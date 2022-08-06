Kodsuz mobil uygulama oyununuzu test etmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? EVET ise, bu sizin için tam bir rehber olacaktır. Mobil oyun, son birkaç yılda popülaritesini ve bağımlılığını artırdı. Sadece eğlence unsuru nedeniyle değil, aynı zamanda bu endüstrinin küresel olarak yarattığı finansal gelir nedeniyle. AppMaster gibi kodsuz bir platformla kendi mobil uygulama oyununuzu başlatmak istiyorsanız, her şeyin doğru olduğundan emin olmak için lansmandan önce test etmek hala önemlidir.

Mobil ve oyun geliştirme yaşam döngüsü, iş dünyasında hareket etme ve popülerlik kazanma zamanı ile gelişiyor. Mobil oyun test yazılımı, bir oyunun mobil cihazlarda işlevselliğini, kullanılabilirliğini ve kararlılığını arındırır. Kodsuz mobil uygulama oyunları giderek daha popüler hale geliyor. Fakat düzgün çalıştıklarından emin olmak için onları nasıl test edersiniz?

Mobil uygulama oyunlarınızı halka sunmadan önce, kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmanız önemlidir. Ancak kendi yaptığınız bir oyunu kodsuz nasıl test edebilirsiniz?

Mobil Uygulamalarda Test Neden Önemlidir?

BT alanında dünya hızla büyürken, ister bireysel ister kurumsal olun, mobil uygulamaların kullanımı artıyor. Web siteleri ve mobil uygulamalardaki varlığınız, işletmenizin güvenilirliğini, verimliliğini ve müşteri odaklı yapısını gösterir. Ayrıca, bazı gelişmekte olan işletmeler yalnızca Sohbet Uygulamaları, Oyunlar, Cüzdan uygulamaları, flört uygulamaları ve Cam filtre uygulamaları gibi mobil uygulamalara dayanmaktadır.

Mobil uygulama testi önemlidir, çünkü hataları kullanıcılarınızdan önce bulup düzeltmenize olanak tanır. Hataları ve çökmeleri tanımlayabilir ve uygulamanın genel performansını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca uygulamanızın farklı cihazlarda ve işletim sistemlerinde çalışmasını sağlar. Test etme, uygulamanızın kalitesini artırmaya ve daha kullanıcı dostu hale getirmeye yardımcı olabilir. Mobil uygulamanız süslüyse, gelecek vaat eden harika uygulamada çökme, pilin bitmesi ve düşük performans gibi sorunlar olabilir; kullanıcıların silmeleri bir saniye sürer.

Neredeyse tüm mobil kullanıcılar bankacılık uygulamalarını, mobil ödemeleri, şifreleri kaydetme ve bulut depolamayı indirdiğinden mobil uygulamalar güvenli olmalıdır. Uygulamanız yeterince güvenli değilse, bilgisayar korsanları kullanıcıların cep telefonlarına kolayca saldırabilir ve bu da kullanıcılar için bazı tehlikelere yol açabilir. Ayrıca, uygulamanız başarısız olur ve mali kayıpla karşı karşıya kalır.

Mobil Oyun Testi Nedir?



Oyunları mobil cihazlarda test etmek, düzgün çalıştıklarından emin olmaktır. Bunu manuel olarak veya özel yazılım testi kullanarak yapabilir. Mobil oyun testi, oyunların tüm cihazlar ve işletim sistemleri ile uyumlu olmasını sağlamak ve tüm kullanıcılar için sorunsuz ve keyifli bir oyun deneyimi sağlamak için önemlidir.

Mobil oyun testi, piyasaya sürülmeden önce mobil oyun geliştirme kalitesinin değerlendirilmesi sürecidir. Oyun test yazılımı, oyun geliştirme yaşam döngüsünün hatasız olmasını ve çeşitli cihazlarda iyi performans göstermesini sağlamaya yardımcı olur.

Bir mobil oyunu test etmek için geliştiriciler genellikle öykünücüler veya simülatörler kullanır. Emülatörler, belirli bir cihazın donanımını ve yazılımını taklit eden yazılım programlarıdır. Simülatörler ise yalnızca bir cihazın yazılımını simüle eder.

Mobil oyun test yazılımı kullanmak zaman alıcı ve pahalı olabilir, ancak yüksek kaliteli oyunları piyasaya sürmek çok önemlidir. Geliştiriciler, hataları yakalayarak ve performansı erkenden değerlendirerek, kendilerini yolda birçok baş ağrısından kurtarabilirler.

