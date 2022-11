Każdy właściciel firmy prowadzi działalność gospodarczą, aby osiągnąć określone cele. W związku z tym, procesy biznesowe odgrywają istotną rolę w skutecznym osiąganiu celów i zawsze mają miejsce na dalsze ulepszenia.

Jeśli Twoja firma ma większą skalę, to modyfikacje w procesie stają się trudniejsze. Nie można jednak usprawnić procesów bez ich zmiany. Reengineering procesów z BPR nie jest prostym zadaniem i istnieje możliwość popełnienia błędów, które mogą zmylić podczas wdrażania BPR.

Czy szukasz strategii, która pozwoli Ci usprawnić procesy biznesowe? Czy chcesz usprawnić swoje procesy biznesowe poprzez modernizację istniejącego procesu? Jeśli tak, to jest to Twoje miejsce. W tym artykule zdefiniujemy proces biznesowy reengineeringu (BPR), jego kroki oraz rzeczywiste przykłady BPR w wielu branżach. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Czym jest reengineering procesów biznesowych (BPR)?

Być może często słyszałeś o BPR, aby uzyskać większą rentowność z procesu biznesowego. Ale może nie być jasne, co do tego terminu. Odsłonimy definicję BPR, aby uczynić ten termin bardziej zrozumiałym dla Ciebie. BPR jest krótką formą reengineeringu procesów biznesowych. Jest to proces poprawy istniejącego procesu biznesowego w celu zwiększenia frekwencji i poprawy jakości produktu.

Business process re-engineering pomaga firmom odciąć niepotrzebne procesy zaangażowane w przepływ pracy lub funkcje/operacje, które są bezwartościowe dla rozwoju biznesu. Oprócz odcinania zbędnych zadań, reengineering biznesowy integruje również podobne działania w celu zmniejszenia kroków związanych z zakończeniem procesu. Najlepszym przykładem BPR jest zmiana ręcznej obsługi danych na system zarządzania bazą danych, który usprawnia proces biznesowy i zmniejsza szanse na popełnienie błędu.

Wdrożenie Business Process Reengineering (BPR) dla Twojego projektu

Czy chcesz zwiększyć obroty firmy? Jeśli tak, to wdrożenie procesu BPR jest najlepszym pomysłem. Powodem jest to, że Twoje procesy biznesowe wymagają poprawy, aby Twoja firma wyróżniała się w świecie konkurencji. Możesz pomyśleć o wdrożeniu BPR w celu poprawy procesu biznesowego w następujących scenariuszach:

Jeśli otrzymujesz prośby o zwrot pieniędzy i skargi od swoich klientów

Jeśli Twoi pracownicy mają spory i wysoki stres

Jeśli twoi doświadczeni pracownicy rezygnują lub idą na urlop

Jeśli wzrost biznesu spada

Jeśli nie otrzymujesz leadów sprzedażowych

Jeśli brak jest ładu korporacyjnego

Jeśli nie jesteś w stanie zarządzać przepływem gotówki dla swojej firmy

Jeśli poziom zapasów wzrasta

Jeśli napotykasz trudności na jakimkolwiek poziomie swojej działalności, to najwyższy czas wdrożyć reengineering procesów biznesowych (BPR), aby pokonać wszystkie te problemy.

Ile jest kroków w Business Process Reengineering?

Mamy nadzieję, że jesteś przekonany do wdrożenia procesu biznesowego BPR, aby zwiększyć rentowność swojej firmy. Być może zastanawiasz się, jak wiele kroków wiąże się z wdrożeniem procesu biznesowego BPR. Przyjrzyjmy się szczegółowo krokom związanym z reengineeringiem procesów biznesowych (BPR):

Krok 1. Określenie celu biznesowego

Pierwszym krokiem reengineeringu procesu biznesowego (BPR) jest określenie celów i oczekiwań wobec przepływu pracy. Kiedy już jasno określisz swoje cele i oczekiwania, będziesz w stanie zidentyfikować wąskie gardła w swoim procesie biznesowym. Powiedzmy, że chcesz dostarczać produkty do swoich klientów w określonym czasie i będziesz musiał szukać wydajnych procesów, aby to osiągnąć.

Krok 2. Przeanalizuj istniejący proces biznesowy

Przed przejściem do nowego procesu biznesowego poprzez proces biznesowy BPR, kluczowe jest dokonanie przeglądu obecnego stanu procesów. Do analizy poprzez reengineering procesów biznesowych (BPR) wystarczy przegląd kroków związanych z realizacją procesu. Po dogłębnej analizie będzie można określić przyczyny, które obniżają jakość produktu i zwiększają koszty.

Krok 3. Poszukiwanie luk

Trzecim krokiem reengineeringu procesów biznesowych (BPR) jest określenie wskaźników KPI, zwanych również kluczowymi wskaźnikami wydajności. Określenie KPI w procesie reengineeringu pomoże Ci uzyskać przybliżony obraz Twojej wydajności w osiąganiu celów zrównoważonego procesu biznesowego. Po określeniu KPI dla procesów biznesowych, należy przeanalizować czas cyklu i procesy związane z produkcją.

