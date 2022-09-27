خرائط عملية الأعمال هي تقنية تم تطويرها لتصميم عملية بشكل تخطيطي بحيث يحقق كل عضو في الفريق نفس الفكرة وينفذ العملية بالطريقة الدقيقة. هل تتطلع إلى إقناع الجميع في فريقك بملاحظة عملية بنفس النهج على الرغم من اختلاف طبيعتهم ووجهات نظرهم؟ أيضًا ، كيف تقنع مجموعتك بأكملها بتنفيذ عملية باستخدام الأسلوب الدقيق؟

ستغطي هذه المقالة المفاهيم المبتدئة والمعقدة حول تخطيط عمليات الأعمال ، مثل التعريف والأهداف والخطوات والأنواع والمزايا. سوف ندرس أساسيات وهيكل تخطيط عمليات الأعمال والظروف الحالية لعملية رسم الخرائط. وسنناقش الخطوات المستخدمة بشكل عام في عملية رسم الخرائط وكيفية عمل الخريطة. في النهاية ، سنناقش كيف يتوافق تخطيط عمليات الأعمال مع عمليات التخطيط ودورات تخطيط العمليات.

ما هي عملية رسم الخرائط؟

توضح خريطة العملية مراحل إجراء العمل من خلال مناهج مختلفة مثل المخططات الانسيابية والمخططات والرسوم البيانية وما إلى ذلك. وهي مرتبطة بإطار عمل يوفر نظرة انعكاسية أو عليا للعملية من خلال إبراز أنشطة الممارسة المطبقة وكيفية أدائها من البداية لانهاء. كما يكشف أيضًا عن معلومات مهمة حول كل نشاط ، بما في ذلك من ومتى وأين وكيف ولماذا. توضح المخططات أو إطار العمل كل مرحلة من مراحل العملية ، من المسؤول عن تنفيذها ، والمتطلبات المطلوبة لتنفيذها.

يمكن أن يوفر لك تقسيم كل مرحلة من مراحل العملية التجارية فهمًا شاملاً لكيفية عمل العمليات. يمكنك التعرف على مزايا وعيوب كل مرحلة من مراحل العملية ، وتحديد التباطؤ المحتمل ، وتحديد من يشارك في العملية من خلال تقييم كل مرحلة. يصبح العمل على تحسين الأنظمة الحالية أمرًا سهلاً للغاية بمجرد فهمك لها تمامًا ، مما يساعد في الكفاءة.

يمكن أن يساعد تخطيط عملية الأعمال في التخطيط التنظيمي والإدارة من خلال عرض العمليات في جميع الأقسام المختلفة. هذه التقنية عبارة عن سلسلة من الوظائف أو المناسبات التي تتوج في تسليم المنتج النهائي. يمكن العثور على عمليات الأعمال هذه عبر كل مؤسسة وتنطوي على تعاون الأشخاص والأقسام والتطبيقات والمعلومات في جميع أنحاء المؤسسة.

الغرض النهائي من تخطيط العمليات هو تقديم معلومات متعمقة حول العمليات التي تساعد المنظمة وكيف تدعمها في تحقيق أهداف أعمالها. تمكنهم من إدارة أعمالهم بشكل أكثر فعالية وإنتاجية ومرونة. أخيرًا ، يمكن للشركة التي تفهم إدارتها تطبيق مناهج لتسهيل عملياتها وخفض التكاليف وتوفير الوقت والحصول على مزايا عديدة.

ما هو بالضبط الهدف من تخطيط عمليات الأعمال؟

قد يحتاج المديرون إلى تخطيط عملية لاكتساب فهم أفضل لجميع الوظائف التنظيمية وكيف يمكن أن تؤثر على أهداف العمل والجوانب الأخرى مثل التوافق. يمكن أن يساعد تخطيط العمليات الشركات على أن تصبح أكثر نجاحًا وملاءمة ومرونة من خلال تقديم رؤية واضحة ومتعمقة لجميع أطر العمل والقضايا المحتملة. تمكّن خرائط العمليات الخبراء من التعرف على كيفية تحسين كفاءة مؤسساتهم من خلال التفكير في أطر عملهم.