Mobil Oyun Uygulama Testi: Bilinmesi Gereken Önemli Şeyler

Bir mobil oyun test geliştiricisi olarak, muhtemelen test oyunlarının kullanıcılara sunmadan önce ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Peki ya kodsuz bir mobil oyun uygulamasını test etmeye ne dersiniz?

Kodsuz bir mobil oyun uygulamasını test ederken hatırlamanız gereken birkaç şey var. İlk olarak, oyunların tüm cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlamak isteyeceksiniz. İkinci olarak, oyun geliştirme yaşam döngüsünü etkileyebilecek herhangi bir hata veya aksaklık olup olmadığını test etmek isteyeceksiniz. Son olarak, oyunun dengeli ve oynaması eğlenceli olduğundan emin olmak isteyeceksiniz.

Oyun uygulaması testine başlamanıza yardımcı olacak birkaç ipucu:

Test Cihazları

Tüm cihazlar eşit yaratılmamıştır; bazılarına test için diğerlerinden daha uygun olabilir. Oyun testi için cihaz seçerken ekran boyutu, çözünürlük, işlemci hızı vb. gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Farklı olduklarından cihaz markaları ve işletim sistemleri de hayati bir rol oynar. Bu nedenle, daha iyi bir oyun deneyimi için farklı cep telefonu modellerinizde ve işlemcilerinizde oyun testi yapmanız önerilir.

Tüm cihazlar eşit yaratılmamıştır; bazılarına test için diğerlerinden daha uygun olabilir. Oyun testi için cihaz seçerken ekran boyutu, çözünürlük, işlemci hızı vb. gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Farklı olduklarından cihaz markaları ve işletim sistemleri de hayati bir rol oynar. Bu nedenle, daha iyi bir oyun deneyimi için farklı cep telefonu modellerinizde ve işlemcilerinizde oyun testi yapmanız önerilir. Birden Fazla Cihazda Test Edin

Tüm kullanıcılar aynı cihazı kullanmaz, bu nedenle oyun geliştirme yaşam döngüsünün her cihazda nasıl çalıştığına dikkat etmek ve söz konusu cep telefonu modeli veya cihazının karşılaştığı olası sorunları aramak için yalnızca oyun uygulamasını test ediyorsanız daha iyi olur. Herhangi bir hata veya aksaklık bulursanız, bunları oyun kullanıcılarına sunmadan önce düzeltebilmek için not alın.

uyumluluk

Oyun uygulamasının farklı işletim sistemlerinde, platformlarda ve tarayıcılarda iyi performans gösterip göstermediğini kontrol edin. Uyumluluk, tüm oyun kullanıcılarının uygulamadan memnun kalmasını sağlamak için oyunları test eden harici cihazları içerir. Bu nedenle, VR kutusu, oyun konsolu, popüler oyun kumandaları vb. gibi harici cihazların uyumluluğuna da bakmanız yardımcı olacaktır. Oyun uygulamasının düşük seviye cihazlardan düşük seviye cihazlara veya cep telefonlarından devasa cihazlara kadar olan uyumluluğuna dikkat edin. oyun sistemleri.

Uygulama İşlevselliği

Tüm düğmeler ve bağlantılar amaçlandığı gibi çalışmalıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, son kullanıcı arayüzünü sağlamak için eksiksiz oyun ve oyun geliştirme yaşam döngüsü kontrolünü içerir. Oyun kararlılığı, oyun işlevsellik testinin önemli bir yönü olarak kabul edildiğinden, oyun test cihazı, oyun performansını farklı önemli parametreler altında kontrol eder.

Tüm düğmeler ve bağlantılar amaçlandığı gibi çalışmalıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, son kullanıcı arayüzünü sağlamak için eksiksiz oyun ve oyun geliştirme yaşam döngüsü kontrolünü içerir. Oyun kararlılığı, oyun işlevsellik testinin önemli bir yönü olarak kabul edildiğinden, oyun test cihazı, oyun performansını farklı önemli parametreler altında kontrol eder. Pil Tüketimi

Oyun geliştirme sürecini kontrol ederken herhangi bir pil boşalmasına dikkat edin. Oyunun mobil pili hızlı tüketmediğinden emin olun. Pil tüketimi, oyun oynarken uzun saatler boyunca ideal olmalı ve farklı oyun cihazlarına yüklenmemelidir.

