Каждый владелец бизнеса ведет бизнес для достижения определенных целей. В связи с этим бизнес-процессы играют жизненно важную роль в успешном достижении целей, и их всегда можно улучшить.

Если ваш бизнес имеет большой масштаб, то вносить изменения в процесс становится сложнее. Но вы не можете улучшить процессы, не изменив их. Реинжиниринг процесса с помощью BPR — непростая задача, и существует вероятность ошибок, которые могут привести к путанице при внедрении BPR.

Вы ищете стратегию для улучшения вашего бизнес-процесса? Вы хотите улучшить свои бизнес-процессы, модернизировав существующий процесс? Если да, то в этой статье мы определим бизнес-процесс реинжиниринга (BPR), его шаги и реальные примеры BPR в различных отраслях.

Что такое реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)?

Возможно, вы часто слышали о BPR для повышения прибыльности бизнес-процессов. Но вам может быть непонятен этот термин. Мы раскроем определение BPR, чтобы сделать этот термин более понятным для вас. BPR — это сокращенная форма реинжиниринга бизнес-процессов. Это процесс совершенствования существующего бизнес-процесса.

Реинжиниринг бизнес-процессов помогает предприятиям отсечь ненужные процессы, связанные с бизнес-процессом, или функции/операции, которые бесполезны для роста бизнеса. Помимо исключения ненужных задач, реинжиниринг бизнеса также объединяет аналогичные действия, чтобы сократить количество шагов, связанных с завершением процесса. Лучшим примером BPR является переключение ручной обработки данных на систему управления базами данных, которая улучшает бизнес-процесс и снижает вероятность ошибки.

Внедрение реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) для вашего проекта

Хотите увеличить оборот бизнеса? Если да, то внедрение процесса BPR — лучшая идея. Причина в том, что ваши бизнес-процессы нуждаются в улучшении, чтобы ваш бизнес выделялся в мире конкуренции. Вы можете подумать о внедрении BPR для улучшения вашего бизнес-процесса в следующих сценариях:

Если вы получаете запросы на возмещение и жалобы от ваших клиентов

Если у ваших сотрудников конфликты и сильный стресс

Если ваши опытные сотрудники увольняются или уходят в отпуск

Если рост вашего бизнеса снижается

Если вы не получаете потенциальных клиентов

Если отсутствует управление на корпоративном уровне

Если вы не можете управлять денежным потоком для вашего бизнеса

Если уровень запасов увеличивается

Если вы сталкиваетесь с трудностями на любом уровне вашего бизнеса, самое время внедрить реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), чтобы преодолеть все эти проблемы.

Сколько шагов включает реинжиниринг бизнес-процессов?

Мы надеемся, что вы убеждены в необходимости внедрения бизнес-процесса BPR для повышения прибыльности вашего бизнеса. Вам может быть интересно, сколько шагов требуется для реализации бизнес-процесса BPR. Давайте подробно рассмотрим этапы реинжиниринга бизнес-процессов (BPR):

Шаг 1. Укажите свою бизнес-цель

Первым шагом реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) является определение ваших целей и ожиданий от бизнес-процесса. Как только вы четко определите свои цели и ожидания, вы сможете определить узкие места в своем бизнес-процессе. Допустим, вы хотите доставить продукты своим клиентам в течение определенного периода времени, и вам придется искать эффективные процессы, чтобы это произошло.

Шаг 2. Проанализируйте свой существующий бизнес-процесс

Перед переключением на новый бизнес-процесс через бизнес-процесс BPR крайне важно проверить текущее состояние процессов. Для анализа с помощью реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) все, что вам нужно, — это просмотреть этапы завершения процесса. После глубокого анализа вы сможете определить причины, снижающие качество продукции и увеличивающие стоимость.

Шаг 3. Поиск пробелов

Третий шаг реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) заключается в определении ключевых показателей эффективности, также известных как ключевые показатели эффективности. Указание KPI в процессе реинжиниринга поможет вам получить приблизительное представление о вашей эффективности в достижении целей устойчивого бизнес-процесса. После того, как вы определили ключевые показатели эффективности для бизнес-процессов, вам необходимо проанализировать время цикла и процессы, связанные с производством.

