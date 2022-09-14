Mobil uygulama geliştirme, fikirlerinizi besleyebileceğiniz ve yeniliğe öncülük edebileceğiniz yerdir. Endüstri çoğalıyor ve daha kısa, muazzam ve sonsuz fırsatların merkezi haline geldi. Bu dijital dünyada öne çıkmak için, değişen mobil uygulama geliştirme trendlerine aşina olmalısınız.

2022'deyiz ve bu, en tatmin edici müşteri deneyimlerini sunmak için mobil uygulama geliştirme yaklaşımlarınıza yenilik getirmenin gerçek zamanıdır. Bu yazıda, ileriye bakmanız gereken tüm temel gerçekleri paylaşacağız ve sektöre öncülük etmek için etkili bir strateji oluşturacağız.

Etkili bir plan oluşturmak sandığınız kadar basit değil. 2022'de pazarlama stratejilerinizde ve mobil uygulama geliştirmede başarılı olmak için, güncel kalmalı ve pazarlama yaklaşımlarınıza ve mobil uygulama geliştirmenize hakim olmak için mobil uygulama geliştirme trendlerini takip etmelisiniz. Bu makale, 2022'de takip etmeniz gereken son mobil uygulama geliştirme trendlerini özetleyecektir.

2022'de en iyi mobil uygulama geliştirme trendleri nelerdir?

Aşağıda, gerçeğe dayalı analizlerden sonra belirlediğimiz en iyi 16 mobil uygulama geliştirme trendi yer almaktadır. Gelin bu trendlerin detaylarına birlikte göz atalım.

İnanılmaz 5G teknolojisi

5G, internetteki en son moda kelimedir. Akıllı telefon üreticileri, satışları artırmak için reklam olarak kullanılan 5G cihazlarını piyasaya sürmeye başladı. Kârlardaki artış, insanların 5G ağlarıyla ilgilendiğini ima ettiğinden, mobil uygulama geliştiricilerinin 5G'yi uygulamalarına entegre etmesi gerekiyor. 5G, inanılmaz derecede hızlı indirme hızı ve diğer yönleriyle cezbedicidir.

5G ile ilgili en iyi bölüm, Opensignal'ın testler boyunca 5G indirme hızlarının 4G'den 1,6 ila 15,7 kat daha hızlı olduğunu iddia etmesidir. 5G, gelişmiş veri şifrelemesine ve kilometrekare başına birçok bağlantıya sahip olduğundan, 2022'de en iyi görünen mobil uygulama geliştirme trendi olacak.

5G'nin tepki süresi bir milisaniyeden azdır. 300 ms'ye kadar insan tepki süresi ile karşılaştırıldığında, 5G kendini neredeyse anında hissettiriyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bağlantılı sürücüsüz araçlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer alanlar, 5G'nin inanılmaz derecede düşük gecikme, bant genişliği verimliliği ve muazzam bağlantı kombinasyonundan yararlanacak.

Yüksek hız ve düşük gecikme, pil kullanımını kesinlikle azaltacaktır. 5 G'nin momentumu, cep telefonu pillerini emen prosedürleri ortadan kaldırarak hesaplama kapasitesini "uç"a kaydıracak. Yüksek internet hızına dayanan oyun ve diğer endüstriler, daha iyi mobil uygulamaları yükseltmek ve geliştirmek için 5G'yi kullanabilir.

5G'den bekleyebileceğimiz şeyler

5G, hızlı veri, yüksek bağlantı yoğunluğu ve bant genişliği verimliliği sağlar.

Bu yeni model, 4G'den 100 kat daha hızlı olacak.

Akışlı medya uygulamaları daha iyi çözünürlük, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek verimden yararlanacaktır.

Cihazlar arasında veri aktarımı çok daha hızlı ve çok daha dinamik olacaktır.

5G ile mobil uygulama geliştiricileri, mobil uygulamalarının hızını etkilemeden yenilikçi özellikler geliştirebilir.

