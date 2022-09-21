Управление собственным малым бизнесом может стать воплощением мечты: вы сами себе начальник, у вас может быть работа, о которой вы всегда мечтали, и вы можете управлять своей работой так, как вам нравится. Однако, как вы, конечно, уже заметили, это еще и много работы! Ведение малого бизнеса требует различных знаний и много часов работы каждый день. Но что, если бы вы могли автоматизировать некоторые из своих задач, чтобы сэкономить время и деньги? В этой статье мы поможем вам понять, как можно использовать инструменты без кода для автоматизации различных аспектов рабочего процесса в малом бизнесе.

Что мы подразумеваем под «автоматизацией»?

Общее определение автоматизации — это возможность производить или выполнять работу с минимальным вмешательством человека. Мы прекрасно понимаем, что если вы ученый, ремесленник или терапевт. Никакая машина или программное обеспечение не заменит вашу человеческую работу. Но то, что мы подразумеваем под автоматизацией в вашем малом бизнесе, это нечто другое: мы говорим об автоматизации некоторых процессов — иногда очень простых процессов, таких как отправка писем с благодарностью вашим клиентам — чтобы вам больше не нужно было выполнять их вручную. .

Если мы вернемся к нашему примеру с благодарственными письмами, вы можете просто предположить, сколько времени вы могли бы сэкономить, если бы перестали отправлять эти электронные письма вручную. Это становится еще более важным, если вы занимаетесь электронной коммерцией и отправляете электронные письма с подтверждением заказа вручную. И все это меняет правила игры, когда вы начинаете автоматизировать все более и более сложные процессы в зависимости от потребностей вашего бизнеса и его характеристик.

Как создать автоматизацию?

Одним из способов автоматизации процессов является использование программных инструментов, которые можно купить и скачать в Интернете. Однако у этого варианта есть два основных ограничения:

Для программных инструментов автоматизации обычно требуется ежемесячная подписка: у вас есть не только первоначальная стоимость, но и ежемесячная ежемесячная плата.

Вам нужно быть достаточно удачливым, чтобы найти программный инструмент, который запускает процессы именно так, как вам нужно.

Итак, есть ли альтернатива этому варианту? Тот, который может преодолеть пределы, которые мы только что выявили? Инструменты без кода предлагают решение.

Что такое инструменты без кода?

Инструменты без кода — это платформы, которые позволяют создавать простые или более сложные приложения или веб-приложения. Они предоставляют владельцам малого бизнеса прекрасную возможность разработать необходимые инструменты автоматизации по низкой цене.

Если у вас есть навыки для создания программного обеспечения, необходимого для вашего бизнеса, или вам нужно нанять человека, в обоих случаях инструменты без кода сокращают необходимое время и навыки, а значит, и затраты. Конечно, вы хотите полагаться на передовые инструменты без кода для проектирования и создания инструментов автоматизации вашего бизнеса. AppMaster — один из лучших и наиболее рекомендуемых среди доступных на сегодняшний день.

AppMaster — это инструмент без кода, который предоставляет готовые элементы, с которыми вы можете работать через визуальный интерфейс. Когда вы создаете веб-приложение или мобильное приложение для своего бизнеса, инструмент без кода автоматически создает красивый исходный код без ошибок.

Вопрос номер один, когда разработчики или владельцы бизнеса отказываются от кода: «Получу ли я полную собственность и контроль над вашим программным обеспечением, когда вы используете инструмент без кода?» С AppMaster у вас есть. AppMaster предоставляет доступ к исходному коду, который он автоматически создает. Ваш контроль над программным обеспечением, которое вы создаете, настолько глубок, что вы можете экспортировать его с технической документацией, созданной автоматически.

Лучшая автоматизация бизнеса

Мы говорили о том, как автоматизация может помочь вашему малому бизнесу, но какие аспекты можно автоматизировать с помощью инструментов без кода?

Сбор данных

Как вы, возможно, уже знаете, данные, которые вы собираете от своих клиентов с помощью различных стратегий (акции, карты лояльности, бесплатные цифровые продукты, продажи), очень важны для вашего малого бизнеса. Помимо того, что вы основываете на них свои маркетинговые стратегии, было бы полезно, если бы вы основывали какое-либо решение на анализе данных. Однако, если для какой-либо продажи работает ваш малый бизнес, вам необходимо зарегистрировать данные и предпочтения клиентов вручную; у вас может быть эффективный сбор данных только в том случае, если вы совершаете две продажи в месяц.