Шаг 4. Выберите тестовый пример

Четвертый шаг реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) заключается в проверке всех процессов, задействованных в реинжиниринге вашего процесса. Среди всех бизнес-процессов нужно выделить эффективные мероприятия, чтобы получить больше прибыльности. После определения эффективности процесса необходимо спрогнозировать план, который поможет достичь стратегических целей бизнеса.

Шаг 5. Создайте и проверьте свои предположения

Пятый шаг бизнес-процесса BPR — планирование нового рабочего процесса и процессов. После того как вы запланировали новые процессы с помощью BPR, вам необходимо провести собрание, чтобы проинформировать других заинтересованных лиц. Теперь пришло время создать гипотезу для тестирования, чтобы проанализировать ваши пересмотренные процессы.

Шаг 6. Выполните новый бизнес-процесс

Следующим шагом в бизнес-процессе BPR является обеспечение наличия средств для реализации нового бизнес-процесса.

Шаг 7. Анализ производительности

Последним этапом реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) является мониторинг производительности нового бизнес-процесса. С этой целью вы можете использовать KPI для сравнения показателей производительности бизнес-процессов для лучшей оценки. При внедрении реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) ваша цель должна заключаться в улучшении существующих процессов при доступном бюджете. Реинжиниринг бизнес-процессов заключается в изменении бизнес-процессов для получения большей прибыли и получения положительных отзывов от клиентов.

Каковы примеры BPR?

Чтобы понять преимущества реинжиниринга бизнес-процессов, мы представляем примеры из разных отраслей, в которых BPR успешно улучшил бизнес-процессы. Давайте начнем:

Пример 1: Повышение качества

Джо работает доставщиком в ресторане быстрого питания. Он хочет ввести метод доставки, который ускорит процесс доставки. В связи с этим Джо уточняет, что если он заставит две команды объединять заказанную еду, то процесс доставки пойдет быстрее. Так, реинжиниринг бизнес-процессов помог ему получить положительные отзывы от клиентов. Кроме того, улучшенный бизнес-процесс также увеличивает прибыльность его ресторана за счет быстрого приготовления блюд.

Пример 2: Обновление технологии

В сфере образования учителям трудно читать почерк учеников. Тот же случай наблюдается у Дженнифер, которой трудно прочитать почерк некоторых ее учеников. Каждый раз, когда она проходит тест, ей нужно делать паузу, чтобы понять слова. Это влияет на ее оценочную способность. Чтобы сделать оценку более прозрачной, Дженнифер решает перенести ручные тесты на цифровую платформу. Внедрив этот процесс реинжиниринга, Дженнифер и ее коллеги сократили время проверки теста. Таким образом, внедрение бизнес-реинжиниринга может сэкономить время учителей и помочь им сосредоточиться на своих методах обучения.

Пример 3: Сокращение штата сотрудников

Александр работает менеджером в транспортной компании, и его генеральный директор дает ему поручение сократить количество сотрудников, чтобы сократить расходы. Для реализации плана Александр составляет блок-схему бизнес-процесса, чтобы проверить сотрудников, выполняющих одну и ту же задачу. После анализа процесса он узнает, что одна работа занимается выставлением счетов за продажу автомобилей, а другая — выставлением счетов за покупку автомобилей. Чтобы сократить расходы на бизнес-процессы, он решает провести реинжиниринг бизнес-процессов и объединить эти похожие работы. После реинжиниринга процесса он сообщает своему генеральному директору, чтобы он принял решение о сокращении должности.

Разве не экономично внедрить реинжиниринг бизнес-процессов, чтобы сократить дополнительные бизнес-расходы?

Последние мысли

Мы надеемся, что вы понимаете роль реинжиниринга бизнес-процессов в повышении прибыльности вашего бизнеса. Если вы хотите пересмотреть свой бизнес-процесс и вам нужно создать или изменить свое приложение мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень роста.

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