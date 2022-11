Bei der Entwicklung von Software gibt es mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Dazu gehören die verschiedenen Module, die Sie erstellen möchten, und deren Funktionalität, die verwendeten technischen Stacks, die Budgetbeschränkungen und vieles mehr. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, wie die verschiedenen Teile der Anwendung miteinander verbunden bleiben.

Ihre Anwendung muss mit anderen Tools und Technologien interagieren können. Aber woher weiß das Betriebssystem eines externen Tools, dass es mit Ihrer Anwendung kommunizieren soll? Möglicherweise verwenden sie unterschiedliche Technologien und Standards und sind nicht kompatibel. An dieser Stelle kommt middleware ins Spiel. Wie der Name schon sagt, befindet es sich in der Mitte zwischen zwei Anwendungen und hilft ihnen, miteinander zu interagieren. Schauen wir uns das im Detail an.

Was ist middleware?

Middleware Middleware dient im Wesentlichen als verborgene Übersetzungsschicht, die die Datenverarbeitung und die Interaktion zwischen entfernten Anwendungen eines Betriebssystems erleichtert. Sie verbindet zwei Programme miteinander, um eine Leitung für Informationen und Datenbanken zu schaffen.

Beispiele für gängige middleware sind transaktionsverarbeitende Bildschirme, nachrichtenorientierte middleware, online middleware, relationale middleware und middleware in Webservern. Im Allgemeinen bietet jedes Programm Messaging-Funktionen, so dass mehrere Anwendungen über Messaging-Frameworks wie REST, SOAP (Simple Object Access Protocol) und JSON miteinander interagieren können.

Die Art von middleware, die ein Unternehmen verwendet, hängt von den verwendeten Diensten und der Art der auszutauschenden Daten ab, obwohl alle middleware Verbindungsfunktionen bieten. Dies kann Anwendungs-Webserver, Online-Webserver, Warteschlangen, Gleichzeitigkeitskontrolle, Sicherheitsidentifizierung und Verzeichnisse umfassen. Neben der Hin- und Rückübertragung von Daten kann middleware auch für die verteilte Verarbeitung genutzt werden, bei der Entscheidungen in der Gegenwart getroffen werden.

Wie funktioniert middleware?

Das Ziel netzbasierter Abfragen ist die Kommunikation mit Backend-Informationen. Diese Informationen können so einfach sein wie ein Bild, das gezeigt werden soll, oder ein Clip, der ausgeführt werden soll, oder sie können komplizierter sein, wie eine Historie der finanziellen Aktivitäten.

Die benötigten Informationen können aus einem Dateisystem stammen, von einer Nachrichtenwarteschlange abgerufen werden oder in einer Datenbank gespeichert sein middleware, neben anderen verschiedenen Quellen und Speichermethoden. Die Funktion der Middleware besteht darin, den Zugang zu solchen Backend-Web-Servern zu erleichtern und zu ermöglichen.

Wie bereits erwähnt, verwenden sie Messaging-Frameworks wie das Simple Object Access Protocol. In der Regel bietet middleware Dienste an, deren Teile in verschiedenen Programmiersprachen wie Java, Python, C++ und PHP entwickelt wurden, um miteinander zu kommunizieren.

Was ist die Architektur von middleware?

Die Architektur der Software middleware besteht aus mehreren miteinander verbundenen Webservern, die zusammenarbeiten und eine Datenpipeline bilden. Über die middleware werden die Informationen von einem Verknüpfungsprogramm zum anderen gesendet. Die middleware verarbeitet die Daten zur Einhaltung der Vorschriften.

Die Architektur besteht im Allgemeinen aus den folgenden Elementen:

Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole für Software-Ingenieure werden die Abläufe des middleware Systems, die Programmvorschriften und die Konfigurationen detailliert beschrieben.

