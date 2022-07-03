Bu tarihsel dönemde çok talep edilen bir beceri varsa o da web tasarımıdır. Bugün web tasarımcıları üzerinde çalışacak projeler bulmakta zorlanmıyorlar çünkü herkes, herhangi bir işletme ve herhangi bir özel, bir web sitesine ihtiyaç duyuyor veya istiyor.

Ancak, web tasarımcılarından birinin bugünlerde gelecek vaat eden bir kariyer olduğu bir sır değil: Bu ne anlama geliyor? Pek çok insanın aynı fikre sahip olduğunu ve orada bir sürü iyi web tasarımcısı olduğunu. Yüksek talebe rağmen, özellikle yeni başlayan biriyseniz, rekabet zor olabilir.

Bazı stratejiler var. Ancak bu, fark etmenize ve ilk müşterilerinizi bulmanıza yardımcı olabilir. Elbette bir web sitesine ihtiyacınız olacak ve web sitenizle birlikte uygunluk durumunuzu iletmeniz, kişilerinizi paylaşmanız ve web'e neler yapabileceğinizi ve tarzınızı göstermeniz gerekiyor. Başka bir deyişle, portföyünüzü oluşturmanız ve sergilemeniz gerekir. Bunun dışında, diğer müşteriler için yapmış olduğunuz bazı çalışmaları paylaşarak ne kadar çok yönlü ve ne kadar güvenilir olduğunuzu gösterebilirsiniz: nasıl? Bu yazıda, becerilerinizi sergileyebilecek ve yeni müşteriler bulmanızı sağlayacak etkili bir portföyün nasıl oluşturulacağına dair her türlü ayrıntıyı keşfedeceğiz.

Benzersiz bir tasarım portföyü neden bu kadar önemli?

Optimize edilmiş bir portföy sitesine sahip olmanın önemini anlamanın, onu web sitenize uygularken siteye daha dikkatli odaklanmanızı sağlayacağına inanıyoruz. Peki, bir web tasarımcısı olarak işiniz için bir portföy neden bu kadar önemli?

Sadece varlığı önemlidir

Web sitenizde daha önceki çalışmalarınızın bir portfolyo sitesinin olması, kalitesinden bağımsız olarak zaten önemlidir. Neden? Niye? Bir şirket veya özel şirket, işe alınacak bir web tasarımcısı aramak için İnternet'te gezinirken, web sitelerinde benzersiz bir tasarım portföyü sitesi olmayanları atar. Nasıl çalıştığını ve deneyimlerini gösteren biri ile göstermeyen biri arasında, kim işe alır?

Deneyimli görünmenizi sağlar

Portföy sitesi, önceki çalışmanızın bir görüntüsüdür. Portföy sitesi ile bu alanda deneyim sahibi olduğunuzu, daha önce başka müşterilerle çalıştığınızı ve ne yaptığınızı bildiğinizi iletiyorsunuz. Ama ya okuldan yeni çıktıysanız ve ilk müşterinizi arıyorsanız? Bu durumda, bazı projeler üzerinde çalışın ve neler yapabileceğinizi göstermek için bunları portföy sitenizde gösterin. Bu çalışmanın herhangi bir müşteri için yapılmadığını belirtmeye gerek yoktur. Sorarlarsa yalan söylemeyin: Bir müşteri, becerilerinizi göstermek için çok çalıştığınızı takdir edecek ve bunun ilk deneyiminiz olduğunun farkında olsalar bile size işi vermeye daha istekli olacaktır.

senin tarzını gösterir

Web tasarımı sanat ve teknolojinin yarısıdır. Web tasarımcıları yetenekli teknisyenler, programcılar ve geliştiricilerdir, aynı zamanda yaratıcı insanlardır. Yaratıcılık söz konusu olduğunda herkesin bir stili vardır, ancak web tasarımcıları çok yönlü olabilir. Web siteniz yalnızca bazı becerilerinizi ve tarzınızın bazı yönlerini gösterir. Farklı stiller ile çalışabileceğinizi ve müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerine uyum sağlayabileceğinizi göstermek için bir portföy sitesi görüntüleme olasılığından yararlanırsanız, bu yardımcı olacaktır.

Yaptığınız işin kalitesini gösterir

Tabii ki, portföy siteniz de ne kadar iyi olduğunuzu göstermek istiyor. Hikâye anlatıcılığında bir kural, "göster, söyleme" der. Tartışmamız için de işe yarıyor gibi görünüyor: işinizde çok iyi olduğunuzu, birçok müşteri için çalıştığınızı ve onların onlar için yaptıklarınızdan çok memnun olduklarını söylemek, asla bunu göstermek kadar etkili olmayacaktır. bu müşteriler için yaptığınız iyi işler. Portföy siteniz size bu şansı veriyor.