Mobil bankacılık, tanıma için biyometrik bilgileri verimli bir şekilde yürüterek daha güvenli ve daha hızlı olacaktır.

2024 yılına kadar 5G abone sayısının 1.900 milyona ulaşması bekleniyor.

Statista'ya göre; Liftoff, 2025 yılına kadar, küresel nüfusun %20'si bir 5G ağının parçası olacak.

Nihayetinde 5G teknolojisi, mobil uygulamaların hızını, akıcılığını ve performansını artıracak. Bu yeni eğilim aynı zamanda yeni fikirler için olanaklar yaratacaktır. Mobil uygulamanız için tüm harika fikirleriniz artık sadece bu olmayacak. 5G teknolojisi ile onları doğal bir yüze dönüştürebilirsiniz.

Aşamalı web uygulamaları ve "Anında" uygulamalar

Aşamalı web uygulamaları , web siteleri ve mobil uygulamalar arasındaki bir kombinasyondur. Web uygulamalarının en önemli yararı, yalnızca hizmet talebi olan web siteleri olduklarından, geleneksel uygulamalardan daha az zaman gerektirmeleridir. Aksine, onları masaüstünüzde saklayabileceğiniz için yalnızca web siteleri gibi görünmekten daha fazla işlevselliğe sahiptirler.

Koronavirüs krizi sırasında, çevrimiçi satın alma faaliyetindeki önemli artış nedeniyle, özellikle çevrimiçi ticarette bu web uygulamalarının önemi vurgulanmaktadır. Aşamalı web uygulaması platformlarının geliştirilmesi ve başlatılmasının ardından, birçok B2B ve B2C işletmesi etkileşim, dönüşüm oranı ve gelirde bir artış fark etti.

Aşamalı Web Uygulamaları, müşterileri bu kadar zor kararlar almaya zorlamadıkları için yerel yazılım veya uygulamalardan çok daha sorunsuzdur. Ayrıca, kullanıcılar standart kurulum prosedürünü görmezler. Tek bir düğmeye dokunurlar ve masaüstünde veya ana ekranda bir kısayol görünür. Web uygulamaları, temel dosyalarla biraz yer kaplar, ancak yerel yazılım veya uygulamalardan çok daha az yer kaplar.

PWA'ların Avantajları

İşletmeler için

Uygulama yükleme sürecinde aracı yoktur

Uygulama güncelleme sürecinde özerklik

Ara sıra veya mevcut olmayan entegrasyon ile kesintisiz dijital yol

Yükleme süreleri minimumda tutulur

Daha yüksek düzeyde kullanıcı büyümesi ve dönüşümü

Kullanıcılar için

Hızlı yükleme süresi

Olumsuz ağ sorunlarında mükemmel performans

Uygulama benzeri işlevler

Otomatik güncellemeler

giyilebilir uygulamalar

Giyilebilir cihazlar, mobil cihazlarla aynı amaca hizmet eder, ancak daha küçük ve daha hafiftir, dolayısıyla taşıması kolaydır. Giyilebilir uygulamalar, girişimcilerine bilgi sağlamak için uygun mobil uygulamalarla etkileşime girer. Bir baş halkası, mobil veya dizüstü bilgisayarınızda programları başlatmak için elinizin bir dalgalanmasını veya cihazdaki benzersiz geçişleri kullanmanıza izin veren bir Wi-Fi aygıtıdır.

Aira, görme engelli insanları doğru yönde yönlendiren bir giyilebilir gözlük kombinasyonudur. Bu gadget, körleri yollarındaki olası tehlikelere karşı uyarır. Mobil Giyilebilir cihazlar aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilir:

Verileri analiz edin ve raporlar oluşturun

Ekipman yorumları, videolar vb.

