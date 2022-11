Há vários aspectos a considerar na construção de software. Isto inclui os vários módulos que pretende construir e a sua funcionalidade, pilhas técnicas utilizadas, limitações orçamentais, e muito mais. Um desses aspectos importantes é como as várias partes da aplicação se mantêm ligadas.

A sua aplicação terá de se ligar para interagir com outras ferramentas e tecnologias. Mas como saberá um sistema operacional de uma ferramenta externa para comunicar com a sua aplicação? Podem utilizar tecnologias e normas diferentes e podem não ser compatíveis. É aqui que entra middleware. Como o nome sugere, encontra-se no meio de duas aplicações e ajuda-as a interagir uma com a outra. Vejamos isto em pormenor.

O que é middleware?

Middleware situa-se entre o sistema operativo e os programas que executa. Middleware serve essencialmente como uma camada de tradução oculta que facilita o tratamento de dados e a interacção para aplicações remotas a partir de um sistema operativo. Junta-se dois programas para fazer um tubo para informação e bases de dados.

Exemplos de middleware comuns incluem ecrãs de processamento de transacções, mensagens focalizadas middleware, online middleware, relacional middleware, e middleware em servidores web. Geralmente, cada programa oferece capacidades de mensagens para que múltiplas aplicações possam interagir umas com as outras usando estruturas de mensagens como REST, SOAP (Simple object access protocol), e JSON.

O tipo de middleware que uma empresa utiliza dependerá dos serviços utilizados e do tipo de dados que têm de ser trocados, mesmo que todos middleware forneça funções de ligação. Isto pode incluir servidores web de aplicação, servidores web em linha, filas de espera, controlo de concorrência, identificação de segurança, e directórios. Para além de ser utilizado para transferências de dados de e para middleware, também pode ser utilizado para processamento distribuído onde as decisões são tomadas no presente.

Como é que middleware funciona?

O objectivo das consultas baseadas em rede é comunicar com informação back-end. Esta informação pode ser tão simples como uma imagem para mostrar ou um clip para correr, ou pode ser mais complicada, como um historial de actividades financeiras.

A informação necessária pode vir de um sistema de ficheiros, ser obtida de uma fila de mensagens, ou ser guardada numa base de dados middleware, entre outras várias fontes e métodos de armazenamento. A função do middleware é facilitar e permitir o acesso a tais servidores web back-end.

Como mencionado acima, eles utilizam estruturas de mensagens como o protocolo Simple object access protocol. Normalmente, middleware oferece serviços com partes desenvolvidas em várias linguagens de programação, tais como Java, Python, C++, e PHP, para comunicar uns com os outros.

O que é a arquitectura middleware?

A arquitectura do software middleware é constituída por vários servidores web interligados que trabalham em conjunto para formar um pipeline de dados. Através do middleware, a informação é enviada de um programa de ligação para outro. O middleware processa os dados para conformidade.

Fonte de imagem: fiware-middleware.github.io

A arquitectura consiste geralmente no seguinte:

Consola de gestão

As operações do sistema middleware, regulamentos do programa e configurações são descritas em pormenor na consola de gestão para engenheiros de software.

Interface do cliente

Os componentes de software do sistema middleware que interagem fora das aplicações são chamados interface do cliente. Os programadores utilizam as funções da interface do cliente para comunicar com outras aplicações, base de dados middleware, e serviços.

Interface interna

A cola de software que mantém os múltiplos aspectos juntos é a interface interna middleware. Os componentes de software middleware utilizam a interface interna para manter a coerência com o seu protocolo específico.

Interface de plataforma

A interface middleware garante a compatibilidade entre plataformas para a aplicação de software middleware. Tem componentes de software que podem ser utilizados com muitos sistemas operativos.

Gestor do contrato

O gestor de contratos do programa middleware estabelece as directrizes para a partilha de dados. Além disso, assegura que as aplicações aderem às directrizes quando entregam dados através de middleware.

Coordenador da sessão

O gestor da sessão estabelece uma ligação de comunicação segura entre o software middleware e as aplicações. Assegura que a interacção é suave e mantém um registo das actividades de dados para análise.

Monitor de tempo de execução

O monitor de tempo de execução monitoriza continuamente o fluxo de dados do middleware. Reconhece e alerta os programadores para actividades suspeitas.

Tipos de middleware

Middleware vem de uma grande variedade de formas. Alguns concentram-se em formas particulares de ligação de um sistema operativo, enquanto outros prestam atenção a programas, componentes de software e dispositivos específicos. Alguns misturam middleware características de software para apoiar os requisitos de desenvolvimento de aplicações. Seguem-se alguns dos programas middleware mais amplamente utilizados:

Interface de programação de aplicações (API)

É um conjunto de ferramentas para a criação de software, tal como uma API para criar aplicações móveis numa plataforma específica.

