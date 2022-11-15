هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها أثناء إنشاء البرامج . يتضمن ذلك الوحدات المختلفة التي ترغب في بنائها ووظائفها ، والمكدسات التقنية المستخدمة ، وقيود الميزانية ، والمزيد. أحد هذه الجوانب المهمة هو كيف تظل الأجزاء المختلفة من التطبيق متصلة.

سيحتاج تطبيقك إلى الاتصال للتفاعل مع الأدوات والتقنيات الأخرى. ولكن كيف سيعرف نظام تشغيل أداة خارجية كيفية التواصل مع تطبيقك؟ قد يستخدمون تقنيات ومعايير مختلفة وقد لا تكون متوافقة. هذا هو المكان الذي تأتي فيه middleware. كما يوحي الاسم ، فهي موجودة في منتصف تطبيقين وتساعدهما على التفاعل مع بعضهما البعض. دعونا نلقي نظرة على هذا بالتفصيل.

ما هي middleware ؟

تقع البرامج Middleware بين نظام التشغيل والبرامج التي يتم تشغيلها. تعمل البرامج Middleware بشكل أساسي كطبقة ترجمة مخفية تسهل معالجة البيانات والتفاعل للتطبيقات البعيدة من نظام التشغيل. ينضم إلى برنامجين معًا لإنشاء أنبوب للمعلومات وقواعد البيانات.

تتضمن أمثلة middleware الشائعة شاشات معالجة المعاملات ، والبرمجيات الوسيطة التي تركز على الرسائل ، middleware عبر الإنترنت ، middleware العلائقية ، middleware middleware في خوادم الويب. بشكل عام ، يوفر كل برنامج إمكانيات المراسلة بحيث يمكن للتطبيقات المتعددة التفاعل مع بعضها البعض باستخدام أطر عمل المراسلة مثل REST و SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط) و JSON .

سيعتمد نوع middleware التي تستخدمها الشركة على الخدمات المستخدمة ونوع البيانات التي يجب تبادلها ، على الرغم من أن جميع middleware توفر واجبات اتصال. يمكن أن يشمل ذلك خوادم الويب للتطبيق وخوادم الويب عبر الإنترنت وقوائم الانتظار والتحكم في التزامن وتعريف الأمان والأدلة. بالإضافة إلى استخدامها لنقل البيانات ذهابا وإيابا ، يمكن أيضًا استخدام middleware للمعالجة الموزعة حيث يتم اتخاذ القرارات في الوقت الحاضر.

كيف تعمل middleware ؟

الهدف من الاستعلامات المستندة إلى الشبكة هو التواصل مع المعلومات الخلفية. قد تكون هذه المعلومات مباشرة مثل صورة لعرضها أو مقطع لعرضه ، أو قد تكون أكثر تعقيدًا ، مثل تاريخ الأنشطة المالية.

يمكن أن تأتي المعلومات المطلوبة من نظام الملفات ، أو يمكن الحصول عليها من قائمة انتظار الرسائل ، أو يتم حفظها في برنامج middleware لقاعدة البيانات ، من بين مصادر وطرق تخزين مختلفة. تتمثل وظيفة Middleware في تسهيل الوصول إلى خوادم الويب الخلفية هذه والسماح بها.

كما هو مذكور أعلاه ، يستخدمون أطر المراسلة مثل بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط. بشكل عام ، تقدم middleware خدمات بأجزاء تم تطويرها بعدة لغات برمجة ، مثل Java و Python و C ++ و PHP ، للتواصل مع بعضها البعض.

ما هي هندسة middleware ؟

تتكون بنية البرامج middleware من عدة خوادم ويب مترابطة تعمل معًا لتشكيل خط أنابيب بيانات. من خلال middleware ، يتم إرسال المعلومات من برنامج ربط إلى آخر. تعالج middleware البيانات من أجل الامتثال.

مصدر الصورة: fiware- middleware.github.io

تتكون العمارة بشكل عام مما يلي:

إدارة وحدة التحكم

يتم وصف عمليات نظام middleware ولوائح البرامج والتكوينات بالتفصيل في وحدة التحكم الإدارية لمهندسي البرمجيات.

