Jeder Geschäftsinhaber führt ein Unternehmen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Geschäftsprozesse spielen dabei eine entscheidende Rolle, um die Ziele erfolgreich voranzutreiben und haben immer Raum für weitere Verbesserungen.

Wenn Ihr Unternehmen einen größeren Umfang hat, werden Änderungen im Prozess schwieriger. Aber man kann die Prozesse nicht verbessern, ohne sie zu verändern. Die Prozessumgestaltung mit BPR ist keine einfache Aufgabe, und es besteht die Möglichkeit von Fehlern, die bei der Implementierung von BPR verwirrend sein können.

Suchen Sie nach einer Strategie zur Verbesserung Ihres Geschäftsablaufs? Möchten Sie Ihre Geschäftsprozesse verbessern, indem Sie Ihren bestehenden Prozess aktualisieren? Wenn ja, ist dies Ihr Platz. In diesem Artikel definieren wir den Geschäftsprozess des Re-Engineering (BPR), seine Schritte und reale Beispiele für BPR in mehreren Branchen. Werfen wir einen Blick auf die Details.

Was ist Business Process Reengineering (BPR)?

Sie haben vielleicht schon oft von BPR gehört, um mehr Rentabilität aus einem Geschäftsprozess zu erzielen. Aber vielleicht ist Ihnen dieser Begriff nicht klar. Wir werden die Definition von BPR enthüllen, um diesen Begriff für Sie verständlicher zu machen. BPR ist eine Kurzform für Business Process Reengineering. Es ist ein Prozess zur Verbesserung des bestehenden Geschäftsprozesses, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen und die Produktqualität zu verbessern.

Business Process Reengineering hilft Unternehmen, die unnötigen Prozesse im Geschäftsablauf oder die Funktionen/Operationen, die für das Unternehmenswachstum wertlos sind, abzuschneiden. Neben dem Abschneiden unnötiger Aufgaben integriert das Business Re-Engineering auch ähnliche Aktivitäten, um die Schritte zur Prozessabwicklung zu reduzieren. Das beste Beispiel für BPR ist die Umstellung der manuellen Datenverarbeitung auf ein Datenbankverwaltungssystem, das den Geschäftsprozess verbessert und die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert.

Implementierung von Business Process Reengineering (BPR) für Ihr Projekt

Möchten Sie den Umsatz des Unternehmens steigern? Wenn ja, dann ist die Implementierung des BPR-Prozesses die beste Idee. Der Grund dafür ist, dass Ihre Geschäftsprozesse verbessert werden müssen, um Ihr Unternehmen im Wettbewerb hervorzuheben. In den folgenden Szenarien könnten Sie daran denken, BPR zu implementieren, um Ihre Geschäftsprozesse zu verbessern:

Wenn Sie Rückerstattungsanfragen und Beschwerden von Ihren Kunden erhalten

Wenn Ihre Mitarbeiter Streit und hohen Stress haben

Wenn Ihre erfahrenen Mitarbeiter kündigen oder in den Urlaub fahren

Wenn Ihr Geschäftswachstum rückläufig ist

Wenn Sie keine Verkaufs-Leads erhalten

Wenn es an Governance auf Unternehmensebene mangelt

Wenn Sie nicht in der Lage sind, den Cashflow für Ihr Unternehmen zu verwalten

Wenn die Lagerbestände steigen

Wenn Sie auf irgendeiner Ebene Ihres Unternehmens mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, ist es höchste Zeit, Business Process Reengineering (BPR) zu implementieren, um all diese Probleme zu überwinden.

Wie viele Schritte umfasst das Business Process Reengineering?

Wir hoffen, dass Sie überzeugt sind, den BPR-Geschäftsprozess zu implementieren, um die Rentabilität Ihres Unternehmens zu steigern. Sie fragen sich vielleicht, wie viele Schritte die Implementierung des BPR-Geschäftsprozesses umfasst. Werfen wir einen detaillierten Blick auf die Schritte des Business Process Re-Engineering (BPR):

Schritt 1. Geben Sie Ihr Geschäftsziel an

Der erste Schritt des Business Process Reengineering (BPR) besteht darin, Ihre Ziele und Erwartungen an den Geschäftsablauf zu spezifizieren. Sobald Sie sich über Ihre Ziele und Erwartungen im Klaren sind, können Sie die Engpässe in Ihrem Geschäftsprozess identifizieren. Angenommen, Sie möchten die Produkte innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens an Ihre Kunden liefern, und Sie müssen nach effizienten Prozessen suchen, um dies zu erreichen.

Schritt 2. Analysieren Sie Ihren bestehenden Geschäftsprozess

Vor der Umstellung auf den neuen Geschäftsprozess durch den BPR-Geschäftsprozess ist es wichtig, den aktuellen Status der Prozesse zu überprüfen. Für die Analyse durch Business Process Re-Engineering (BPR) müssen Sie lediglich die Schritte des Prozessabschlusses überprüfen. Nach eingehender Analyse können Sie die Gründe ermitteln, die die Produktqualität verringern und die Kosten erhöhen.

Schritt 3. Suchen Sie nach den Lücken

Der dritte Schritt des Business Process Re-Engineering (BPR) ist die Festlegung der KPIs, auch Key Performance Indexes genannt. Die Festlegung der KPIs im Re-Engineering-Prozess hilft Ihnen, sich ein grobes Bild über Ihre Leistung bei der Erreichung Ihrer Ziele für einen nachhaltigen Geschäftsprozess zu machen. Nachdem Sie KPIs für Geschäftsprozesse festgelegt haben, müssen Sie die Zykluszeit und die Prozesse in der Fertigung analysieren.

