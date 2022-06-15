İnsanların, kullanıcı dostu web sitesi kullanılabilirliği oluşturmak için bir geliştirici kiraladığı bir zaman vardı. Bununla birlikte, değişen zamanlar, uygulama geliştirme için minimum programlama bilgisi gerektiren düşük kodlu yazılımların icadına yol açmıştır. Kullanıcı deneyimi artık bir geliştirici kiralamaya gerek kalmadan bir web sitesi ile yönlendirilebilir.

Kodsuz platformlar, girişimcilerin istedikleri gibi kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmalarını sağlamıştır. Ayrıca, düşük maliyetle uygulamalar geliştirmelerine izin verir. Girişimciler, ister kurum içi bir çözüm isterse bir SaaS uygulaması olsun, uygulamalar, mobil web siteleri ve iş uygulamaları oluşturabilir. Her şey, tüm kullanıcı deneyimini kapsayan kodsuz bir araç platformuyla kaplıdır.

Kısa kılavuzumuz, herhangi bir kodsuz/düşük kodlu platformun hayati yönlerini kapsayacaktır. Ayrıca, kodsuz ve web sitesi kullanılabilirliği ile ilgili tüm kafa karışıklıklarınızı da yanıtlıyoruz. Amacımız size ünlü kodsuz uygulama ve web sitesi oluşturucu tasarımını göstermektir.

Web Uygulamanız için Kullanıcı Dostu Bir Web Stratejisi Oluşturma

Adım 1: Önce Doğru Web Oluşturucu Uygulamasını Seçin

AppMaster, kodsuz geliştiriciler için önde gelen platformlardan biridir. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar olsa bile, web siteniz için kullanıcı dostu bir yönetici paneli oluşturmak için platforma güvenebilirsiniz.

İşletmenize girdiğinizde yapmanız gereken ilk şey, ona bir isim bulmaktır. İstediğiniz web sitesinin ifadesini yerleştirdikten sonra, işletme türünüze en uygun kategoriyi seçmeniz ve web sitesi kullanılabilirliğini sağlamanız gerekir. Ardından, bir logo tasarlamalı ve renklerini hizalamalısınız. Halihazırda bir iş sembolünüz varsa, sistemden bir iş sembolünü içe aktarabilirsiniz.

Web sitenizi test etmek istediğiniz özel bir platform. Seçiminizin size değil, hedef kitlenizin tercihine bağlı olması gerektiğini anlamalısınız.

Artık önemli olan kullanılabilirlik ilkelerine bakmak için daha derine inebiliriz.

2. Adım: Doğru Uygulama Adını Seçin

Web sitenizin adı hedef kitlenize yönelik olmalıdır. Müşterinizin adla bağlantı kurduğundan ve ihtiyaçlarına göre onu bulduğundan emin olun. Her halükarda, insanlar arasında zaten bilinen bir işletmeniz varsa, adını saklamanızı öneririz.

Tüketicilerinize ulaşmanızı kolaylaştırır ve sizi internette bulabileceklerdir. Ancak yine de adınızı sıfırdan seçme gücünüz varsa. Web siteniz için bazı önerilerimiz var:

Ad, yansıtmak istediğiniz resimle eşleşmelidir.

Hatırlamak ve telaffuz etmek için belirgin ama anlaşılır bir ad seçin

Uygulamanızın adı, müşterilerinizin özelliklerine göre seçilmelidir.

Jargon kullanmaktan kaçının ve uygulamanın faydalarını iletin.

Yerel olarak hizmet veriyor olsanız bile uygulama adının dünya çapında bir çekiciliği olmalıdır.

3. Adım: Uygun test cihazını seçin

İnsanların, kullanıcı dostu bir web sitesinin nasıl oluşturulacağı konusunda doğal olarak endişe duyması yaygındır. Web sitelerinin izleyicilerine nasıl görüneceğini genellikle bu kişiler önemsemez.

Bunun nedeni, tüm çabanın sonucunu görmenizdir. Birincil yöntem, insanları uygulamaya veya web sitesine yönlendiren bir QR kodu veya bağlantı tasarlamaktır. Bağlantıyı oluşturduktan sonra, insanları seçtiğiniz cihazdaki uygulamaya yönlendirebileceksiniz. Bu, izlemeniz gereken kullanılabilirlik ilkelerinden biridir.

4. Adım: Uygulamayı Doğru Şekilde Kurun

Bir uygulama veya web sitesi oluşturma sürecini öğrenirken, merakların ortaya çıkması yaygındır ve navigasyonun nasıl gittiğini görmek isteyebilirsiniz.

QR kodu işlevselliğini edinmenizi öneririz. Özellik türü ve güvenlik adımı, istediğiniz cihazlara bağlı uygulamanıza kolayca yüklenebilir. Uygulama işlevselliğini yüklediğinizde, web uygulamanızın düzenini kolayca görecek ve değiştireceksiniz.