Oyun geliştirme sürecini kontrol ederken herhangi bir pil boşalmasına dikkat edin. Oyunun mobil pili hızlı tüketmediğinden emin olun. Pil tüketimi, oyun oynarken uzun saatler boyunca ideal olmalı ve farklı oyun cihazlarına yüklenmemelidir. Ağ Bağlantısı

Ağ bağlantısı, mobil oyun uygulamasının WiFi, 2G, 3G, 4G ve 5G hücresel veri paketleri ve yinelenen ağlar gibi tüm ağ türlerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için oyunları test etmek içindir.

Ağ bağlantısı, mobil oyun uygulamasının WiFi, 2G, 3G, 4G ve 5G hücresel veri paketleri ve yinelenen ağlar gibi tüm ağ türlerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için oyunları test etmek içindir. Kullanıcı deneyimi

Gerçek oyun kullanıcılarının uygulamayı denemesini ve geri bildirim sağlamasını içerir. Bu nedenle, gerçek kullanıcının herhangi bir oyun özelliğini sevmiyor veya kullanmakta zorluk çekiyormuş gibi seçebileceği test sırasında kaçırabileceğiniz şeyler, başlatmadan önce değiştirebilir veya değiştirebilirsiniz.

Oyunlarda Test Neden Önemlidir?

Bir oyun geliştiricisi yeni bir oyun uygulaması geliştirdiğinde, beklenti kullanıcılara yardımcı olmak ve oyunu başarılı kılmaktır. Ancak, zirveye ulaşmak ve oyun oynamayı kalabalığın arasından sıyrılmak için çok zaman ve çaba gerekiyor. Gerçek oyun kullanıcısının oyunu oynamasına izin vermeden önce herhangi bir kusuru kontrol etmek için oyun test yazılımının devreye girdiği yer burasıdır.

Oyunlar söz konusu olduğunda, test birkaç nedenden dolayı gereklidir. Her şeyden önce, test etmek, oyununuzun eğlenceli ve oyun oyuncuları için ilgi çekici olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Ek olarak, test etme, oyununuz halka açıklanmadan önce olası hataların veya aksaklıkların belirlenmesine yardımcı olabilir. Son olarak, oyun test yazılımı, zorluk seviyeleri ve oyun içi ödüller gibi oyun özelliklerini dengelemenize yardımcı olabilir.

Sonsuz oyunlar PlayStore'larda veya AppStore'larda mevcuttur ve her gün Milyonlarca kişi indirilir. Oyununuz oyun kullanıcısını etkileyemezse, onu silmeleri bir saniye sürmez. Oyununuzu kullanıcı mobil cihazında tutmak için aşağıdaki oyun testi türlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Mobil Oyun Uygulaması Test Teknikleri

İşlevsellik Testi

Adından da anlaşılacağı gibi, oyunların işlevine tanıklık ediyor. Oyun kararlılığı, ses-video, tasarım, arayüz ve mekanik hatalar gibi tüm işlevsel ayarlar otomatikleştirilmelidir. Asıl amaç, oyunun belirtilen işlevlere göre çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca oyun testi ile oyun çökmesi ve blokajlar gibi hatalar ve hatalar zamanında seçilebilir ve çözülebilir.

Grafikler, animasyon hataları, renk hataları, eksik şarkılar, oyun konumu sorunları ve kullanıcı müdahalesi ile ilgili tüm sorunlar işlem sırasında seçilebilir ve çözülebilir. Yükleme süresi, bozulma, dil, araçlar, kontrollerle ilgili sorun ve kilitlenme gibi işlevler de seçilebilir ve test edilebilir. Oyunun konsepti, seviyeleri, farklı aşamaları, çok oyunculu oyun kurulumu ve diğer önemli detaylar bir sorun olması durumunda değerlendirilebilir ve çözülebilir.

Uyumluluk Testi

Her cihaz benzersizdir ve farklı yazılımlara, ekran boyutlarına, grafik ayrıntılarına ve işletim sistemine sahiptir. Oyun testçileri, oyunun farklı cihazlarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcılar ayrıca oyun kontrolörleri, VR gadget'ları vb. gibi oyunlar için cep telefonuna bağlı birden fazla gadget'ı kullanır. Oyun testçileri, mobil cihazlar için çoğu oyun gadget'ında uyumluluk testleri yapmayı düşünmelidir.