Schritt 4. Wählen Sie einen Testfall aus

Der vierte Schritt des Business Process Re-Engineering (BPR) besteht darin, alle an Ihrem Prozess-Re-Engineering beteiligten Prozesse zu überprüfen. Unter allen Geschäftsprozessen müssen Sie effektive Aktivitäten identifizieren, um mehr Rentabilität zu erzielen. Nachdem Sie die Effektivität des Prozesses ermittelt haben, müssen Sie den Plan vorhersagen, der dabei hilft, die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Schritt 5. Erstellen und testen Sie Ihre Annahmen

Der fünfte Schritt des BPR-Geschäftsprozesses besteht darin, neue Arbeitsabläufe und Prozesse zu planen. Sobald Sie neue Prozesse mit BPR geplant haben, müssen Sie ein Meeting durchführen, um die anderen Stakeholder zu informieren. Jetzt ist es höchste Zeit, eine Hypothese zum Testen zu erstellen, um Ihre überarbeiteten Prozesse zu analysieren.

Schritt 6. Führen Sie den neuen Geschäftsprozess aus

Der nächste Schritt im BPR-Geschäftsprozess besteht darin, die Verfügbarkeit von Mitteln für die Implementierung des neuen Geschäftsprozesses sicherzustellen.

Schritt 7. Analysieren Sie die Leistung

Der letzte Schritt des Business Process Reengineering (BPR) besteht darin, die Leistung des neuen Geschäftsprozesses zu überwachen. Dazu können Sie mit KPIs die Leistungskennzahlen der Geschäftsprozesse zur besseren Beurteilung vergleichen. Bei der Implementierung von Business Process Reengineering (BPR) sollte Ihr Ziel eine Verbesserung der bestehenden Prozesse mit einem erschwinglichen Budget sein. Beim Business Process Reengineering geht es darum, die Geschäftsprozesse zu ändern, um mehr Gewinn zu erzielen und positives Feedback von den Kunden zu erhalten.

Was sind Beispiele für BPR?

Um die Vorteile des Business Process Reengineering zu verstehen, stellen wir Echtzeitbeispiele aus verschiedenen Branchen vor, in denen BPR erfolgreich Geschäftsprozesse verbessert hat. Lass uns anfangen:

Beispiel 1: Qualitätsverbesserung

Joe arbeitet als Auslieferungsleiter in einem Fast-Food-Restaurant. Er möchte eine Liefermethode einführen, die den Lieferprozess beschleunigt. In diesem Zusammenhang gibt Joe an, dass der Lieferprozess schneller ist, wenn er zwei Teams dazu bringt, die bestellten Lebensmittel zusammenzustellen. Das Business Process Reengineering hat ihm also geholfen, positives Feedback von seinen Kunden zu erhalten. Darüber hinaus erhöht der verbesserte Geschäftsprozess auch die Rentabilität seines Restaurants, indem das Essen schnell zusammengestellt wird.

Beispiel 2: Technologie-Upgrade

Im Bildungsbereich ist es für die Lehrer schwierig, die Handschrift der Schüler zu lesen. Derselbe Fall wird von Jennifer beobachtet, der es schwer fällt, die Handschrift einiger ihrer Schüler zu lesen. Jedes Mal, wenn sie einen Test macht, muss sie innehalten, um die Wörter zu verstehen. Es wirkt sich auf ihre Bewertungsfähigkeit aus. Um mehr Transparenz in die Benotung zu bringen, beschließt Jennifer, die manuellen Tests auf eine digitale Plattform zu verlagern. Nach der Implementierung dieses Re-Engineering-Prozesses reduzierten Jennifer und ihre Kollegen ihre Zeit für die Überprüfung des Tests. Daher kann die Implementierung von Business Re-Engineering den Lehrern Zeit sparen und ihnen helfen, sich auf ihre Lehrmethoden zu konzentrieren.

Beispiel 3: Personalabbau

Alexander ist Manager bei einem Transportunternehmen und sein CEO befiehlt ihm, die Zahl der Mitarbeiter zu reduzieren, um die Kosten zu senken. Um den Plan umzusetzen, erstellt Alexander ein Flussdiagramm eines Geschäftsablaufs, um die Mitarbeiter zu überprüfen, die dieselbe Aufgabe ausführen. Nach der Prozessanalyse erfährt er, dass sich ein Job um die Abrechnung des Autoverkaufs und ein anderer Job um die Abrechnung des Autokaufs kümmert. Um die Kosten für Geschäftsprozesse zu senken, beschließt er, Business Process Reengineering zu implementieren und diese ähnlichen Jobs zusammenzuführen. Nach der Implementierung der Prozessumgestaltung informiert er seinen CEO, um über die Streichung des Arbeitsplatzes zu entscheiden.

Ist es nicht wirtschaftlich, ein Business Process Reengineering zu implementieren, um die zusätzlichen Geschäftskosten zu senken?

Abschließende Gedanken

Wir hoffen, dass Sie sich über die Rolle des Business Process Reengineering bei der Steigerung der Rentabilität Ihres Unternehmens im Klaren sind. Wenn Sie Ihren Geschäftsprozess überarbeiten möchten, müssen Sie Ihre Business-App erstellen oder ändern . In dieser Hinsicht empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren, um Ihr Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe zu bringen.

Es ist eine No-Code-Plattform, die es Geschäftsinhabern ermöglicht, ihre Geschäftsprozesse nur mit einem visuellen Programmieransatz zu überarbeiten. Das Schöne an diesem No-Code-Tool ist, dass es Quellcode bereitstellt, mit dem Sie den Geschäftsprozess ändern können, auch wenn Sie diese Plattform nicht mehr verwenden. Probieren Sie AppMaster aus, um das Reengineering von Geschäftsprozessen zu implementieren, und erzielen Sie mehr Rentabilität in Ihren Geschäftsprozessen!