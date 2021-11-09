Scrum обеспечивает Agile механизм разработки продукта для сотрудничества различных людей или команд над конкретным проектом. Хотя принципы Scrum могут быть использованы в различных контекстах, основной областью применения этой методологии является разработка программного обеспечения. Давайте рассмотрим преимущества Scrum для организации и основную структуру Scrum, которая управляет всем процессом.

Что такое Scrum?

Scrum проект - это Agile основа для производства продукции, особенно для разработки программного обеспечения. Он фокусируется на четких инструкциях, агрессивных сроках и постоянном включении обратной связи в процесс для завершения конечного продукта.

Это быстрый, гибкий, адаптивный и эффективный процесс, направленный на достижение четко определенной цели, который включает в себя максимальную обратную связь, так что весь процесс остается в русле. В то же время он также включает в себя бэклог продукта, чтобы помочь команде разработчиков с большей легкостью плавать и просматривать идеи. В процессе Scrum определенные действия должны быть завершены в заранее определенный период. Эти периоды известны как спринты и являются важной частью методологии scrum.

Краткая история Scrum

История проекта Scrum насчитывает всего несколько десятилетий. В 1986 году Harvard Business Review (HBR) опубликовал статью под названием "Игра в разработку новых продуктов", в которой объяснялся механизм, которому следуют такие компании, как Honda и Canon, при разработке продуктов.

На основе тем, обсуждаемых в этой статье, были разработаны многие концепции, используемые в методологии Scrum. Джефф Сазерленд создал нынешнюю структуру Scrum для процесса разработки программного обеспечения в 1993 году. С тех пор различные отрасли промышленности приняли этот процесс для создания гибкости команды и продукта, ориентированного на клиента.

Scrum артефакты

Scrum Артефакты предоставляют подробную информацию о том, как будут выполняться различные этапы процесса. Они работают как инструмент, позволяющий сделать весь процесс более управляемым. Артефакты Scrum являются точкой отсчета для оценки, адаптации и поддержания прозрачности разработки программного обеспечения. Команда scrum определяет артефакты для конкретного проекта. Обычно в любом проекте применяются три основных артефакта scrum, которые дают представление о производительности.

К ним относятся:

Бэклог продукта

Бэклог продукта состоит из изменений, необходимых в существующем продукте. В частности, для разработки программного обеспечения, исправления ошибок, добавления функций, повышения скорости и других необходимых задач, которые должны быть выполнены для улучшения конечного продукта. Он всегда остается живым и развивающимся из-за постоянных обновлений, включенных в процесс. Источником бэклога продукта часто является мнение пользователей или информация, собранная на этапе тестирования, помимо анализа конкурентов и общей бизнес-среды.

Бэклог спринта

Бэклог спринта можно назвать следующим этапом артефактов scrum, когда информация или задачи из бэклога продукта отбираются для выполнения в течение определенного периода времени, называемого спринтом. Как только бэклог спринта завершен, результаты устанавливаются для следующего цикла улучшений; дополнения к окончательно сформулированным целям не вносятся. Однако мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей, могут быть в некоторой степени изменены, когда начинается фактическая работа по разработке программного обеспечения.

Инкремент продукта

Это один из артефактов Scrum, который знаменует собой окончание спринта, где результаты работы выделяются в зависимости от определения сделанного на предыдущих этапах. Потенциально разумный скрам-артефакт Product Increment должен указывать на улучшение в реальном времени, а не на исправление мелких ошибок. К концу каждого спринта в списке должно быть хотя бы одно приращение.

Scrum методология и процесс

Scrum методология - это эволюция agile-процесса, которая разделяет деятельность, вовлеченную в agile-процесс разработки программного обеспечения, на более мелкие и временные фазы - спринты. Процесс имеет определенную отправную точку и четкий набор целей, что обеспечивает достижимость проекта. Однако есть место для постоянного обучения и эволюции. То, о чем команда scrum не знает в самом начале, она обычно узнает в процессе работы над проектом.

Преимущества принципов Scrum

Ниже перечислены основные преимущества методологии scrum и механизма, с помощью которого работает команда Scrum:

Командная работа

Используя принципы scrum, вы можете рассчитывать на лучшую командную работу. Это связано с тем, что описание задач прозрачно, а для выполнения задач по разработке программного обеспечения установлен простой процесс. Кроме того, благодаря использованию этого механизма устанавливается четкая линия для общения между командами разработчиков программного обеспечения или отдельными членами.

Гибкий подход

Scrum требует от разработчиков и команд разработчиков программного обеспечения, работающих над проектом, изменять свои определения концепций в соответствии с этапами разработки. Кроме того, бэклог продукта позволяет scrum-командам определять приоритетность задач до того, как они будут добавлены в фазу спринта. Таким образом, пока задачи не добавлены в фазу спринта, они являются гибкими.

Снижение риска

Принятие методологии scrum значительно снижает риск в процессе. В процессе разработки программного обеспечения существуют конкретные сроки с заранее определенными результатами. Таким образом, шансы сбиться с пути или отклониться от поставленных целей ограничены.

Включение непрерывной обратной связи

Поскольку весь процесс разработки разделен на небольшие отрезки времени, в которые включается новая обратная связь, это гарантирует получение качественных результатов и меньшее количество переделок.

Более высокий ROI

Окупаемость инвестиций в проекты, созданные с помощью Scrum, выше, поскольку включение обратной связи позволяет скрам-командам понять, что востребовано. Кроме того, благодаря этому фреймворку совершается меньше ошибок, что приводит к снижению затрат. Все это отражается на более высоком уровне ROI.

