Ogni imprenditore gestisce un'azienda per raggiungere obiettivi specifici. A questo proposito, i processi aziendali svolgono un ruolo fondamentale nel perseguire gli obiettivi con successo e hanno sempre spazio per ulteriori miglioramenti.

Se l'azienda ha una scala più ampia, le modifiche al processo diventano più difficili. Ma non è possibile migliorare i processi senza modificarli. La reingegnerizzazione dei processi con il BPR non è un compito semplice e c'è la possibilità di commettere errori che potrebbero confondere l'implementazione del BPR.

Siete alla ricerca di una strategia per migliorare il vostro flusso di lavoro aziendale? Volete migliorare i vostri processi aziendali aggiornando quelli esistenti? Se sì, questo è il posto giusto. In questo articolo definiremo il processo di reingegnerizzazione aziendale (BPR), le sue fasi e gli esempi reali di BPR in diversi settori. Diamo un'occhiata ai dettagli.

Che cos'è la reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR)?

Potreste aver sentito parlare spesso di BPR per ottenere una maggiore redditività da un processo aziendale. Ma forse non vi è chiaro questo termine. Vi sveleremo la definizione di BPR per rendere questo termine più comprensibile. BPR è la forma abbreviata di business process re-engineering. Si tratta di un processo di miglioramento dei processi aziendali esistenti per aumentare i risultati e migliorare la qualità dei prodotti.

La reingegnerizzazione dei processi aziendali aiuta le aziende a tagliare i processi superflui coinvolti nel flusso di lavoro aziendale o le funzioni/operazioni inutili per la crescita aziendale. Oltre a tagliare i compiti inutili, la reingegnerizzazione aziendale integra anche attività simili per ridurre le fasi di completamento del processo. Il miglior esempio di BPR è il passaggio dalla gestione manuale dei dati a un sistema di gestione dei database che migliora il processo aziendale e riduce le possibilità di errore.

Implementazione del Business Process Reengineering (BPR) per il vostro progetto

Volete aumentare il fatturato dell'azienda? Se sì, allora l'implementazione del processo BPR è l'idea migliore. Il motivo è che i processi aziendali devono essere migliorati per far risaltare la vostra azienda nel mondo della concorrenza. Potreste pensare di implementare il BPR per migliorare i vostri processi aziendali nei seguenti scenari:

se ricevete richieste di rimborso e reclami dai vostri clienti

Se i vostri dipendenti hanno controversie e stress elevato

Se i vostri dipendenti esperti si dimettono o vanno in ferie

Se la crescita del vostro business è in calo

Se non si ottengono lead di vendita

Se manca una governance a livello aziendale

Se non siete in grado di gestire il flusso di cassa della vostra attività

Se i livelli di inventario sono in aumento

Se state affrontando difficoltà a qualsiasi livello della vostra attività, è giunto il momento di implementare la reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) per superare tutti questi problemi.

Quante sono le fasi della reingegnerizzazione dei processi aziendali?

Ci auguriamo che vi siate convinti a implementare il processo aziendale BPR per aumentare la redditività della vostra azienda. Forse vi starete chiedendo quante fasi sono coinvolte nell'implementazione del processo aziendale BPR. Vediamo nel dettaglio le fasi della reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR):

Fase 1. Specificare l'obiettivo aziendale

La prima fase della reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) consiste nello specificare gli obiettivi e le aspettative del flusso di lavoro aziendale. Una volta chiariti i vostri obiettivi e le vostre aspettative, sarete in grado di identificare i colli di bottiglia nel vostro processo aziendale. Supponiamo che vogliate consegnare i prodotti ai vostri clienti entro un termine specifico e che dobbiate cercare processi efficienti per realizzarli.

Fase 2. Analizzare il processo aziendale esistente

Prima di passare al nuovo processo aziendale attraverso il processo BPR, è fondamentale esaminare lo stato attuale dei processi. Per l'analisi attraverso la reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR), è sufficiente rivedere le fasi coinvolte nel completamento del processo. Dopo un'analisi approfondita, sarete in grado di determinare le ragioni che riducono la qualità del prodotto e aumentano i costi.

Fase 3. Ricerca delle lacune

La terza fase della reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) consiste nello specificare i KPI, noti anche come indici di prestazione chiave. Specificare i KPI nel processo di reingegnerizzazione vi aiuterà a farvi un'idea approssimativa delle vostre prestazioni nel raggiungere gli obiettivi di un processo aziendale sostenibile. Una volta specificati i KPI per i processi aziendali, è necessario analizzare il tempo di ciclo e i processi di produzione.