Kundenschnittstelle

Die Softwarekomponenten des middleware Softwaresystems, die außerhalb der Anwendungen interagieren, werden als Kundenschnittstelle bezeichnet. Programmierer nutzen die Funktionen der Kundenschnittstelle, um mit anderen Anwendungen, der Datenbank middleware und Diensten zu kommunizieren.

Interne Schnittstelle

Der Softwarekleber, der die verschiedenen Aspekte zusammenhält, ist die interne Schnittstelle middleware. Die Softwarekomponenten von middleware verwenden die interne Schnittstelle, um die Konsistenz mit ihrem spezifischen Protokoll aufrechtzuerhalten.

Plattform-Schnittstelle

Die Schnittstelle middleware garantiert die plattformübergreifende Kompatibilität der Softwareanwendung middleware. Sie verfügt über Softwarekomponenten, die mit vielen Betriebssystemen verwendet werden können.

Vertragsmanager

Der Vertragsmanager des Programms middleware legt die Richtlinien für die gemeinsame Nutzung von Daten fest. Außerdem stellt er sicher, dass die Anwendungen die Richtlinien einhalten, wenn sie Daten über middleware bereitstellen.

Sitzungskoordinator

Der Sitzungsmanager stellt eine sichere Kommunikationsverbindung zwischen der Software middleware und den Anwendungen her. Er stellt sicher, dass die Interaktion reibungslos verläuft und verfolgt die Datenaktivitäten für die Analyse.

Laufzeit-Monitor

Der Laufzeitmonitor überwacht kontinuierlich den Datenfluss der Middleware. Er erkennt verdächtige Aktivitäten und macht die Programmierer darauf aufmerksam.

Arten von middleware

Middleware gibt es in einer Vielzahl von Formen. Einige konzentrieren sich auf bestimmte Verbindungsformen eines Betriebssystems, während andere auf bestimmte Programme, Softwarekomponenten und Geräte achten. Einige mischen middleware Softwarefunktionen, um die Anforderungen der Anwendungsentwicklung zu unterstützen. Im Folgenden finden Sie einige der am häufigsten verwendeten middleware Software:

Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)

Es handelt sich um eine Reihe von Werkzeugen zur Erstellung von Software, z. B. eine API zur Erstellung von mobilen Anwendungen auf einer bestimmten Plattform.

Anwendungsserver

Unternehmensanwendungen werden auf Anwendungs-Webservern und Software-Messaging-Frameworksentwickelt und ausgeführt.

Inhaltsorientiert middleware

Content-Management-Systeme erfassen bestimmte Daten unter Verwendung der Provider-Consumer-Abstraktion.

Eingebettete Plattform middleware

Eine Verbindungs- und Integrationsschnittstelle für eingebettete Programme, Softwareplattformen und Dienste wird durch embedded middleware ermöglicht.

Nachrichtenorientiert middleware (MOM)

Die nachrichtenorientierte middleware ermöglicht eine Infrastruktur zum Austausch von Informationen zwischen verteilten Anwendungen oder Softwarekomponenten middleware.

Die Datenbank middleware erleichtert die Kommunikation mit und den Abruf von Back-End-Datenbanken. SQL-Datenbankserver middleware werden häufig als Datenbank middleware verwendet.

Integration von Unternehmensanwendungen middleware

Ein Unternehmen kann mit Hilfe von Enterprise Application Integration middleware ein Enterprise Integration Center einrichten. Dabei handelt es sich um eine definierte Methode zur Verbindung aller Anwendungen, Softwaremodule, Geschäftsabläufe und Back-End-Informationsquellen im gesamten Unternehmen.

Warum middleware verwenden?

Die Plattform-Middleware hat das Ziel, die Kommunikation zwischen verschiedenen Softwarekomponenten eines Programms oder sogar zwischen einzelnen Softwareanwendungen zu fördern. Unternehmen, die middleware verwenden, haben eine zuverlässige Konnektivität mit kürzeren Übergangszeiten.