Adım 5: İstediğiniz özellikleri ekleyin (Anahtar Bölüm)

Daha derin bilgilere girelim ve web sitenize veya uygulamanıza öne çıkan web sitesi kullanılabilirlik ilkelerini nasıl ekleyebileceğinizi tartışalım.

Kendinize sorduğunuz birincil ve hayati soru, kullanıcıların bir uygulamada veya web sitesinde ne görmek istedikleridir? Herhangi bir ideal uygulamanın doğru özelliklere sahip olması gerekir. Uygulamanız ve web sitenizle uyumlu olduğundan emin olun. Herhangi bir doğal senaryoda, tüm bu bakış açısı, uygulama navigasyonunun amacına bağlıdır. Sadece bu değil, neden bir uygulama oluşturmaya karar verdiğiniz de önemlidir.

6. Adım: Lansmandan önce test edin, test edin ve test edin

Bir uygulama veya web sitesi yaptığınızı düşünmeniz, onu hayata geçirmeye hazır olduğunuz anlamına gelmez. İnsanların ürünlerini piyasaya sürmeden önce genellikle yeniden mühendislik yaptıkları yaygın bir gerçektir. Bu nedenle, uygulamanızı veya web sitenizi tasarlarken, piyasaya sürmeden önce mükemmel olduğundan da emin olmanız gerekir. Uygulamanızda yaptığınız her navigasyonun özenle yapıldığından emin olun.

Bazen geliştirici bu adımı gözden kaçırmaya karar verir ve daha sonra ağır ıstıraba neden olur. Bu adımı atlarsanız gerçekten çok zaman kazanabilirsiniz. Ancak, gelecekte sizin için zorlu durumlarla sonuçlanacaktır. Piyasada denenmemiş bir uygulama veya web sitesi başlattığınızda karşılaşmanız gereken hata sayısı yüksektir.

7. Adım: Uygulamanızı yayınlayın

Herhangi bir kullanıcının umutsuzca ihtiyaç duyduğu tek an, web sitesini/uygulamayı başlattıkları andır. Bir web sitesi nasıl yapılır sorusunun, onu nasıl yayınlayacağınıza dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Web sitenizin/uygulamanızın web sitesi kullanılabilirliğini test etmeniz için eğlence burada başlar. Uygulamanızı yayınladığınız kısım, uygulama mağazasında görüntülendiğinden biraz farklıdır.

Uygulamanız Google Play Store ve iOS'ta yayınlandıktan sonra, kullanıcılarınız web sitesinin kullanılabilirliğini verimli bir şekilde yönlendirebilir ve test edebilir.

Uygulamanızın kullanılabilirliğini nasıl test edeceğiniz konusunda kafanız karıştıysa, daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmek için videoda belirtilen adımları takip edebilirsiniz. Herhangi bir karışıklık olmaması için sizi web tasarım prosedürüne sorunsuz bir şekilde yönlendireceğiz.

8. Adım: Uygulamanızı tanıtın

Pazarlamaya dayalı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, yalnızca bir web sitesi oluşturmak, web'de harika bir işletme yürütmek için uygun değildir. Doğru kitleyi bağladığından emin olmanız önerilir. Uygulamanızı veya web sitenizi yayınladıktan sonra, müşterinin size doğru koşacağı anlamına gelmez.

Halihazırda var olan bir soruna çözüm sunmak için bir web sitesi veya uygulama geliştirirken, anlaşılması gereken en önemli şey, bazı kişilerin zaten bir anahtar kullanıyor olabileceğidir. Amacınız, insanları değişmeleri gerektiğine ikna etmek ve onları web sitenize yönlendirmek.

Pazarlamanın, web sitesi kullanılabilirliğini yürütmek için nasıl doğrusal bir yaklaşım olmadığını anlasaydınız daha iyi olurdu. Ticarette işlenen her adımın aşamalı olarak havalandırılması gerekir. Aşağıda, mobil uygulama öncesi ve sonrası pazarlama listesini destekleyen bir video bulacaksınız. Uygulamanızı dünyaya nasıl görünür hale getirebileceğinizi anlamak için videoyu izleyin!

Web Sitesi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Planlama alın

Herhangi bir uygulama gezinme süreciyle ilgili en önemli şey, gelecekteki başarınız için bir temel atıyor olmanızdır. Bu nedenle, ihtiyacınız olan şey kullanılabilirlik ilkeleri için bir plandır!

Kitlenizi tanıyın

Hedef kitleniz ve bunları kullanılabilirlikle nasıl segmentlere ayırdığınız temel yaklaşımınızdır. Ne tür müşterileri hedeflemek istediğiniz ve onlara nasıl ulaşacağınız konusunda kapsamlı bir araştırma yapın. Ayrıca, hedef kitleniz için herhangi bir sorunu çözüp çözemeyeceğinizin açık olması gerekir.

parayı düşün

Şimdi web sitesinde yer alacak parayı düşünmeniz gerekiyor. Her şeyi ayrılan bütçenizin altında yapmaya çalışın, böylece fazladan para kaybetmezsiniz. Başarılı bir işletmeye sahip olmak istiyorsanız, bunun için bir web sitesi kullanılabilirlik modeli tasarlayabilmeniz gerekir. Ürününüze hangi değeri eklediğinize karar verin? Nasıl satacaksın? Nerede satacaksın? Kanallarınız ne olacak? vb.

Boşluğa dikkat et

Hedeflenen kullanıcılarınızı bulduktan sonra, onları tanımlamanız gerekecek. Nereye sığarsınız ve hangi sorunları hedefleyebilirsiniz. Rakiplerinizle elde edebileceğiniz ya da ulaşamayacağınız bir nokta bulmanız gerekiyor. Bu, ürününüze değer katar ve onu diğerlerinden farklı kılar.

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Hemen navigasyona gidelim. Kullanıcılar için başlamanın en iyi yolu nedir? Ücretsiz uygulama yapmak mümkün mü? Peki! Kullanılabilirlik, kod gerektirmeyen uygulama oluşturma platformumuzla kullanıcı deneyiminizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz! Basit sürükle ve bırak arayüzümüzle, kodlamayı bilmiyor olsanız bile uygulama oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Aklınıza gelebilecek tüm soruları ele almak ve bir uygulama oluşturmayı pasta kadar basit hale getirmek için bir video ve eğitim koleksiyonu hazırladık!

Neden Kodsuz Web Builder'ı Seçmelisiniz?

Herhangi bir kod içermeyen platformun tüm amacı, kullanılabilirliği yüksek web siteleri oluşturmanızı mümkün kılmaktır. Tıkla ve seç, sürükle ve bırak ve kodlamayı kolaylaştıran diğer seçenekler sunulur.

JavaScript'e veya herhangi birine ihtiyaç duymadan bir web sitesi yaptığınızı hayal edin. Temel programlama bilgisi bile yok. İhtiyacınız olan tek şey, hayal gücü için göz ve onu yorumlama yeteneğidir.

Kullanıcılar için yüzlerce kodsuz platform var, ancak bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Geliştiricilere yönelik talep arzı geride bıraktığından, kuruluşların mevcut çözümleri kullanmaları için daha fazla uygulamanın kodsuz araçlar sunması gerekecek.

Nihai Karar

Kodsuz platform, kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır. Her hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Web sitesi kullanılabilirlik prosedüründe hiçbir boşluk kalmamıştır. Herhangi bir web sitesi, kullanıcılar için doğru şekilde oluşturulur.

Uygulama forumu, ister kullanılabilirlik çaylakları ister web uzmanları olsun, sorular soran ve cevaplar sunan kişilerle canlıdır. Web gezintisi olarak birbirini desteklemeye istekli, sıcak ve açık bir insan topluluğu oluşturmaktan gurur duyuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir web sayfasını kullanıcı dostu yapan nedir?

Önemli ve kanıtlanmış web sitesi kullanılabilirlik ipuçları, gezinme etiket satırlarının uygun kullanımını içerir. İçeriğin doğru üretilmesi ve yönlendirilmesi ve görsellerin stratejik kullanımı esastır.

Kullanıcı dostu bir tasarımı nasıl yapabilirim?

Tatmin edici bir web sitesi geliştirmek için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

Renk ve dokuyu stratejik olarak kullanın.

Tipografiyi kullanarak harika bir hiyerarşi ve şeffaflık oluşturun.

Sistemin iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hızlı yanıt verin.

Varsayılan navigasyonu düşünün.

Sezgisel bir düzene sahip bir web sitesi oluşturan beş özellik nelerdir?

Estetik olarak çekicidirler.

Görsellerin becerikli kullanımı.

Hızlı yükleme.

Uyarlanabilir formlar.

Mobil uyumlu/duyarlı.

Web sitenizin neden kullanıcı dostu olması gerekiyor?

Verimli kullanılabilirliği hedefleyebilirse daha iyi bir web sitesi oluşturabileceksiniz. Web sitesini işinizle kanalize edebiliyorsanız, satışlarda bir artış göreceksiniz. İyi kullanılabilirliğin hayati olmasının nedeni budur.

GUI uygulaması nedir?

Pencereler, menüler, iletişim kutuları ve diğer kullanıcı dostu özellikler dahil olmak üzere görsel öğelerle bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) programı oluşturulur.

Kullanıcı dostu bir web sitesi ile olmayan bir web sitesi arasındaki fark nedir?

Web sitenizin kullanıcı dostu olmadığının göstergeleri şunlardır:

Web sitenizde o sayfaya veya o yazılı materyale ait olmayan kırık bağlantılar veya gezinme varsa, bunları en kısa sürede düzeltmeye çalışın. Web sitenizin kullanılabilirliğini etkilerler. Bu bağlantıları koruyarak, bir kullanıcı olarak çevrimiçi deneyiminizle ilgilenmediğinizi ima ediyorsunuz.