Ci sono diversi aspetti da considerare quando si costruisce un software. Tra questi, i vari moduli che si vogliono costruire e le loro funzionalità, gli stack tecnici utilizzati, i limiti di budget e altro ancora. Uno di questi aspetti importanti è il modo in cui le varie parti dell'applicazione rimangono collegate.

La vostra applicazione dovrà connettersi per interagire con altri strumenti e tecnologie. Ma come farà il sistema operativo di uno strumento esterno a sapere come comunicare con la vostra applicazione? Potrebbero utilizzare tecnologie e standard diversi e potrebbero non essere compatibili. È qui che entra in gioco middleware. Come suggerisce il nome, si trova nel mezzo di due applicazioni e le aiuta a interagire tra loro. Analizziamolo in dettaglio.

Che cos'è middleware?

Middleware Middleware si colloca tra il sistema operativo e i programmi che esegue. funge essenzialmente da livello di traduzione nascosto che facilita la gestione dei dati e l'interazione tra le applicazioni remote e il sistema operativo. Unisce due programmi per creare un tubo per le informazioni e i database.

Esempi di middleware comuni sono le schermate di elaborazione delle transazioni, middleware focalizzato sui messaggi, middleware online, middleware relazionale e middleware nei server web. In generale, ogni programma offre funzionalità di messaggistica in modo che più applicazioni possano interagire tra loro utilizzando framework di messaggistica come REST, SOAP (Simple object access protocol) e JSON.

Il tipo di middleware utilizzato da un'azienda dipende dai servizi utilizzati e dal tipo di dati che devono essere scambiati, anche se tutti i middleware forniscono funzioni di connessione. Può comprendere server web applicativi, server web online, code, controllo della concorrenza, identificazione della sicurezza e directory. Oltre a essere utilizzato per i trasferimenti di dati da e verso, middleware può essere utilizzato anche per l'elaborazione distribuita in cui le decisioni vengono prese nel presente.

Come funziona middleware?

L'obiettivo delle query basate sulla rete è comunicare con le informazioni di back-end. Queste informazioni possono essere semplici come un'immagine da mostrare o un filmato da eseguire, oppure più complicate, come la cronologia delle attività finanziarie.

Le informazioni richieste possono provenire da un file system, essere ottenute da una coda di messaggi o essere salvate in un database middleware, oltre ad altre fonti e metodi di archiviazione. La funzione del middleware è quella di facilitare e consentire l'accesso a questi server web back-end.

Come già detto, utilizzano framework di messaggistica come il Simple object access protocol. In genere, middleware offre servizi con parti sviluppate in diversi linguaggi di programmazione, come Java, Python, C++ e PHP, per comunicare tra loro.

Qual è l'architettura di middleware?

L'architettura del software middleware è costituita da diversi server web interconnessi che lavorano insieme per formare una pipeline di dati. Attraverso middleware, le informazioni vengono inviate da un programma di collegamento a un altro. middleware elabora i dati per garantire la conformità.

Fonte immagine: fiware-middleware.github.io

L'architettura è generalmente composta dai seguenti elementi:

Console di gestione

Le operazioni, le regole del programma e le configurazioni del sistema middleware sono descritte in dettaglio nella console di gestione per gli ingegneri del software.

Interfaccia cliente

I componenti software del sistema middleware che interagiscono al di fuori delle applicazioni sono chiamati interfaccia cliente. I programmatori utilizzano le funzioni dell'interfaccia cliente per comunicare con altre applicazioni, con il database middleware e con i servizi.

Interfaccia interna

Il collante software che tiene insieme i vari aspetti è l'interfaccia interna middleware. I componenti software middleware utilizzano l'interfaccia interna per mantenere la coerenza con il loro protocollo specifico.

Interfaccia della piattaforma

L'interfaccia middleware garantisce la compatibilità multipiattaforma dell'applicazione software middleware. Ha componenti software che possono essere utilizzati con molti sistemi operativi.

Gestore dei contratti

Il contract manager del programma middleware stabilisce le linee guida per la condivisione dei dati. Inoltre, si assicura che le applicazioni aderiscano alle linee guida quando forniscono i dati attraverso middleware.

Coordinatore di sessione

Il gestore della sessione stabilisce un collegamento di comunicazione sicuro tra il software middleware e le applicazioni. Assicura che l'interazione sia fluida e tiene traccia delle attività dei dati per l'analisi.

Monitor di runtime

Il monitor di runtime monitora continuamente il flusso di dati del middleware. Riconosce e segnala ai programmatori le attività sospette.

Tipi di middleware

Middleware Il middleware è disponibile in un'ampia varietà di forme. Alcuni si concentrano su particolari forme di connessione da un sistema operativo, mentre altri prestano attenzione a particolari programmi, componenti software e dispositivi. Alcuni fondono le caratteristiche del software middleware per supportare i requisiti di sviluppo delle applicazioni. Di seguito sono elencati alcuni dei software middleware più utilizzati:

Interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)

È un insieme di strumenti per la creazione di software, ad esempio un'API per la creazione di applicazioni mobili su una piattaforma specifica.

