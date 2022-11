Er zijn verschillende aspecten waarmee u rekening moet houden bij het bouwen van software. Dit omvat de verschillende modules die u wilt bouwen en hun functionaliteit, gebruikte technische stacks, budgettaire beperkingen, en meer. Eén zo'n belangrijk aspect is hoe de verschillende onderdelen van de applicatie met elkaar verbonden blijven.

Uw app zal verbinding moeten maken om te communiceren met andere tools en technologieën. Maar hoe zal een besturingssysteem van een externe tool weten te communiceren met uw app? Ze kunnen verschillende technologieën en standaarden gebruiken en zijn misschien niet compatibel. Dit is waar middleware om de hoek komt kijken. Zoals de naam al aangeeft, bevindt deze zich in het midden van twee toepassingen en helpt hen met elkaar te communiceren. Laten we dit in detail bekijken.

Wat is middleware?

Middleware zit tussen het besturingssysteem en de programma's die het draait. Middleware dient in wezen als een verborgen vertaallaag die gegevensverwerking en interactie vergemakkelijkt voor toepassingen op afstand van een besturingssysteem. Het voegt twee programma's samen om een pijp te maken voor informatie en databases.

Voorbeelden van veel voorkomende middleware zijn transactieverwerkende schermen, berichtgerichte middleware, online middleware, relationele middleware, en middleware in webservers. Over het algemeen biedt elk programma berichtmogelijkheden, zodat meerdere toepassingen met elkaar kunnen communiceren met behulp van berichtenframeworks zoals REST, SOAP (Simple object access protocol), en JSON.

Het soort middleware dat een bedrijf gebruikt, hangt af van de diensten die worden gebruikt en het soort gegevens dat moet worden uitgewisseld, hoewel alle middleware verbindingsfuncties biedt. Dit kan bestaan uit applicatiewebservers, online webservers, wachtrijen, concurrency control, beveiligingsidentificatie en directories. Behalve voor heen-en-weer gegevensoverdracht kan middleware ook worden gebruikt voor gedistribueerde verwerking waarbij beslissingen in het heden worden genomen.

Hoe werkt middleware?

Het doel van netwerkgebaseerde query's is te communiceren met back-end informatie. Deze informatie kan zo eenvoudig zijn als een foto die moet worden getoond of een clip die moet worden gedraaid, of het kan ingewikkelder zijn, zoals een geschiedenis van financiële activiteiten.

De vereiste informatie kan afkomstig zijn van een bestandssysteem, van een wachtrij voor berichten, of worden opgeslagen in een database middleware, naast andere verschillende bronnen en opslagmethoden. De functie van middleware is het faciliteren en toegankelijk maken van dergelijke back-end webservers.

Zoals hierboven vermeld, maken zij gebruik van messaging frameworks zoals het Simple object access protocol. Gewoonlijk biedt middleware diensten aan met onderdelen die zijn ontwikkeld in verschillende programmeertalen, zoals Java, Python, C++ en PHP, om met elkaar te communiceren.

Wat is de architectuur van middleware?

De architectuur van middleware software bestaat uit verschillende onderling verbonden webservers die samenwerken om een datapijplijn te vormen. Via de middleware wordt de informatie van het ene koppelingsprogramma naar het andere gestuurd. De middleware verwerkt de gegevens voor naleving.

Afbeelding Bron: fiware-middleware.github.io

De architectuur bestaat over het algemeen uit het volgende:

Beheerconsole

De werking van het middleware systeem, de programmavoorschriften en de configuraties worden in detail beschreven in de beheerconsole voor software engineers.

Klantinterface

De softwarecomponenten van het middleware softwaresysteem die buiten de applicaties met elkaar communiceren, worden de klanteninterface genoemd. Programmeurs gebruiken de functies van de klanteninterface om te communiceren met andere apps, database middleware, en diensten.

Interne interface

De softwarelijm die de verschillende aspecten bij elkaar houdt, is de interne interface middleware. De middleware softwarecomponenten gebruiken de interne interface om de consistentie met hun specifieke protocol te handhaven.

Platforminterface

De middleware interface garandeert platformoverschrijdende compatibiliteit voor de middleware softwaretoepassing. Zij heeft softwarecomponenten die met vele besturingssystemen kunnen worden gebruikt.

Contractbeheerder

De contractbeheerder van het middleware programma stelt de richtlijnen vast voor het delen van gegevens. Daarnaast zorgt hij ervoor dat apps zich aan de richtlijnen houden bij het leveren van gegevens via middleware.

Sessiecoördinator

De sessiemanager zorgt voor een veilige communicatieverbinding tussen de middleware software en de apps. Hij zorgt ervoor dat de interactie vlot verloopt en houdt de gegevensactiviteiten bij voor analyse.

Runtime-monitor

De runtime monitor controleert voortdurend de gegevensstroom van de middleware. Hij herkent en waarschuwt programmeurs voor verdachte activiteiten.

Soorten middleware

Middleware komen in zeer uiteenlopende vormen voor. Sommige concentreren zich op bepaalde vormen van verbinding van een besturingssysteem, terwijl andere aandacht besteden aan bepaalde programma's, softwarecomponenten en apparaten. Sommige mengen middleware softwarefuncties om de vereisten voor de ontwikkeling van toepassingen te ondersteunen. Hieronder volgen enkele van de meest gebruikte middleware software:

Application programming interface (API)

Dit is een reeks hulpmiddelen voor het maken van software, zoals een API voor het maken van mobiele toepassingen op een specifiek platform.