Bu oyun test yazılımı, oyunun arayüzünün tüm cihazlarda ve ekran boyutlarında uyumluluğunu doğrulamanıza olanak tanır. Ayrıca oyunların gerekli donanım ve yazılım gereksinimlerini karşıladığından emin olun. En iyi oyunlar geleneksel cihazlarda başarılıdır ve tüm ekran boyutlarında en iyi kullanıcı deneyimini sunar.

Ad-Havoc Testi

Genel test veya hata tahmini olarak da adlandırılan oyun testi, oyun uygulamasının herhangi bir bölümünde herhangi bir belge olmadan rastgele test etmeyi amaçlar. Ad tahribat, hataların ve hataların bulunmasına ve hızlı bir şekilde geri yüklenmesine yardımcı olur. Tekniklerin herhangi bir küçük hata bulamadığı noktada yapılır.

Süreç rastgeledir, bu nedenle herhangi bir özel gereksinimi veya dokümantasyonu veya bunu gerçekleştirmek için uygun bir planı yoktur. Benzer şekilde, yapılandırılması gerekmez, ancak mevcut test yürütmesi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

Yerelleştirme Testi

Bu oyun testi, coğrafi konum özelliklerini içerir. Yerelleştirme testi, seçilen konumun kültürel bileşenlerinin ve benzersiz dilinin yanıt vermesini gerektirdiğinden kritik öneme sahiptir. Oyunlar İngilizce konuşulmayan bir ülkede indiriliyorsa içerik yerel dili benimsemelidir. Ayrıca, yerelleştirme testinin temel unsurları olan saat dilimini, saat biçimlerini, yerel para birimini ve tüm yerel oyun düzenlemelerini doğrular.

Yük Testi

Yük testi, oyunların işlevsel olmayan özellikleri içindir. E-oyunlarının, onu kullanan birkaç kullanıcıyla nasıl davrandığını kontrol eder. On, yüz, bin veya daha fazla gibi birden fazla oyuncuyu içeren birçok hata var. Oyun testçileri, çok oyunculu modun dahil olup olmadığını ve bir sunucuda aynı anda kaç oyuncunun oynayabileceğini test eder. Ve bağlantının stabil olduğundan ve yük basıncı durumunda ne kadar etkili iletişim kurduğundan emin olun.

Gerileme testi

Herkesin yapması gereken oyun testi için gereklidir. Oyun içi özellikleri değiştirdikten, oyunları güncelledikten veya temayı değiştirdikten sonra oyunların sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Oyun güncellendiğinde regresyon testi çalışır. Hatasız olduklarını kontrol etmek için yeni işlevler veya yazılım testleri kullanır. Ayrıca, uygulamanın sıfırdan yeni hataları ve hataları vurgular. Optimum kullanıcı deneyimi sağlamak için oyunların düzgün çalışıp çalışmadığını ve iyi çalışıp çalışmadığını iki kez kontrol etmek için yapılır.

Güvenlik Testi

Son oyun geliştirme yaşam döngüsünü başlatmadan önce çok önemli bir oyun testi, güvenlik testidir. Hemen hemen tüm oyunlar oyun içi satın alımlar içerir ve kayıt için kişisel bilgileri veya sosyal medya hesaplarını kullanır. Bu amaçla, güvenlik testi bir zorunluluktur. Kullanıcı tarafında oyunlara yönelik boşlukları veya yasak ağ geçitleri tehditlerini algılar. Oyun kullanıcıları, oyunları hackleme veya oyunlarda, ücretsiz ödüller veya unvanlarda ücretsiz para kazanma eğilimindedir. Bu test oyunu tüm hataları bulur ve diğer harici yazılım tehditlerine karşı çalışır. Ayrıca, kullanıcının bilgilerinin güvenli ve emniyetli olmasını sağlar.

Oyun Testinde Manuel Test Nedir?

Manuel oyun testi, oyun testçileri tarafından herhangi bir otomatik araç veya komut dosyası kullanmadan oyunları manuel olarak test etme işlemidir. Bu, oyunları cihazınızda çalıştırarak ve amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadıklarını görmek için tüm özellikleri deneyerek yapılabilir. Manuel oyun testi çok zaman alabilir, ancak oyunlarınızın yüksek kalitede olmasını sağlamak çok önemlidir.

