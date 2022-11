Il y a plusieurs aspects à prendre en compte lors de la création d'un logiciel. Il s'agit notamment des différents modules que vous souhaitez construire et de leur fonctionnalité, des piles techniques utilisées, des limites budgétaires, etc. L'un de ces aspects importants est la manière dont les différentes parties de l'application restent connectées.

Votre application devra se connecter pour interagir avec d'autres outils et technologies. Mais comment le système d'exploitation d'un outil externe saura-t-il communiquer avec votre application ? Ils peuvent utiliser des technologies et des normes différentes et ne pas être compatibles. C'est là qu'intervient middleware. Comme son nom l'indique, il se trouve au milieu de deux applications et les aide à interagir l'une avec l'autre. Voyons cela en détail.

Qu'est-ce que middleware?

Middleware se trouve entre le système d'exploitation et les programmes qu'il exécute. Middleware sert essentiellement de couche de traduction cachée qui facilite le traitement des données et l'interaction des applications distantes à partir d'un système d'exploitation. Il relie deux programmes afin de créer un tuyau pour les informations et les bases de données.

Parmi les exemples courants de middleware, citons les écrans de traitement des transactions, les applications axées sur les messages middleware, les applications en ligne middleware, les applications relationnelles middleware et middleware dans les serveurs Web. En général, chaque programme offre des capacités de messagerie afin que plusieurs applications puissent interagir les unes avec les autres en utilisant des cadres de messagerie tels que REST, SOAP (Simple object access protocol) et JSON.

Le type de middleware qu'une entreprise utilise dépendra des services utilisés et du type de données qui doivent être échangées, même si tous les middleware offrent des fonctions de connexion. Il peut s'agir de serveurs web d'applications, de serveurs web en ligne, de files d'attente, de contrôle de la concurrence, d'identification de sécurité et de répertoires. En plus d'être utilisé pour les transferts de données aller-retour, middleware peut également être utilisé pour le traitement distribué où les décisions sont prises dans le présent.

L'objectif des requêtes basées sur le réseau est de communiquer avec des informations de base. Ces informations peuvent être aussi simples qu'une image à montrer ou un clip à exécuter, ou plus complexes, comme un historique des activités financières.

Les informations requises peuvent provenir d'un système de fichiers, être obtenues à partir d'une file d'attente de messages ou être sauvegardées dans une base de données middleware, parmi d'autres sources et méthodes de stockage variées. La fonction de l'intergiciel est de faciliter et de permettre l'accès à ces serveurs Web dorsaux.

Comme mentionné ci-dessus, ils utilisent des cadres de messagerie tels que le protocole d'accès aux objets simples. En général, middleware propose des services dont les parties sont développées dans plusieurs langages de programmation, tels que Java, Python, C++ et PHP, pour communiquer entre elles.

Qu'est-ce que l'architecture de middleware?

L'architecture du logiciel middleware est constituée de plusieurs serveurs web interconnectés qui travaillent ensemble pour former un pipeline de données. Grâce à middleware, les informations sont envoyées d'un programme de liaison à un autre. Le site middleware traite les données pour en assurer la conformité.

Image Source : fiware-middleware.github.io

L'architecture se compose généralement des éléments suivants :

Console de gestion

Les opérations, les règlements des programmes et les configurations du système middleware sont décrits en détail dans la console de gestion destinée aux ingénieurs logiciels.

Interface client

Les composants logiciels du système middleware qui interagissent en dehors des applications sont appelés l'interface client. Les programmeurs utilisent les fonctions de l'interface client pour communiquer avec les autres applications, la base de données middleware et les services.

Interface interne

La colle logicielle qui maintient les multiples aspects ensemble est l'interface interne middleware. Les composants logiciels de middleware utilisent l'interface interne pour maintenir la cohérence avec leur protocole spécifique.

Interface de plate-forme

L'interface middleware garantit la compatibilité multiplateforme de l'application logicielle middleware. Elle comporte des composants logiciels qui peuvent être utilisés avec de nombreux systèmes d'exploitation.

Gestionnaire de contrat

Le gestionnaire de contrat du programme middleware établit les directives relatives au partage des données. En outre, il veille à ce que les applications respectent ces directives lorsqu'elles fournissent des données via middleware.

Coordinateur de session

Le gestionnaire de session établit un lien de communication sûr entre le logiciel middleware et les applications. Il veille à ce que l'interaction soit fluide et garde trace des activités de données pour l'analyse.

Moniteur d'exécution

Le moniteur d'exécution surveille en permanence le flux de données de l'intergiciel. Il reconnaît et alerte les programmeurs en cas d'activité suspecte.

Les types de middleware

Middleware L'intergiciel se présente sous une grande variété de formes. Certains se concentrent sur des formes particulières de connexion à partir d'un système d'exploitation, tandis que d'autres prêtent attention à des programmes, des composants logiciels et des périphériques particuliers. Certains mélangent les fonctionnalités du site middleware pour répondre aux exigences du développement des applications. Voici quelques-uns des logiciels middleware les plus utilisés :

Interface de programmation d'applications (API)

Il s'agit d'un ensemble d'outils permettant de créer des logiciels, par exemple une API permettant de créer des applications mobiles sur une plate-forme spécifique.