عند تخطيط عملية ما ، يجب أن تقوم برسمها بحيث يفهمها الجميع. سيتضمن نطاق تخطيط عمليات الأعمال أهم المبادرات والمصادر مثل المكونات أو العمالة والصلات بينها. يمكن لخريطة العملية أن تمتد عبر العديد من المنظمات والفرق وتشارك أصحاب المصلحة الخارجيين. كل شيء يعتمد على العملية.

ما هي خطوات عملية التخطيط الفعال؟

يمكن تصور إحراز تقدم كبير وطويل الأجل من خلال رسم خرائط عملية فعالة ، والتي يمكن تدريسها لجميع الموظفين وتوفر الدعم العملي في جميع أنحاء المنظمة. قبل بدء مشروع جديد ، اتبع الخطوات المحددة لتخطيط العملية الإنتاجية الموضحة أدناه.

1. تحديد أهداف تحسين المشروع

يعد تحقيق الأهداف البناءة أمرًا بالغ الأهمية لاستكمال مشروع عملي. يمكن أن تتنوع من مكاسب الكفاءة إلى أرباح إضافية إلى الامتثال التنظيمي. إن إدراك ما تنوي الحصول عليه ضروري لتطوير مبادرة تلبي أهدافك.

2. إنشاء خريطة طريق المشروع

تتطلب الخطوة الثانية من تخطيط العملية تطوير خطة المشروع. يجب أن تحتوي هذه الخطة على تحديد الموظفين الفنيين ، والإجراءات ، والإطار الزمني ، والمشتريات ، والتي تعمل كخريطة طريق للإنجاز العملي.

3. تحديد العملية التي ترغب في تعيينها

يُنصح بشدة بتخطيط جميع العمليات التجارية. ومع ذلك ، يجب عليك أولاً تحديد عملية لبدء الرسم البياني. ننصحك باختيار العمليات الأكثر أهمية لشركتك. يتيح لك ذلك مراقبة مدى تقدم العملية بسلاسة. يمكنك اختيار العملية باستخدام أحد الأساليب الثلاثة:

طريقة التفاعل

عندما تفشل إحدى العمليات أو يكون أداؤها ضعيفًا بسبب القيود ، يتم استخدام التعيين للتعرف على المشكلة وحلها.

نهج استراتيجي

بمجرد تغيير الخطة العامة لشركتك ، ستختار عملية جديدة قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف مؤسستك. باستخدام هذه التقنية ، ستقوم برسم العملية الجديدة.

على أساس العميل

يمكنك تزويد عملائك بأي شيء تم تحسينه إذا قمت برسم عملية لتعزيز رضا العملاء ومعالجة أي مشاكل تتعلق بسعادة المستخدم في شركتك.

4. اختر نظام عمل أو سلسلة إمداد للتحقيق

لقياس الاتساق والتكامل ، يجب استكشاف جميع العمليات داخل نفس نظام الأعمال أو سلسلة التوريد كمشروع محدد. في عملية واحدة ، يكون التأثير وتفاعلات السبب غير عاديين.

5. تجميع فريق المشروع

على الرغم من أنك قد تعتقد أنك تعرف كل شيء عن شركتك ، فمن الأهمية بمكان أن تأخذ اقتراحات عمال الحقل الخاص بك المشاركين في العمليات المحددة. معلومات فريق العمل في متناول يديك ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه قد يكون لديهم اقتراحات جيدة لتحسين العمليات.

لا أحد يستمتع بالمرور بالتغيير. قد تجعل خطة عمل رسم خرائط تقنية العملية بعض العاملين في الأرض يشعرون بعدم الأمان لأنها قد تؤدي إلى قيام شخص ما بالتخلي عن وظيفته. ومع ذلك ، فإن إشراك العاملين على الأرض في مبادرة رسم الخرائط الجديدة يتيح لهم إطلاق وجهات نظرهم وشرح مخاوفهم.

يمكنك محاولة إقناع العاملين لديك بمزايا الورديات باستخدام أنظمة إدارة الورديات. إذا كان ذلك ممكنًا ، فقم بتعيين مسؤول تنفيذي كبير لطاقمك أيضًا. بعد ذلك ، لن تضطر إلى طلب إذن من المشرفين لكل تعديل طفيف.