Oyun uygulaması bileşenlerinin davranışını karşılaştırır ve oyun testçilerinin bir kullanıcının gerçek dünyada oyun uygulamalarını nasıl deneyimleyebileceğini kontrol etmesine olanak tanır. Ayrıca, test uzmanlarının farklı işletim sistemlerine sahip farklı cihazlarda tüm işlevleri, düğmeleri, kararlılığı ve grafikleri kontrol etmesine olanak tanır.

Manuel oyun testinde herhangi bir araca ihtiyaç yoktur ve en eski oyun test yöntemi türüdür. Testçiler oyunlardaki hataları manuel olarak bulur. Ancak, zaman alıcıdır ve ekstra çaba gerektirir, ancak ilk kez kullanıcı ortamını (FTUE) artırmada sonuçlar kusursuzdur.

Manuel Test Sürecinin Faydaları Nelerdir?

Manuel oyun testi, yetenekli gerçek kişilerin müdahalesini gerektirir. Manuel test yoluyla hemen hemen her türlü uygulamayı test edebilir, ancak diğer yandan zaman alıcı, sıkıcı ve pahalıdır. Otomasyon testine geçmeden önce tüm uygulamaların manuel olarak kontrol edilmesi önerilir. Ancak, mobil oyunlar uygulamasının otomatik testlere göre manuel olarak test edilmesinin birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Kritik Yaratıcılık

Manuel test, kritik hataları ve otomatik test veya oyun test yazılımında eksik olabilecek hemen hemen her şeyi bulabilir.

Manuel test, kritik hataları ve otomatik test veya oyun test yazılımında eksik olabilecek hemen hemen her şeyi bulabilir. Kullanıcı dostu

Kullanıcı deneyimini ve kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamak için manuel test oyunları insanlar tarafından çalıştırılmalı ve yürütülmelidir.

Kullanıcı deneyimini ve kullanıcıların uygulamanızla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamak için manuel test oyunları insanlar tarafından çalıştırılmalı ve yürütülmelidir. Uygun Maliyet

Manuel test, yazılım testine veya satın alınacak araçlara ihtiyaç duymadığından daha verimli ve uygun maliyetli olabilir. Yeni başlıyorsanız, yaklaşımınız manuel bir yöntem olmalıdır.

Manuel test, yazılım testine veya satın alınacak araçlara ihtiyaç duymadığından daha verimli ve uygun maliyetli olabilir. Yeni başlıyorsanız, yaklaşımınız manuel bir yöntem olmalıdır. Esneklik

Manuel test, gereksinimleri projenin ihtiyacına göre işlemenize izin verdiğinden ve uygulamadan uygulamaya değişebildiğinden daha esnek olabilir. Belirli bir belge veya ölçüt gerekmediğinden, istediğiniz adımları kolayca ekleyebilir veya silebilirsiniz.

Manuel test, gereksinimleri projenin ihtiyacına göre işlemenize izin verdiğinden ve uygulamadan uygulamaya değişebildiğinden daha esnek olabilir. Belirli bir belge veya ölçüt gerekmediğinden, istediğiniz adımları kolayca ekleyebilir veya silebilirsiniz. Ulaşılabilirlik

Manuel teste kolayca erişilebilir ve herhangi bir kodlama ve yürütme olmadan olası performans sorunlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Siz veya geliştiriciniz, bunu bir oyun geliştiricisi olarak kendiniz kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Manuel teste kolayca erişilebilir ve herhangi bir kodlama ve yürütme olmadan olası performans sorunlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Siz veya geliştiriciniz, bunu bir oyun geliştiricisi olarak kendiniz kolayca gerçekleştirebilirsiniz. UI ve UX Geri Bildirimi

Manuel test, UI (kullanıcı arayüzü) ve UX (kullanıcı deneyimi) sorunlarını manuel ve daha uygun şekilde yakalamanıza yardımcı olabilir.

Manuel test, UI (kullanıcı arayüzü) ve UX (kullanıcı deneyimi) sorunlarını manuel ve daha uygun şekilde yakalamanıza yardımcı olabilir. Kullanımı kolay

Manuel test, herhangi bir test aracı hakkında herhangi bir bilgi gerektirmez. Manuel bir yöntem olduğundan, bir oyun geliştiricisi olarak uygulamanızın manuel testini kolayca yapabilirsiniz.