Portföyümü nasıl etkileyici hale getirebilirim?

Elbette web tasarım portföy siteniz kendinizi ve projelerinizi en iyi şekilde sunmayı amaçlar. Ancak bunu yapmak için en etkili stratejiler nelerdir?

Portföy sitenizi etkileyici kılmak için izleyebileceğiniz ipuçlarında bazı ilkeler var ve bunları bu bölümde size gösteriyoruz.

Portföy oluşturmanın üç temel ilkesi

Web tasarım portföy siteniz temel olarak üç şey yapmalıdır:

Yapabileceklerinizi gösterin : Tasarım portföyünüzde sergilediğiniz projeler, getirebileceğiniz becerileri aktarıyor. Beceriler yalnızca teknik değildir; Ayrıca yaratıcılığınızı sergilemeyi ve tarzınızı müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine nasıl uyarlayabileceğinizi de hedeflemelisiniz.

: Tasarım portföyünüzde sergilediğiniz projeler, getirebileceğiniz becerileri aktarıyor. Beceriler yalnızca teknik değildir; Ayrıca yaratıcılığınızı sergilemeyi ve tarzınızı müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine nasıl uyarlayabileceğinizi de hedeflemelisiniz. Kimsiniz : web tasarımı, web tasarımcısının kişiliğiyle çok bağlantılı olan yaratıcı bir etkinliktir. Sergilemeye karar verdiğiniz projelerle kişiliğinizin bazı özelliklerini aktarmaya çalışmaktan korkmamalısınız.

: web tasarımı, web tasarımcısının kişiliğiyle çok bağlantılı olan yaratıcı bir etkinliktir. Sergilemeye karar verdiğiniz projelerle kişiliğinizin bazı özelliklerini aktarmaya çalışmaktan korkmamalısınız. Kolaylaştırın : bir web tasarım portföyü, web tasarımının en azından sizin için kolay görünmesini sağlamalıdır. Kendinizi veya projelerinizi karmaşıklaştırmayın: Yapabileceklerinizi sergileyin ve yaptığınız en kolay şeymiş gibi görünmesini sağlayın; bu, sanatçıların ve sanatçıların sahip olduğu yaklaşımla aynıdır!

Benzersiz bir tasarım portföyü oluşturma: ek ipuçları

Şimdi bir portföy oluşturmanın pratik yönü hakkında konuşalım: çalışma vitrininize hangi projeleri dahil etmelisiniz?

En iyileriniz Elbette en iyi projelerinizi seçmek istersiniz. Hangi projelerin en iyi olduğuna karar verirken, onları sadece zevkinize göre değil, aynı zamanda müşteri ve izleyicilerden aldığınız geri bildirimlere göre kullanmalısınız.

Farklı stiller Benzer projeleri sergilemekten kaçının. Pick, farklı yaklaşımlar ve farklı stiller ile çalışır, böylece potansiyel müşteriler, isteklerine uyarlanabilirliğinizi daha iyi anlayabilir. Farklı tasarım stilleri göstermek, potansiyel müşterilerin, istedikleri stil benzersiz tasarım portföyünüze dahil olmasa bile, önceki çalışmalarınızda çok yönlülük gösterdiğiniz için buna uyum sağlayabileceğinizi anlamalarını sağlar.

Öğrenin ve güncelleyin Portföy siteniz statik bir varlık olmamalı, fakat gelişiyor olmalıdır. Harika bir proje üzerinde çalışıyorsanız, portföyünüzü güncelleyin ve ekleyin. Ayrıca portföyünüzü zamanla öğrenin ve güncelleyin. Bazı güncellemelerden sonra müşteriler sizinle daha sık iletişim kurmaya başlarsa, neyin işe yaradığını anlamak için ne yaptığınızı düşünün ve gelecekte bu yönü takip edin. Statik bir yaklaşım yerine dinamik bir yaklaşımı tercih edin.

Her projeyi göstermeyin Portföyünüz müfredatınız olmalıdır. Bir web tasarımcısı veya öğrenci olarak deneyiminiz sırasında üzerinde çalıştığınız her projeyi içermesi gerekmez. Aslında, portföy sitenizde sergilenen toplam proje sayısı 10'dan az olmalıdır! Hatta bazı durumlarda daha da düşük.

Portföyünüzü nasıl sergileyebilirsiniz?