واجهة العميل

تسمى مكونات برامج نظام البرمجيات middleware التي تتفاعل خارج التطبيقات بواجهة العميل. يستخدم المبرمجون وظائف واجهة العميل للتواصل مع التطبيقات الأخرى والبرامج middleware لقواعد البيانات والخدمات.

الواجهة الداخلية

غراء البرنامج الذي يربط الجوانب المتعددة معًا هو واجهة middleware الداخلية. تستخدم مكونات البرامج middleware الواجهة الداخلية للحفاظ على التناسق مع البروتوكول الخاص بها.

واجهة النظام الأساسي

تضمن واجهة البرنامج middleware middleware يحتوي على مكونات برمجية يمكن استخدامها مع العديد من أنظمة التشغيل.

مدير العقد

يحدد مدير عقود البرنامج middleware المبادئ التوجيهية لمشاركة البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن التزام التطبيقات بالإرشادات عند تسليم البيانات من خلال middleware.

منسق الجلسة

يُنشئ مدير الجلسة رابط اتصال آمن بين البرامج middleware والتطبيقات. يضمن أن يكون التفاعل سلسًا ويتابع أنشطة البيانات لتحليلها.

مراقبة وقت التشغيل

تراقب شاشة وقت التشغيل بشكل مستمر تدفق بيانات البرنامج الوسيط. يتعرف وينبه المبرمجين إلى أي نشاط مشبوه.

أنواع middleware

تأتي Middleware في مجموعة متنوعة من الأشكال. يركز البعض على أشكال معينة من الاتصال من نظام التشغيل ، بينما يركز البعض الآخر على برامج ومكونات برامج وأجهزة معينة. دمج بعض ميزات البرامج middleware لدعم متطلبات تطوير التطبيقات. فيما يلي بعض البرامج middleware الأكثر استخدامًا:

واجهة برمجة التطبيقات (API)

إنها مجموعة من الأدوات لإنشاء البرامج ، مثل واجهة برمجة التطبيقات ( API) لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول على نظام أساسي معين.

خادم التطبيق

يتم تطوير وتنفيذ تطبيقات المؤسسات على خوادم الويب التطبيقية وأطر الرسائل البرمجية.

middleware التي تركز على المحتوى

تحصل أنظمة إدارة المحتوى على بيانات معينة باستخدام التجريد بين الموفر والمستهلك.

منصة middleware مضمنة

أصبحت واجهة الاتصال والتكامل للبرامج المضمنة ومنصات البرامج والخدمات ممكنة من خلال middleware المضمنة.

middleware الموجهة للرسائل (MOM)

تسمح middleware الموجهة للرسائل للبنية التحتية بتبادل المعلومات بين التطبيقات الموزعة أو مكونات البرامج middleware.

middleware لقواعد البيانات

تعمل middleware لقواعد البيانات على تسهيل التواصل مع قواعد البيانات الخلفية واستردادها. غالبًا ما تُستخدم خوادم middleware لقاعدة بيانات SQL كبرامج middleware لقواعد البيانات.

middleware لتكامل تطبيقات الشركات

يمكن للشركة إنشاء مركز تكامل مؤسسي باستخدام middleware لتكامل تطبيقات المؤسسة ، وهي طريقة محددة لربط جميع التطبيقات ووحدات البرامج والعمليات التجارية ومصادر المعلومات الخلفية في المؤسسة بأكملها.

لماذا نستخدم middleware ؟

هدف البرامج الوسيطة للنظام الأساسي هو تعزيز الاتصال بين مكونات البرامج المختلفة لبرنامج ما أو حتى بين تطبيقات البرامج الفردية. الشركات التي تستخدم middleware لديها اتصال يمكن الاعتماد عليه مع فترات انتقالية أقصر.