Scrum церемонии или мероприятия

Последовательные или повторяющиеся задачи, которые должна выполнять команда разработчиков, известны как церемонии или события. Хотя эти церемонии являются неотъемлемой частью scrum framework, вы можете корректировать их в соответствии с потребностями вашего проекта и требованиями команды разработчиков. Не все команды разработчиков программного обеспечения следуют церемониям в каждом спринте.

Вот несколько жизненно важных церемоний scrum; вы можете быть их частью в течение нескольких спринтов, прежде чем окончательно решите, будут ли эти события частью будущих спринтов.

Составление бэклога спринта

Одним из важнейших событий, часто рассматриваемых на сайте Scrum, является то, что владелец продукта должен вести бэклог спринта и продвигаться вперед с теми предложениями, которые были приняты всеми заинтересованными сторонами или соответствуют общим целям разработки программного обеспечения. Для этого проводится совещание по бэклогу спринта.

Совещание по планированию спринта

Совещание по планированию спринта - это еще одно основное мероприятие, проводимое скрам-командами. В ходе этого процесса планируются детали спринта. Зачастую за это отвечает скрам-мастер, на спринт-собраниях распределяются задачи между членами команды и проясняются все неясности.

Ежедневные Scrum или стенд-апы

Вы можете выбрать или не выбрать эти встречи. Но это мероприятие призвано прояснить план действий на следующие 24 часа, основанный на планировании спринта. Эти встречи проходят быстро и часто проводятся утром, чтобы ответить на конкретные вопросы и объяснить ежедневные задачи, связанные с разработкой программного обеспечения.

Обзор спринта

После завершения спринта члены команды разработчиков оценивают спринт и выполненные в ходе него действия. Проще говоря, проводится обзор спринта. Цель этого мероприятия - решить, нужно ли выпускать инкремент и соответствует ли он планированию спринта. Все участники могут вносить свои предложения, но решение принимает владелец проекта.

Ретроспектива спринта

Это событие представляет общий взгляд на спринт, включая то, что получилось, и то, что не получилось, включая методы, роли и отношения. Целью ретроспективы спринта в методологии scrum является создание лучшей среды сотрудничества, которая может улучшить командный дух и помочь получить лучшие результаты проекта. Владелец продукта и скрам-мастер играют важную роль в этом процессе.

Три основные роли для успеха Scrum

Три главные роли управляют всем процессом: scrum-мастер, владелец продукта и команда.

Источник изображения: scrum.org/авторДжаспер Алблас

Scrum Мастер

Скрам-мастер отвечает за определение целей и поддержание Scrum в актуальном состоянии. Он работает в качестве тренера или проводника для своей команды. Другая его обязанность - помогать всей команде управлять делами и поддерживать проект в нормальном состоянии от планирования спринта до его завершения. Он также организует необходимые ресурсы для достижения цели и поддерживает высокий дух.

Владелец продукта

Владелец продукта занимается реализацией проекта. Он также является представителем заинтересованных сторон, работающих над проектом, и отвечает за определение приоритетов бэклога продукта для достижения лучших результатов и максимизации ROI. Как владелец продукта, человек должен быть экспертом в бизнес-деятельности и четко представлять себе цели, которые необходимо достичь.

Scrum Команды

Команда scrum является исполнительным фокусом в этой модели. Именно они выполняют инструкции и производят результаты. Часто scrum-команда работает в группе из 5-7 человек. В идеале скрам-команда должна быть расположена в одном месте и иметь хорошие связи.

В такой небольшой команде люди с разными способностями являются частью scrum-проекта. Они помогают в перекрестном обучении друг друга, чтобы уменьшить узкие места. Коллективная ответственность и индивидуальная гибкость отличают scrum-команду.

Scrum, Kanban, и Agile

Scrum, Kanban, и Agile часто используются как взаимозаменяемые термины. Но на самом деле это не так. Scrum framework и Kanban - это Agile фреймворки, которые опираются на гибкую разработку программного обеспечения, где гибкость процесса является основным мотивом для достижения конечной цели.

Оба фреймворка, т.е. Kanban и Scrum, верят в разделение основных задач на более мелкие виды деятельности и вовлечение членов команды для достижения наилучших результатов. В Scrum это делается через планирование спринта, а в Kanban этому способствует входной этап. Однако в Scrum более мелкие спринты являются частью agile framework. Но в Kanban такого понятия нет, и это непрерывный процесс.

Почему вы должны выбрать Scrum?

Если вы скептически относитесь к методологии Scrum для реализации своих проектов, вот несколько причин, по которым вам стоит ее выбрать. Проект Scrum прост для понимания. Поняв роли (скрам-мастер, владелец продукта, команда разработчиков), артефакты и события можно легко применить к скрам-проекту.

Кроме того, роли и задачи, которые должен выполнять каждый член команды, ясны, что обеспечивает лучшее сотрудничество и ясность целей. Прозрачность и коллективная ответственность - это те преимущества, которых можно достичь с помощью процесса Scrum.

Более того, спринты - это небольшие по продолжительности мероприятия с четким результатом. Это помогает поддерживать мотивацию всей команды разработчиков для продолжения работы и достижения большой цели. Помните, что для получения этих преимуществ необходимо пройти первоначальный этап обучения, но долгосрочные преимущества гораздо более значительны, чем время, которое вам придется потратить на освоение процесса scrum.

Подводя итоги

Scrum Принципы могут помочь в процессах разработки программного обеспечения. Обычно команды разработчиков находят онлайн-приложения, которые предоставляют возможность создать индивидуальный процесс scrum. AppMaster - один из таких инструментов, который может помочь в разработке программного обеспечения, значительно сократив время выхода на рынок, а также стоимость разработки и сопровождения.