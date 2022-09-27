业务流程图是一种用于以图表方式设计流程的技术，以便每个团队成员都能实现相同的想法并以精确的方法执行流程。您是否希望说服员工中的每个人注意采用相同方法的流程，即使他们都有不同的性质和观点？此外，您如何说服整个团队使用精确的技术执行流程？

本文将涵盖有关业务流程映射的初学者和复杂概念，例如定义、目标、步骤、类型和优势。我们将研究业务流程映射的基础和结构以及映射流程的现状。我们将讨论流程映射中通常使用的步骤以及如何制作映射。最后，我们将讨论业务流程映射如何与规划流程和流程映射的周期保持一致。

什么是过程映射？

流程图通过各种方法（如流程图、图表、图表等）说明工作过程的各个阶段。它与一个框架相关，该框架通过突出应用的实践活动以及它们从一开始的执行方式来提供流程的反身或上层外观完成。它还揭示了有关每项活动的重要信息，包括谁、何时、何地、如何以及为什么。蓝图或框架阐明了流程中的每个阶段，谁负责执行它，以及实现它所需的要求。

分解业务流程的每个阶段可以让您全面了解流程的工作原理。您可以识别流程每个阶段的优点和缺点，识别可能的减速，并通过评估每个阶段确定谁参与了该流程。一旦您完全了解它们，改进当前系统就变得非常容易，这有助于提高效率。

业务流程映射可以通过在所有不同部门中显示流程来帮助组织规划和管理。这种技术是一系列功能或场合，最终交付最终产品。这样的业务流程可以在每个组织中找到，并涉及整个组织的人员、部门、应用程序和信息的合作。

流程映射的最终目的是提供有关帮助组织的流程以及它们如何支持组织实现其业务目标的深入信息。它使他们能够更有效、更高效、更灵活地开展业务。最后，了解其管理的公司可以应用方法来简化流程、削减成本、节省时间并获得众多优势。

业务流程映射的目标到底是什么？

董事可能需要流程映射来更好地了解所有组织职能以及它们如何影响业务目标和其他方面，例如一致性。流程映射可以通过提供所有框架和潜在问题的清晰和深入的视图来帮助企业变得更加成功、方便和灵活。流程图使专家能够认识到如何通过思考他们的框架来提高组织的效率。

绘制流程时，您应该绘制图表，以便每个人都能理解。业务流程映射的范围将包括顶级计划、组件或劳动力等来源以及它们之间的联系。流程图可以跨越多个组织和团队，并涉及外部利益相关者。一切都取决于过程。

有效的流程映射的步骤是什么？

通过有效的过程映射，可以向所有工作人员传授并为整个组织提供实际支持，可以想象得到实质性和长期的进步。在启动一个新项目之前，请按照下面概述的生产流程映射的给定步骤进行操作。

1. 定义项目改进目标

实现建设性目标对于完成实际项目至关重要。它们可以从效率提升到额外利润再到法规遵从性。认识到您打算获得什么对于制定满足您目标的计划至关重要。

2. 创建项目路线图

流程图的第二步要求您制定项目计划。该计划应包含技术人员识别、行动、时间框架和采购，作为实际完成的路线图。

3. 确定您想映射哪个流程

强烈建议绘制所有业务流程。但是，您必须首先选择一个流程才能开始绘制图表。我们建议您为您的公司选择最关键的流程。这使您可以监控过程进展的顺利程度。您可以使用以下 3 种技术之一来选择该过程：

反应方法

当流程由于限制而失败或表现不佳时，映射用于识别和解决问题。

战略方针

一旦您更改了公司的总体计划，您将选择一个可能对实现公司目标至关重要的新流程。使用这种技术，您将绘制出新流程。

以客户为本

如果您制定一个流程来提高客户满意度并解决公司中用户满意度的任何问题，您就可以为您的客户提供任何改进。

4. 选择一个业务系统或供应链进行调查

为了衡量一致性和集成度，必须将同一业务系统或供应链中的所有流程作为一个特定项目进行探索。在单个过程中，结果和原因的相互作用是不寻常的。

5. 组建项目团队

尽管您可能认为自己对公司了如指掌，但听取参与特定流程的围场工人的建议至关重要。您的员工的信息很方便，主要是因为他们可能对改进流程有很好的建议。

没有人喜欢经历改变。工艺技术映射行动计划可能会使一些地面工人感到不安全，因为它可能导致某人失业。但是，让您的地勤人员参与新的流程映射计划可以让他们发表自己的观点并解释他们的恐惧。