6. جمع المعلومات

بمجرد تحديد أهدافك والعمليات التي ترغب في اتباعها ، فإن الخطوة التالية هي جمع البيانات اللازمة. يجب التعرف على كل خطوة من خطوات العملية وتوثيقها ، بما في ذلك الموظفين الذين يفعلون ماذا ، ومتى يؤدون دورهم من العمل ، وكيف ينجزونه. كلما حصلت على المزيد من البيانات ، زادت شمولية العمليات. لطالما تم تفضيل المزيد من المعلومات على عدد أقل من التفاصيل في البداية. إذا كانت بعض المعلومات لا معنى لها ، فلا يزال بإمكانك استخراجها لاحقًا.

7. استمع إلى وجهات نظر مختلفة

يستلزم تراكم البيانات التحدث مع الأفراد ذوي الصلة وسؤالهم عن معرفتهم بالعملية برمتها. استخدم البيانات ذات الصلة التي يقدمونها لتحديد المشكلات وطرق تحسين العمليات.

سوف يمتلك الموظفون باستمرار أفكارهم حول كيفية عمل الأشياء. يجب أن تنتبه إلى ما يقترحونه لأن الاستماع إلى رأي مختلف سيساعدك في فهم النظام بشكل فعال.

8. افحص الاتصال والمحاذاة

من بين الأجزاء الحاسمة في تخطيط العملية ، أحدها هو ترتيب نظام الأعمال. يتضمن هذا النظام جميع أصحاب المصلحة المعنيين كفريق واحد لتقييم علاقات العملاء الخاصة بهم. نتيجة لذلك ، يجب على أصحاب المصلحة المعنيين تحديد فجوة الترابط بين الأساليب داخل هيكل الأعمال وسدها.

9. تحديد قيمة العميل

يجب على فريقك تقييم معرفة مالك العملية بعميل العملية الأساسية ، وبمجرد إثبات صحتها ، تحديد متطلبات أداء المخرجات التي تلبي احتياجات العميل.

10. إجراء تحليل العملية

يقوم تحليل العملية بإخطار الفريق بالتحسينات التكنولوجية المحتملة. إن إدارة القيمة ، وفحص المسؤولية ، وتحليل الحقائق ، وتقدير وقت الدورة ، ودراسة الأصول ، وتحليل فعالية العملية كلها أمثلة على ذلك.

11. تنفيذ خريطة عملية الأعمال الأساسية

بعد أن تقوم بجمع كل البيانات الضرورية ، فإن الخطوة التالية هي تطوير مخطط تدفق عملية الأعمال الأساسية. تشير هذه النقطة إلى كيفية عمل العمليات الآن. سوف يسلط الضوء على أي مشاكل أو عيوب حتى تتمكن من تحديد التقدم الذي يجب أن تبدأ في تحقيقه. اسمح لمخطط عملية الأعمال الأساسية بالعمل كدليل على كل ما يلزم تحسينه وتغييره. إذا قررت إنشاء مخطط انسيابي آخر ، فقم بمقارنته بالمخطط القديم لمعرفة ما إذا كان قد تم تحسينه أم لا.

نقترح عليك إنشاء المخطط الخاص بك باستخدام أداة رسم خرائط العمليات التجارية لأن التعيين يساعد في جعل عمليات التخطيط أكثر كفاءة وتنوعًا وتماسكًا. يشتمل البرنامج على جميع المعدات التي ستحتاجها لتقييم النتيجة.

12. تقييم وتحديد مجالات التحسين

بمجرد اكتمال خريطة العملية الخاصة بك ، لا تعتقد أبدًا أن المهمة قد أنجزت. يجب أن تستمر في التعلم من الرسم البياني ، وإذا لزم الأمر ، قم بإجراء التعديلات. بناءً على التقييمات السابقة ، ربما تكون قد وجدت بعض التدفقات داخل الإجراء. ومع ذلك ، يسمح لك المخطط بتحديد موقع التدفقات الإضافية.

لتحسين العمليات ، يمكنك بعد ذلك إجراء تحسينات على العملية وإعادة تكوين عملية الأعمال كلما تقدمت. بمجرد فهم كيفية أدائها ، يمكنك تطبيق أحدث العمليات على نطاق أقل. إذا تفوقت العمليات الجديدة على العمليات القديمة ، فقم بدمجها في جميع أنحاء مؤسستك.