Portföy sitenizi kavramsal bir bakış açısıyla nasıl tasarlamanız gerektiğinden bahsetmiştik ama nasıl yapmalısınız? Portföyünüzü nerede sergilemeniz gerektiğinden başlayarak, daha pratik tavsiyelere geçmenin zamanı geldi? Ana web sitenizin ana sayfasının bir bölümünde mi? Ayrı bir portföy sitesinde mi? Kağıtta? Tablette mi? Gerçek şu ki, tüm bu çözümler uygulanabilir, ancak bazıları isteğe bağlıdır ve bazıları şiddetle tavsiye edilir.

Web sitenizde bir portföy bölümü

Bu en çok önerilen seçenektir. Ama bir adım geriye gidelim: Eğer bir web tasarımcısıysanız, bağımsız bir web sitesine ihtiyacınız var. Bu zorunludur: Kendi web siteniz yoksa müşteri bulmayı umamazsınız. Bununla birlikte, web sitenizin ana sayfanız benzersiz tasarımlarınızı sergileyebileceğiniz bir portföy bölümü barındırmalı mı? Elbette olmalı.

İnternet kullanıcıları ve genel olarak insanlar her şeyin tek bir yerde olmasını sever. Böylece web sitenize girerler ve sizinle ilgili bilgileri bulurlar, herhangi bir dereceniz var mı, herhangi bir kurs aldınız mı, önceki deneyimleriniz, bağlantınız ve çalışmanızın bir vitrini. Web sitenizde paylaşabileceğiniz tüm bilgiler arasında, tasarım portföyü sitenizin en fazla ilgiyi göreceğini unutmayın: kullanıcılar önce portföyünüzü gözden geçirecek ve daha sonra istedikleri takdirde iletişim ve diğer bilgilerinize geçecektir. çalışmalarınızı sergiliyorlar.

Portföy sitesi

Bazı web tasarımcıları ayrı bir benzersiz tasarım portföyü web sitesini tercih eder. Ana web sitenizin portföy bölümünde bulunanlar dışında ek çalışmaları gösteren bir web sitesi olabilir (daha fazlasını görmek ister misiniz? Burayı tıklayın!) veya portföy web siteniz olabilir. ana ve tek portföyünüz olabilir. Web sitenize en azından küçük bir portföy bölümü eklemenizi önermemize rağmen her iki seçenek de geçerlidir: potansiyel müşterilerin en azından bazı projeleri görme ve ilgilenme şansını artıracaktır.

Ancak bazı web tasarımcıları neden bir portföy web sitesine sahip olmayı seçiyor? Çeşitli nedenlerle olabilir:

farklı sektörlerde ve farklı tarzlarda çalıştıkları için çok farklı projeler göstermek istiyorlar;

bir web tasarım firmasının kendisi için çalışan birçok tasarımcısı vardır ve her web tasarımcısı için farklı site bölümleri oluşturmak ister;

ana web sitesi ana sayfanızı (veya web sayfalarınızı) aşırı yüklemek istemezsiniz, bu nedenle bilgileri bir tarafta (kullanıcıların mobil cihazlarda da kolayca ziyaret edebilmesi için) ve portföyünüzü başka bir web sitesinde tutmaya karar verirsiniz.

Çevrimdışı portföy

Çalışmalarınızın bir kısmını çevrimdışı olarak saklamanız mı gerekiyor? Evet yapmalısın. Müşterilerinizle olan etkileşimlerinizin çoğu çevrimiçi olacak, ancak bir müşteriyle yüz yüze görüşmeniz veya hatta ekibi için yeni bir web tasarımcısı arayan büyük bir şirketle görüşmeniz gerekebilir.

Bir tür çevrimdışı portföyünüz olmalıdır, böylece cihazlarda veya İnternet bağlantısında bir şeyler ters gitse bile hala gösterebileceğiniz bazılarınız olur. Çevrimdışı portföyünüz dizüstü bilgisayarınızda veya tabletinizde çevrimdışı olarak kaydedilebilir veya kağıda veya panellere yazdırılabilir.

Ek ipucu: mobil portföy

Gittikçe daha fazla insanın İnternet'te esas olarak mobil cihazlarından, özellikle de akıllı telefonlarından göz attığını fark etmek için istatistiklere ihtiyacımız yok. Web tasarımcıları bunun çok iyi farkındadır ve oluşturdukları web sitelerini mobil cihazlar için optimize etmelerini sağlar. Peki, portföyünüzü oluştururken neden aynı yaklaşıma sahip olmayasınız?