هناك العديد من الأغراض التي middleware. يمكن إدارة الاتصال بموارد خلفية متعددة. يمكن لمكونات البرامج Middleware إنشاء تجمع اتصال لتوفير وصول سريع وفعال إلى قاعدة بيانات خلفية معروفة. يمكنهم أيضًا تنفيذ المنطق استجابة لطلبات العملاء.

البرامج Middleware والتطبيقات السحابية الأصلية

تستخدم منهجية تطوير التطبيقات السحابية الأصلية تقنيات الحوسبة السحابية الأساسية لدعم تطوير التطبيقات وتوزيعها وصيانتها عبر إعدادات السحابة المحلية والخاصة والعامة. في هذه الأيام ، التطبيقات السحابية الأصلية هي برامج تم إنشاؤها من خدمات مصغرة وتوزيعها في حاويات Kubernetes . تنتج هذه التقنيات معًا إطار عمل قويًا يمكن استخدامه لإنشاء تطبيقات سحابية مختلطة جديدة تمامًا وتحديث الأنظمة القديمة التقليدية لتشغيل السحابة.

ومع ذلك ، فإنها تؤدي أيضًا إلى بيئة تطوير أكثر تعقيدًا تتضمن العديد من الأنظمة الموزعة ولغات الكمبيوتر ومصادر المعلومات والبرامج. يمكن Middleware أن تخفف من بعض هذه الصعوبة ، ولكن استخدام البرامج middleware للنظام الأساسي التقليدي لتشغيل التطبيقات ذات الحاويات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث تعقيدات جديدة.

ما هي حالات استخدام middleware ؟

تستخدم البرامج Middleware على نطاق واسع في العديد من البرامج. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الرئيسية التي يجب أن تعرفها:

تطوير اللعبة

يستخدم مصممو الألعاب البرامج middleware للمنصة كمحرك ألعاب. يجب أن يتفاعل البرنامج مع العديد من خدمات الصور والصوت والفيديو وتقنيات الاتصال حتى تعمل اللعبة. أصبح هذا التفاعل أسهل وأكثر إنتاجية من خلال محرك اللعبة.

إلكترونيات

يحتاج المهندسون إلى استخدام middleware لدمج أجهزة الاستشعار وأجهزة التحكم. من خلال أطر عمل المراسلة القياسية ، تتيح طبقة middleware للنظام الأساسي الاتصال فيما بينها.

تطوير البرمجيات

Middleware هي أداة يستخدمها مهندسو البرمجيات لدمج أجزاء البرامج المختلفة في برامج أخرى.

من أين يأتي AppMaster ؟

لا تحتاج إلى أي مهارات ترميز لإنشاء تطبيقات وتطبيقات في الوقت الحاضر. من خلال الاعتماد على الواجهات والتخصيص بدلاً من برمجة الكمبيوتر التقليدية ، لا توجد منصات تعليمات برمجية تمكن كل من المبرمجين وغير المبرمجين من إنشاء تطبيقات برمجية.

يمكنك الآن إنشاء تطبيق حتى إذا لم تكن لديك معرفة بالبرمجة بمساعدة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. بالإضافة إلى ذلك ، لا داعي للقلق بشأن ملكية الكود الذي تنشئه ، لأنه سيكون لك وحدك.

في النظام الأساسي AppMaster ، يتم استخدام middleware لتكوين الوصول إلى نقاط النهاية . باستخدام AppMaster ، يمكن لكل نقطة نهاية توصيل برمجيات middleware غير محدودة. عادةً ما تكون بعض middleware مدمجة في الحال ويمكن تعطيلها أو تمكينها ولكن لا يمكن إزالتها ، وتوفر بعض الوحدات middleware أيضًا.

استنتاج

يمكن أن تدعم Middleware تطوير التطبيقات ، وتساعد في جعل التطبيقات عملية. لديهم العديد من حالات الاستخدام ، وربما تستفيد منها في العديد من التطبيقات اليومية التي تستخدمها. يمكن أن تساعدك معرفة middleware في تحديد البرامج middleware الأساسي التي تحتاج إلى استخدامها في تطبيقاتك وبرامجك.