13. افحص وتأكد من خريطة العملية

راجع تعيين العملية النهائية مرة أخرى. افحص كل مكون ومرحلة للحصول على تدفق أفضل ، وألق نظرة على طريقة لتقييم تخطيط العملية. قم بتأكيد أي اضطرابات ملحوظة ، وتخفيضات ، وقيود ، ووظائف غامضة ، وأكثر من ذلك حتى يمكن إدارتها وإصلاحها.

يجب عليك أيضًا مراجعة الإجراء الأخير مع الموظفين المتأثرين للتأكد من أن الجميع موجود على المنصة بالإجراء الموثق مؤخرًا. على سبيل المثال ، قم بمراجعة العمليات الجديدة مع المجند والموارد البشرية للتأكد من أن الجميع موجود على المنصة مع العمليات التي تمت صياغتها حديثًا. اسع لاستبعاد أي عوامل مقيدة وتأكد من أن عملية رسم الخرائط هذه مطابقة للعامل السابق.

أنواع تخطيط عمليات الأعمال



يمكنك تحديد العمليات والقواعد من خلال تخطيط عمليات الأعمال. يمكنك تحسين معرفتك بكيفية عمل كل مكون من مكونات الشركة من خلال عرض العمليات التي يتم تمثيلها بشكل أفضل من خلال المخططات والرسوم البيانية. لكن النقطة الأولى التي يجب أن تفهمها أثناء إنشاء خرائط العملية هي نيتها.

هدف مخطط التدفق هو مساعدتك في إنشاء واحد يلبي متطلباتك المحددة. دعنا نبدأ ونلقي نظرة على المخططات المختلفة والمخططات الانسيابية المستخدمة لإنشاء تخطيط كامل لعملية الأعمال.

مخطط انسيابي للعملية الأساسية من أعلى إلى أسفل

هذا هو أحد الأنواع الأكثر استخدامًا وأسهل عملية رسم خرائط. لديه القدرة على تصميم العمليات وتسجيلها وحل المشكلات وبرامج القياس ومساعدة أعضاء الفريق في التفاعل. يستخدم مطورو البرامج بشكل متكرر خرائط العمليات لتخطيط مبادرات جديدة. تعد مخططات تدفق العمليات من أعلى إلى أسفل مفيدة بشكل لا يصدق عندما يتضمن المشروع الأخير سلسلة زمنية تاريخية من الخطوات التي تعتبر حاسمة في التحديد.

خرائط العملية لديها القدرة على تقييم ماذا وأين تبدو هياكل التفاعل ذات المغزى ، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للنهج العام. يمكن أن يُظهر هذا النوع أيضًا كيف قد تبدو العملية بدون مراحل غير مجدية.

مخطط انسيابي شامل



يصور مخطط التدفق هذا إصدارًا باهظًا لعملية رسم الخرائط. يفترض هذا النوع من تخطيط العمليات أن هذا الشكل الفريد للرسم التخطيطي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بكل عملية ثانوية. يعد تخطيط العملية الشامل عمليًا عندما يكون من الضروري تضمين كل المعلومات (المدخلات والمخرجات) المرتبطة بخطوة العملية. يمكن أيضًا استخدامه لتحديد خيارات العملية الاستراتيجية.

مخطط انسيابي لـ SIPOC-R

SIPOC هو مصطلح يشير إلى المورد والمدخلات والعمليات والمخرجات والعميل. هذا نوع بسيط من عملية رسم الخرائط. إنه يقضي على أكثر من 99٪ من البيانات ويركز فقط على ضرورات عملية التخطيط الشامل والعاملين العاملين. يمكن استخدام هذا المخطط الانسيابي لتحديد المكونات الأكثر أهمية في تخطيط العملية قبل تطوير مخطط شامل. كما أنه مفيد في حصر مدى الإجراءات المعقدة.

مخطط انسيابي عالي المستوى



هذا هو نوع آخر مفضل من تخطيط العمليات ، والمعروف أيضًا باسم مخطط سلسلة التوريد أو الأعلى ، ويصور تفاصيل العملية للإجراءات الداخلية. يتم تطبيق هذا النوع من خرائط العمليات بشكل متكرر لوصف وتصميم العمليات التجارية. كما أن لديها القدرة على تحديد الجوانب الأكثر أهمية للإجراء. ومع ذلك ، فإنه لا يتعمق أكثر فيما يتعلق بإعادة العمل ، والقرارات المتخذة ، والمسؤوليات المشاركة ، وما إلى ذلك.

