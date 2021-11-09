Python это язык компьютерного программирования общего назначения, используемый в алгоритме рекомендаций Netflix , что подчеркивает его широкое распространение в среде вычислительной техники и языков программирования.

Python является одним из самых простых вычислительных языков, часто используемых программистами для разработки программного обеспечения. В опросе, проведенном компанией Red Monk, он был признан вторым по популярности языком программирования. Вы можете заняться разработкой программного обеспечения или использовать Python для автоматизации мелких задач, даже будучи новичком. Давайте рассмотрим, что представляет собой язык программирования Python:

Что такое Python - все, что вам нужно знать

Python это высокоуровневый, динамически типизированный язык машинного обучения. Он поддерживает несколько парадигм программирования с механизмом автоматического восстановления после сбора мусора в бэкенде. Хотя Python поддерживает множество измерений, он создан только для обеспечения некоторых функциональных возможностей своего ядра. Расширения основных языков программирования Python доступны и широко используются для расширения его функциональности, будь то разработка программного обеспечения или другие подобные задачи.

Простой и менее загроможденный синтаксис Python является результатом философии "есть один способ сделать это", чего нельзя сказать о большинстве популярных языков программирования. Именно простота языка программирования Python способствует частому использованию и созданию различных функциональных возможностей, на которые полагаются разработчики.

История Python

Python насчитывает более трех десятилетий; идея создания этого языка машинного обучения как наследника языка программирования ABC была задумана в 1980-х годах. Идейным вдохновителем разработки языка программирования Python является Гвидо ван Россум. Идея создания этого языка программирования была навеяна SETL и предполагала использование операционной системы Amoeba. Он был представлен в декабре 1989 года. Ван Россум был его ведущим разработчиком до 12 июля 2018 года, когда он объявил о своем бессрочном отпуске и был освобожден от звания"доброжелательный диктатор на всю жизнь".

После его отставки был выбран руководящий комитет из 5 человек для продолжения проекта Python. В последующие годы были выпущены различные версии языка программирования Python. В следующей таблице представлены основные версии Python:

Python Языки программирования Даты выпуска версий Python Python Обновления Python 2.0 16 октября 2000 г. Новые возможности были добавлены к Python 1.0 Python 3.0 3 декабря 2008 г. Многие основные функции перенесены в Python 2.6.x и Python 2.7x; утилита 2 в 3 также была частью обновления, которое автоматически переводит Python 2.0 в 3.0. Python 3.9.2 и Python 3.8.8 2021 Снижена вероятность удаленного выполнения кода и отравления веб-кэша в этих языках программирования Python 3.10.4 и Python 3.9.12 2022 Добавлены обновления безопасности Python 3.9.13 май 2022 г. Безопасность была улучшена Python 3.10.7, Python 3.9.14, Python 3.8.14 и Python 3.7.14 7 сентября 2022 года Потенциальная атака типа "отказ в обслуживании" на предыдущие версии Python .

Что может сделать Python?

Как новичок, вы хотели бы знать, что может делать Python. Итак, для всех, кому интересно его применение, Python язык машинного обучения программирования может помочь в следующих видах деятельности:

Анализ данных и машинное обучение с помощью кода Python

С увеличением объема данных, которые мы имеем сегодня, жизненно важно использовать их для принятия решений. С помощью машинного обучения и технологии анализа данных мы можем достичь этой цели. Вам будет интересно узнать, что язык программирования Python является движущей силой сбора, организации и манипулирования этими данными.

Веб-разработка и разработка программного обеспечения

Python Язык также помогает в веб-разработке и разработке программного обеспечения. Он поддерживает множество фреймворков, таких как Pyramid, Django и Flask. Эти фреймворки уже способствовали созданию таких известных веб-сайтов, как Spotify, Reddit и Mozilla. Благодаря управлению контентом, авторизации и доступу к базам данных, различные версии языков программирования Python являются ведущими языками для веб-разработки.

Автоматизация или создание сценариев с помощью кода Python

Создание кода для выполнения автоматизированных задач известно как скриптинг. Для этой цели можно использовать Python. Сценарии часто используются при выполнении повторяющихся заданий. Код Python поможет вам автоматизировать процесс. Это помогает сэкономить время, ресурсы и ручные усилия.