Bir portföy web sitesi ağır olabilir; ayrıca, içeriğin bir dizüstü bilgisayar ekranında veya daha geniş bir ekranda görüntülenme şekli kesinlikle bir akıllı telefonun dokunmatik ekranında görünenle aynı değildir (eğer bir web tasarımcısıysanız, size bunları söylemeye gerek yoktur). !). Bu nedenle, web sitelerini hem masaüstü hem de mobil için optimize etme ihtiyacını zaten anlıyorsunuz: portföy siteniz veya sayfanız için yapmanız gerekenin aynısı.

Portföy mobil uygulaması. Mobil optimizasyonun önemine odaklandığımız için, benzersiz tasarımlarınızı sergilemenin en özgün yollarından birini tartışabiliriz: bir mobil uygulama portföyü oluşturmak. Bunun yerine veya ayrı bir portföy sitesine sahip olmak dışında bir portföy mobil uygulamasına sahip olabilirsiniz. İçeriğin basit bir gösterimi olacaktır (ve bu nedenle geliştirmesi çok kolaydır), ancak müşterilerinizin çalışmanıza mobil cihazlarından göz atması en iyisi olacaktır.

Ayrıca, bir portföy uygulamasına sahip olmak, daha fazla sayıda eseri sergilemenize olanak tanır. Bir web sitesinin veya bir portföy web sitesi sayfasının olanaklarıyla sınırlı hissediyorsanız, mobil uygulama sizin için en iyi seçenek olabilir. Nasıl kolayca oluşturabilirsiniz? Okumaya devam edin!

Portföyümü nasıl oluşturabilirim?

Portföyünüzü neden ve nerede sergilemeniz gerektiğini anlıyoruz. Şimdi onu nasıl yaratabileceğinizi anlamanın zamanı geldi. Belirli bir araca ihtiyacınız olur mu? Bir web tasarımcısı olmanın avantajlarından biri, birini kiralamanıza gerek olmamasıdır: siz müşterinizsiniz! Ancak, özellikle mobil cihaz optimizasyonu söz konusu olduğunda, sürecinizi hızlandırabilecek araçlar var mı?

AppMaster.io

Tıpkı web tasarımında olduğu gibi, bir uygulama oluştururken işinizi kolaylaştıracak ve daha verimli hale getirecek araçları kullanabilirsiniz. AppMaster.io, geliştiricilerin kendi mobil uygulamalarını oluşturmak için uygulayabilecekleri kullanıma hazır araçlar sağlayan bir platformdur. Bir portföy uygulaması oluşturmak kolay olacaktır: En azından bir Bana Ulaşın düğmesi eklemenizi önermemize rağmen, ihtiyaç duyduğu tek etkileşim bir projeden diğerine göz atmaktır. AppMaster.io, bir mobil uygulama geliştiricisi tutmadan bir web tasarımcısı olarak portföyünüzü oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacaktır. Bir mobil uygulama portföyü ile rekabette öne çıkacaksınız ve yeni müşteriler bulmak giderek daha kolay hale gelecek.

Tasarım Portföyü örnekleri

Son olarak, benzersiz portföy sitenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan son şey biraz ilham kaynağı olacaktır. Bu nedenle, ister masaüstü bir web sitesinde, ister bir mobil uygulamada, isterse kağıt üzerinde olsun, çalışmanıza ve portföy sitenizi oluşturma konusundaki fikirlerinize ilham verebilecek tasarım portföyü örneklerinin yer aldığı büyük bir bölüm eklemek istedik.

Adam Ho

Bulabildiğimiz benzersiz portföy sitelerinden biri, New York'ta uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir web tasarımcısı olan Adam Ho's. İlk bakışta, bu portföy sitesi (tüm bir web sitesi) oldukça meşgul görünebilir: gözleriniz nereye gideceğini bilmiyor. Bu benzersiz olmasaydı, bu "kaos" bir dezavantaj olurdu, bu yüzden bu ilhamı yalnızca net bir vizyona sahipseniz ve çok deneyimliyseniz takip edin. Bu interaktif bir portföy sitesidir; sayfada farklı projeler görünür ve her birini tıklayıp keşfedebilirsiniz. Ancak, web tasarımcısının benzersiz tasarım stili, bu portföyü ve projeyi çok benzersiz kılıyor.

