Если бы кто-то сказал вам, что некая волшебная машина может создать программное приложение с нуля, вы могли бы подумать, что это какое-то футуристическое изобретение. Давным-давно, вероятно, именно так люди думали об отраслях, которые могли массово производить продукцию. Сегодня большинство отраслей промышленности не задумываются о времени и энергии, сэкономленных машинами при создании таких вещей, как автомобили, одежда, химикаты и многое другое. Это настолько обыденно.

Человеческий интеллект обладает уникальным потенциалом для выдвижения гениальных идей, и любой бизнес только выиграет, если задействует свои самые умные ресурсы на управленческом уровне. Что если бы этот уровень автоматизации можно было применить и к языкам программирования и кодированию? Именно на это способна генерация исходного кода. Помимо того, что генерация исходного кода позволяет высвободить время людей, чтобы они могли сосредоточиться на более сложной работе, она также может демистифицировать процесс создания программного обеспечения и языков программирования. Здесь мы подробно рассмотрим, что включает в себя генерация исходного кода, ее многочисленные преимущества, а также некоторые хорошие платформы, которые могут помочь вам начать работу с генерацией исходного кода.

Что такое генератор исходного кода?

Принцип генеративного кодирования и генерации исходного кода заключается в том, что программы могут быть разработаны для создания программных систем автоматизированным методом. Такие платформы могут генерировать код, и это может в значительной степени повысить производительность разработчиков. Вам не придется писать код на языках программирования и использовать сложные схемы баз данных. Этот сгенерированный код может быть использован отдельно от генерирующей системы во время выполнения. Подобный уровень генерации кода может быть реализован и на таких платформах, как Visual Studio. Visual Studio позволяет вам писать код, а некоторые из его дополнительных модулей позволяют вам автозаполнять код.

Инженеры могут видеть пользовательский код в процессе его генерации с помощью генераторов исходных текстов вместо того, чтобы использовать языки программирования для написания кода. Они могут генерировать код, в котором новые исходные файлы могут быть внедрены в пользовательскую сборку на лету. Вы можете генерировать код, который выполняется во время компиляции. Он исследует вашу программу для создания новых исходных файлов, которые затем компилируются вместе с остальной частью вашей программы. Существует также множество генераторов кода с открытым исходным кодом. Программисты ежедневно совершенствуют эти генераторы с открытым исходным кодом, делая их более удобными в использовании.

Генератор исходного кода выполняет две ключевые функции. Первое, что он может сделать, это получить объект компиляции для всего пользовательского кода, который в настоящее время компилируется. Как и в современных сканерах, вы можете изучить этот объект и разработать программное обеспечение, которое взаимодействует с синтаксическими и семантическими рамками для программы, которая в данный момент компилируется. Вторая функция, которую он выполняет, заключается в создании исходных файлов, которые могут быть использованы для дополнения объекта компиляции. Это означает, что вы можете добавить дополнительный исходный код в компиляцию, пока она еще находится в процессе.

Эти два фактора хорошо работают вместе, делая генерацию исходного кода более практичной, чем языки программирования. Это может быть гораздо проще, чем изучать целые языки программирования. Вся подробная информация, которую компилятор накапливает во время компиляции, может быть использована для анализа пользовательских программ. Программа из вашего генератора кода, основанная на информации, которую вы оценили, затем поступает в тот же компилятор. Некоторые распространенные генераторы с открытым исходным кодом включают компилятор FreeVASIC. Вы также можете использовать инструменты с открытым исходным кодом, такие как Visual Studio.

История генераторов исходного кода

Как и любая новая технология, генерация исходного кода имеет свои плюсы и минусы. Если использовать их без какого-либо контроля, они могут быть несколько разочаровывающими. Они могут не дать вам того внимания к деталям, которого вы можете достичь с помощью языков программирования. Однако с помощью правильного инструмента генерации кода вы можете создавать хорошие продукты гораздо легче, чем с помощью обычных языков программирования. Всякий раз, когда появляются новые функции, схемы баз данных или технологии, есть некоторые препятствия, которые придется преодолеть их пользователям, но результат стоит этих препятствий.

