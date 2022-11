Istnieje kilka aspektów do rozważenia podczas budowania oprogramowania. Obejmuje to różne moduły, które chcesz zbudować i ich funkcjonalność, używane stosy techniczne, ograniczenia budżetowe i inne. Jednym z takich ważnych aspektów jest to, jak różne części aplikacji pozostają połączone.

Twoja aplikacja będzie musiała się połączyć, aby wejść w interakcję z innymi narzędziami i technologiami. Ale jak system operacyjny zewnętrznego narzędzia będzie wiedział, aby komunikować się z twoją aplikacją? Mogą używać różnych technologii i standardów i mogą nie być kompatybilne. W tym miejscu pojawia się middleware. Jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w środku dwóch aplikacji i pomaga im wchodzić w interakcje ze sobą. Przyjrzyjmy się temu szczegółowo.

Co to jest middleware?

Middleware Znajduje się pomiędzy systemem operacyjnym a uruchamianymi przez niego programami. Middleware służy zasadniczo jako ukryta warstwa translacji, która ułatwia obsługę danych i interakcję zdalnych aplikacji z systemu operacyjnego. Łączy dwa programy razem, aby stworzyć rurę dla informacji i baz danych.

Przykłady wspólnych middleware obejmują ekrany przetwarzania transakcji, skoncentrowane na komunikatach middleware, internetowe middleware, relacyjne middleware, oraz middleware w serwerach internetowych. Ogólnie rzecz biorąc, każdy program oferuje możliwości przesyłania wiadomości, dzięki czemu wiele aplikacji może wchodzić ze sobą w interakcje przy użyciu ram przesyłania wiadomości, takich jak REST, SOAP (Simple object access protocol) i JSON.

Rodzaj middleware, który firma wykorzystuje, będzie zależał od używanych usług i rodzaju danych, które muszą być wymieniane, chociaż wszystkie middleware zapewniają obowiązki łączenia. Może to obejmować serwery internetowe aplikacji, serwery internetowe online, kolejki, kontrolę współbieżności, identyfikację bezpieczeństwa i katalogi. Oprócz wykorzystania do transferu danych tam i z powrotem, middleware może być również wykorzystany do przetwarzania rozproszonego, gdzie decyzje podejmowane są w teraźniejszości.

Jak działa middleware?

Celem zapytań opartych na sieci jest komunikacja z informacjami z zaplecza. Informacje te mogą być tak proste, jak obrazek do pokazania lub klip do uruchomienia, lub mogą być bardziej skomplikowane, jak historia działań finansowych.

Wymagane informacje mogą pochodzić z systemu plików, być uzyskane z kolejki komunikatów lub zapisane w bazie danych middleware, wśród innych różnych źródeł i metod przechowywania. Funkcją Middleware jest ułatwienie i umożliwienie dostępu do takich back-endowych serwerów internetowych.

Jak wspomniano powyżej, używają one frameworków komunikacyjnych, takich jak Simple object access protocol. Powszechnie, middleware oferuje usługi z częściami opracowanymi w kilku językach programowania, takich jak Java, Python, C++ i PHP, do komunikowania się ze sobą.

Czym jest architektura middleware?

Architektura oprogramowania middleware składa się z kilku połączonych serwerów internetowych, które współpracują ze sobą, tworząc potok danych. Poprzez middleware, informacje są przesyłane z jednego programu łączącego do drugiego. middleware przetwarza dane pod kątem zgodności z przepisami.

Architektura ogólnie składa się z następujących elementów:

Konsola zarządzająca (ang.

Działanie systemu middleware, regulacje programu i konfiguracje są szczegółowo opisane w konsoli zarządzającej dla inżynierów oprogramowania.

Interfejs klienta

Składniki oprogramowania systemu middleware, które wchodzą w interakcje poza aplikacjami, nazywane są interfejsem klienta. Programiści wykorzystują funkcje interfejsu klienta do komunikacji z innymi aplikacjami, bazą danych middleware, i usługami.

Interfejs wewnętrzny

Klejem programowym trzymającym razem wiele aspektów jest wewnętrzny interfejs middleware. Komponenty oprogramowania middleware używają wewnętrznego interfejsu do utrzymania spójności z ich specyficznym protokołem.

Interfejs platformowy

Interfejs middleware gwarantuje kompatybilność międzyplatformową dla aplikacji programowej middleware. Posiada on komponenty oprogramowania, które mogą być używane z wieloma systemami operacyjnymi.

Menedżer kontraktów

Menedżer kontraktu programu middleware ustala wytyczne dotyczące udostępniania danych. Ponadto dba o to, by aplikacje przestrzegały tych wytycznych podczas dostarczania danych przez stronę middleware.

Koordynator sesji

Menedżer sesji ustanawia bezpieczne połączenie komunikacyjne między oprogramowaniem middleware a aplikacjami. Zapewnia płynność interakcji i śledzi działania związane z danymi na potrzeby analizy.

Monitor czasu pracy

Monitor runtime stale monitoruje przepływ danych oprogramowania pośredniczącego. Rozpoznaje i ostrzega programistów o podejrzanej aktywności.

Rodzaje middleware

Middleware występuje w wielu różnych formach. Niektóre koncentrują się na konkretnych formach połączeń z systemu operacyjnego, podczas gdy inne zwracają uwagę na konkretne programy, komponenty oprogramowania i urządzenia. Niektóre mieszają middleware cechy oprogramowania, aby wspierać wymagania rozwoju aplikacji. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej używanych programów middleware:

Interfejs programowania aplikacji (API)

Jest to zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania, np. API do tworzenia aplikacji mobilnych na określonej platformie.