Aç/kapat, aç/kapat

Giyilebilir cihazlarla mobil uygulama entegrasyonunun önemi

Müşteriler, işletmeler ve mobil uygulama geliştiricileri, giyilebilir uygulamaların geliştirilmesinden etkilenmiştir. Hepsi yeni ve yüzeye çıkan potansiyeller arıyor. Giyilebilir pazarın artan büyümesi nedeniyle, çoğu kullanıcı, telefon ve kazançlar sıklıkla yükseliyor. Sonuç olarak, sektör, giyilebilir teknolojiyle başa çıkmak için tüketici uygulamaları sağlamak için daha fazla beceri ve uzmanlığa ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle mobil uygulama geliştirme becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Sınır bilişim

Buluttan yararlanan birçok işletme olmasına rağmen, bulut hızla yaşlanıyor. Bulutla ilgili ikilem, 5G'nin sağladığı teknolojiler için önemli bir sorun olan, merkezileştirilmesi ve gecikmeye neden olmasıdır. Öte yandan, uç bilgi işlem, bu güvenceleri sağlamak için en iyi yaklaşımlardan biridir. Uç bilgi işlem, müşteri verilerinin ağın ucunda mümkün olduğu kadar başlatan kaynağa yakın olarak yönetildiği merkezi bir bilgi sistemleri (BT) yapısıdır.

Sınır bilişim, milyarlarca IoT ve diğer makinelerin veri oluşturma, depolama, işleme, inceleme ve aktarma şeklini değiştiriyor. Uç bilgi işlemin asıl amacı, temel bilgileri kaynağından bir bulut bilişim altyapısına veya buluta taşırken ortaya çıkan veri maliyetlerini azaltmaktı. Otonom arabalar gibi düşük bekleme süreleri talep eden meşru uygulamaların ortaya çıkması, son zamanlarda konsepti ileriye taşıdı.

Uzak bir siteden canlı video sağlayan bir web kamerasını denetleyen sistemleri düşünün. Yalnızca bir gadget bir ağ üzerinden hızlı bir şekilde bilgi aktarabilirken, makinelerin sayısı aynı anda canlı görüntü gönderdiğinde sorun çıkar. Canlı görüntü gönderen tek bir video kamerayı binlerce cihazla çarpın. Video kalitesi yalnızca yüksek gecikme nedeniyle düşmekle kalmaz, aynı zamanda bant genişliği giderleri fahiş olabilir.

Bu nedenle, bu sistemler için bölgesel bir üretim ve depolama kaynağı sağlayarak bu ikilemi çözmek için Edge bilişim hizmetleri devreye giriyor.

işaret teknolojisi

Beacon teknolojisi, 2022'de güncel kalmanız ve takip etmeniz gereken bir başka mobil uygulama geliştirme trendi. Beacon teknolojisi, cep telefonları gibi diğer Bluetooth sistemlerinin tanımlayabileceği bir mesaj gönderen bir Bluetooth aygıtıdır. İşaret, kendiliğinden bir mesaj göndermiyor.

Dinleyen makineye hangi işaretin kendisine bitişik olduğunu bildiren türünün tek örneği bir Kimlik numarası gönderir. Bir mobil uygulama bir beacon ile temasa geçtiğinde beacon bilgilerini yorumlayacak, verilere hangi aktivitenin verildiğini belirleyecek ve aktiviteyi gerçekleştirecektir. Apple'ın ılımlı Bluetooth aracı olmaktan, 400 milyondan fazla dağıtımda dünyaca ünlü bir yeniliğe kadar bu teknoloji çarpıcı bir şekilde büyüdü.

İşaret teknolojisinin kullanımı

İşaret teknolojisi için en yaygın uygulama yakınlık reklamcılığıdır. Bu, kullanıcının yakın olduğu bir ürün için bir indirim koduyla birlikte bir uygulama müşteri bildirimini sunmak kadar basit veya yakınlık durumunun bir açıklamasıyla uygulama içi verileri göstermek kadar karmaşık olabilir. Ayrıca, müşterinin alanını bir işarete yakınlığına göre belirlemek gibi karmaşık da olabilir.