Тестирование программного обеспечения и создание прототипов

Отслеживание ошибок, создание элементов управления, веб-разработка, разработка программного обеспечения и тестирование программного обеспечения - это важные аспекты, с которыми может справиться Python. С помощью кода Python время, необходимое на все эти действия, может быть сокращено до минимума, что позволит вам сосредоточиться на главном.

Почему Python?

Почему вы должны использовать код Python, когда в нашем распоряжении есть множество других популярных языков программирования? Вот причины:

Простота изучения

Python Язык прост и легок в изучении. Его чистый синтаксис и опора на английский язык делают его понятным. Таким образом, его применение для выполнения различных задач, таких как разработка программного обеспечения, становится относительно более простым.

Обеспечивает активную поддержку сообщества

В отличие от других языков, язык Python пользуется активной поддержкой сообщества. Так, во время разработки программного обеспечения на этапе автоматизации, если вы обнаружите какие-то проблемы, вы можете обратиться на форум и попросить профессиональной помощи. Наличие такого сообщества гарантирует, что вы найдете вопросы для решения всех ваших проблем, связанных с Python.

Предлагает гибкую среду

С кодом Python вам не придется ограничивать себя какой-то конкретной областью. Он описывается как один из языков программирования общего назначения, который может быть использован в веб-разработке, разработке программного обеспечения или автоматизированного решения, независимо от сложности или области.

Доступно множество библиотек и фреймворков

Со временем Python Software Foundation разработала множество библиотек и фреймворков, включая, но не ограничиваясь, NumPy и, SciPy, Django. С помощью этих библиотек языков программирования вам не придется начинать процесс кодирования с нуля для разработки программного обеспечения, что позволит вам сэкономить время.

Python основы программного обеспечения помогают в сложных технологиях

После изучения кода Python вы можете ожидать, что сложные технологии станут немного проще. Такие задачи, как автоматизация, требующие больших затрат времени и профессиональных знаний, могут быть легко решены с помощью одного из лучших языков программирования Python.

Python синтаксис и семантика кода

Python Синтаксис относится к правилам программирования, на основе которых будет написан и интерпретирован язык, в то время как семантика - это смысл написанных утверждений. Для Python правила и смыслы проще, чем для других популярных языков программирования.

Использование удобочитаемого языка в синтаксисе позволяет разработчикам четко понимать его и гарантирует, что новичкам будет легче интерпретировать языки программирования и коды. Кроме того, наличие пробельных символов в отступах семантики Python и ограничение на предоставление только одного способа выполнения конкретной задачи снижает вероятность путаницы. Поскольку Python является одним из языков программирования общего назначения, разработчики сделали его всеобъемлющим и простым для использования всеми желающими.

Интегрированные в Python среды разработки программного обеспечения

Эти платформы языка программирования или среды разработки программного обеспечения позволяют программистам получить комплексные инструменты для разработки различных программ и приложений. Уже созданная базовая основа Python позволяет разработчикам и не разработчикам легко адаптировать или создать новое приложение, услугу или цифровой продукт.

Подводя итог

Python software foundation предлагает разработчикам самый простой язык программирования для разработки программного обеспечения. Python помогает в веб-разработке и оптимизирует такие задачи, как обнаружение ошибок и автоматизация. Python код экономит время при выполнении машинного обучения и других соответствующих задач. Благодаря всем этим преимуществам Python является отличным языком для новичков, интересующихся различными языками программирования.

Вы когда-нибудь задумывались, существует ли язык программирования еще проще, чем Python? Несмотря на то, что Python довольно прост в изучении, наш ответ - да. Если вы ищете инструмент, который будет еще быстрее и проще освоить, то это визуальное программирование. Существует огромное количество no-code платформ на рынке, но AppMaster выделяется на их фоне тем, что предоставляет возможность разработки веб-, мобильных приложений и бэкенда. Кроме того, AppMaster предоставляет исходный код, что означает, что это не просто инструмент для создания простых MVP; это инструмент, который поможет вам создать настоящее приложение точно так же, как если бы вы использовали традиционные языки программирования.