prochain niveau de croissance.

Il s'agit d'une plate-forme sans code qui permet aux propriétaires d'entreprise de réviser leurs processus commerciaux en utilisant uniquement une approche de programmation visuelle . La beauté de cet outil sans code est qu'il fournit un code source que vous pouvez utiliser pour modifier le processus métier même si vous n'utilisez plus cette plateforme. Pour mettre en œuvre la réingénierie des processus métier, essayez AppMaster et obtenez plus de rentabilité dans votre processus métier !