Существует несколько генераторов кода, и они используются в различных областях. .NET 5, и даже Microsoft начала работать в этой нише. Общим примером используемого инструмента генерации исходного кода является ADO.NET's Entity Data Model Designer. Это визуальный инструмент разработки программного обеспечения, позволяющий создавать таблицы и их взаимосвязи. Класс таблицы может быть использован в сгенерированном вами коде и будет создан автоматически. Это сэкономит вам массу усилий, которые были бы потрачены на создание многочисленных классов, относительно похожих друг на друга, для управления всеми вашими сущностями. Это также не требует знания языков программирования.

Преимущества генерации исходного кода

Генерация исходного кода имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной для пользователей. Помимо того, что ее можно использовать даже без знания языков программирования, вот некоторые из ее основных преимуществ:

Экономия времени

Генерация кода может ускорить процесс выпуска продукта. Поскольку компьютеры являются автоматизированными устройствами, написание сгенерированного кода с их помощью может быть очень экономичным по времени. Вам не придется делать это самостоятельно или запоминать случайную информацию, связанную с задачами ручного кодирования. Вам также не нужно тратить много времени на изучение языка программирования.

Меньше человеческих ошибок

Для разработки приложений используются паттерны. Машины могут использовать эти структуры для устранения ручных процедур и понимания общих заданий. Это приводит к значительно меньшему количеству ошибок, чем при ручном кодировании программы с помощью языка программирования.

Повторное использование кода

Сгенерированный код можно адаптировать к различным приложениям. Это позволяет экономить время и усилия как на текущих, так и на будущих инициативах. Повторное использование сгенерированного кода поможет вам повысить рентабельность и сохранить согласованность в приложениях.

Улучшенное тестирование и стандарт

Тестирование с использованием моделей может улучшить качество пользовательского кода. Предприятия могут добавлять тесты для пользовательских настроек и использовать тесты для подтверждения того, что сгенерированный код работает так, как задумано. Генерация пользовательского кода упрощает эту задачу и обеспечивает лучшее качество, а также может повысить производительность.

Стабильная архитектура и согласованность

Единая конфигурация для больших систем помогает снизить технологический долг. После организованного обучения талантливые разработчики могут стать более продуктивными. Использование одного и того же макета каждый раз сделает сгенерированный код более профессиональным и последовательным. Это особенно актуально для инструментов генерации исходного кода, которые строят древовидную структуру из папок или файлов для упрощения навигации по нескольким проектам. При использовании обычных языков программирования вам, возможно, придется кодировать каждый компонент отдельно.

Лучшая документация

Как правило, при использовании обычных языков программирования документация появляется после разработки. Вы можете создавать документацию с помощью инструментов генерации исходного кода, чтобы гарантировать последовательность в процессе написания кода. Это облегчит работу при сопровождении приложений и в случае кадровых перестановок.

Недостатки генерации исходного кода

Есть некоторые недостатки генерации исходного кода вместо использования языков программирования. Вот некоторые недостатки генерации кода, о которых вы должны знать:

Неразбериха в "черном ящике

Неразбериха в "черном ящике" возникает, когда программист не может понять код. Сгенерированный код должен быть удобным для разработчиков, чтобы они могли его настраивать. Пользовательский код не должен быть настолько сложным, чтобы люди не могли его понять.

Сложные модели

Модели, используемые в инструментах генерации исходного кода, могут становиться все сложнее и сложнее, особенно это касается схем баз данных.

Раздутый код

Инструменты генерации кода могут создавать слишком много кода. Чтобы убедиться в эффективности сгенерированного кода, пользовательский код должен пройти проверку. Если пользовательский код будет неоправданно длинным, это может привести к осложнениям и путанице в дальнейшем.

Как работают генераторы кода?

Наиболее распространенный метод генерации HTML для веб-страниц является отличным примером того, как работают генераторы кода. Практически во всех современных веб-сервисах, помогающих создавать приложения, существует тот или иной тип системы пользовательских шаблонов. Таким же образом работают и типичные целевые фреймворки.

Чтобы сгенерировать любой код, используются такие пользовательские шаблоны и предоставляется некоторая информация для работы. Шаблон обычно включает в себя способ выполнения таких распространенных операций языка программирования, как циклы и селекты, а также некоторый метод обработки информации. Таким образом, вместо того чтобы тратить неделю на ручное кодирование совершенно одинаковых, но разных HTML-файлов, вы можете сэкономить кучу времени, используя генерацию кода.

Какой генератор кода лучше?