Satıcılar çevrimiçi mağazalarında işaretçiler ayarladıklarında, hepsinin benzersiz uygulamalarına bağlı ayrı tanımlayıcıları olur. Kimlik, mobil uygulamanın herhangi bir satıcının hamlesini yapmasına yol açabilir. Alternatif olarak, özel bir alanın nasıl optimize edileceğini bilmek için metrik toplama potansiyeline sahiptir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi

Bu mobil uygulama geliştirme trendinin ayrıntılarına dalmadan önce, AI ve Makine Öğrenimi hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Yapay zeka , akıllı makineler geliştirme olgusudur. Makine öğrenimi, Otomasyon uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olan bir tür yapay zekadır.

Makine öğrenimi (ML), mobil uygulamaları geliştirmek için harcanan saatleri büyük ölçüde azaltabilir. Ne olursa olsun, AI ve makine öğrenimi, mobil uygulamaları optimize edebilir ve insan kodlayıcıların gözden kaçıracağı hataları en aza indirebilir.

Mevcut mobil uygulamalar, sohbet robotları gibi AI öğelerini içerir, ancak bazıları bir istemci isteğinin temel özelliklerini özelleştirir. Örneğin McDonald's, müşteri veya iklim gibi değişkenlere göre ayarlanan arabaya servis menülerini özelleştirmek için AI kullanıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi, yıllardır en popüler mobil uygulama geliştirme trendleri olmuştur. Ancak yine de bu teknolojik gelişmeler, 2022'de mobil uygulama geliştirme standardını yükseltiyor.

Makine öğrenimi, çığır açan gelişmeleri öngördüğümüz yeni ortaya çıkan bir konudur. Makine öğrenimi birlikte çalıştığında, kaliteli veriler ve doğru bilgiler vererek mobil uygulama projelerini dönüştürebilir.

Makine öğrenimi ve yapay zeka, şüphesiz 2022 ve sonrasında teknolojik yeniliklerin önemli faktörleri olmaya devam edecek. AI tıbbi cihazları sağlık sektörü için bir başlangıç olsa da, bir IoT ortamını düzenleyen giyilebilir teknoloji ve cep telefonlarındaki Otomasyon uygulamalarını kısa sürede öngörebiliriz.

mTicaret

M-ticaret, uygulamalar veya mobil web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir ticari ticaret için geçerli olan 2022'deki en önemli mobil uygulama geliştirme trendlerinden biridir. Mobil ticaret genel olarak e-ticaretin bir alt grubu veya e-ticaretin mobil sitesi olarak tanımlanabilir.

Mobil ticaret bölümü, her yıl mobil cihazlarda yapılan çevrimiçi alışverişlerin yüzdesi ve dağılımı ile hızla genişlemektedir. Mobil satışlar daha kullanışlı hale geldikçe ve dünya genelinde daha fazla kişi cep telefonlarına ve tabletlere eriştikçe, mobil alışveriş olanağı artmaya devam ediyor.

Mobil ticaret, bir bilgisayardaki e-ticaret akışıyla ilgilidir, çünkü tüketici uygulamalarda gezinir, mobil siteler arasında tıklar ve satın alma kararları verme eğilimi gösterir. Bu genellikle özel mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Yine de, uygulama içi fiyat teklifleri sunan Twitter, Snapchat, WeChat, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya siteleri ile bir sosyal ticaret satın alımı olarak da yürütülebilir.

Bir m-ticaret satın alma işlemi yapmak için çeşitli yöntemler vardır ve mobil cüzdanlar daha hızlı büyümektedir. Her uygulamaya kredi kartı bilgilerini girmek yerine, kullanıcının mobil cüzdanı donatılabilir ve basit bir dokunuşla ödeme tamamlanabilir.

İsteğe bağlı mobil uygulamalar

İsteğe bağlı mobil uygulamalar, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti kullanabilecekleri "3. kişi" olarak işlev gören 2022 mükemmel bir mobil uygulama geliştirme trendidir. Uber hizmeti, tartışmada sunmanın bir yolculuk olduğu en iyi örnektir. Bu uygulamalar gıda, nakliye, bakkal ürünleri, konaklama ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerdeki diğer gereksinimleri tüketicilerin ihtiyaç duyduğu anda karşılar.