David McGillivray

Bu, çok deneyime sahip bir web tasarımcısı ve iyi bir üne sahip. Bu, yeni başlayanlar için uygun bir örnek olmayabilir, ancak deneyimli web tasarımcıları bazı fikirleri çalabilir. David McGillivray'in portföyü metin tabanlıdır: Kim olduğunu ve deneyimlerinin neler olduğunu açıkladığı bir sayfa görüntülersiniz ve ardından kullanıcının projelerini tek tek görselleştirmek için tıklayabileceği bir liste veya menü vardır. Yeni başlayanlar için neden uygundur? Çünkü yeni başlayan biri olarak önce gösterip sonra anlatmak istersiniz. Deneyimli web tasarımcıları bunun yerine kendileri ve benzersiz vizyonları hakkında konuşabilir ve ardından neler yapabileceklerini gösterebilirler.

Tony Gines

Bu minimalist web tasarımının bir örneğidir. Bu alanda biraz ilhama ihtiyacınız varsa Tony Gines'in portföyüne göz atabilirsiniz. Ana sayfasında birkaç öğe bulunur ve gezinme menüsü yalnızca altı ses içerir.

Maria La Portuguesa

Bu, net bir vizyona ve stile sahip bir web tasarımcısıdır ve bu portföye girer girmez her ikisi de görünür durumdadır. Aynı zamanda çok basit ve sadece birkaç unsuru var. Görsel olarak basit olmasına rağmen, bu oldukça etkileşimlidir.

Nad Çişti

Portföy ana sayfanıza markanızı/şirketinizi/iş misyonunuzu nasıl ekleyebileceğinizi göstermek için bu örneği eklemek istedik. Bir iş misyonu, bir profesyonel olarak hedeflerinizi ve müşterilerinize neler sunabileceğinizi belirten bir cümle veya küçük bir paragraftır. Nad Chishtie'nin ana sayfasında "Tasarım yoluyla değer yaratıyorum" ifadesini okuyoruz. Kısa ve etkili bir misyon beyanınız varsa portföyünüze dahil edebilirsiniz.

Dan Machado

Dan Machado, portföyünde farklı vaka çalışmaları sunarak potansiyel müşterilere onlar için neler yapabileceğini gösteriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yalnızca müşteriler için yaptığınız çalışmaları değil, aynı zamanda vaka çalışmalarını, özellikle hiçbir müşteri için yaptığınız çalışmaları dahil etmeniz gerekmediğini, yalnızca ne olduğunuzu göstermek için her zaman unutmayın. yapabilen.

Greg Hıristiyan

Bu, ana sayfanın kendisinden başlayarak web sitenizin ve portföyünüzün tarzınızı nasıl sergileyebileceğinin bir örneğidir.

Moritz Petersen

Bu, kişiliği üzerine bir marka inşa eden başka bir serbest web tasarımcısı. Projelerinin ve portföyünün yanı sıra potansiyel müşterilere genç ve hırslı olduğunu gösteriyor ama çok genç olduğunu söyleyerek aynı zamanda "Ben biraz dahiyim!" diyor.

Daniel Spatzek

Bu, animasyonlu bir portföyün vaka çalışmasıdır. Bu tarz bir vitrin ile kullanıcının hiçbir şeye dokunmadan birçok farklı şeyi görmesini sağlıyorsunuz ve aynı zamanda animasyon yapabildiğinizi de gösteriyorsunuz!

oyuncak kavgası

Bu web tasarımcısı, canlı renklerle sadeliğe odaklanıyor. Portföyü, bu unsurları diğerlerinin üzerinde gösterir.

Stüdyo Schurk

Bu, çok tuhaf bir tarzınız olduğunda ne ilettiğinizin bir örneğidir: özellikle bir şeyde iyisiniz, belki de kimsenin yapamayacağı çok orijinal bir şey, ama sadece bunda iyisiniz. Bu nedenle, bu örneği takip ederken dikkat edin.

Sıfır Sıfır

Eski tarz bir yaklaşımla animasyonlu bir portföy ana sayfasına başka bir örnek. Bu yeni bir şey değil, ancak temiz ve profesyonel olduğu için işe yarıyor.

Femme Fatale

Bu portföy bir lüks duygusu iletir. Net bir vizyona sahip herkese vizyonlarına odaklanmaları ve bunu iletmeleri için ilham vermek için buraya ekledik.

Sean Halpin

Bu, çok tuhaf tarzınız etrafında nasıl bir marka yaratabileceğinize ve onu benzersiz tasarım portföyünüzle nasıl sergileyebileceğinize dair başka bir örnek.

Çözüm

Bu makale ile benzersiz tasarım portföyünüzü oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm unsurlara sahipsiniz: neden, nerede, nasıl ve ayrıca size ilham verebilecek bazı önemli çalışma vakaları!