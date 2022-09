Organizações e empresas de grande porte têm muitos prazos rígidos a cumprir e regulamentos a seguir. Eles têm que lidar com uma ampla gama de tarefas em uma base regular. Como resultado, é importante agilizar as operações de negócios para minimizar o tempo e as despesas financeiras.

Uma das melhores maneiras de otimizar os negócios é integrar os procedimentos de desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos com a ajuda da tecnologia moderna. Uma maioria significativa de empresas de nível empresarial depende de aplicativos corporativos móveis para maximizar a eficiência de funcionários e clientes.

No entanto, ajudaria se você tivesse em mente que um aplicativo corporativo é diferente dos aplicativos tradicionais que usamos e vemos em nossas vidas diárias. A maioria dos aplicativos desenvolvidos para empresas de grande porte destinam-se a resolver um problema específico de uma empresa específica. Existem inúmeras nuances e armadilhas nos procedimentos de desenvolvimento de aplicativos corporativos. Portanto, este artigo tem como objetivo discutir os vários aspectos do desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos em detalhes.

O que é o desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos?

O desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos é o processo de desenvolvimento e implantação de aplicativos móveis escaláveis para facilitar as empresas a simplificar suas operações comerciais e aumentar a produtividade . Além de aumentar a produtividade e diminuir os custos, o objetivo de usar aplicativos corporativos móveis é fornecer software orientado ao usuário para interagir da melhor maneira possível com clientes e funcionários.

Os benefícios e recursos específicos de um aplicativo móvel corporativo variam muito de situação para situação. Ele pode ser criado para fins internos e externos. Da mesma forma, esses aplicativos podem ser semelhantes aos inúmeros aplicativos disponíveis no mercado ou podem ser soluções de software completamente exclusivas para atender a determinados requisitos de uma organização.

Exemplos de aplicativos corporativos móveis

Se você deseja que seu aplicativo empresarial móvel seja bem-sucedido e suba nas paradas em lojas de jogos móveis, como a Google Play Store e a iOS Store, consulte alguns dos exemplos populares de aplicativos empresariais.

Desenvolvimento eficiente, testes abrangentes e implementação de estratégias de marketing confiáveis são alguns dos fatores mais importantes que fazem um aplicativo corporativo se destacar da concorrência e tornar seu negócio um sucesso estrondoso. A seguir estão alguns dos aplicativos móveis corporativos populares que operam no mercado.

Ampliação

O Zoom é uma das opções gratuitas mais populares que permitem que as pessoas se comuniquem em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Você pode baixá-lo e instalá-lo em vários dispositivos, como Android, Windows e Mac. Muitas empresas de sucesso utilizam o Zoom para fins de comunicação, como reuniões, webinars, etc.

O gráfico a seguir mostra a receita da Zoom ao longo dos quatro anos. O grande aumento no segundo trimestre de 2020 se deve à pandemia de coronavírus, quando pessoas de todo o mundo começaram a usar o Zoom para videoconferência.

MailChimp

Provavelmente, você está familiarizado com o MailChimp. Foi um dos primeiros e mais simples métodos para pessoas não técnicas comporem um e-mail. MailChimp continua fornecendo um serviço excelente atualizando regularmente sua interface de usuário. MailChimp conseguiu se tornar uma das plataformas corporativas de maior sucesso para fins de marketing e branding.

Telegrama

Atualmente, este software não relacionado a jogos é o mais baixado em todo o mundo. Um aplicativo de mensagens baseado em nuvem chamado Telegram já tem milhões de usuários. O que distingue o Telegram dos outros aplicativos de bate-papo? Tanto a rapidez quanto a segurança mostram que ele foi projetado após considerar cuidadosamente os fatores que afetam um aplicativo corporativo.

AppMaster para Sistemas CAD

A automação do sistema de gerenciamento de pedidos da Autodesk foi criada sem ajuda de código. Ele permite fazer pedidos com distribuidores em sistemas Autodesk, receber assinaturas de licenças, acessar leads e muito mais.

Qual é a importância do desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos?

A importância dos aplicativos corporativos móveis pode ser julgada pelo fato de que a pesquisa da Allied Market Research mostra que o mercado global de aplicativos corporativos valeu US$ 238,36 bilhões em 2020 e deve crescer para US$ 527,40 bilhões até 2030 .