2022'de çok fazla isteğe bağlı başvuru olacak ama 2023 ve sonrası bunlardan çok gibi görünüyor. Yenilikler kesinlikle yeni beklentiler geliştirecek ve bireyler, isteğe bağlı uygulamaların doldurabileceği hayatlarını kolaylaştırmanın yeni yollarını düşünecekler. İsteğe bağlı uygulamalar evden kariyerinize ve seyahate kadar hayatın her alanına nüfuz ettikçe lüksler ihtiyaç haline gelecek. Uber ve yemek uygulamaları gibi isteğe bağlı uygulamalar, isteğe bağlı hizmetler sunar. Çeşitli teknolojik gelişmeler nedeniyle, 2023'te daha fazla isteğe bağlı mobil uygulama ve teklif olacak.

blok zinciri

Blockchain, önümüzdeki yıllarda önemli bir etkisi olacağı kesin olan bir başka ünlü mobil uygulama geliştirme trendidir. Bu dağınık liste yöntemi, veri depolamanın daha güvenli ve hileli bir yolunu oluşturarak işletmelerin çalışma şeklini değiştirebilir.

Blok zinciri teknolojisi genellikle Bitcoin gibi kripto para birimleri ile ilişkilendirilirken, her büyüklükteki şirket için birçok imkana sahiptir. Bu, örneğin stok seviyelerini denetlemek, üretim zinciri operasyonlarını iyileştirmek ve hatta belki de güvenli dijital anlaşmalar oluşturmaya başlamak için kullanılabilir.

Dünya daha tamamen dijital hale geldikçe, Blockchain'in işin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı açıktır. Sonuç olarak, şimdi kuruluşların bu dijital girişimden nasıl yararlanacaklarını incelemeye başlama zamanıdır.

Bu teknoloji önemli ölçüde gelişmiştir ve şu anda çeşitli alanlarda uygulanması muhtemeldir. Hızla genişliyor ve 2024 yılına kadar yıllık 20 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Blockchain teknolojisi de mobil uygulamalar oluşturmada önemli bir rol oynamaya çalışıyor.

cep telefonu cüzdanı

Mobil cüzdan, en iyi mobil uygulama geliştirme trendlerinden biridir. Ancak ne yazık ki, birçok şirket, ürünleri için sahip olabileceği gerçek değerdeki mobil uygulamalardan ve insanların günlük yaşamları üzerindeki etkileri konusunda hala bilgi sahibi değil. Mobil uygulama geliştirme yeni bir fikir değil; ancak, insanların cep telefonlarını kullanma biçimleri nedeniyle önemi artmıştır.

Statista'ya göre, şu anda 6 milyardan fazla aktif cep telefonu kullanıcısı var ve bu miktar daha da artacak. Bu, şirketlerin müşterilerinin yaşamlarına değer katan mobil uygulamalar oluşturmaları için büyük bir olasılık sunuyor. Kredi kartı bilgilerini ve diğer bazı hesap ayrıntılarını güvenli bir şekilde saklamak için bu mobil uygulamaları kullanabilirsiniz.

Bu, her seferinde kredi kartı bilgilerini girmeleri gerekmeden uygulama içi veya bireysel satın alımlarda alışveriş yapmalarını sağlar. Bu, müşteriler için eksiksiz bir işlevdir ve dolandırıcılık riskini azaltır.

Dijital cüzdanların önümüzdeki yıllarda popülaritesinin artması bekleniyor ve şirketler mobil cüzdan yazılımlarını oluşturarak bu trendden yararlanmalı. Bu onlara fayda sağlayacak ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlayacaktır.

sohbet robotları

Chatbot'lar, insan tartışmalarını simüle eden yazılım programlarıdır. Genellikle yalnızca müşteri hizmetleri veya olası satışlar için kullanılırlar. Bununla birlikte, bireyler reklam ve hatta kar için istihdam edilebilirler. Yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP), elektrikli sohbet robotları (NLP) tarafından kullanılır. Bu onların insan tartışmasını tanımalarını ve insan tartışmasını simüle edecek şekilde tepki vermelerini sağlar.