您可以尝试使用轮班管理系统让您的员工相信轮班优势。如果可能的话，也为你的团队招募一名高级管理人员。之后，你不必为每一个细微的调整征求主管的许可。

6. 收集信息

一旦你确定了你的目标和你想要遵循的流程，下一步就是收集必要的数据。每个流程步骤都应该得到认可和记录，包括哪些工作人员做什么，他们何时执行他们的工作，以及他们如何完成它。您获得的数据越多，流程就越全面。一开始，更多的信息总是比更少的细节更可取。如果某些信息没有意义，您仍然可以稍后提取它。

7.倾听不同的观点

积累数据需要与相关人员交谈并询问他们对整个过程的了解。使用他们提供的相关数据来识别问题和改进流程的方法。

员工将不断地拥有他们对如何完成事情的想法。您应该注意他们的建议，因为听取不同意见将有助于您有效地理解系统。

8. 检查连通性和对齐方式

在流程映射的关键部分中，一个是业务系统安排。该系统涉及所有相关的利益相关者联合起来评估他们的客户关系。因此，相关利益相关者必须识别并缩小业务结构内方法之间的互连差距。

9.确定客户价值

您的团队必须评估流程负责人对主要流程客户的了解，一旦证明正确，确定满足客户需求的输出性能要求。

10. 进行过程分析

过程分析通知团队可能的技术潜力改进。价值管理、责任审查、事实分析、周期时间估计、资产研究和流程有效性分析都是这方面的示例。

11. 执行基线业务流程图

在您收集了所有必要的数据之后，下一步是开发基线业务流程图。这一点表明流程现在是如何运行的。它将突出显示任何问题或故障，以便您决定开始取得哪些进展。允许基线业务流程图作为任何需要改进和更改的证据。如果您决定创建另一个流程图，请将其与旧流程图进行对比，看看它是否得到了改进。

我们建议您使用业务流程映射工具生成图表，因为映射有助于使布局流程更加高效、通用和连贯。该软件包括评估结果所需的所有设备。

12. 评估和确定需要改进的领域

一旦你的流程图完成，永远不要认为工作已经完成。您必须不断从图表中学习，并在需要时进行调整。根据之前的评估，您可能在该过程中发现了一些流。但是，该图表允许您定位其他流。

为了优化流程，您将在前进时执行流程改进和业务流程重新配置。一旦了解了它的执行方式，您就可以在较小的范围内应用最新的流程。如果新流程优于旧流程，请将它们纳入整个组织。

13、检查确认流程图

再次查看最终的流程映射。检查每个组件和阶段以获得更好的流程，并了解评估流程映射的方法。确认任何明显的中断、削减、限制、模糊的功能等，以便对其进行管理和修复。

您还应该与受影响的员工一起查看最新的程序，以确保每个人都在使用最近记录的程序的平台上。例如，与招聘人员和人力资源部一起审查新流程，以确保每个人都使用新制定的流程在平台上。寻求消除任何限制因素并确认此过程映射与前一个相同。

业务流程映射类型



您可以通过业务流程映射来定义流程和规范。您可以通过查看由图表更好地表示的流程来提高您对公司每个组件如何运作的了解。但是在创建流程图时，您必须了解的第一点是它的意图。

流程图的目标是帮助您生成满足您特定要求的流程图。让我们开始看看用于构建完整业务流程映射的各种图表和流程图。

自上而下的基本流程图

这是最常用的类型之一，也是最简单的流程映射。它具有设计和记录流程、解决问题和测量程序以及协助团队成员进行交互的潜力。软件开发人员经常使用流程图来规划新计划。当最新项目包含对识别至关重要的历史时间序列步骤时，自上而下的流程图非常有用。

流程图有可能评估有意义的交互结构似乎是什么以及在哪里，这对整体方法至关重要。这种类型还可以显示没有无用阶段的过程可能看起来如何。

综合流程图



此流程图描绘了一个过程映射的奢侈版本。这种类型的流程映射假定这种独特的图表形式包括每个更小的流程的所有信息。当包含与流程步骤相关的每个信息（输入和输出）至关重要时，全面的流程映射是有效的。它还可用于定义战略流程选择。

SIPOC-R 流程图

SIPOC 是代表供应商、输入、过程、输出和客户的术语。这是一种简单的过程映射。它消除了超过 99% 的数据，并仅专注于整体流程映射和工作人员的必要性。此流程图可用于在开发综合图表之前定义流程映射的最关键组件。它还有助于限制复杂程序的范围。

高级流程图



这是另一种最喜欢的流程映射类型，也称为最高或供应链图，它描述了流程的内部操作细节。这种类型的流程图经常用于描述和设计业务操作。它还具有确定程序最关键方面的潜力。然而，它并没有更深入地讨论返工链、做出的决定、所承担的责任等等。