مخطط انسيابي للممرات المائية



يتشابه هذا النوع من رسم الخرائط وتلك الخاصة بمعاصريه بشكل لا يصدق. يتمثل الاختلاف الرئيسي بينهما في أنه في مخطط تدفق الحارة ، يتم تقسيم كل خطوة بين أشخاص أو مجموعات متميزة مسؤولة عنها. يؤدي هذا إلى أن يكون مخطط تدفق الحارة نظامًا مناسبًا جدًا للعمليات التي تحتاج إلى هذا النوع من تخطيط العمليات. تعرض عملية رسم الخرائط هذه المكان الذي يجب أن يبدأ فيه كل شخص وظيفته ، مما يزيل احتمالية عدم اليقين فيما يتعلق بمن هو المسؤول بشكل أساسي عن ماذا.

مخطط تدفق القيمة



يُظهر تخطيط عملية تدفق القيمة تسلسل البيانات والمكونات اللازمة لتوفير سلع العميل. يساعد تخطيط العملية هذا في تحليل البيانات وتسجيل المقاييس وتطوير الرؤى والتعرف على نقاط الاهتمام للعمل القادم.

مخطط تدفق البيانات



يساعد هذا النوع من تخطيط العمليات في نقل البيانات من مكان إلى آخر. إنها طريقة تنظيم المواد التي تم جمعها في شكلها الأصلي. يؤكدون الإجراءات من خلال إظهار كيفية اتصالهم باستخدام مجموعات البيانات وكيفية اتصالهم بالعالم الخارجي والمستهلكين. يمكن تطبيق تخطيط العملية هذا كمكون توثيق لمراقبة العمليات التي تم تقييمها.

مخطط انسيابي للعملية



يعد هذا أحد أكثر أنواع تعيينات العمليات شيوعًا لأنها تتطابق تمامًا مع عملية إنشاء الخرائط التي بدأها منشئو الخرائط منذ ما يقرب من 100 عام. يتم تطبيقها لإلقاء الضوء على الارتباطات الأساسية التي تمت مناقشتها بواسطة العناصر المهمة الموجودة في مبنى التصنيع.

يمكن إجراء مثل هذه الأنواع من خرائط العمليات يدويًا أو باستخدام برامج مثل Microsoft Office. العيب الوحيد لهذا النهج هو عدم تعدد الاستخدامات أو خفة الحركة. لكن المعرفة والوضوح أمران جذابان أيضًا.

مزايا تخطيط العمليات التجارية

يساعد تخطيط عمليات الأعمال على إعادة تشكيل الأعمال التجارية بعدة طرق ، وإذا لم تكن تخطط للعمليات ، فأنت تفتقر إلى ذلك بشكل خطير. فيما يلي بعض الأمثلة حول كيف تساعد عمليات الخرائط الشركات.

رضا العمال ومشاركتهم

العمال هم أهم الأصول التي يمكن أن يمتلكها أي عمل. ومع ذلك ، تفشل العديد من الشركات في التركيز على مهارات عمالها وفهمهم وتفانيهم في معالجة القضايا المعقدة لإدارة عمل تجاري جيد. الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز مشاركة الموظفين هي إشراكهم في العملية التي يؤدونها. من خلال تخطيط العمليات ، يمكن لأي عمل أن يحقق رضا ومشاركة موظفيها.

التعرف على المشاكل غير المؤكدة بسهولة

باستخدام تخطيط العمليات ، يمكنك التعرف بسرعة على عملية تستهلك الكثير من الوقت والمال لعملك. قد تستغرق العقبات ساعات وخسارة الأموال في العمل ؛ لذلك ، من الأسهل إيقاف مثل هذه المشاكل في الكأس إذا كنت تفهم دورها تمامًا في هذه العملية. تساعد عملية رسم الخرائط العمليات على أن تسير بشكل أكثر سلاسة بشكل عام.

رضا العملاء

بعد إجراء فحص شامل لطلبات العملاء ، يمكن للشركة إنشاء عمليات تجارية صارمة ومجدية مثل تخطيط العمليات. ستلبي هذه الإجراءات متطلبات العميل وتوفر ميزة مستدامة. يشعر المستهلكون بالراحة فقط إذا تطابق تسلسل تخطيط العمليات التجارية مع متطلباتهم.

