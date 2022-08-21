يدير كل صاحب عمل شركة لتحقيق أهداف محددة. في هذا الصدد ، تلعب العمليات التجارية دورًا حيويًا في قيادة الأهداف بنجاح ولديها دائمًا مجال لمزيد من التحسين.

إذا كان عملك على نطاق أوسع ، فإن التعديلات في العملية تصبح أكثر صعوبة. لكن لا يمكنك تحسين العمليات دون تغييرها. إعادة هندسة العمليات باستخدام BPR ليست مهمة بسيطة ، وهناك احتمال لوقوع أخطاء قد تربك عند تنفيذ BPR.

هل تبحث عن استراتيجية لتحسين سير العمل في عملك؟ هل ترغب في تحسين عمليات عملك من خلال ترقية عمليتك الحالية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا هو مكانك. في هذه المقالة ، سنحدد عملية الأعمال الخاصة بإعادة الهندسة (BPR) ، وخطواتها ، وأمثلة من العالم الواقعي على إعادة هندسة هندسة الأعمال في صناعات متعددة. دعنا نلقي نظرة على التفاصيل.

ما هي إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR)؟

ربما تكون قد سمعت عن إعادة هندسة الأعمال بشكل متكرر لتحقيق المزيد من الربحية من العمليات التجارية. لكن قد لا تكون واضحًا بشأن هذا المصطلح. سنكشف عن تعريف BPR لجعل هذا المصطلح أكثر قابلية للفهم بالنسبة لك. BPR هو نموذج قصير لإعادة هندسة العمليات التجارية. إنها عملية تحسين عملية الأعمال الحالية لتعزيز الإقبال وتحسين جودة المنتج.

تساعد إعادة هندسة العمليات التجارية الشركات على قطع العمليات غير الضرورية التي ينطوي عليها سير عمل الأعمال أو الوظائف / العمليات التي لا قيمة لها لنمو الأعمال. بصرف النظر عن الاستغناء عن المهام غير الضرورية ، تدمج إعادة هندسة الأعمال أيضًا أنشطة مماثلة لتقليل الخطوات المتضمنة في إكمال العملية. أفضل مثال على BPR هو تبديل المعالجة اليدوية للبيانات إلى نظام إدارة قاعدة البيانات الذي يحسن عملية الأعمال ويقلل من فرص الخطأ.

تنفيذ إعادة هندسة عمليات الأعمال (BPR) لمشروعك

هل تريد زيادة حجم الأعمال التجارية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن تنفيذ عملية إعادة هندسة الأعمال هو أفضل فكرة. السبب هو أن عمليات عملك تحتاج إلى تحسين لجعل عملك متميزًا في عالم المنافسة. قد تفكر في تطبيق إعادة هندسة الأعمال لتحسين عملية عملك في السيناريوهات التالية:

إذا كنت تتلقى طلبات وشكاوى استرداد من عملائك

إذا كان لدى موظفيك خلافات وضغوط عالية

إذا كان الموظفون المتمرسون لديك يستقيلون أو يذهبون في إجازات

إذا كان نمو عملك يتراجع

إذا كنت لا تحصل على عملاء متوقعين للمبيعات

إذا كان هناك نقص في الحوكمة على مستوى الشركات

إذا لم تكن قادرًا على إدارة التدفق النقدي لعملك

إذا كانت مستويات المخزون تتزايد

إذا كنت تواجه صعوبة في أي مستوى من عملك ، فقد حان الوقت لتنفيذ إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) للتغلب على كل هذه المشاكل.

كم عدد الخطوات الموجودة في إعادة هندسة العمليات التجارية؟

نأمل أن تكون مقتنعًا بتنفيذ عملية إعادة هندسة الأعمال لزيادة ربحية عملك. قد تتساءل عن عدد الخطوات المتبعة في تنفيذ عملية إعادة هندسة الأعمال التجارية. دعنا نلقي نظرة مفصلة على الخطوات المتضمنة في إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR):

الخطوة 1. حدد هدف عملك

تتمثل الخطوة الأولى في إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) في تحديد أهدافك وتوقعاتك من سير عمل الأعمال. بمجرد أن تكون واضحًا بشأن أهدافك وتوقعاتك ، ستتمكن من تحديد الاختناقات في عملية عملك. لنفترض أنك تريد تسليم المنتجات إلى عملائك في غضون إطار زمني محدد ، وعليك البحث عن عمليات فعالة لتحقيق ذلك.

الخطوة 2. تحليل عملية الأعمال الحالية الخاصة بك

قبل التبديل إلى عملية الأعمال الجديدة من خلال عملية الأعمال BPR ، من الأهمية بمكان مراجعة الحالة الحالية للعمليات. للتحليل من خلال إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) ، كل ما تحتاجه هو مراجعة الخطوات المتضمنة في إكمال العملية. بعد التحليل المتعمق ، ستتمكن من تحديد الأسباب التي تقلل من جودة المنتج وتزيد من التكلفة.