Vários fatores diferentes estão causando um grande aumento na popularidade dos aplicativos móveis corporativos móveis. Está se tornando essencial para todas as empresas modernas e líderes executivos que desejam aproveitar os benefícios da revolução digital.

A implementação de ferramentas digitais modernas, tecnologia e estratégia permitem que as empresas digitalizem e acelerem seus processos, aumentando a produtividade e o crescimento do cliente. Vários outros benefícios do desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos serão discutidos ao longo deste artigo.

Como o desenvolvimento de aplicativos corporativos pode acelerar o crescimento do seu negócio?

Existem muitos fatores diferentes pelos quais as empresas precisam investir em procedimentos de desenvolvimento de aplicativos empresariais eficientes e confiáveis. Um aplicativo móvel empresarial bem desenvolvido pode acelerar o crescimento de seus negócios, melhorando seus negócios de várias maneiras.

O desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos não apenas aumenta a produtividade dos funcionários, mas também reduz as despesas da empresa em grande medida. Ele permite que você armazene e organize dados massivos e os analise para tomar melhores decisões de negócios. Continue lendo para conferir os diferentes benefícios do desenvolvimento de aplicativos corporativos que ajudam você a expandir seus negócios.

Aumente a produtividade dos funcionários

Com a ajuda de aplicativos de negócios móveis, trabalhadores e empresas podem fazer upload de todos os dados cruciais a qualquer momento, permitindo que eles acessem as informações armazenadas de qualquer local. Além disso, como os dados podem ser convenientemente acessíveis em um ambiente em tempo real, o que economiza tempo no processamento e organização de dados, a produtividade dos funcionários aumenta. Também poupa os funcionários de manter os dados regularmente, aumentando seu nível de produtividade manualmente.

Registros atualizados

Não importa onde estejam, as empresas que dependem muito de motoristas, técnicos ou entregadores devem estar sempre vinculadas. A resposta para o crescimento de uma empresa de serviços é por meio de aplicativos corporativos móveis. Esses aplicativos conectam os funcionários e os negócios, ao mesmo tempo em que mantêm os consumidores informados.

Aumente a lucratividade

Para fornecer uma experiência de usuário perfeita e navegação simples, a empresa investe mais dinheiro no design e no desenvolvimento do aplicativo. Torna-se ainda mais crítico para empresas de grande porte porque elas devem fornecer uma experiência de usuário satisfatória para estabelecer um grande negócio de sucesso. Menos despesas de manutenção, atualizações frequentes e alto envolvimento do usuário com aplicativos corporativos são alguns elementos incríveis para melhorar o retorno do investimento da sua empresa.

Gerenciamento de tarefas rápido e fácil

A capacidade de organizar e atribuir tarefas facilmente é possível quando todas as informações estão ao seu alcance.

Além disso, ao ter opções de monitoramento de pessoal, reuniões e operações da empresa, para citar alguns, a administração pode tomar decisões informadas em vez de deixar que as opiniões das pessoas as afetem. Em última análise, simplificar as tarefas de gerenciamento mundanas é um grande benefício dos aplicativos corporativos móveis.

Automação do fluxo de trabalho

A integração de aplicativos empresariais (EAI), que incorpora funcionalidades essenciais de aplicativos em uma interface amigável, ajuda a otimizar as operações da empresa. Além disso, melhora a abertura do processo e a colaboração entre os departamentos. Sem criar interfaces específicas de aplicativos e conectá-los ponto a ponto, a automação de processos com EAI aprimora a cooperação entre grupos e equipes.

Aumente a produtividade

Um aplicativo corporativo pode alertar os membros da equipe sobre reuniões, cancelamentos, anúncios e outros eventos significativos. Um software semelhante é usado para enviar saudações de aniversário ou informações relacionadas a eventos. Todas essas atividades não apenas aumentam a produtividade da empresa mais rapidamente, mas também promovem uma cultura corporativa positiva.

Analise insights de dados

As empresas podem obter novas informações para uma melhor tomada de decisão, incorporando as tecnologias mais recentes. Os aplicativos corporativos são a chave para o crescimento de uma organização baseada em serviços. Os dados que as organizações de serviços obtêm são o que elas utilizam para operar e, com a ajuda de aplicativos, esses dados podem ser usados para determinar a quantidade de crescimento, táticas de gerenciamento de risco e muito mais.