Serveur d'application

Les applications d'entreprise sont développées et exécutées sur des serveurs web d'application et des cadres de messagerie logicielle.

Centré sur le contenu middleware

Les systèmes de gestion de contenu acquièrent des données particulières en utilisant l'abstraction fournisseur-consommateur.

Plate-forme embarquée middleware

Une interface de connexion et d'intégration pour les programmes embarqués, les plateformes logicielles et les services est rendue possible par le site middleware.

Orienté message middleware (MOM)

L'orientation vers les messages middleware permet à l'infrastructure d'échanger des informations entre des applications distribuées ou des composants logiciels middleware.

Base de données middleware

La base de données middleware facilite la communication avec les bases de données dorsales et leur récupération. Les serveurs de base de données SQL middleware sont fréquemment utilisés comme base de données middleware.

Intégration des applications d'entreprise middleware

Une entreprise peut créer un centre d'intégration d'entreprise en utilisant l'intégration des applications d'entreprise middleware, qui est une méthode définie pour connecter toutes les applications, les modules logiciels, les opérations commerciales et les sources d'information back-end dans l'ensemble de l'entreprise.

Pourquoi utiliser middleware?

L'objectif du middleware de plate-forme est de favoriser la communication entre les différents composants logiciels d'un programme ou même entre des applications logicielles individuelles. Les entreprises qui utilisent middleware bénéficient d'une connectivité fiable avec des périodes de transition plus courtes.

middleware répond à plusieurs objectifs. La connexion à plusieurs ressources dorsales peut être gérée. Les composants logiciels de Middleware peuvent établir un pool de connexion pour offrir un accès rapide et efficace à une base de données dorsale bien connue. Ils peuvent également exécuter une logique en réponse aux demandes des clients.

Middleware et les applications "cloud-native

La méthodologie de développement d'applications "cloud-native" utilise les technologies essentielles du "cloud computing" pour prendre en charge le développement, la distribution et la maintenance des applications dans des environnements de "cloud" sur site, privés et publics. De nos jours, les applications cloud-native sont des programmes créés à partir de microservices et distribués dans des conteneurs Kubernetes. Ensemble, ces technologies produisent un cadre puissant qui peut être utilisé pour créer de toutes nouvelles applications de cloud hybride et mettre à jour les systèmes traditionnels pour les exploiter dans le cloud.

Cependant, elles entraînent également un environnement de développement plus complexe qui comprend divers systèmes distribués, langages informatiques, sources d'information et logiciels. Middleware peut atténuer certaines de ces difficultés, mais l'utilisation de la plate-forme traditionnelle middleware pour exploiter des applications conteneurisées peut également introduire de nouvelles complications.

Quels sont les cas d'utilisation de middleware?

Middleware est largement utilisé dans de nombreux logiciels. Voici quelques-uns de ses principaux cas d'utilisation que vous devriez connaître :

Développement de jeux

Les concepteurs de jeux utilisent la plateforme middleware comme un moteur de jeu. Pour qu'un jeu fonctionne, le programme doit interagir avec de nombreux services et technologies de communication liés à l'image, au son et à la vidéo. Cette interaction est rendue plus facile et plus productive par le moteur de jeu.

Électronique

Les ingénieurs doivent utiliser middleware pour intégrer des capteurs et des contrôleurs. Grâce à des cadres de messagerie standard, la couche de la plate-forme middleware permet la communication entre eux.

Développement de logiciels

Middleware est un outil utilisé par les ingénieurs logiciels pour intégrer diverses parties de logiciels dans d'autres programmes.

Quel est le rôle de AppMaster?

De nos jours, il n'est pas nécessaire de savoir coder pour créer des applications. En s'appuyant sur les interfaces et la personnalisation plutôt que sur la programmation informatique conventionnelle, les plateformes no code permettent aux codeurs et aux non-programmeurs de construire des applications logicielles.

Vous pouvez désormais créer une application même si vous n'avez aucune connaissance en codage avec l'aide de no-code plateformes comme AppMaster. En outre, vous n'avez pas à vous soucier de la propriété du code que vous produisez, car il vous appartiendra exclusivement.

Dans la plateforme AppMaster, middleware est utilisé pour configurer l'accès aux points d'extrémité. Avec AppMaster, chaque point final peut se connecter à un nombre illimité de middleware. En général, une partie de middleware est intégrée d'emblée et peut être désactivée ou activée, mais pas supprimée, et certains modules fournissent également leur middleware.

Conclusion

Middleware Les modules peuvent soutenir le développement d'applications et contribuent à les rendre fonctionnelles. Elles ont de nombreux cas d'utilisation, et vous en bénéficiez probablement dans de nombreuses applications que vous utilisez au quotidien. La connaissance de middleware et de ses variétés peut vous aider à décider de la plate-forme middleware que vous devez utiliser dans vos applications et programmes.