在构建软件时，有几个方面需要考虑。这包括你想建立的各种模块及其功能，使用的技术堆栈，预算限制，等等。其中一个重要方面是应用程序的各个部分如何保持连接。

你的应用程序将需要连接，以与其他工具和技术互动。但是，外部工具的操作系统将如何知道与你的应用程序进行通信？他们可能使用不同的技术和标准，可能不兼容。这就是middleware 来的地方。顾名思义，它存在于两个应用程序的中间，并帮助它们相互之间的互动。让我们详细了解一下。

什么是middleware ？

Middleware 坐落在操作系统和它所运行的程序之间。 本质上是一个隐蔽的翻译层，为来自操作系统的远程应用程序的数据处理和互动提供便利。它将两个程序连接在一起，成为信息和数据库的管道。Middleware

常见的middleware ，包括交易处理屏幕、以消息为中心的middleware 、在线middleware 、关系型middleware 、以及网络服务器中的middleware 。一般来说，每个程序都提供消息传递功能，因此多个应用程序可以使用REST、SOAP（简单对象访问协议）和JSON等消息传递框架进行相互交流。

一个公司利用哪种middleware ，将取决于正在使用的服务和必须交换的数据种类，即使所有middleware 提供连接职责。这可能包括应用网络服务器、在线网络服务器、队列、并发控制、安全识别和目录。除了用于来往的数据传输，middleware 还可以用于分布式处理，在这种处理中，决策是在当下做出的。

middleware 是如何工作的？

基于网络的查询的目标是与后端信息沟通。这些信息可能是直接的，如要显示的图片或要运行的片段，也可能是更复杂的，如财务活动的历史。

所需的信息可以来自文件系统，从消息队列中获得，或者保存在数据库middleware ，以及其他各种来源和存储方法。中间件的功能是促进和允许对这种后端网络服务器的访问。

如上所述，它们使用像简单对象访问协议这样的消息传递框架。常见的是，middleware ，提供的服务有用几种编程语言开发的部分，如Java、Python、C++和PHP，可以相互通信。

什么是middleware 架构？

middleware 软件的架构是由几个相互连接的网络服务器组成的，它们共同组成一个数据管道。通过middleware ，信息从一个链接程序发送到另一个链接程序。middleware 处理数据，使之符合要求。

图片来源：fiware-middleware.github.io

该架构一般由以下部分组成。

管理控制台

middleware 系统的操作、程序规定和配置在软件工程师的管理控制台中被详细描述。

客户界面

middleware 软件系统在应用程序之外进行交互的软件组件被称为客户接口。程序员使用客户接口的功能与其他应用程序、数据库middleware ，以及服务进行通信。

内部接口

将多个方面联系在一起的软件胶水是内部middleware 接口。middleware 软件组件使用内部接口来保持与他们特定协议的一致性。

平台接口

middleware 接口保证了middleware 软件应用的跨平台兼容性。它的软件组件可以与许多操作系统一起使用。

合同管理器

middleware 程序的合同管理器建立了数据共享的准则。此外，它确保应用程序在通过middleware 交付数据时遵守这些准则。

会话协调人

会话管理器在middleware 软件和应用程序之间建立了一个安全的通信链接。它确保互动的顺利进行，并跟踪数据活动以进行分析。

运行时监控器

运行时监视器持续监控中间件的数据流。它识别并提醒程序员注意可疑的活动。

类型middleware

Middleware 有各种各样的形式。有些集中在来自操作系统的特定形式的连接，而另一些则关注特定的程序、软件组件和设备。有些混合了 软件功能，以支持应用开发的要求。以下是一些最广泛使用的 软件。middleware middleware

应用程序编程接口（API）

它是一套创建软件的工具，如在特定平台上创建移动应用程序的API。

应用服务器

企业应用程序是在应用网络服务器和软件信息传递框架上开发和执行的。

以内容为中心middleware

内容管理系统通过使用提供者-消费者抽象来获取特定的数据。

嵌入式平台middleware

嵌入式程序、软件平台和服务的连接和整合接口是由嵌入式middleware 。

面向消息的middleware (MOM)

面向消息的middleware ，允许基础设施在分布式应用或软件middleware 组件之间交换信息。

数据库middleware

数据库middleware ，使其更容易与后端数据库进行通信和检索。SQL数据库middleware 服务器经常被用作数据库middleware 。

企业应用集成middleware

一个公司可以使用企业应用集成middleware ，创建一个企业集成中心，这是一种连接整个企业中所有应用程序、软件模块、业务操作和后端信息源的定义方法。

为什么使用middleware ？

平台中间件的目标是促进一个程序的各种软件组件之间，甚至是单个软件应用程序之间的通信。使用middleware 的企业拥有可靠的连接，过渡期更短。

middleware ，有几个目的可以实现。可以管理与多个后端资源的连接。Middleware 软件组件可以建立一个连接池，以提供对知名后端数据库的快速和有效访问。他们还可以根据客户的要求执行逻辑。

Middleware 和云原生应用程序

云原生应用开发方法使用基本的云计算技术来支持跨企业内部、私有和公共云设置的应用开发、分发和维护。如今，云原生应用程序是由微服务创建的程序，并分布在Kubernetes容器中。这些技术共同产生了一个强大的框架，可用于创建全新的混合云应用程序，并更新传统的遗留系统以实现云计算操作。

然而，它们也导致了更复杂的开发环境，包括各种分布式系统、计算机语言、信息源和软件。Middleware ，可以减轻一些困难，但使用传统的平台middleware ，操作容器化的应用程序也会带来新的复杂问题。

middleware 的用例有哪些？

Middleware 在许多软件中被广泛使用。下面是它的一些主要用例，你应该知道。

游戏开发

游戏设计师使用平台middleware 作为游戏引擎。该程序必须与众多的图片、声音和视频服务以及通信技术进行互动，才能使游戏发挥作用。这种互动通过游戏引擎变得更容易、更有成效。

电子产品

工程师需要使用middleware ，以整合传感器和控制器。通过标准的信息传递框架，平台middleware 层实现它们之间的通信。

软件开发

Middleware 是软件工程师用来将各种软件部分集成到其他程序中的工具。

AppMaster 的作用在哪里？

现在，你不需要任何编码技能来创建应用程序和应用。通过依靠接口和定制而不是传统的计算机编程，无代码平台使编码人员和非编程人员都能构建软件应用程序。

现在，即使你没有编码知识，你也可以借助于 no-code平台，如AppMaster 。此外，你不需要担心你产生的代码的所有权，因为它将专门属于你。

在AppMaster 平台中，middleware ，用于配置对端点的访问。通过AppMaster ，每个端点可以连接无限的middleware 。通常，一些middleware 是立即内置的，可以禁用或启用，但不能删除，一些模块也提供其middleware 。

结论

Middleware 可以支持应用程序的开发，它有助于使应用程序发挥作用。它们有许多用例，你可能在你使用的许多日常应用程序中受益于它们。了解 和它的品种可以帮助你决定在你的应用程序和程序中需要使用什么平台 。middleware middleware