Her geçen gün gelişen teknoloji tasarımı ile bu gelişmiş dünyada, UX'in yeni tasarım trendleri de ortaya çıkıyor. Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımları, UX aracılığıyla web sitesi üzerinde daha fazla kalabalık toplamada rol oynayan en önemli faktörlerdir. Dünya çapında UX tasarımlarında (kullanıcı deneyimi) ortaya çıkan yeni tasarım trendleri var. UX tasarımı, markanızı bir kitlenin önünde bir süre sonra müşteri olacak şekilde sunan görsel efekttir. Ürünlerin ilk ifadesi, UX tasarımı ile kullanıcı deneyimini öngördüğü için marka için çok önemlidir.

Ürününüz değerli ve kullanışlı olsa da, yine de UX/UI tasarımı zayıf ve modası geçmişse, istediğiniz trafiği alamazsınız. Gelişen modern tasarım pazarında, tasarım trendlerine göre güncellenmek gerekiyor. UX/UI'nin yeni tasarım trendlerini takip etmeden ve uyarlamadan, rakiplerinize karşı verimli bir şekilde rekabet edemezsiniz. İşte bu yazıda, 2022'de aranacak UX tasarımlarının birkaç UX trendini tartışacağız. Bu, kullanıcılardan daha fazla trafik almak için hangi UX trendinin markanıza daha uygun olacağını anlamanıza ve kullanıcı deneyimini tanımlamanıza yardımcı olacaktır.

Yaşam Tasarımı

Geçmişte UX/UI tasarımları kullanıcı merkezli tasarımlardı, ancak artan küresel ısınma ve çevre sorunları eğilimleri, kullanıcı deneyimine göre UX trendini değiştirdi. UX/UI'nin bugünlerde ve gelecekte trendleri, yaşam merkezli tasarımlara UX tasarımlarına doğru ilerliyor. Yaşam merkezli UX/UI tasarımları, ürünün çevresel etkilerine daha fazla odaklanan tasarımlardır. Daha çevre dostu olan kullanıcılar bu tür tasarımlara daha kolay ilgi duymaktadır.

3D Görseller



UX/UI'nin benzersiz ve yeni tasarımları her zaman kullanıcıları cezbeder ve markanıza bağlı kalmalarını sağlar. 2D resimlerin zamanı bitti ve UX trendlerinin tasarımı, kullanıcı deneyimine daha fazlasını eklemek için büyüleyici 3D deneyimlere doğru ilerliyor. 3D deneyimi, kullanıcılara sağladığı tasarımdaki derinlik ve netlik nedeniyle daha çekicidir. Tasarımın 3 boyutlu sunumunda gölgeler, animasyonlar ve katman efektleri kullanılabilir. 3D tasarımlar yalnızca resim ve görüntülerle sınırlı değil, aynı zamanda büyüleyici tasarım yoluyla daha fazla trafik çekmek için hikaye anlatımına doğru ilerliyor.

Hava Hareketi Kontrolü



Vücut hareketlerinin bir eylemi gerçekleştirmesini sağlayan, UX'deki yeni mobil tasarım trendleridir. Sanki selfie, kameranın önünde bir avuç içi hareketi gösterilerek yakalanabilir. Dokunmatik ekranların ortaya çıkması ve mobil arayüzlerin yüksek en boy oranı ile işler çok değişti. Kullanıcıların ekrana dokunmadan sadece avuç içini göstererek, el sallayarak veya parmaklarını kıstırarak cep telefonu kullanmalarına olanak sağlayan hava hareketi kontrolü UX trendi ile teknoloji daha da güçlendi.

animasyonlar



Kaydırma ile tetiklenen animasyonlar, kullanıcıları yakalamada ve UX aracılığıyla kullanıcı deneyimine inanılmaz bir etki eklemede inanılmaz derecede heyecan verici bir rol oynuyor. UX, hikaye anlatımı gibi içeriği ifade eder ve müşterilerin ilgisini çeker. Apple Company ayrıca bu UX trendini daha fazla ilgi çekmek ve kullanıcılara markanın ve hikayenin bir parçası olduklarını hissettirmek için kullanıyor.