Melhorar a satisfação do cliente

A combinação de todas as vantagens que você acabou de ler e elementos cruciais como segurança impenetrável, criptografia de dados, interoperabilidade e acesso a dados em tempo real permite que as empresas forneçam uma experiência genuína ao cliente. Um aplicativo móvel empresarial fácil de usar e seguro significa que você pode alcançar mais clientes em potencial e transformá-los em clientes fiéis.

Como faço meu aplicativo corporativo móvel mais rápido?

Antes de avançar para o processo rápido real de desenvolvimento de aplicativos corporativos móveis, é crucial considerar alguns fatores críticos.

Fatores a serem considerados antes do desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos

A seguir estão os principais fatores que você deve considerar antes de iniciar o processo de desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos para empresas:

Experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI)

Sua UI e UX estão interligados e seu UX representa sua marca para clientes e prospects. O touchpad alterou fundamentalmente a forma como as pessoas usam dispositivos digitais. Graças à crescente popularidade dos smartphones, os desenvolvedores de aplicativos para dispositivos móveis conseguiram fornecer um incrível envolvimento e experiência do usuário com apenas alguns cliques. Consequentemente, UI/UX agora é uma benção para empresas e desenvolvedores.

Suponha que um aplicativo, especialmente um aplicativo móvel corporativo, não tenha uma interface amigável e uma experiência de usuário satisfatória. Nesse caso, isso pode prejudicar a reputação da organização e fazer com que o usuário pare de usar seu aplicativo.

Analise o público-alvo

Um dos fatores mais cruciais que os proprietários de empresas devem levar em consideração antes de criar e desenvolver seu aplicativo corporativo é entender a base de clientes.

Os usuários que usarão o aplicativo, sua faixa etária e o país que você deseja atingir são considerações importantes ao criar e implantar aplicativos corporativos.

Objetivos de negócios

É fundamental identificar primeiro seus objetivos de desenvolvimento, incluindo os problemas que eles abordarão e os benefícios para o seu negócio. Por exemplo, se você pretende criar um aplicativo corporativo móvel para seus clientes, precisará fazer uma lista de todos os problemas que precisam ser resolvidos. Considere as expectativas e necessidades de seus funcionários para um aplicativo de negócios móvel enquanto desenvolve uma solução para eles.

Selecionar plataforma

As outras características do aplicativo corporativo são influenciadas pela plataforma escolhida. Suponha que você decida criar um aplicativo. Nesse caso, tente ter o público mais amplo possível. As duas plataformas mais utilizadas no momento são o iOS da Apple e o Android do Google.

Integração

Como o objetivo principal de criar aplicativos corporativos móveis é garantir um melhor gerenciamento de negócios, é fundamental que você considere que tipo de integrações você precisará no futuro. Por exemplo, integrar o aplicativo com gateways de pagamento populares, como o PayPal, normalmente é essencial para a maioria das empresas que fornecem produtos e serviços online.

Você provavelmente já utiliza um sistema corporativo para operações regulares da empresa. Seu novo aplicativo móvel corporativo deve se adaptar à infraestrutura da organização para evitar interrupções substanciais. Por isso, ter APIs adaptáveis que facilitem a integração de terceiros com seus procedimentos operacionais atuais é essencial.

Segurança

Depois de decidir criar um aplicativo corporativo móvel, você deve considerar questões importantes, incluindo o uso, transmissão e armazenamento dos dados da empresa. Os dados pessoais e comerciais dos funcionários são salvos no mesmo smartphone para instalar aplicativos móveis da empresa. Para isso, você deve prever todos os cenários e criar um sistema impenetrável. Senhas simples não são permitidas, pois podem comprometer a estabilidade financeira e a segurança da empresa.

Análise de dados

A ferramenta de análise ajuda você a identificar os recursos e capacidades do seu aplicativo. Afeta fatores cruciais, como o envolvimento do usuário com determinados eventos e ajuda na retenção do usuário. As marcas podem usar análises para melhorar o desempenho do aplicativo de larga escala como um todo. É possível identificar os requisitos e preferências de funcionalidades específicas dos usuários por meio de pesquisas rigorosas. Você pode usar a análise móvel para salvar dados e utilizá-los de forma inteligente para aumentar o desempenho e a eficácia do seu aplicativo.

Desenvolvimento ágil

Este processo significa desenvolvimento de software incremental e metódico. Como a metodologia Agile especifica sistemas de design, desenvolvimento e técnicas de teste em todo o ciclo de vida do software, ela é ideal para o desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos.