Es gibt mehrere Zwecke, die middleware erfüllt. Die Verbindung zu mehreren Backend-Ressourcen kann verwaltet werden. Middleware Softwarekomponenten können einen Verbindungspool aufbauen, um einen schnellen und effektiven Zugriff auf eine bekannte Backend-Datenbank zu ermöglichen. Sie können auch Logik als Reaktion auf Kundenanfragen ausführen.

Middleware und Cloud-native Anwendungen

Die Entwicklungsmethodik für Cloud-native Anwendungen nutzt wesentliche Cloud-Computing-Technologien, um die Entwicklung, Verteilung und Wartung von Anwendungen in lokalen, privaten und öffentlichen Cloud-Umgebungen zu unterstützen. Heutzutage sind Cloud-native Anwendungen Programme, die aus Microservices erstellt und in Kubernetes-Containern verteilt werden. Zusammen bilden diese Technologien ein leistungsfähiges Framework, das zur Erstellung brandneuer hybrider Cloud-Anwendungen und zur Aktualisierung herkömmlicher Altsysteme für den Cloud-Betrieb genutzt werden kann.

Sie führen jedoch auch zu einer komplizierteren Entwicklungsumgebung, die verschiedene verteilte Systeme, Computersprachen, Informationsquellen und Software umfasst. Middleware kann einige dieser Schwierigkeiten lindern, aber die Verwendung herkömmlicher Plattformen middleware zum Betrieb von containerisierten Anwendungen kann auch neue Komplikationen mit sich bringen.

Was sind die Anwendungsfälle von middleware?

Middleware ist in vielen Softwareanwendungen weit verbreitet. Hier sind einige der wichtigsten Anwendungsfälle, die Sie kennen sollten:

Spieleentwicklung

Spieleentwickler verwenden die Plattform middleware als Spiel-Engine. Das Programm muss mit zahlreichen Bild-, Ton- und Videodiensten und Kommunikationstechnologien interagieren, damit ein Spiel funktioniert. Diese Interaktion wird durch die Spiele-Engine erleichtert und produktiver gestaltet.

Elektronik

Ingenieure müssen middleware verwenden, um Sensoren und Steuerungen zu integrieren. Über standardisierte Messaging-Frameworks ermöglicht die Schicht der Plattform middleware die Kommunikation zwischen ihnen.

Software-Entwicklung

Middleware ist ein Werkzeug, das von Softwareingenieuren verwendet wird, um verschiedene Softwareteile in andere Programme zu integrieren.

Wo kommt AppMaster ins Spiel?

Heutzutage braucht man keine Programmierkenntnisse mehr, um Apps und Anwendungen zu erstellen. Da No-Code-Plattformen auf Schnittstellen und Anpassungen statt auf herkömmliche Computerprogrammierung setzen, können sowohl Programmierer als auch Nicht-Programmierer Softwareanwendungen erstellen.

Sie können jetzt eine Anwendung erstellen, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben, mit Hilfe von no-code Plattformen wie AppMaster. Außerdem müssen Sie sich keine Gedanken über die Eigentumsrechte an dem von Ihnen erstellten Code machen, da dieser ausschließlich Ihnen gehört.

Auf der Plattform AppMaster wird middleware verwendet, um den Zugang zu den Endpunkten zu konfigurieren. Mit AppMaster kann jeder Endpunkt eine unbegrenzte Anzahl von middleware verbinden. In der Regel ist ein Teil von middleware von vornherein eingebaut und kann deaktiviert oder aktiviert, aber nicht entfernt werden, und einige Module bieten auch ihre middleware an.

Fazit

Middleware können die Anwendungsentwicklung unterstützen und helfen dabei, Anwendungen funktionsfähig zu machen. Es gibt viele Anwendungsfälle, und Sie profitieren wahrscheinlich von ihnen in vielen der Anwendungen, die Sie tagtäglich benutzen. Die Kenntnis von middleware und seinen Varianten kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Plattform middleware Sie in Ihren Anwendungen und Programmen verwenden müssen.