Farklı Manuel Test Türleri

Manuel oyun geliştirme testi için yazılımı test etmek için birçok farklı yaklaşım vardır. Bazı yaygın yaklaşımlar aşağıda tartışılmaktadır:

Beyaz Kutu Testi

Beyaz kutu veya cam kutu, tüm oyun geliştirme yaşam döngüsünün kodlaması ve altyapısı için kullanılan bir tekniktir. Geliştiriciler, istenen sonuç için yazılım test aşamasına taşımadan önce her kod satırını inceler. Bu yöntem kodlamaya bağlı olduğundan, bir test cihazı nasıl programlanacağını bilmelidir. Beyaz kutu testi, yazılım güvenliğini test etmek ve geliştirmek için yazılımı içten dışa incelemeye odaklanır. Bu testi geçtikten sonra gerekli gereksinimler ile oyun uygulaması başlatılabilir.

Kara Kutu Testi

Bu tür testlere davranış testi de denir. Amacı, uygulama davranışını kullanıcı son perspektifinden analiz etmektir. Bu yöntem, işlevlerle ilgili herhangi bir kodlama yürütmesini içermez ve dahili sistem ayrıntılarıyla ilgilenmez. Test cihazları, müşteri ihtiyaçlarına göre uygulamaların, web sitelerinin veya yazılım ürünlerinin çeşitli işlevlerini kontrol eder.

Birim testi

Bu test, yazılım bileşenlerini test etmek için uygulama geliştirme sırasında çalıştırılabilir. Uygulamanın kompozisyonunun düzgün çalışıp çalışmadığını belirler ve geliştiricilerin hataları hızlı bir şekilde düzeltebilmeleri için geliştirmenin erken hata aşamasını bulur. Paradan ve zamandan tasarruf sağlar. Bu yaklaşım kod tabanlıdır ve ayrıntılı belgeler sağlar. Avantajı, testin bireysel bir birim veya projenin bir parçası üzerinde gerçekleştirilmesidir.

Entegrasyon Testi

Entegrasyon testi, iki veya daha fazla birleştirilmiş yazılım bileşenini içerir. Bu test, aralarındaki bütünlüklerini kontrol etmek için yazılımın birleştirilmiş bileşenlerinden oluşan bir grup üzerinde çalışır. Bu test, her parçanın birbirine bağlı olup olmadığını belirlemeyi amaçlar. Geliştiriciler bu testi birim testinden sonra ve sistem testinden önce gerçekleştirir. Bu, birim testinden sonraki ikinci satırdır ve dört bileşenden oluşur:

Büyük patlama

hibrit

Yukarıdan aşağıya

Altüst

Sistem Testi

Ünite ve entegrasyon yönteminden sonra üçüncü sırada gelir ve tüm oyun uygulamasını birlikte değerlendirir. Birim testinden sonra, tüm bileşenleri web sitesi uygulamasına entegre edin. Oyun geliştirmeyi test etme sürecinin tamamından sonra geliştiriciler, mobil uygulama veya web sitesi bileşenlerinin birlikte etkileşime girdiğinden emin olmak için tüm sistemi test eder. Aşağıdakilerin test edilmesinden oluşur:

Donanım

Komple fonksiyonlar

Yükleme zamanı

Göç

Yazılım

Kurtarma

kullanılabilirlik

Kullanıcı Kabul Testi (UAT)

Müşteri, yazılım sisteminin tüm gereksinimleri karşıladığından emin olmak için manuel testler gerçekleştirir. Bu oyun geliştirme testi, uygulamayı halka açmadan önce gerçekleştirilir. UAT, dış ve iç kabul olarak ikiye ayrılır. Dahili olan, şirketin dahili çalışanları tarafından gerçekleştirilir. Dışsal olan ise şirket dışındaki kişiler tarafından yürütülür.

Çözüm

Kesin olmak için, başlatmadan önce yazılım ve uygulamaları test etmek son derece önemlidir. İster kodsuz ister kodlama oyun uygulaması olsun, manuel test her zaman otomatik araçlardan daha iyidir. Ancak, bu tür bir uygulamayı AppMaster gibi kodsuz bir platform aracılığıyla geliştirmek ve ardından son lansmandan önce test etmek her zaman daha iyidir. Kodlama gerektirmeyen platformların yardımıyla yapılan son uygulamalara göz atın .

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