Esta técnica de desenvolvimento permite voltar e fazer mudanças enquanto continua a construir o projeto. Portanto, seria preferível usar a técnica Agile ao desenvolver um aplicativo de negócios móvel. Além disso, usando essa técnica, você poderá testar a versão inicial do MVP do aplicativo.

Criando um aplicativo móvel corporativo rapidamente

O procedimento tradicional de desenvolvimento de aplicativos tornou-se ineficiente em grande parte porque requer uma quantidade significativa de tempo, energia e dinheiro. Atualmente, uma ampla variedade de plataformas sem código, como o AppMaster, permite que você crie aplicativos móveis corporativos escaláveis, seguros, sofisticados e fáceis de usar.

As cinco principais etapas envolvidas no desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos completos, mas rápidos, são:

Passo 1 – Analisar requisitos e especificações

Uma ideia é a base de qualquer tipo de aplicativo móvel. Você deve analisar minuciosamente seus requisitos e criar um documento detalhado de especificações de aplicativos para concluir o processo de desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos com eficiência. Certifique-se de que você está especificando completamente os objetivos e pré-requisitos. Pesquise as expectativas do seu público-alvo para garantir que você esteja desenvolvendo um aplicativo empresarial móvel que os deixará felizes e satisfeitos.

Passo 2 – Seleção da plataforma

Como você deve escolher a plataforma para seu trabalho, é uma etapa padrão em cada processo de desenvolvimento móvel.

A criação de aplicativos corporativos não é exceção. No entanto, neste caso, você deve decidir sobre iOS e Android ao mesmo tempo. Por quê? É duvidoso que todos os smartphones de seus funcionários sejam baseados em iOS ou Android. Antes de desenvolver um aplicativo móvel para eles, você deve pensar sobre esse assunto.

Passo 3 – Criar wireframe/protótipo

O protótipo do aplicativo móvel é um modelo que demonstra os recursos e usos potenciais do aplicativo. Esse estágio é essencial porque permite visualizar como os aplicativos móveis corporativos podem parecer no futuro. Uma modificação sempre pode ser feita ao longo do estágio de desenvolvimento. Você pode economizar tempo e dinheiro no desenvolvimento depois de testar um modelo funcional. A prototipagem é importante para quase todos os outros aplicativos, mas é fundamental no desenvolvimento de aplicativos móveis corporativos para obter os melhores resultados. É provável que uma empresa de grande porte crie um protótipo e também o teste com algumas pessoas do público-alvo para obter feedback antes de prosseguir para o desenvolvimento e implantação completos de um aplicativo corporativo móvel.

Passo 4 – Crie uma interface amigável

O que os consumidores esperam que o novo aplicativo ofereça? Eles primeiro desejam ter um design fácil de usar e claro. Mesmo o funcionamento de alto nível não será possível sem essas duas partes. Sua equipe de design não deve incluir informações excessivas no aplicativo corporativo. Melhor colocar o simples. Este software é apenas para uso profissional; não é para se divertir. Tenha isso em mente. O bom é que projetar um aplicativo móvel empresarial eficiente agora é mais fácil com os criadores de aplicativos de arrastar e soltar, como o AppMaster. Ele fornece uma ampla variedade de ferramentas e funcionalidades de codificação visual através das quais você pode desenvolver um aplicativo sofisticado.

O que os consumidores esperam que o novo aplicativo ofereça? Eles primeiro desejam ter um design fácil de usar e claro. Mesmo o funcionamento de alto nível não será possível sem essas duas partes. Sua equipe de design não deve incluir informações excessivas no aplicativo corporativo. Melhor colocar o simples. Este software é apenas para uso profissional; não é para se divertir. Tenha isso em mente. O bom é que projetar um aplicativo móvel empresarial eficiente agora é mais fácil com os criadores de aplicativos de arrastar e soltar, como o AppMaster. Ele fornece uma ampla variedade de ferramentas e funcionalidades de codificação visual através das quais você pode desenvolver um aplicativo sofisticado.