Server di applicazioni

Leapplicazioni aziendali vengono sviluppate ed eseguite su server web applicativi e framework di messaggistica software.

Concentrato di contenuti middleware

I sistemi di gestione dei contenuti acquisiscono dati particolari utilizzando l'astrazione provider-consumer.

Piattaforma integrata middleware

Un'interfaccia di connessione e di integrazione per programmi, piattaforme software e servizi incorporati è resa possibile da middleware.

Orientamento ai messaggi middleware (MOM)

middleware orientato ai messaggi consente all'infrastruttura di scambiare informazioni tra applicazioni distribuite o componenti middleware software.

Database middleware

I database middleware facilitano la comunicazione e il recupero dei database back-end. I server middleware di database SQL sono spesso utilizzati come database middleware.

Integrazione delle applicazioni aziendali middleware

Un'azienda può creare un centro di integrazione aziendale utilizzando l'integrazione delle applicazioni aziendali middleware, che è un metodo definito per collegare tutte le applicazioni, i moduli software, le operazioni aziendali e le fonti di informazioni di back-end dell'intera azienda.

Perché utilizzare middleware?

L'obiettivo del middleware di piattaforma è quello di promuovere la comunicazione tra i vari componenti software di un programma o anche tra le singole applicazioni software. Le aziende che utilizzano middleware dispongono di una connettività affidabile con periodi di transizione più brevi.

Sono diversi gli scopi che middleware soddisfa. È possibile gestire la connessione a più risorse back-end. I componenti software di Middleware possono creare un pool di connessione per offrire un accesso rapido ed efficace a un noto database back-end. Possono anche eseguire la logica in risposta alle richieste dei clienti.

Middleware e applicazioni cloud-native

La metodologia di sviluppo delle applicazioni cloud-native utilizza tecnologie essenziali di cloud computing per supportare lo sviluppo, la distribuzione e la manutenzione delle applicazioni in ambienti cloud on-premise, privati e pubblici. Oggi le applicazioni cloud-native sono programmi creati da microservizi e distribuiti in container Kubernetes. Insieme, queste tecnologie producono un quadro potente che può essere utilizzato per creare applicazioni cloud ibride nuove di zecca e aggiornare i sistemi tradizionali per il funzionamento nel cloud.

Tuttavia, comportano anche un ambiente di sviluppo più complicato, che comprende diversi sistemi distribuiti, linguaggi informatici, fonti di informazione e software. Middleware può alleviare alcune di queste difficoltà, ma l'uso della piattaforma tradizionale middleware per gestire le applicazioni containerizzate può anche introdurre nuove complicazioni.

Quali sono i casi d'uso di middleware?

Middleware è ampiamente utilizzato in molti software. Ecco alcuni dei suoi principali casi d'uso che dovreste conoscere:

Sviluppo di giochi

I progettisti di giochi utilizzano la piattaforma middleware come motore di gioco. Per funzionare, il programma deve interagire con numerosi servizi di immagine, audio e video e con le tecnologie di comunicazione. Questa interazione è resa più semplice e produttiva dal motore di gioco.

Elettronica

Gli ingegneri devono utilizzare middleware per integrare sensori e controller. Attraverso framework di messaggistica standard, il livello middleware della piattaforma consente la comunicazione tra di essi.

Sviluppo software

Middleware è uno strumento utilizzato dagli ingegneri del software per integrare varie parti del software in altri programmi.

Dove entra in gioco AppMaster?

Al giorno d'oggi non sono necessarie competenze di codifica per creare applicazioni e applicazioni. Basandosi sulle interfacce e sulla personalizzazione piuttosto che sulla programmazione informatica convenzionale, le piattaforme no code consentono sia ai codificatori che ai non programmatori di creare applicazioni software.

Oggi è possibile creare un'applicazione anche se non si hanno conoscenze di codifica con l'aiuto di no-code piattaforme come AppMaster. Inoltre, non dovete preoccuparvi della proprietà del codice che producete, perché sarà esclusivamente vostro.

Nella piattaforma AppMaster, middleware viene utilizzato per configurare l'accesso agli endpoint. Con AppMaster, ogni endpoint può connettere un numero illimitato di middleware. Di solito, alcuni middleware sono integrati fin da subito e possono essere disabilitati o abilitati, ma non rimossi, e alcuni moduli forniscono anche i loro middleware.

Conclusione

Middleware possono supportare lo sviluppo di applicazioni e aiutano a renderle funzionali. Hanno molti casi d'uso e probabilmente ne beneficiate in molte delle applicazioni quotidiane che utilizzate. Conoscere middleware e le sue varietà può aiutare a decidere quale piattaforma middleware utilizzare nelle applicazioni e nei programmi.