Şirkette chatbot kullanmanın sayısız faydası var. Yeni başlayanlar haftanın yedi günü, günün her saatinde mevcuttur. Bu, insan çalışanlarınız kolayca erişilebilir olmadığında bile size yardımcı olabileceklerini veya üretime öncülük edebileceklerini gösteriyor.

Ayrıca, sohbet robotları yoğun trafik yüklerini yönetebilir. Bu, önemli miktarda web trafiğine sahip şirketler için mükemmeldir, ancak soruşturmaları kendileri yönetecek personelden yoksundur. Bu tür mobil uygulama geliştirme eğilimleri, potansiyel müşteri adayı olmanızı kolaylaştırabilir. Chatbotlar, sorular sorarak ve veri toplayarak bir getirinin araştırmaya değer olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

P2P uygulamaları

P2P uygulamaları , 2022'deki en önemli mobil uygulama geliştirme trendlerinden bir diğeridir. Basit dijital ödemelerin yeni biçimleri, ağ bağlantılı veya bireysel uygulamalardır. Cep telefonlarının sayısı ve yetenekleri artıyor. Günümüzde cep telefonu, hayatımızı kolaylaştıran çeşitli işlevlere erişmemizi sağlayan çok amaçlı bir alettir.

En yeni teknoloji ve çözümlerden biri NFC modülüdür. Bu gelişme ile cep telefonu ödeme yöntemi olarak kullanılabilir. Ayrıca, durumun teknik yönü ile ilgili olarak, bir uygulama faktörü kabul edilebilir. Eşler arası mobil uygulamalarla, NFC modülüne ihtiyaç duymadan müşteriler arasında para alışverişi yapılabilir.

Eşler arası uygulamalar, banka bilgilerinizi girmenize ve işlem yapmanıza izin veren 3. taraf uygulamalardır. Bu sayede tüketiciler tüm dijital işlemlerini gerçekleştirerek ATM'lerden ve nakit çekimlerinden kurtulabilmektedir. Ayrıca, bu uygulamalar kullanıcı dostudur ve kullanımı kolaydır.

Nesnelerin interneti (IoT)

Bir loT veya Nesnelerin İnterneti, internet üzerinden veri toplayıp gönderebilen fiziksel cihazlar, otomobiller ve ev aletleri sistemidir. loT aynı zamanda 2022'de girişimciler için önemli mobil uygulama geliştirme trendlerinden biri veya gadget'ların birbirleriyle bağlantı kurma ve etkileşim kurma potansiyeli. 2022'nin sonunda küresel olarak yaklaşık 29 milyar IoT cihazının olması bekleniyor. Bu, IoT özellikli bir mobil uygulama oluşturmaya yatırım yapmak isteyen şirketler için önemli sayıda yeni tüketici anlamına geliyor.

Sanal ve artırılmış gerçeklik

İşletmelerin, koronavirüs pandemi krizinden sonra bile 2022'de mobil uygulama geliştirmeye yatırım yapması bekleniyor. Bunun nedeni, basit mobil uygulamaların şirketlere hedeflenen müşterilere ulaşmak ve müşteri etkileşimini geliştirmek için önemli bir yol sağlamasıdır. Artırılmış ve sanal gerçek, 2022'de ünlü bir mobil uygulama geliştirme trendi. Bu mobil uygulama geliştirme trendi, müşterilere etkileşimli bir deneyim sunmak için teknolojiyi kullanmayı içeriyor.

Şirketler, bu teknolojiyi, kullanıcıların satın almadan önce eşyalarının evlerinde olduğu gibi nasıl görüneceğini deneyimlemelerini sağlamak için kullanır. Tersine, şirketler bu teknolojiyi kullanarak müşterilere yeni bir hizmete doğru bir bakış sağlar. Bu yenilikleri kullanan endüstriler, kendilerini rakiplerinden farklılaştırmalarına yardımcı olacak etkileşimli ve ayırt edici bir deneyim sunabilir.