Krok 4. Wybierz przypadek testowy

Czwartym krokiem reengineeringu procesów biznesowych (BPR) jest sprawdzenie wszystkich procesów zaangażowanych w Twój reengineering procesów. Wśród wszystkich procesów biznesowych należy zidentyfikować skuteczne działania, aby uzyskać większą rentowność. Po zidentyfikowaniu efektywności procesu, należy przewidzieć plan, który pomoże w osiągnięciu strategicznych celów biznesu.

Krok 5. Stwórz i przetestuj swoje założenia

Piątym krokiem procesu biznesowego BPR jest zaplanowanie nowego przepływu pracy i procesów. Po zaplanowaniu nowych procesów za pomocą BPR, należy przeprowadzić spotkanie, aby poinformować o tym pozostałych interesariuszy. Teraz jest to najwyższy czas, aby stworzyć hipotezę do testowania, aby przeanalizować swoje zmienione procesy.

Krok 6. Wdrożenie nowego procesu biznesowego

Kolejnym krokiem w procesie biznesowym BPR jest zapewnienie dostępności środków na wdrożenie nowego procesu biznesowego.

Krok 7. Analiza wydajności

Ostatnim krokiem reengineeringu procesów biznesowych (BPR) jest monitorowanie wydajności nowego procesu biznesowego. W tym celu można wykorzystać wskaźniki KPI do porównania metryk wydajności procesów biznesowych w celu ich lepszej oceny. Podczas wdrażania reengineeringu procesów biznesowych (BPR), Twoim celem powinno być wprowadzenie ulepszeń do istniejących procesów przy przystępnym budżecie. Reorganizacja procesów biznesowych polega na zmianie procesów biznesowych w celu uzyskania większych zysków i pozytywnych opinii klientów.

Jakie są przykłady BPR?

Aby zrozumieć korzyści płynące z reengineeringu procesów biznesowych, przedstawiamy przykłady z różnych branż, gdzie BPR skutecznie poprawił procesy biznesowe. Zacznijmy:

Przykład 1: Poprawa jakości

Joe pracuje jako szef dostawy w restauracji typu fast food. Chce wprowadzić metodę dostawy, która przyspieszy proces dostawy. W związku z tym Joe określa, że jeśli sprawi, że dwa zespoły połączą zamówione jedzenie, to proces dostawy będzie szybszy. Tak więc, reengineering procesów biznesowych pomógł mu uzyskać pozytywne opinie od klientów. Co więcej, ulepszony proces biznesowy zwiększa również rentowność jego restauracji poprzez szybkie zestawienie posiłku.

Przykład 2: Modernizacja technologii

W sektorze edukacji nauczyciele mają trudności z odczytaniem pisma uczniów. Ten sam przypadek obserwuje Jennifer, która ma trudności z odczytaniem pisma niektórych swoich uczniów. Za każdym razem, gdy robi test, musi robić pauzę, aby zrozumieć słowa. Wpływa to na jej zdolność do oceniania. Aby zwiększyć przejrzystość oceniania, Jennifer decyduje się przenieść testy ręczne na platformę cyfrową. Po wdrożeniu tego procesu reengineeringu, Jennifer i jej koledzy skrócili czas sprawdzania testów. Tak więc, wdrożenie reengineeringu biznesowego może zaoszczędzić czas nauczycieli i pomóc im skupić się na metodach nauczania.

Przykład 3: Redukcja zatrudnienia

Aleksander jest kierownikiem w firmie transportowej, a jego prezes nakazuje mu zmniejszenie liczby pracowników, aby obniżyć koszty. Aby zrealizować ten plan, Aleksander tworzy schemat przepływu pracy w firmie, aby sprawdzić, którzy pracownicy wykonują to samo zadanie. Po analizie procesu dowiaduje się, że jedno stanowisko zajmuje się rozliczaniem sprzedaży samochodów, a drugie zarządza rozliczaniem zakupu samochodów. Aby obniżyć koszty procesów biznesowych, decyduje się na wdrożenie reengineeringu procesów biznesowych i połączenie tych podobnych stanowisk. Po wdrożeniu reengineeringu procesów informuje swojego CEO, aby podjął decyzję o likwidacji stanowiska pracy.

Czy nie jest ekonomicznie uzasadnione wdrożenie reengineeringu procesów biznesowych w celu odcięcia dodatkowych kosztów biznesowych?

Końcowe przemyślenia

Mamy nadzieję, że masz jasność co do roli reengineeringu procesów biznesowych w zwiększaniu rentowności Twojego biznesu. Jeśli chcesz zrewidować swój proces biznesowy, musisz zrobić lub zmodyfikować swoją aplikację biznesową. W związku z tym zalecamy wypróbowanie AppMaster, aby zreorganizować swój biznes do następnego poziomu wzrostu.

Jest to platforma bez kodu, która pozwala właścicielom firm na zmianę ich procesów biznesowych przy użyciu tylko wizualnego podejścia do programowania. Piękno tego narzędzia no-code jest to, że zapewnia kod źródłowy, który można wykorzystać do modyfikacji procesu biznesowego, nawet jeśli nie używasz już tej platformy. Aby wdrożyć reengineering procesów biznesowych, wypróbuj AppMaster i uzyskaj większą rentowność w swoim procesie biznesowym!