泳道流程图



这种类型的过程映射及其同时代的过程映射非常相似。它们之间的主要区别在于，在泳道流程图中，每个步骤都由负责它的不同人员或组划分。这使得泳道流程图对于需要这种类型的流程映射的流程来说是一个非常合适的系统。这个映射过程显示了每个人应该从哪里开始他们的工作，消除了关于谁主要负责什么的不确定性的可能性。

价值流流程图



价值流过程映射显示了为客户提供商品所需的数据和组件的序列。此流程映射有助于分析数据、记录指标、开发洞察力并识别未来工作的兴趣点。

数据流程图



这种类型的流程映射有助于将数据从一个地方移动到另一个地方。这是组织以原始形式收集的材料的方式。他们通过演示如何使用数据集连接以及如何连接到外部地球和消费者来确认程序。此过程映射可以用作文档组件来监控评估的过程。

处理流程图



这是最常见的流程图类型之一，因为它们与近 100 年前创建者发起的流程图完全匹配。它们用于阐明制造建筑中发现的重要元素所讨论的基本相关性。

这种类型的流程图可以手动制作，也可以使用 Microsoft Office 等软件制作。这种方法的唯一缺点是缺乏通用性或灵活性。但知识和清晰度也很有吸引力。

业务流程映射的优势

业务流程映射有助于在许多方面重塑业务，如果您不映射流程，那么您将严重缺乏。以下是映射流程如何帮助企业的几个示例。

工人满意度和参与度

工人是任何企业都可以拥有的最重要的资产。然而，许多企业未能专注于员工的技能、理解力和致力于解决复杂问题以经营良好的企业。提高员工敬业度的最有效方法是让他们参与到他们执行的过程中。通过流程图，任何企业都可以实现员工的满意度和敬业度。

轻松识别不确定的麻烦

通过流程映射，您可以快速识别为您的业务消耗大量时间和金钱的流程。障碍可能需要数小时和业务损失；因此，如果您完全了解花萼在此过程中的作用，则更容易阻止花萼中的此类麻烦。映射过程有助于整个过程更加顺利。

客户满意

在对客户请求进行彻底检查之后，企业可以构建严格且可行的业务操作，例如流程映射。这些程序将满足客户的需求并提供可持续的优势。只有当一系列业务流程映射符合他们的要求时，消费者才会感到舒服。

有效的风险管理

任何流程乍一看似乎都是可行的，但如果没有对该流程的每个阶段的全面了解，评估其有效性是具有挑战性的。缺点可能随时发生，但业务映射过程更容易识别可能的危险和问题。

帮助衡量进度

流程映射有助于监控流程的修改和增强。会计和了解程序的特定阶段相当简单，从而带来更多非凡的进步以及评估映射过程有效性和监控性能的能力。

简化低价值运营

业务流程映射使您能够简化低价值的程序，并用可以大大提高您的业务成功的方法来替换这些程序。这保证了良好的有效性，而不会降低质量。

减少不需要的程序的数量

业务流程映射通过广泛检查每个过程来公开每个过程的每个信息。重新配置整个映射过程后，不需要的重复过程就会减少。

有效流程映射的四个步骤是什么？

以下是导致有效流程映射的四个步骤。

定义您想要实现的项目改进目标 制定您的项目路线图 确定您要映射的过程。 组建专业团队

业务流程的七个步骤是什么？

以下是业务流程映射的七个步骤。

定义你的目标 定义您的项目路线图 选择您想要映射的过程 打造坚实专业的团队 聆听不同的观点 检查连通性和对齐 评估和确定需要改进的领域

业务流程管理流程的五个步骤是什么？

业务流程管理是一种使用各种技术来开发、执行、监督和优化业务流程的实践。业务流程是用户、框架、数据和其他东西的行为，它们在营销策略的帮助下协调以产生业务结果。

以下是业务流程管理的五个步骤。

设计

业务流程的这一步需要理解业务实践。

模型

它识别、确定和展示有助于当前业务实践的新策略。

执行

此步骤涉及执行业务流程，首先与少数用户进行检查，然后将其提供给所有人。

监视器

它用于关注宏观和微观预测。

优化

简化和提高流程映射的有效性，并通过连贯的计划提升单个业务系统配置。

概括

业务流程映射是安排、处理和增强业务程序的绝佳方法。使用过程映射技术，您可以在填充关键间隙的同时修复损坏的项目。实现这一目标的最有效和最直接的方法是使用适当的工具和程序。

因此，为您的组织发现并利用最佳的处理映射工具和应用程序，满足您所有特定的基本要素和规范。如果您面临开发内部 Web 或移动应用程序以优化您的业务的任务，请考虑使用可视化编程等方法。这种方法比传统软件开发更快、更高效、更便宜。无代码平台 AppMaster 是可视化编码工具的一个很好的例子。