إدارة المخاطر التي تعمل

قد تبدو أي عملية ممكنة من النظرة الأولى ، لكن تقييم فعاليتها يمثل تحديًا بدون رؤية شاملة لكل مرحلة من مراحل هذه العملية. يمكن أن تحدث العيوب في أي لحظة ، ولكن عملية رسم خرائط الأعمال تدرك المخاطر والمشاكل المحتملة بشكل أبسط.

يساعد في قياس التقدم

يساعد تخطيط العملية في مراقبة التعديلات والتحسينات التي تم إجراؤها على العملية. تعتبر المحاسبة ومعرفة المراحل المحددة للإجراء واضحة بشكل معقول ، مما يؤدي إلى المزيد من التطورات غير العادية والقدرة على تقييم فعالية عملية رسم الخرائط ومراقبة الأداء.

تبسيط العمليات منخفضة القيمة

يمكّنك تخطيط عمليات الأعمال من تبسيط الإجراءات منخفضة القيمة واستبدالها بأساليب من شأنها تعزيز نجاح عملك بشكل كبير. هذا يضمن فعالية جيدة دون التقليل من الجودة.

يقلل من عدد الإجراءات غير الضرورية

يكشف تخطيط عملية الأعمال عن كل المعلومات الخاصة بكل إجراء من خلال فحص كل إجراء على نطاق واسع. بمجرد إعادة تكوين عملية التعيين بأكملها ، يتم تقليل الإجراءات المتكررة غير الضرورية.

ما هي الخطوات الأربع لرسم الخرائط الفعال؟

فيما يلي أربع خطوات تؤدي إلى تخطيط عملية فعال.

حدد أهداف تحسين المشروع التي تريد تحقيقها تطوير خارطة طريق مشروعك حدد العملية التي ترغب في تعيينها. قم بتجميع فريق محترف

ما هي الخطوات السبع لعملية الأعمال؟

فيما يلي سبع خطوات لتخطيط عملية الأعمال.

حدد أهدافك حدد خارطة طريق مشروعك اختر العملية التي ترغب في تعيينها بناء فريق قوي ومحترف استمع إلى وجهات نظر مختلفة افحص الاتصال والمحاذاة تقييم وتحديد مجالات التحسين

ما هي الخطوات الخمس في عملية إدارة عمليات الأعمال؟

إدارة العمليات التجارية هي ممارسة تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لتطوير العمليات التجارية وتنفيذها والإشراف عليها وتحسينها. عمليات الأعمال هي سلوك المستخدمين والأطر والبيانات والأشياء المنسقة لتوليد نتائج الأعمال بمساعدة استراتيجية التسويق.

فيما يلي الخطوات الخمس في إدارة عمليات الأعمال.

تصميم

تستلزم هذه الخطوة من عملية الأعمال فهم ممارسات الأعمال.

نموذج

يتعرف على الاستراتيجيات الجديدة ويحددها ويعرضها لمساعدة ممارسات الأعمال الحالية.

نفذ - اعدم

تتضمن هذه الخطوة تنفيذ عملية تجارية عن طريق التحقق منها أولاً مع عدد قليل من المستخدمين وإتاحتها للجميع.

مراقب

إنه للتركيز على كل من التنبؤات الكلية والجزئية.

تحسين

لتبسيط وتعزيز فعالية رسم الخرائط وتعزيز تكوين نظام العمل الفردي بخطة متماسكة.

ملخص

يعد تخطيط عمليات الأعمال طريقة ممتازة لترتيب برامج عملك والتعامل معها وتحسينها. باستخدام تقنية رسم الخرائط ، يمكنك إصلاح العناصر المكسورة أثناء حشو الفجوات الحرجة. الطريقة الأكثر فعالية ومباشرة لتحقيق ذلك هي استخدام الأدوات والبرامج المناسبة.

لذلك ، اكتشف واستخدم أدوات وتطبيقات تعيين المعالجة المثلى لمؤسستك اليوم ، والتي تلبي جميع الأساسيات والمواصفات الخاصة بك. وإذا كنت تواجه مهمة تطوير موقع ويب داخلي أو تطبيق جوال لتحسين عملك ، ففكر في نهج مثل البرمجة المرئية . هذا النهج أسرع بكثير وأكثر كفاءة وأرخص من تطوير البرمجيات الكلاسيكية. منصة AppMaster بدون كود هي مثال رائع لأداة الترميز المرئي .