Servidor de aplicações

Asaplicações empresariais são desenvolvidas e executadas em servidores web de aplicações e estruturas de mensagens de software.

Foco no conteúdo middleware

Os sistemas de gestão de conteúdos adquirem dados particulares utilizando a abstracção fornecedor-consumidor.

Plataforma incorporada middleware

Uma ligação e interface integradora para programas, plataformas de software e serviços incorporados são possíveis através de middleware incorporado.

Orientado para mensagens middleware (MOM)

Orientado para mensagens middleware permite a troca de informações entre aplicações distribuídas ou componentes de software middleware.

Base de dados middleware

A base de dados middleware facilita a comunicação com e a recuperação de bases de dados back-end. Os servidores de base de dados SQL middleware são frequentemente utilizados como base de dados middleware.

Integração de aplicações empresariais middleware

Uma empresa pode criar um centro de integração empresarial utilizando a integração de aplicações empresariais middleware, que é um método definido para ligar todas as aplicações, módulos de software, operações empresariais, e fontes de informação back-end em toda a empresa.

Porquê utilizar middleware?

O objectivo do middleware da plataforma é promover a comunicação entre vários componentes de software de um programa ou mesmo entre aplicações de software individuais. As empresas que utilizam middleware têm uma conectividade fiável com períodos de transição mais curtos.

Há vários objectivos que middleware cumpre. A ligação a múltiplos recursos back-end pode ser gerida. Os componentes de software Middleware podem estabelecer um pool de ligação para oferecer acesso rápido e eficaz a uma base de dados back-end bem conhecida. Podem também executar lógica em resposta a pedidos de clientes.

Middleware e aplicações nativas de nuvens

A metodologia de desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem utiliza tecnologias essenciais de computação em nuvem para apoiar o desenvolvimento, distribuição e manutenção de aplicações em ambientes de nuvem locais, privados e públicos. Hoje em dia, as aplicações nativas da nuvem são programas criados a partir de microserviços e distribuídos em recipientes Kubernetes. Juntas, tais tecnologias produzem uma estrutura poderosa que pode ser utilizada para criar aplicações de nuvens híbridas novinhas em folha e actualizar os sistemas herdados convencionais para o funcionamento de nuvens.

Contudo, também resultam num ambiente de desenvolvimento mais complicado que inclui vários sistemas distribuídos, linguagens de computador, fontes de informação e software. Middleware pode aliviar algumas destas dificuldades, mas a utilização da plataforma tradicional middleware para operar aplicações em contentores também pode introduzir novas complicações.

Quais são os casos de utilização do middleware?

Middleware é amplamente utilizado em muitos softwares. Aqui estão alguns dos seus principais casos de utilização que deve conhecer:

Desenvolvimento de jogos

Os criadores de jogos utilizam a plataforma middleware como motor de jogo. O programa deve interagir com numerosos serviços de imagem, som e vídeo e tecnologias de comunicação para que um jogo funcione. Esta interacção é facilitada e tornada mais produtiva pelo motor de jogo.

Electrónica

Os engenheiros precisam de utilizar middleware para integrar sensores e controladores. Através de estruturas padrão de mensagens, a plataforma middleware permite a comunicação entre eles.

Desenvolvimento de software

Middleware é uma ferramenta utilizada por engenheiros de software para integrar várias partes de software noutros programas.

Onde é que entra AppMaster?

Hoje em dia, não é necessário ter conhecimentos de codificação para criar aplicações e aplicações. Confiando em interfaces e personalização em vez de programação informática convencional, nenhuma plataforma de código permite tanto a programadores como a não programadores construir aplicações de software.

Pode agora criar uma aplicação mesmo que não tenha conhecimentos de codificação com a ajuda de no-code plataformas como AppMaster. Além disso, não precisa de se preocupar com a propriedade do código que produz, pois será exclusivamente para si.

Na plataforma AppMaster, middleware é utilizado para configurar o acesso a endpoints. Com AppMaster, cada endpoint pode ligar-se ilimitadamente middleware. Normalmente, alguns middleware são incorporados de imediato e podem ser desactivados ou activados mas não removidos, e alguns módulos também fornecem o seu middleware.

Conclusão

Middleware pode apoiar o desenvolvimento de aplicações, e ajuda a tornar as aplicações funcionais. Têm muitos casos de utilização, e provavelmente está a beneficiar deles em muitas das aplicações do dia-a-dia que utiliza. Conhecer middleware e as suas variedades pode ajudá-lo a decidir que plataforma middleware precisa de utilizar nas suas aplicações e programas.