Etapa 5 - Teste

Durante esta fase, você pode fazer com que sua equipe teste o aplicativo. Os melhores testadores beta são sua equipe, pois são usuários finais. Um departamento de controle de qualidade geralmente está presente em empresas que criam aplicativos. Os engenheiros de garantia de qualidade testam o aplicativo móvel para detectar e corrigir todos os problemas. Os funcionários podem, no entanto, mergulhar totalmente em sua nova ferramenta de trabalho durante o teste beta. Você só precisa de algo para começar. O custo e a duração do procedimento podem variar de acordo com suas necessidades.

Durante esta fase, você pode fazer com que sua equipe teste o aplicativo. Os melhores testadores beta são sua equipe, pois são usuários finais. Um departamento de controle de qualidade geralmente está presente em empresas que criam aplicativos. Os engenheiros de garantia de qualidade testam o aplicativo móvel para detectar e corrigir todos os problemas. Os funcionários podem, no entanto, mergulhar totalmente em sua nova ferramenta de trabalho durante o teste beta. Você só precisa de algo para começar. O custo e a duração do procedimento podem variar de acordo com suas necessidades.

Qual é o futuro dos aplicativos corporativos?

Espera-se que a popularidade e a funcionalidade dos aplicativos corporativos móveis continuem aumentando à medida que mais e mais organizações e empresas percebem o poder da tecnologia moderna.

A seguir estão algumas das tecnologias mais importantes que devem se tornar populares em aplicativos corporativos:

Inteligência Artificial (IA)

O uso da IA por uma empresa vai além do aprimoramento da experiência do consumidor. A tecnologia tem o potencial de impactar praticamente todos os aspectos de uma empresa, incluindo RH, Marketing, Operações e Finanças. A evolução das ferramentas e tecnologia de IA está levando muitas empresas a aprimorar o desenvolvimento de aplicativos empresariais baseados em IA.

Realidade aumentada e virtual

Há alguns anos, processos de trabalho complicados tornaram-se interativos graças à tecnologia AR/VR, permitindo que os trabalhadores explorem visualmente as nuances de seus trabalhos. A combinação tecnológica demonstra através de seu modelo de trabalho que é um divisor de águas no campo de treinamento e desenvolvimento.

Os futuros aplicativos de negócios funcionarão como o cérebro e o coração de qualquer empresa quando os desenvolvedores empregarem as melhores tecnologias de desenvolvimento de aplicativos empresariais disponíveis. À medida que a tecnologia avança, não será uma surpresa se os aplicativos eventualmente gerenciarem todos os aspectos das operações de uma empresa. A mobilidade empresarial está se desenvolvendo rapidamente.

Computação em nuvem

A computação em nuvem continuará se desenvolvendo rapidamente para atender às demandas e expectativas em constante mudança de seus usuários. Assim, as funcionalidades em vários setores serão aprimoradas. A migração para a nuvem torna-se crucial e o método mais prático de análise de dados para as empresas ao adotar a transformação digital. No entanto, devido às mudanças nas expectativas trazidas por essas transferências, são necessárias tecnologias avançadas de nuvem, bem como medidas de segurança mais robustas.

Análise de big data

A mineração de dados complexa e em larga escala é muitas vezes feita usando ferramentas e bancos de dados que já temos, e é um processo razoavelmente barato, mas muito benéfico, que pode ser realizado observando o comportamento do cliente. O setor empresarial continuará a ver um aumento na avaliação de grandes quantidades de dados não estruturados em uma variedade de formas e extensões. Simplificando, você paga ao permitir que você responda mais rapidamente, aumenta as vendas on-line e atende melhor às demandas dos clientes.

Plataformas sem código

Espera-se que a tendência de usar plataformas sem código para criar aplicativos corporativos móveis com rapidez e eficiência continue se tornando cada vez mais popular. Ele permite que todos os tipos de empresas criem aplicativos eficientes e fáceis de usar em pouco tempo.

Conclusão

Existem inúmeros benefícios de desenvolver e implantar aplicativos corporativos fáceis de usar. Pode ser o grande impulso para o seu negócio que você está procurando. Portanto, você definitivamente deve pensar em desenvolver um aplicativo corporativo móvel para sua empresa se beneficiar da tecnologia moderna e da era digital.

Se você também deseja criar um aplicativo corporativo sofisticado, pode contar com o AppMaster para atender aos seus requisitos. Ele permite que você crie aplicativos da Web e móveis com um poderoso back-end gerado por IA. Tudo o que você precisa fazer é usar os recursos de arrastar e soltar do AppMaster para criar um aplicativo de acordo com seus requisitos sem escrever nenhum código.