Mobil Öncelikli Yaklaşım



İnsanlar bu günlerde daha kullanışlı ürünlere yöneliyor ve bilgisayar yerine cep telefonlarını tercih ediyor. Dolayısıyla, UX'deki bu artan trendle birlikte, yalnızca PC için uygun değil, aynı zamanda mobil ekranda da çekici görünen kullanıcı deneyimi UX tasarımları yapmaya doğru ilerlemeniz gerekiyor. Web tasarımcıları, cep telefonlarının artan kullanımı nedeniyle bu mobil öncelikli yaklaşımı tercih ediyor. İnsanlar cep telefonlarından bilet rezervasyonu yapmayı, mal satın almayı ve restoranlarda masa ayırtmayı tercih ediyor. Ayrıca tercihler de değişiyor çünkü UX tasarımı daha fazla kullanıcı ve müşteriyi yakalamanın en kolay yolu.

tipografi



Tipografi, tüketicilerin dikkatini çekmede ve kullanıcı deneyimini artırmada kritik faktörlerden biridir. Yazı tipi stilini akıllıca seçmek ve web sitesindeki içeriği göstermek için uygun şekilde kullanmak UX tasarımı için hayati bir şeydir. İnsanlar genellikle kolayca taranabilecek web sitelerinde bilgi ararlar ve yazı tipi stili bunu yapmalarına yardımcı olabilir. Birden çok site, kullanıcılardan daha fazla trafik almak için potansiyel olarak tipografiye güvenir.

UI/UX yazma



Kullanıcılar içeriği tararken ses tonunu fark ettikleri için web sitesinde ifade yazmak çok önemlidir. Yazı tipi stili ve ses tonu, kullanıcıları kapmak için eşit derecede önemlidir. UI ve UX yazımı kısa cümleler içermelidir. Bu, kullanıcıların, markanın sağlayabileceği yardımla birlikte, marka politikası ve ürünleri hakkındaki bilgileri ve nerede olduklarını anlamalarını kolaylaştırır. Basitçe, amacınızı daha az kelimelerle etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz.

renkli arka plan



UX/UI'de bulanık ve renkli arka plan kullanımına yönelik tasarım trendleri artıyor. Tasarımcılar, UX tasarımına çekici bir görünüm kazandıran doğrusal bir gradyan içinde 2-3 renk kullanmak yerine arka planda 10'a kadar renk kullanmaya odaklanıyor.

Güvenlik ve Kimlik Doğrulama



Herhangi bir aksiliği önlemek için cep telefonlarını ve bilgisayarları güvende tutmak ve kimlik doğrulaması yapmak gereklidir. Parolalar kolayca unutulur ve bir kişinin başı belaya girebilir. Bu günlerin insanları parmak izi veya yüz kilidi ile kimlik doğrulamayı tercih ediyor. Cep telefonları, verilerin güvenliğini sağlamak için kullanıcı arayüzüne bir yüz kilidi veya parmak izi kilidi sağlar.

Kişiselleştirme



Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve kişiselleştirilmiş UX tasarımını ifade eden kullanıcı deneyimi UX tasarım trendleri daha fazla dikkat çekiyor. Ancak UX tasarımında kişiselleştirilmiş bir deneyim yoksa müşteriler markanızdan kolayca uzaklaşacaktır. Markanıza yönelik müşteri akışını yakalamak ve sürdürmek için, kullanıcıların kişiselleştirilmiş UX tasarımına sahip olmalarını sağlayın.