الخطوة 3. ابحث عن الثغرات

تتمثل الخطوة الثالثة لإعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ، والمعروفة أيضًا باسم مؤشرات الأداء الرئيسية. سيساعدك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في عملية إعادة الهندسة في الحصول على فكرة تقريبية عن أدائك في تحقيق أهدافك لعملية تجارية مستدامة. بمجرد تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للعمليات التجارية ، فإنك تحتاج إلى تحليل وقت الدورة والعمليات المتضمنة في التصنيع.

الخطوة 4. اختر حالة الاختبار

تتمثل الخطوة الرابعة في إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) في التحقق من جميع العمليات المتضمنة في إعادة هندسة العملية. من بين جميع العمليات التجارية ، تحتاج إلى تحديد الأنشطة الفعالة لتحقيق المزيد من الربحية. بعد تحديد فعالية العملية ، تحتاج إلى التنبؤ بالخطة التي ستساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

الخطوة 5. قم بإنشاء واختبار افتراضاتك

تتمثل الخطوة الخامسة في عملية إعادة هندسة الأعمال في تخطيط سير العمل والعمليات الجديدة. بمجرد قيامك بالتخطيط لعمليات جديدة مع إعادة هندسة البناء ، فإنك تحتاج إلى عقد اجتماع لإبلاغ أصحاب المصلحة الآخرين. الآن ، حان الوقت لإنشاء فرضية للاختبار لتحليل عملياتك المنقحة.

الخطوة 6. تنفيذ عملية الأعمال الجديدة

تتمثل الخطوة التالية في عملية إعادة هيكلة الأعمال في ضمان توافر الأموال لتنفيذ عملية الأعمال الجديدة.

الخطوة 7. تحليل الأداء

تتمثل الخطوة الأخيرة في إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) في مراقبة أداء عملية الأعمال الجديدة. لهذا الغرض ، يمكنك استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لمقارنة مقاييس أداء العمليات التجارية من أجل تقييم أفضل. عند تنفيذ إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR) ، يجب أن يؤدي هدفك إلى تحسين العمليات الحالية بميزانية معقولة. تدور إعادة هندسة العمليات التجارية حول تغيير العمليات التجارية لكسب المزيد من الأرباح والحصول على ردود فعل إيجابية من العملاء.

ما هي أمثلة BPR؟

لفهم فوائد إعادة هندسة العمليات التجارية ، نكشف النقاب عن أمثلة في الوقت الفعلي من صناعات مختلفة نجحت فيها إعادة هندسة عمليات الأعمال في تحسين العمليات التجارية. هيا نبدأ:

مثال 1: تحسين الجودة

يعمل جو كرئيس توصيل في مطعم للوجبات السريعة. يريد تقديم طريقة توصيل تجعل عملية التسليم أسرع. في هذا الصدد ، يحدد جو أنه إذا جعل فريقين يجمعان الطعام المطلوب ، فإن عملية التسليم تكون أسرع. لذلك ، ساعدته إعادة هندسة العمليات التجارية في الحصول على ردود فعل إيجابية من عملائه. علاوة على ذلك ، تؤدي عملية العمل المحسنة أيضًا إلى زيادة ربحية مطعمه من خلال تجميع الوجبة بسرعة.

مثال 2: تطوير التكنولوجيا

في قطاع التعليم ، يصعب على المدرسين قراءة خط يد الطلاب. لاحظت جينيفر نفس الحالة ، التي تجد صعوبة في قراءة خط يد بعض طلابها. في كل مرة تجري فيها اختبارًا ، عليها أن تتوقف قليلاً لفهم الكلمات. يؤثر على قدرتها على التصنيف. لإضافة المزيد من الشفافية إلى التقدير ، قررت "جينيفر" تحويل الاختبارات اليدوية إلى نظام أساسي رقمي. بعد تنفيذ عملية إعادة الهندسة هذه ، قلصت جينيفر وزملاؤها وقتهم في فحص الاختبار. لذلك ، يمكن أن يؤدي تنفيذ إعادة هندسة الأعمال إلى توفير وقت المعلمين ومساعدتهم على التركيز على أساليب التدريس الخاصة بهم.

مثال 3: تقليص حجم الموظفين

ألكساندر هو مدير في شركة نقل ، ويأمره رئيسه التنفيذي بتقليص عدد الموظفين لخفض التكلفة. لتنفيذ الخطة ، يقوم Alexander بعمل مخطط انسيابي لسير عمل الأعمال للتحقق من الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة. بعد تحليل العملية ، أدرك أن إحدى الوظائف تتعامل مع فواتير بيع السيارات ، ووظيفة أخرى تدير فواتير شراء السيارات. لخفض تكلفة العمليات التجارية ، قرر تنفيذ إعادة هندسة العمليات التجارية ودمج هذه الوظائف المتشابهة. بعد تنفيذ عملية إعادة الهندسة ، يقوم بإبلاغ رئيسه التنفيذي لاتخاذ قرار بشأن إلغاء الوظيفة.

أليس من الاقتصادي تنفيذ إعادة هندسة العمليات التجارية لقطع تكاليف العمل الإضافية؟

افكار اخيرة

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