По этой причине автоматизация сбора данных в вашем бизнесе должна быть одной из ваших первых задач. Вам нужен простой инструмент, который может автоматически обновлять базу данных данных клиентов для каждой продажи или карты лояльности.

Кроме того, с вашим инструментом автоматизации без кода вы также хотите иметь возможность эффективно извлекать данные. Вместо того, чтобы искать и объединять данные вручную, вы можете использовать простую функцию поиска в своем приложении для малого бизнеса без кода.

Отправка счетов

Если ваш малый бизнес занимается продажами, будь то физические или цифровые товары или услуги, вы знаете, что после каждой продажи вам необходимо заполнить счет и отправить его им. А теперь представьте, сколько времени вы могли бы сэкономить, если бы эта задача выполнялась автоматически.

Однако экономия времени — не единственное преимущество автоматизации процесса выставления счетов. Вы также можете использовать следующее:

Процесс выставления счетов не такой уж сложный, но очень важный для вашего бизнеса: как вы знаете, если вы допустите ошибку в счетах, вас могут попросить оплатить штраф вашим фискальным органам. Ошибки при составлении счетов-фактур могут возникать, потому что это простой, но повторяющийся процесс. Автоматизированный инструмент выставления счетов исключает человеческие ошибки.

Как вы знаете, вам нужны данные ваших клиентов для заполнения счетов. Таким образом, выставляя им счета, вы также можете собирать полезные данные об их местоположении, предпочтениях, контактах и другие данные, которые могут быть важны для вашего бизнеса. С помощью автоматизированного инструмента без кода все это можно сделать автоматически, без усилий и без ошибок.

Маркетинг в области СМИ

Платформы социальных сетей стали очень важными для малого бизнеса. Маркетинг в социальных сетях стал одной из самых эффективных стратегий цифрового маркетинга. Однако у него есть свои недостатки: если сравнивать его с традиционным маркетингом (где вам нужно разработать кампанию один раз в сезон), цифровой маркетинг требует постоянных усилий: вам нужно публиковать сообщения каждый день, быть доступным для взаимодействия с клиентами и отвечать на вопросы. их запросы и многое другое.

Хорошая новость заключается в том, что многие процессы, связанные с маркетингом в социальных сетях, можно автоматизировать: вы можете настроить автоматические ответы на чаты с клиентами, автоматические публикации и автоматические настраиваемые уведомления, связанные с вашим взаимодействием с клиентами.

Планирование встреч и настройка уведомлений

Поскольку пользователи все больше привыкают делать что-либо в Интернете, они все меньше и меньше стремятся брать свои телефоны и звонить, чтобы назначить встречу с любым специалистом. Они просят предоставить возможность назначать встречи онлайн и автоматически, с процессом, очень похожим на покупку товара на сайте электронной коммерции .

С вашей стороны это означает, что вы можете увеличить свой малый бизнес, позволив своим клиентам назначать встречи прямо с вашего веб-сайта. Вы можете легко создать это веб-приложение с помощью инструментов без кода, таких как AppMaster. Ваш деловой календарь будет автоматически обновляться, и вы сможете настроить уведомления, которые информируют вас о каждой новой встрече.

Рекламная рассылка

Электронные письма:

Часть вашей маркетинговой стратегии.

Ваши отношения с клиентами.

Общий процесс управления вашим бизнесом.

Во время вашего взаимодействия с клиентом вы отправляете ему множество электронных писем: электронные письма с подтверждением встречи/заказа, электронные письма с благодарностью, инструкции, электронные письма после продажи и многое другое. Все эти электронные письма могут быть настроены и отправлены автоматически с помощью довольно простого инструмента автоматизации без кода, который также предоставит возможность автоматического сбора данных из электронных писем, которые вы отправляете, и тех, которые вы получаете, и получаете настраиваемые уведомления.

Вывод

Как мы видели, автоматизация приносит пользу не только с точки зрения экономии времени для вашего бизнеса. Это также снижает количество ошибок, повышает эффективность рабочего процесса , совершенствует ваши маркетинговые стратегии, снижает затраты и увеличивает доход вашего бизнеса. Неслучайно все больше и больше малых предприятий внедряют инструменты автоматизации в свои бизнес-процессы.

Инструменты без кода обеспечивают наиболее экономичный и быстрый способ автоматизации процессов вашего малого бизнеса и создания небольших или более сложных приложений или платформ для управления всеми аспектами вашего малого бизнеса, от сбора данных до настраиваемых уведомлений.