Akıllı merkezler

Akıllı ev merkezi, 2022'deki en yaygın mobil uygulama geliştirme trendlerinden biridir. Bu, bir ev ağında iletişimi sağlayan bir yazılım parçasıdır. Bu teknoloji bölgesel olarak veya buluta bağlanabilir ve Wi-Fi yerine Bluetooth sistemleri kullanan IoT telefonları için faydalıdır. Bu mobil uygulama geliştirme trendi, akıllı cihazlardan bilinen iletişim yöntemlerini toplar ve yorumlar.

Bu teknoloji, özellikle evlerinde kalması gereken bireyler için COVID-19'un yayılmasını azaltmaya yönelik önleyici tedbirlere de yardımcı oldu. Akıllı bir hub, bunun yerine sesle etkinleştirilen özelliğe izin vererek, bir evde dijital telefonları dokunmak zorunda kalmadan yönetmek için mükemmeldir.

biyometrik tanımlama

Güvenlik açısından uygulama geliştirme eğilimleri daha sıkı ve daha önemli hale geliyor. Sonuç olarak biyometrik teknoloji, Ödeme ağ geçitleri için gerekli bir gizlilik koruma özelliği haline geldi. Bu, güvenliği birkaç kez artırdı ve hızlı doğrulama ve prosedür sağladı. Yüz tanıma yazılımı ve parmak izi okuyucu, bu yeni teknolojinin örnekleridir. Bu tür mobil uygulama geliştirme eğilimleri, müşterilerin verilerinin güvenliğini önemli ölçüde artırabilir.

Çözüm

Google'da çok sayıda uygulama var ve en son mobil uygulama geliştirme trendlerini takip etmeden uygulamanızı sektör kalabalığından uzak tutmak sizin için zorlayıcı. Bunlar 2022'deki sayısız mobil uygulama geliştirme trendinden sadece birkaçı. Mobil kullanıcı sayısı arttıkça mobil uygulamalara olan ihtiyaç artacak. Şirketler kârlı kalabilmek için gelişmelere ayak uydurmalıdır. Mevcut mobil uygulama geliştirme trendlerini bilerek müşterileri için en iyi mobil uygulamaları oluşturduklarından emin olabilirler.

Bu, mobil uygulama geliştirme eğilimlerinin kapsamlı bir listesi değildir. Trend olan herhangi bir şey, herhangi bir zamanda beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Ancak yukarıda belirtilen eğilimler görülmeye değer. Profesyonel ve harika mobil uygulamanızı geliştirmek istiyorsanız, AppMaster'ı tıklayın.

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Sıkça Sorulan Sorular

2022'de ne tür uygulamalar yüksek talep görüyor?

Mobil uygulamalar günümüzde oldukça ön plana çıkmaktadır. Mobil uygulamaları kullanarak herhangi bir görevi gerçekleştirebiliriz. Mobil isteğe bağlı uygulamalar günümüzde giderek daha popüler hale geliyor. Aşağıdakiler en popüler mobil uygulamalardır:

Yemek dağıtım uygulamaları

Sosyal medya uygulamaları

Ulaşım uygulamaları

Sağlık uygulamaları

İlaç teslimatı

Moda tabanlı uygulamalar

Bakkal uygulamaları

2022'de hangi uygulamalara ihtiyaç var?

Yukarıda bahsedilen 16 mobil uygulama geliştirme trendi dikkate değer. Aşağıda, 2022'de ihtiyaç duyulan diğer bazı fikirler bulunmaktadır:

2022'de en popüler uygulama hangisi?

TikTok, en çok indirilen uygulama olduğu için 2022'de en popüler uygulama oldu.

En iyi 5 sınıf mobil uygulama geliştirme nedir?

Aşağıdakiler, en iyi 5 sınıf mobil uygulama geliştirmedir: