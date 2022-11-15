Yazılım oluştururken dikkate alınması gereken birkaç husus vardır. Buna, oluşturmak istediğiniz çeşitli modüller ve bunların işlevleri, kullanılan teknik yığınlar, bütçe sınırlamaları ve daha fazlası dahildir. Böyle önemli bir husus, uygulamanın çeşitli bölümlerinin nasıl bağlı kaldığıdır.

Uygulamanızın diğer araçlar ve teknolojilerle etkileşime girmesi için bağlanması gerekir. Ancak harici bir aracın işletim sistemi, uygulamanızla iletişim kuracağını nasıl bilecek? Farklı teknolojiler ve standartlar kullanabilirler ve uyumlu olmayabilirler. İşte burada middleware giriyor. Adından da anlaşılacağı gibi, iki uygulamanın ortasında bulunur ve bunların birbirleriyle etkileşime girmesine yardımcı olur. Buna ayrıntılı olarak bakalım.

middleware nedir?

Middleware yazılım, işletim sistemi ile çalıştırdığı programlar arasında yer alır. Middleware yazılım, temel olarak, bir işletim sisteminden uzak uygulamalar için veri işlemeyi ve etkileşimi kolaylaştıran gizli bir çeviri katmanı görevi görür. Bilgi ve veritabanları için bir kanal oluşturmak üzere iki programı birleştirir.

Yaygın middleware örnekleri arasında işlem işleme ekranları, mesaj odaklı middleware, çevrimiçi middleware, ilişkisel middleware yazılımı ve web sunucularındaki middleware yer alır. Genel olarak her program, birden fazla uygulamanın REST, SOAP (Basit nesne erişim protokolü) ve JSON gibi mesajlaşma çerçevelerini kullanarak birbiriyle etkileşim kurabilmesi için mesajlaşma yetenekleri sunar.

Bir firmanın kullandığı middleware türü, kullanılan hizmetlere ve değiş tokuş edilmesi gereken veri türüne bağlı olacaktır, ancak tüm middleware bağlantı görevleri sağlar. Bu, uygulama web sunucularını, çevrimiçi web sunucularını, kuyrukları, eşzamanlılık kontrolünü, güvenlik tanımlamasını ve dizinleri içerebilir. Orta middleware, ileri ve geri veri aktarımları için kullanılmasının yanı sıra, kararların şu anda alındığı dağıtılmış işleme için de kullanılabilir.

middleware nasıl çalışır?

Ağ tabanlı sorguların amacı, arka uç bilgileriyle iletişim kurmaktır. Bu bilgi, gösterilecek bir resim veya çalıştırılacak bir klip kadar basit olabilir veya finansal faaliyetlerin geçmişi gibi daha karmaşık olabilir.

Gerekli bilgiler, diğer çeşitli kaynaklar ve depolama yöntemlerinin yanı sıra bir dosya sisteminden gelebilir, bir mesaj kuyruğundan alınabilir veya bir veritabanı middleware kaydedilebilir. Middleware'in işlevi, bu tür arka uç web sunucularına erişimi kolaylaştırmak ve buna izin vermektir.

Yukarıda bahsedildiği gibi, Basit nesne erişim protokolü gibi mesajlaşma çerçevelerini kullanırlar. Genel olarak, middleware, birbiriyle iletişim kurmak için Java, Python , C++ ve PHP gibi çeşitli programlama dillerinde geliştirilmiş parçalar içeren hizmetler sunar.

middleware mimarisi nedir?

middleware yazılımının mimarisi, bir veri boru hattı oluşturmak için birlikte çalışan birbirine bağlı birkaç web sunucusundan oluşur. Ara middleware aracılığıyla, bilgiler bir bağlantı programından diğerine gönderilir. middleware, uyumluluk için verileri işler.

Görüntü Kaynağı: fiware- middleware.github.io

Mimari genellikle aşağıdakilerden oluşur:

Konsolu yönetme

middleware sisteminin işlemleri, program düzenlemeleri ve yapılandırmaları, yazılım mühendisleri için yönetim konsolunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Müşteri arayüzü

middleware yazılım sisteminin, uygulamaların dışında etkileşime giren yazılım bileşenlerine müşteri arabirimi denir. Programcılar, diğer uygulamalar, veritabanı middleware ve hizmetlerle iletişim kurmak için müşteri arabiriminin işlevlerini kullanır.

Dahili arayüz

Birden çok yönü bir arada tutan yazılım yapıştırıcısı, dahili middleware arayüzüdür. middleware yazılım bileşenleri, kendi özel protokolleriyle tutarlılığı korumak için dahili arabirimi kullanır.

platform arayüzü

middleware arabirimi, middleware yazılım yazılım uygulaması için platformlar arası uyumluluğu garanti eder. Birçok işletim sistemi ile kullanılabilen yazılım bileşenlerine sahiptir.

sözleşme yöneticisi

middleware programının sözleşme yöneticisi, veri paylaşımı için yönergeleri belirler. Ek olarak, uygulamaların verileri middleware aracılığıyla teslim ederken yönergelere uymasını sağlar.

oturum koordinatörü

Oturum yöneticisi, middleware yazılımı ile uygulamalar arasında güvenli bir iletişim bağlantısı kurar. Etkileşimin sorunsuz olmasını sağlar ve analiz için veri etkinliklerini takip eder.

Çalışma zamanı izleme

Çalışma zamanı izleyicisi, ara yazılımın veri akışını sürekli olarak izler. Programcıları şüpheli etkinlikleri tanır ve uyarır.

Ara middleware türleri

Middleware çok çeşitli biçimlerde gelir. Bazıları bir işletim sisteminden belirli bağlantı biçimlerine odaklanırken, diğerleri belirli programlara, yazılım bileşenlerine ve aygıtlara dikkat eder. Bazıları, uygulama geliştirme gereksinimlerini desteklemek için middleware yazılım yazılım özelliklerini harmanlar. Aşağıdakiler, en yaygın kullanılan middleware yazılımlarından bazılarıdır:

Uygulama programlama arabirimi (API)

Belirli bir platformda mobil uygulamalar oluşturmak için bir API gibi yazılım oluşturmak için bir dizi araçtır.

Uygulama sunucusu

Kurumsal uygulamalar, uygulama web sunucuları ve yazılım mesajlaşma çerçeveleri üzerinde geliştirilir ve yürütülür.

İçerik odaklı middleware

İçerik yönetim sistemleri, sağlayıcı-tüketici soyutlamasını kullanarak belirli verileri elde eder.

Gömülü platform middleware

Katıştırılmış programlar, yazılım platformları ve hizmetler için bir bağlantı ve bütünleştirme arabirimi, katıştırılmış middleware sayesinde mümkün kılınmıştır.

İleti yönelimli middleware (MOM)

Mesaj yönelimli middleware, altyapının dağıtılmış uygulamalar veya yazılım middleware bileşenleri arasında bilgi alışverişi yapmasına olanak tanır.

Veritabanı middleware

Veritabanı middleware, arka uç veritabanlarıyla iletişim kurmayı ve bunları almayı kolaylaştırır. SQL veritabanı middleware sunucuları sıklıkla veritabanı middleware olarak kullanılır.

Kurumsal uygulama middleware

Bir şirket, tüm kuruluştaki tüm uygulamaları, yazılım modüllerini, iş operasyonlarını ve arka uç bilgi kaynaklarını bağlamak için tanımlanmış bir yöntem olan kurumsal uygulama tümleştirme middleware kullanarak bir kurumsal entegrasyon merkezi oluşturabilir.

Neden middleware kullanıyorsunuz?

Platform ara yazılımının amacı, bir programın çeşitli yazılım bileşenleri arasında veya hatta bireysel yazılım uygulamaları arasında iletişimi teşvik etmektir. middleware kullanan işletmeler, daha kısa geçiş dönemleriyle güvenilir bağlantıya sahiptir.

middleware yerine getirdiği birkaç amaç vardır. Birden fazla arka uç kaynağına bağlantı yönetilebilir. Middleware yazılım yazılım bileşenleri, iyi bilinen bir arka uç veritabanına hızlı ve etkili erişim sağlamak için bir bağlantı havuzu oluşturabilir. Ayrıca müşteri isteklerine yanıt olarak mantık yürütebilirler.

Middleware yazılım ve bulutta yerel uygulamalar

Bulutta yerel uygulama geliştirme metodolojisi, şirket içi, özel ve genel bulut ortamlarında uygulama geliştirme, dağıtım ve bakımı desteklemek için temel bulut bilgi işlem teknolojilerini kullanır. Bugünlerde bulut yerel uygulamalar, mikro hizmetlerden oluşturulan ve Kubernetes kapsayıcılarında dağıtılan programlardır. Bu tür teknolojiler birlikte, yepyeni hibrit bulut uygulamaları oluşturmak ve bulut işlemleri için geleneksel eski sistemleri güncellemek için kullanılabilecek güçlü bir çerçeve oluşturur.

Ancak, çeşitli dağıtılmış sistemleri, bilgisayar dillerini, bilgi kaynaklarını ve yazılımları içeren daha karmaşık bir geliştirme ortamına da neden olurlar. Middleware middleware bu zorluğun bir kısmını hafifletebilir, ancak kapsayıcılı uygulamaları çalıştırmak için geleneksel platform ara yazılımını kullanmak da yeni zorluklar getirebilir.

middleware kullanım durumları nelerdir?

Middleware, birçok yazılımda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilmeniz gereken başlıca kullanım durumlarından bazıları şunlardır:

oyun geliştirme

Oyun tasarımcıları, platform middleware bir oyun motoru olarak kullanır. Programın, bir oyunun çalışması için çok sayıda resim, ses ve video hizmeti ve iletişim teknolojisi ile etkileşime girmesi gerekir. Bu etkileşim, oyun motoru tarafından daha kolay ve daha verimli hale getirilir.

Elektronik

Mühendislerin, sensörleri ve denetleyicileri entegre etmek için middleware kullanması gerekir. Standart mesajlaşma çerçeveleri aracılığıyla, platform middleware katmanı aralarındaki iletişimi sağlar.

Yazılım geliştirme

Middleware, yazılım mühendisleri tarafından çeşitli yazılım parçalarını diğer programlara entegre etmek için kullanılan bir araçtır.

AppMaster nerede devreye giriyor?

Günümüzde uygulamalar ve uygulamalar oluşturmak için herhangi bir kodlama becerisine ihtiyacınız yok. Geleneksel bilgisayar programlama yerine arayüzlere ve kişiselleştirmeye güvenerek, hiçbir kod platformu hem kodlayıcıların hem de programcı olmayanların yazılım uygulamaları oluşturmasına olanak tanımaz.

Artık AppMaster gibi kodsuz platformların yardımıyla no-code bilginiz olmasa bile bir uygulama oluşturabilirsiniz. Ek olarak, ürettiğiniz kodun mülkiyeti konusunda endişelenmenize gerek yok, çünkü sadece size ait olacak.

AppMaster platformunda, uç noktalara erişimi yapılandırmak için middleware kullanılır. AppMaster ile her uç nokta sınırsız middleware yazılıma bağlanabilir. Genellikle, bazı middleware hemen yerleşiktir ve devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir ancak kaldırılamaz ve bazı modüller de kendi middleware sağlar.

Çözüm

Middleware yazılım, uygulama geliştirmeyi destekleyebilir ve uygulamaları işlevsel hale getirmeye yardımcı olur. Pek çok kullanım durumları vardır ve muhtemelen kullandığınız birçok günlük uygulamada bunlardan yararlanıyorsunuzdur. Ara middleware ve çeşitlerini bilmek, uygulamalarınızda ve programlarınızda hangi platform middleware kullanmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olabilir.