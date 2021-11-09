При создании программного обеспечения необходимо учитывать несколько аспектов. К ним относятся различные модули, которые вы хотите построить, и их функциональность, используемые технические стеки, бюджетные ограничения и многое другое. Одним из таких важных аспектов является то, как различные части приложения остаются связанными между собой.

Ваше приложение должно будет подключаться для взаимодействия с другими инструментами и технологиями. Но как операционная система внешнего инструмента будет взаимодействовать с вашим приложением? Они могут использовать разные технологии и стандарты и могут быть несовместимы. Именно здесь на помощь приходит middleware. Как следует из названия, он находится в середине двух приложений и помогает им взаимодействовать друг с другом. Давайте рассмотрим это подробнее.

Что такое middleware?

Middleware Middleware находится между операционной системой и программами, которые она запускает. , по сути, служит скрытым уровнем трансляции, который облегчает обработку данных и взаимодействие удаленных приложений с операционной системой. Он соединяет две программы вместе, создавая канал для передачи информации и баз данных.

Примерами распространенных middleware являются экраны обработки транзакций, ориентированные на сообщения middleware, онлайновые middleware, реляционные middleware, и middleware в веб-серверах. Как правило, каждая программа предлагает возможности обмена сообщениями, чтобы несколько приложений могли взаимодействовать друг с другом, используя такие механизмы обмена сообщениями, как REST, SOAP (простой протокол объектного доступа) и JSON.

Тип middleware, который использует фирма, зависит от используемых сервисов и типа данных, которыми необходимо обмениваться, хотя все middleware обеспечивают функции соединения. Они могут включать в себя веб-серверы приложений, онлайн веб-серверы, очереди, контроль параллелизма, идентификацию безопасности и каталоги. Помимо использования для передачи данных туда и обратно, middleware может также использоваться для распределенной обработки, где решения принимаются в настоящем времени.

Как работает middleware?

Целью сетевых запросов является взаимодействие с информацией на задней стороне. Эта информация может быть простой, как картинка для показа или клип для запуска, или более сложной, как история финансовой деятельности.

Необходимая информация может поступать из файловой системы, быть получена из очереди сообщений или сохранена в базе данных middleware, среди других различных источников и способов хранения. Функция Middleware заключается в облегчении и предоставлении доступа к таким внутренним веб-серверам.

Как упоминалось выше, они используют механизмы обмена сообщениями, такие как простой протокол доступа к объектам. Обычно middleware предлагает сервисы, части которых разработаны на нескольких языках программирования, таких как Java, Python, C++ и PHP, для взаимодействия друг с другом.

Что такое архитектура middleware?

Архитектура программного обеспечения middleware состоит из нескольких взаимосвязанных веб-серверов, которые работают вместе, образуя конвейер данных. Через middleware информация передается от одной связующей программы к другой. Система middleware обрабатывает данные на предмет соответствия требованиям.

Источник изображения: fiware-middleware.github.io

Архитектура обычно состоит из следующего:

Управляющая консоль

Операции системы middleware, программные правила и конфигурации подробно описаны в консоли управления для инженеров-программистов.

Клиентский интерфейс

Программные компоненты системы middleware, которые взаимодействуют вне приложений, называются интерфейсом клиента. Программисты используют функции клиентского интерфейса для взаимодействия с другими приложениями, базой данных middleware и службами.

Внутренний интерфейс

Программный клей, удерживающий многочисленные аспекты вместе, - это внутренний интерфейс middleware. Программные компоненты middleware используют внутренний интерфейс для поддержания согласованности с их конкретным протоколом.

Интерфейс платформы

Интерфейс middleware гарантирует кросс-платформенную совместимость для программного приложения middleware. Он содержит программные компоненты, которые могут использоваться во многих операционных системах.

Менеджер контрактов

Контрактный менеджер программы middleware устанавливает руководящие принципы обмена данными. Кроме того, он следит за тем, чтобы приложения придерживались этих принципов при передаче данных через middleware.

Координатор сеанса

Менеджер сеансов устанавливает безопасный канал связи между программой middleware и приложениями. Он обеспечивает бесперебойное взаимодействие и отслеживает действия с данными для анализа.

Монитор времени выполнения

Монитор времени выполнения непрерывно отслеживает поток данных промежуточного ПО. Он распознает и предупреждает программистов о подозрительной активности.