Büyük Ekranlar için Tasarımlar



UX tasarımları, yalnızca tasarımları cep telefonlarına uygun hale getirmeye değil, aynı zamanda daha büyük ekranlara uygun uygulamalar geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır. PC'ler veya tabletler için uygun olmayan mobil uygulamalar var. Ortaya çıkan UX trendleriyle birlikte, sadece mobilde değil, tabletlerde ve katlanır telefonlarda da verimli çalışacak bir tasarım yapma trendi de devam ediyor.

VR ve AR Deneyimleri



Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik küresel olarak büyüyor ve sadece oyunla sınırlı değil. Bu günlerde perakende, seyahat, otomobil endüstrisi ve eğitim gibi farklı amaçlar için kullanılmaktadır. UX tasarımlarına VR ve AR uygulamak, işin verimliliğini artırabilir ve hataları azaltabilir.

Hareket Tasarımı



Kullanıcılar web sitesindeki statik ve hareketsiz görüntülere bakarak sıkılırlar. Ancak, ekrandaki hareketli nesneler ve resimler, UX ve UI aracılığıyla ona daha fazla çekicilik katıyor. Kullanıcılar animasyonlara daha fazla ilgi duyuyor. Motion UX tasarımı sadece arayüze harika bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda sıkılmadan bilgi alınmasına da yardımcı olur.

Soyut tasarımlar ve çizimler



3D animasyonlar kullanıcıların dikkatini çekiyor, ancak UX/UI'nin soyut illüstrasyonları ve tasarımlarına yönelik artan talep daha fazla dikkat çekiyor. Farklı açılarla birlikte soyut ve parlak renkler eklemek, UX tasarımınıza büyüleyici bir görünüm kazandırır. UX'te soyut illüstrasyonlar ve SVG'ler kullanarak rakiplerinizin arasından sıyrılabilir ve daha fazla kitleye ulaşabilirsiniz.

gerçekçi doku



Markalar, deneyimi kullanıcılar için gerçekçi kılmak için UX tasarımlarında gerçekçi dokular kullanıyor. Dokular, kullanıcıların nesneleri deneyimleyebilmesi için düzensizdir. Ekrandaki nesneler insan gözüne gerçek gibi bir his verir ve daha gerçekçi görünür.

SSS

2022'de hangi tasarım UX trendleri popüler olacak?

Popüler tasarım UX trendleri, artırılmış gerçeklik ve kullanıcıların daha fazla ilgisini çeken sanal gerçeklik olacak. Ayrıca, alandaki diğer UX trendleri, daha fazla trafik alan ve müşteri akışını artıran hava kontrol hareketleri ve 3D animasyonlardır. Animasyonlar ve illüstrasyonlar, işleri ilginç kılmak, ziyaretçilerin dikkatini çekmek ve onları düzenli müşteriler haline getirmek için web sitesine hikaye anlatımı özellikleri ekleyen başka bir UX trendidir.

UX tasarımında bir sonraki büyük trend nedir?

Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik alanındaki teknolojik ilerleme, UX tasarım trendlerini daha özel hale getirdi. Tasarımdaki büyük UX trendlerinden biri, UX artırılmış ve sanal gerçeklik olacak.

UI UX tasarımının geleceği nedir?

UX/UI tasarımının geleceği daha parlak ve daha özel. Artan tasarım trendleri ile UX tasarımcılarının yetenekleri ve uzmanlıkları her geçen gün artmaktadır. UX tasarımcıları için iş alanında görülen birden fazla iş ilanı da vardır.

UI UX tasarımlarındaki en son trendler nelerdir?

UX tasarımındaki en yeni tasarımlardan biri, dokunmadan daha az etkileşimdir. Bu salgında, sosyal mesafe, bu UX trendine dikkat çekmede hayati bir rol oynadı. Ses kontrolü arayüzü ve hava hareketi kontrolü dahil olmak üzere UX tasarımının tasarım trendleri, kullanıcılar arasında ve UX/UI endüstrisinde daha popülerdir.