AppMaster Это идеальное решение, если вы ищете хороший no-code инструмент для разработки программного обеспечения, который упростит вашу работу. Вы можете поручить один и тот же программный проект как команде программистов, так и no-code инструмент и получить больше преимуществ от no-code платформа. Для чего угодно - от простых операций до интеграции API, AppMaster может разработать сгенерированный код для вас. Платформа выполнит ваш проект быстрее, эффективнее и за меньшие деньги.

Вам даже не придется задаваться вопросом, принадлежит ли вам сгенерированный код. AppMaster позволяет вам получить права на исходный код. Благодаря исключительной долговечности платформы вы можете использовать ее для написания кода любого приложения, даже требующего сложного бэкенда. AppMaster без сомнения, является одним из лучших генераторов кода, которые вы можете найти.

Как AppMaster генерирует код?

Платформа AppMaster платформа может генерировать код, потому что платформа содержит все требования к бэкенду, схемы баз данных, фронтенд, мобильные приложения и даже структуры данных. Наша платформа начинает с модели данных, когда пользователь нажимает кнопку публикации. Она собирает все модели данных. На основе этих моделей данных она строит стандартную схему базы данных, которая будет помещена в двоичный файл бэкенда приложения. После того, как основная структура таблиц и SQL построены запросы, и как только завершены запросы к схеме базы данных, все бизнес-процессы, находящиеся внутри системы, начинают генерировать код. Поскольку AppMaster платформа делает все полностью на RAM, мы достигли скорости генерации исходного кода 22 000 строк кода в секунду.

Как только основная часть исходного кода сгенерирована, наши интеллектуальные алгоритмы (у нас есть обученный ai) проходят через всю кодовую базу исходного кода и пытаются оптимизировать все неэффективные биты, сгенерированные во время основного прохода генерации кода.

Неоптимальные места в исходном коде при первоначальной генерации кода были созданы потому, что мы ориентируемся на бизнес-процессы, которые создал человек, и, как правило, мало кто из пользователей и разработчиков может с первого раза сделать хороший уровень абстракции и правильно разместить все блоки и выстроить логику с самого начала. Но благодаря тому, что у нас есть ИИ, мы проходим так называемую постпроцессинговую обработку, проходим по кодовой базе еще раз и улучшаем всю кодовую базу. Это приводит к тому, что двоичные файлы уменьшаются, то есть становятся меньше. Они загружаются быстрее. Это может повысить производительность, поскольку они работают лучше, и в целом пост-оптимизация работает для нас на самом высоком уровне.

Одно из самых больших преимуществ генерации кода заключается в том, что при изменении требований нет необходимости переписывать исходный код. Технически, наша платформа просто берет все условия заново и генерирует код для новых функций и приложений. То есть при генерации кода нет ни старого кода, ни старых зависимостей, ни старых требований. Платформа делает все с нуля, поскольку делает это очень быстро. Такой подход позволяет полностью избежать технического долга, на который приходится более 30% бюджета при значительных разработках. Таким образом, мы делаем все быстрее и экономим огромное количество денег на поддержке программного продукта, что снижает общую стоимость владения.

Типичный подход к генерации кода может быть очень простым, особенно когда все требования уже отображены внутри нашей системы, то есть генерируются модели, затем бизнес-процессы, затем эндпоинты, и, наконец, все это оптимизируется и компилируется. Однако самой большой проблемой является изменение требований пользователей. В системе очень много перекрестных зависимостей. Например, бизнес-логика очень зависит от модели данных, а конечные точки зависят от бизнес-логики и модели данных. UI Элементы, в свою очередь, зависят от всего, включая конечные точки модели данных и бизнес-логики. И часто нашей платформе приходится автоматически решать проблему, что делать, когда пользователь делает очень большие радикальные изменения. Например, в модели данных он удаляет какие-то сущности, меняет тип полей и так далее. То есть наша система, основываясь на предыдущем опыте и нашей нейронной сети, автоматически перестраивает все связи в блоках бизнес-логики, конечных точках, а в некоторых случаях, UI элементы тоже.

Заключение

Мы подытожили некоторые важные моменты, которые вы должны знать о генерации исходного кода. Важно понимать, как работает генерация исходного кода и каковы ее плюсы и минусы. Понимая это, вы сможете создавать более качественные веб-сервисы и приложения.