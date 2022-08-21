每个企业主都在经营企业以实现特定目标。在这方面，业务流程在成功推动目标方面发挥着至关重要的作用，并且始终有进一步改进的空间。

如果您的业务规模更大，那么流程中的修改会变得更加困难。但是你不能在不改变它们的情况下改进这些过程。使用 BPR 进行流程再造不是一项简单的任务，在实施 BPR 时可能会出现混淆的错误。

您是否正在寻找改善业务工作流程的策略？您想通过升级现有流程来改进您的业务流程吗？如果是，这就是你的地方。在本文中，我们将定义业务流程再造 (BPR)、其步骤以及多个行业中 BPR 的实际示例。让我们来看看细节。

什么是业务流程再造 (BPR)？

您可能经常听说过 BPR，以便从业务流程中获得更多利润。但是您可能不清楚这个术语。我们将揭开 BPR 的定义，让您更容易理解这个术语。 BPR 是业务流程再造的简称。这是一个改进现有业务流程以提高投票率和提高产品质量的过程。

业务流程再造帮助企业切断业务流程中不必要的流程或对业务增长毫无价值的功能/操作。除了切断不必要的任务外，业务再造还整合了类似的活动，以减少流程完成所涉及的步骤。 BPR 的最佳示例是将手动数据处理切换到数据库管理系统，从而改进业务流程并减少出错的机会。

为您的项目实施业务流程再造 (BPR)

您想增加企业的营业额吗？如果是，那么实施 BPR 流程是最好的主意。原因是您的业务流程需要改进，以使您的业务在竞争中脱颖而出。在以下场景中，您可能会考虑实施 BPR 来改进您的业务流程：

如果您收到客户的退款请求和投诉

如果您的员工有争议和高压力

如果您有经验的员工正在辞职或休假

如果您的业务增长正在下降

如果您没有获得销售线索

如果缺乏公司层面的治理

如果您无法为您的企业管理现金流

如果库存水平增加

如果您在业务的任何层面都面临困难，那么是时候实施业务流程再造 (BPR) 来克服所有这些问题了。

业务流程再造有几个步骤？

我们希望您确信实施 BPR 业务流程以提高您的业务盈利能力。您可能想知道实施 BPR 业务流程涉及多少步骤。下面我们来详细了解一下业务流程再造（BPR）所涉及的步骤：

步骤 1. 指定您的业务目标

业务流程再造 (BPR) 的第一步是从业务工作流程中指定您的目标和期望。一旦您清楚自己的目标和期望，您将能够识别业务流程中的瓶颈。假设您想在特定的时间范围内将产品交付给您的客户，您必须寻找有效的流程来实现它。

步骤 2. 分析您现有的业务流程

在通过 BPR 业务流程切换到新的业务流程之前，检查流程的当前状态至关重要。对于通过业务流程再造 (BPR) 进行的分析，您只需要查看流程完成中涉及的步骤即可。经过深入分析，您将能够确定降低产品质量和增加成本的原因。

步骤 3. 寻找差距

业务流程再造 (BPR) 的第三步是指定 KPI，也称为关键绩效指标。在重新设计流程中指定 KPI 将帮助您大致了解在实现可持续业务流程目标方面的绩效。为业务流程指定 KPI 后，您需要分析制造中涉及的周期时间和流程。

步骤 4. 选择一个测试用例

业务流程再造 (BPR) 的第四步是检查您的流程再造所涉及的所有流程。在所有业务流程中，您需要确定有效的活动以获得更多的盈利能力。在确定流程的有效性之后，您需要预测有助于实现业务战略目标的计划。

第 5 步：创建并测试您的假设

BPR 业务流程的第五步是规划新的工作流程和流程。使用 BPR 计划新流程后，您需要召开会议以通知其他利益相关者。现在，是时候创建一个测试假设来分析您修改过的流程了。

步骤 6. 执行新的业务流程

BPR 业务流程的下一步是确保有资金来实施新的业务流程。

步骤 7. 分析性能

业务流程再造 (BPR) 的最后一步是监控新业务流程的性能。为此，您可以使用 KPI 来比较业务流程的性能指标以进行更好的评估。在实施业务流程再造 (BPR) 时，您的目标应该是以可承受的预算改进现有流程。业务流程再造就是改变业务流程以赚取更多利润并从客户那里获得积极的反馈。

BPR 的例子有哪些？

为了了解业务流程再造的好处，我们将展示来自不同行业的实时示例，其中 BPR 已成功改进了业务流程。让我们开始：

示例 1：质量改进

乔在一家快餐店担任送货主管。他想引入一种交付方法，使交付过程更快。在这方面，Joe 指定如果他让两个团队合并订购的食物，那么交付过程会更快。因此，业务流程再造帮助他从客户那里获得了积极的反馈。此外，改进的业务流程还通过快速整理餐点提高了餐厅的盈利能力。

示例 2：技术升级

在教育领域，老师很难读懂学生的笔迹。詹妮弗也观察到了同样的情况，她发现她的一些学生的字迹难以阅读。每次她参加考试时，她都需要停下来理解单词。这会影响她的评分能力。为了增加评分的透明度，Jennifer 决定将手动测试转移到数字平台。在实施了这一重新设计过程后，Jennifer 和她的同事减少了检查测试的时间。因此，实施业务再造可以节省教师的时间，帮助他们专注于教学方法。

示例 3：裁员

亚历山大是一家运输公司的经理，他的首席执行官命令他缩减员工人数以降低成本。为了实施该计划，Alexander 制作了一个业务工作流的流程图，以检查执行相同任务的员工。经过流程分析，他了解到，一个工作处理卖车的计费，另一个工作管理买车的计费。为了降低业务流程的成本，他决定实施业务流程再造并合并这些类似的工作。实施流程再造后，他通知 CEO 决定裁员。

实施业务流程再造以削减额外的业务成本不是很经济吗？

最后的想法

我们希望您清楚业务流程再造在提高业务盈利能力方面的作用。如果您想修改您的业务流程，您需要制作或修改您的业务应用程序。在这方面，我们建议您尝试 AppMaster 将您的业务提升到下一个增长水平。

它是一个无代码平台，允许企业主仅使用可视化编程方法来修改他们的业务流程。这个无代码工具的美妙之处在于它提供了可用于修改业务流程的源代码，即使您不再使用该平台也是如此。实施业务流程再造，试试AppMaster，在您的业务流程中获得更多盈利！