Toepassingsserver

Bedrijfstoepassingen worden ontwikkeld en uitgevoerd op applicatiewebservers en software messaging frameworks.

Inhoudsgericht middleware

Content management systemen verwerven bepaalde gegevens door gebruik te maken van provider-consumer abstractie.

Ingebed platform middleware

Een verbinding en integratie-interface voor ingebedde programma's, softwareplatforms en diensten worden mogelijk gemaakt door ingebedde middleware.

Berichtgeoriënteerd middleware (MOM)

Berichtgeoriënteerde middleware maakt infrastructuur mogelijk voor de uitwisseling van informatie tussen gedistribueerde toepassingen of software middleware componenten.

Database middleware

Database middleware maakt het gemakkelijker om te communiceren met back-end databases en deze op te vragen. SQL database middleware servers worden vaak gebruikt als database middleware.

Integratie van bedrijfsapplicaties middleware

Een bedrijf kan een bedrijfsintegratiecentrum creëren met behulp van bedrijfsapplicatie-integratie middleware, wat een gedefinieerde methode is om alle applicaties, softwaremodules, bedrijfsactiviteiten en back-end informatiebronnen in de hele onderneming met elkaar te verbinden.

Waarom middleware gebruiken?

Het doel van platform middleware is het bevorderen van de communicatie tussen verschillende softwarecomponenten van een programma of zelfs tussen individuele softwaretoepassingen. Bedrijven die middleware gebruiken, beschikken over betrouwbare connectiviteit met kortere overgangsperioden.

Er zijn verschillende doeleinden die middleware vervult. De verbinding met meerdere back-end bronnen kan worden beheerd. Middleware softwarecomponenten kunnen een verbindingspool opzetten om snel en effectief toegang te bieden tot een bekende back-end database. Ze kunnen ook logica uitvoeren in antwoord op verzoeken van klanten.

Middleware en cloud-native toepassingen

De methode voor de ontwikkeling van cloud-native toepassingen maakt gebruik van essentiële technologieën voor cloud computing ter ondersteuning van de ontwikkeling, de distributie en het onderhoud van toepassingen in on-premises, private en publieke cloudsettings. Tegenwoordig zijn cloud-native toepassingen programma's die zijn opgebouwd uit microservices en worden gedistribueerd in Kubernetes-containers. Samen vormen dergelijke technologieën een krachtig kader dat kan worden gebruikt om gloednieuwe hybride cloudtoepassingen te creëren en conventionele legacysystemen bij te werken voor gebruik in de cloud.

Ze resulteren echter ook in een ingewikkelder ontwikkelingsomgeving die verschillende gedistribueerde systemen, computertalen, informatiebronnen en software omvat. Middleware kan een deel van deze moeilijkheid verlichten, maar het gebruik van het traditionele platform middleware om gecontaineriseerde apps te bedienen kan ook nieuwe complicaties introduceren.

Wat zijn de use cases van middleware?

Middleware wordt uitgebreid gebruikt in veel software. Hier zijn enkele van de belangrijkste use cases die u zou moeten kennen:

Game-ontwikkeling

Game-ontwerpers gebruiken platform middleware als game-engine. Het programma moet interageren met talrijke beeld-, geluids- en videodiensten en communicatietechnologieën om een spel te laten functioneren. Deze interactie wordt gemakkelijker en productiever gemaakt door de game-engine.

Elektronica

Ingenieurs moeten middleware gebruiken om sensoren en controllers te integreren. Via standaard messaging frameworks maakt de platformlaag middleware de onderlinge communicatie mogelijk.

Softwareontwikkeling

Middleware is een hulpmiddel dat door software-ingenieurs wordt gebruikt om verschillende software-onderdelen in andere programma's te integreren.

Waar komt AppMaster om de hoek kijken?

Je hebt tegenwoordig geen coderingsvaardigheden meer nodig om apps en toepassingen te maken. Door te vertrouwen op interfaces en maatwerk in plaats van conventionele computerprogrammering, stellen no-code platforms zowel programmeurs als niet-programmeurs in staat om softwaretoepassingen te bouwen.

U kunt nu een app maken zelfs als u geen coderingskennis hebt met behulp van no-code platforms zoals AppMaster. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over het eigendom van de code die u produceert, want die is exclusief voor u.

In het AppMaster platform wordt middleware gebruikt om de toegang tot eindpunten te configureren. Met AppMaster kan elk eindpunt onbeperkt verbinding maken met middleware. Gewoonlijk is een aantal middleware meteen ingebouwd en kan worden uitgeschakeld of ingeschakeld, maar niet verwijderd, en sommige modules leveren ook hun middleware.

Conclusie

Middleware kunnen de ontwikkeling van toepassingen ondersteunen, en helpen bij het functioneel maken van toepassingen. Ze hebben veel gebruiksmogelijkheden, en u profiteert er waarschijnlijk van in veel van de dagelijkse toepassingen die u gebruikt. Kennis van middleware en zijn varianten kan u helpen beslissen welk platform middleware u moet gebruiken in uw toepassingen en programma's.