Fase 4. Scegliere un caso di test

La quarta fase della reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) consiste nel verificare tutti i processi coinvolti nella reingegnerizzazione. Tra tutti i processi aziendali, è necessario identificare le attività efficaci per ottenere una maggiore redditività. Dopo aver identificato l'efficacia del processo, è necessario prevedere il piano che aiuterà a raggiungere gli obiettivi strategici dell'azienda.

Fase 5. Creare e verificare le ipotesi

La quinta fase del processo aziendale BPR consiste nel pianificare nuovi flussi di lavoro e processi. Una volta pianificati i nuovi processi con il BPR, è necessario condurre una riunione per informare gli altri stakeholder. Ora è il momento di creare un'ipotesi da testare per analizzare i processi rivisti.

Fase 6. Esecuzione del nuovo processo aziendale

La fase successiva del processo di BPR consiste nel garantire la disponibilità di fondi per l'implementazione del nuovo processo aziendale.

Fase 7. Analizzare le prestazioni

L'ultima fase della reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) consiste nel monitorare le prestazioni del nuovo processo aziendale. A tal fine, è possibile utilizzare i KPI per confrontare le metriche di performance dei processi aziendali e ottenere una migliore valutazione. Quando si implementa la reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR), l'obiettivo deve essere quello di apportare miglioramenti ai processi esistenti con un budget accessibile. La reingegnerizzazione dei processi aziendali consiste nel modificare i processi aziendali per ottenere maggiori profitti e un feedback positivo da parte dei clienti.

Quali sono gli esempi di BPR?

Per comprendere i vantaggi della reingegnerizzazione dei processi aziendali, sveliamo esempi in tempo reale provenienti da diversi settori in cui la BPR ha migliorato con successo i processi aziendali. Cominciamo:

Esempio 1: Miglioramento della qualità

Joe lavora come responsabile delle consegne in un fast food. Vuole introdurre un metodo di consegna che renda più veloce il processo di consegna. A questo proposito, Joe specifica che se due squadre combinano il cibo ordinato, il processo di consegna è più veloce. La reingegnerizzazione dei processi aziendali lo ha aiutato a ottenere un feedback positivo dai suoi clienti. Inoltre, il miglioramento del processo aziendale aumenta anche la redditività del suo ristorante, grazie alla rapida preparazione del pasto.

Esempio 2: Aggiornamento tecnologico

Nel settore dell'istruzione, è difficile per gli insegnanti leggere la calligrafia degli studenti. Lo stesso caso è stato osservato da Jennifer, che ha difficoltà a leggere la calligrafia di alcuni dei suoi studenti. Ogni volta che fa un test, deve fare una pausa per capire le parole. Questo influisce sulla sua capacità di valutazione. Per aggiungere maggiore trasparenza alla valutazione, Jennifer decide di spostare i test manuali su una piattaforma digitale. Dopo aver implementato questo processo di reingegnerizzazione, Jennifer e i suoi colleghi hanno ridotto i tempi di verifica dei test. L'implementazione della reingegnerizzazione aziendale può quindi far risparmiare tempo agli insegnanti e aiutarli a concentrarsi sui loro metodi di insegnamento.

Esempio 3: Ridimensionamento dei dipendenti

Alexander è un manager di un'azienda di trasporti e il suo amministratore delegato gli ordina di ridimensionare il numero di dipendenti per ridurre i costi. Per attuare il piano, Alexander crea un diagramma di flusso di un flusso di lavoro aziendale per controllare i dipendenti che svolgono lo stesso compito. Dopo l'analisi dei processi, viene a sapere che un lavoro si occupa della fatturazione per la vendita di automobili, mentre un altro lavoro gestisce la fatturazione per l'acquisto di automobili. Per ridurre i costi dei processi aziendali, decide di implementare la reingegnerizzazione dei processi aziendali e di unire questi lavori simili. Dopo aver implementato la reingegnerizzazione dei processi, informa il suo amministratore delegato per decidere l'eliminazione dei posti di lavoro.

Non è forse economico implementare la reingegnerizzazione dei processi aziendali per tagliare i costi aziendali aggiuntivi?

Riflessioni finali

Speriamo che vi sia chiaro il ruolo della reingegnerizzazione dei processi aziendali nell'aumentare la redditività della vostra impresa. Se volete rivedere il vostro processo aziendale, dovete realizzare o modificare la vostra applicazione aziendale. A questo proposito, vi consigliamo di provare AppMaster per rinnovare la vostra attività e portarla al prossimo livello di crescita.

Si tratta di una piattaforma no-code che consente agli imprenditori di rivedere i propri processi aziendali utilizzando solo un approccio di programmazione visuale. Il bello di questo strumento no-code è che fornisce il codice sorgente che si può utilizzare per modificare il processo aziendale anche se non si utilizza più questa piattaforma. Per implementare la reingegnerizzazione dei processi aziendali, provate AppMaster e aumentate la redditività dei vostri processi aziendali!