Serwer aplikacji (Application Server)

Aplikacje korporacyjne są tworzone i wykonywane na aplikacyjnych serwerach internetowych i programowych frameworkach komunikacyjnych.

System zarządzania treścią middleware

Systemy zarządzania treścią pozyskują określone dane poprzez wykorzystanie abstrakcji dostawca-konsument.

Platforma wbudowana middleware

Połączenie i interfejs integrujący dla wbudowanych programów, platform programowych i usług są możliwe dzięki wbudowanej middleware.

Zorientowany na wiadomości middleware (MOM)

Message-oriented middleware pozwala infrastrukturze na wymianę informacji pomiędzy rozproszonymi aplikacjami lub komponentami oprogramowania middleware.

Baza danych middleware

Baza danych middleware ułatwia komunikację z bazami danych back-end i ich pobieranie. Serwery baz danych SQL middleware są często wykorzystywane jako bazy danych middleware.

Integracja aplikacji korporacyjnych middleware

Firma może stworzyć centrum integracji przedsiębiorstw przy użyciu integracji aplikacji korporacyjnych middleware, która jest zdefiniowaną metodą łączenia wszystkich aplikacji, modułów oprogramowania, operacji biznesowych i źródeł informacji back-end w całym przedsiębiorstwie.

Dlaczego warto korzystać z middleware?

Celem platformowego oprogramowania pośredniczącego jest wspieranie komunikacji pomiędzy różnymi komponentami programu lub nawet pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Przedsiębiorstwa korzystające z middleware mają niezawodną łączność z krótszymi okresami przejściowymi.

Istnieje kilka celów, które spełnia middleware. Można zarządzać połączeniem do wielu zasobów back-end. Komponenty oprogramowania Middleware mogą utworzyć pulę łączącą, aby zaoferować szybki i skuteczny dostęp do znanej bazy danych back-end. Mogą również wykonywać logikę w odpowiedzi na żądania klientów.

Middleware i aplikacje cloud-native

Metodologia rozwoju aplikacji cloud-native wykorzystuje podstawowe technologie przetwarzania w chmurze, aby wspierać rozwój, dystrybucję i utrzymanie aplikacji w ustawieniach chmury on-premises, prywatnej i publicznej. W dzisiejszych czasach aplikacje cloud-native to programy tworzone z mikroserwisów i dystrybuowane w kontenerach Kubernetes. Razem, takie technologie wytwarzają potężne ramy, które mogą być używane do tworzenia zupełnie nowych aplikacji w chmurze hybrydowej i aktualizacji konwencjonalnych systemów starszych do działania w chmurze.

Jednak skutkują one również bardziej skomplikowanym środowiskiem programistycznym, które obejmuje różne systemy rozproszone, języki komputerowe, źródła informacji i oprogramowanie. Middleware może złagodzić niektóre z tych trudności, ale użycie tradycyjnej platformy middleware do obsługi skonteneryzowanych aplikacji może również wprowadzić nowe komplikacje.

Jakie są przypadki użycia middleware?

Middleware jest szeroko stosowany w wielu programach. Oto niektóre z jego głównych przypadków użycia, które powinieneś znać:

Tworzenie gier

Projektanci gier używają platformy middleware jako silnika gry. Program musi współdziałać z licznymi usługami obrazu, dźwięku i wideo oraz technologiami komunikacyjnymi, aby gra mogła funkcjonować. Ta interakcja jest łatwiejsza i bardziej wydajna dzięki silnikowi gry.

Elektronika

Inżynierowie muszą używać middleware, aby zintegrować czujniki i kontrolery. Poprzez standardowe ramy przesyłania wiadomości, warstwa platformy middleware umożliwia komunikację między nimi.

Rozwój oprogramowania

Middleware to narzędzie używane przez inżynierów oprogramowania do integracji różnych części oprogramowania z innymi programami.

Gdzie pojawia się AppMaster?

W dzisiejszych czasach nie potrzebujesz żadnych umiejętności kodowania, aby tworzyć aplikacje i aplikacje. Opierając się na interfejsach i dostosowywaniu do potrzeb, a nie na konwencjonalnym programowaniu komputerowym, platformy no code umożliwiają zarówno koderom, jak i nieprogramistom konstruowanie aplikacji programowych.

Możesz teraz stworzyć aplikację, nawet jeśli nie masz żadnej wiedzy na temat kodowania, z pomocą no-code platform takich jak AppMaster. Dodatkowo nie musisz się martwić o własność kodu, który wyprodukujesz, ponieważ będzie on należał wyłącznie do Ciebie.

W platformie AppMaster, middleware służy do konfigurowania dostępu do punktów końcowych. Dzięki AppMaster, każdy punkt końcowy może podłączyć nieograniczoną ilość middleware. Zazwyczaj niektóre middleware są od razu wbudowane i można je wyłączyć lub włączyć, ale nie usunąć, a niektóre moduły dostarczają również swoje middleware.

Wnioski

Middleware może wspierać rozwój aplikacji, a także pomaga w uczynieniu aplikacji funkcjonalnymi. Mają wiele przypadków użycia i prawdopodobnie korzystasz z nich w wielu codziennych aplikacjach, których używasz. Znajomość middleware i jego odmian może pomóc Ci zdecydować, jakiej platformy middleware potrzebujesz w swoich aplikacjach i programach.