Типы middleware

Middleware Существует большое разнообразие форм. Одни сосредоточены на определенных формах соединения с операционной системой, другие уделяют внимание конкретным программам, программным компонентам и устройствам. Некоторые сочетают в себе middleware программных функций для поддержки требований к разработке приложений. Ниже перечислены некоторые из наиболее широко используемых middleware программ:

Интерфейс прикладного программирования (API)

Это набор инструментов для создания программного обеспечения, например, API для создания мобильных приложений на определенной платформе.

Сервер приложений

Корпоративные приложения разрабатываются и выполняются на веб-серверах приложений и программных фреймворках обмена сообщениями.

Ориентированный на контент middleware

Системы управления контентом получают конкретные данные, используя абстракцию "поставщик-потребитель".

Встраиваемая платформа middleware

Связь и интегрирующий интерфейс для встроенных программ, программных платформ и сервисов обеспечиваются встроенными middleware.

Ориентированная на сообщения middleware (MOM)

Ориентированная на сообщения middleware инфраструктура позволяет обмениваться информацией между распределенными приложениями или программными middleware компонентами.

База данных middleware

База данных middleware облегчает взаимодействие с внутренними базами данных и получение информации из них. Серверы баз данных SQL middleware часто используются в качестве базы данных middleware.

Интеграция корпоративных приложений middleware

Компания может создать центр корпоративной интеграции, используя интеграцию корпоративных приложений middleware, которая представляет собой определенный метод соединения всех приложений, программных модулей, бизнес-операций и внутренних источников информации на всем предприятии.

Зачем использовать middleware?

Цель промежуточного программного обеспечения платформы - способствовать коммуникации между различными программными компонентами программы или даже между отдельными программными приложениями. Предприятия, использующие middleware, имеют надежную связь с более короткими переходными периодами.

Существует несколько целей, которые выполняет middleware. Можно управлять соединением с несколькими внутренними ресурсами. Программные компоненты Middleware могут создавать пул соединений для обеспечения быстрого и эффективного доступа к известной внутренней базе данных. Они также могут выполнять логику в ответ на запросы клиентов.

Middleware и облачно-нативные приложения

Методология разработки облачно-нативных приложений использует основные технологии облачных вычислений для поддержки разработки, распространения и обслуживания приложений в локальных, частных и публичных облачных средах. В наши дни облачные нативные приложения - это программы, созданные на основе микросервисов и распределенные в контейнерах Kubernetes. Вместе эти технологии создают мощную основу, которую можно использовать для создания совершенно новых гибридных облачных приложений и обновления традиционных унаследованных систем для работы в облаке.

Однако они также приводят к усложнению среды разработки, включающей различные распределенные системы, компьютерные языки, источники информации и программное обеспечение. Middleware может облегчить некоторые из этих трудностей, но использование традиционной платформы middleware для работы с контейнерными приложениями может также внести новые сложности.

В каких случаях используется middleware?

Middleware широко используется во многих программах. Вот некоторые из основных вариантов его использования, которые вы должны знать:

Разработка игр

Разработчики игр используют платформу middleware в качестве игрового движка. Для функционирования игры программа должна взаимодействовать с многочисленными сервисами изображения, звука и видео, а также коммуникационными технологиями. Это взаимодействие упрощается и становится более продуктивным благодаря игровому движку.

Электроника

Инженерам необходимо использовать middleware для интеграции датчиков и контроллеров. С помощью стандартных механизмов обмена сообщениями слой платформы middleware обеспечивает связь между ними.

Разработка программного обеспечения

Middleware это инструмент, используемый инженерами-программистами для интеграции различных частей программного обеспечения в другие программы.

Где используется AppMaster?

В наши дни для создания приложений и приложений не нужны навыки кодирования. Полагаясь на интерфейсы и настройку, а не на обычное компьютерное программирование, платформы без кода позволяют создавать программные приложения как программистам, так и непрограммистам.

Сейчас вы можете создать приложение, даже если у вас нет знаний по кодированию, с помощью no-code таких платформ, как AppMaster. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о праве собственности на созданный вами код, поскольку он будет принадлежать исключительно вам.

В платформе AppMaster, middleware используется для настройки доступа к эндпоинтам. С помощью AppMaster каждый эндпоинт может подключить неограниченное количество middleware. Обычно некоторые middleware встроены сразу и могут быть отключены или включены, но не удалены, а некоторые модули предоставляют и свои middleware.

Заключение

Middleware может поддерживать разработку приложений, и это помогает сделать приложения функциональными. У них много вариантов использования, и вы наверняка пользуетесь ими во многих повседневных приложениях, которые используете. Знание middleware и его разновидностей может помочь вам решить, какую платформу middleware вам нужно использовать в своих приложениях и программах.