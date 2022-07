Hoje em dia, à medida que aumenta, toda empresa chega à automação do fluxo de trabalho mais cedo ou mais tarde. A automação do fluxo de trabalho resolve vários problemas de negócios de uma vez:

velocidade lenta de trabalho;

pequenas vendas e volume de negócios;

erros frequentes devido ao fator humano;

esgotamento de funcionários devido à sobrecarga e realização de tarefas rotineiras tediosas;

coleta de estatísticas de baixa qualidade e, como resultado, planejamento errôneo de objetivos de negócios.

No caminho para a automação do fluxo de trabalho, você pode usar alguns métodos: um ciclo completo de desenvolvimento de aplicativos do zero ou encurtando o ciclo de desenvolvimento de aplicativos sem código.

Com o desenvolvimento sem código, você não precisa escrever código para seu aplicativo do zero. Você pode criar rapidamente um aplicativo de negócios usando modelos prontos com esta abordagem. Além disso, existem plataformas com geração de código-fonte em tempo real por meio de redes neurais.

Hoje, o conceito de no-code inclui a capacidade não apenas de criar aplicativos da web e móveis, mas também de criar robôs e bots, implantação automática em vários armazenamentos em nuvem, construir um banco de dados e lógica de negócios, bem como integrações com um grande número de os serviços e sistemas de pagamento mais populares. Ele reduz o tempo de desenvolvimento e o orçamento de desenvolvimento em dez vezes.

Etapas para o sucesso da automação do fluxo de trabalho

Este artigo tentou revelar as etapas no caminho para a automação de fluxo de trabalho bem-sucedida de sua empresa usando tecnologias sem código. Use esta lista de verificação para começar hoje.

1. Defina uma meta para a automação do fluxo de trabalho

Antes de automatizar o fluxo de trabalho do seu negócio, é essencial estabelecer seu objetivo. Faça perguntas a si mesmo:

Qual é a principal tarefa que a automação do fluxo de trabalho deve resolver?

Por quais indicadores posso entender que alcancei meu objetivo?

Agora preciso automatizar todo o fluxo de trabalho da minha empresa ou apenas um conjunto separado de processos de negócios? Quais?

É uma automação estável de longo prazo com uma solução futura ou temporária?

Qual orçamento posso alocar para automação?

Posso contratar uma equipe de desenvolvimento ou ainda preciso cortar custos?

Responder a essas perguntas o ajudará a evitar problemas futuros durante e após a implementação da automação. Se você realizar a análise corretamente, não se deparará com uma situação em que haja uma mala sem alça, o que é uma pena deitar fora e incômodo de transportar mais adiante.

2. Crie uma lista de processos de negócios

A principal tarefa da automatização dos processos de negócio é a organização do trabalho em cada segmento específico da empresa. Portanto, a lista de processos de negócios que precisam de automação em primeiro lugar. Talvez nem todos os processos de negócios da sua empresa precisem ser automatizados para atingir o objetivo desejado, mas apenas alguns ou os processos de um departamento.

Por exemplo, você tem seu próprio negócio de costura de roupas: um departamento de design, suprimento de matéria-prima, uma oficina e costureiras e um departamento de marketing. E você notou que suas costureiras não aguentam mais o volume de pedidos e a data de entrega do lote está mudando. Você conduziu uma pesquisa e determinou que é difícil para eles navegar em uma gama de modelos expandida e aprender rapidamente a produzir novos modelos de alta qualidade. O que pode ajudar em tal situação: revisar o horário de trabalho, mudar a duração e o número de turnos, revisar os salários, contratar novos funcionários?

Melhor criar um aplicativo para mergulhar em tarefas fora do horário de trabalho, no caminho para o trabalho e no fluxo de trabalho para estar mais preparado. Pode mostrar a cada atualização do sewist, um vídeo com uma criação de amostra, comentários, upload de padrões antigos e novos a qualquer momento, incluindo um bate-papo direto com o chefe e outros funcionários.

Determine quais processos de negócios você precisa em seu aplicativo e, com esse entendimento, você pode seguir em frente.

3. Crie um mapa de interações de processamento de negócios

Agora que você tem uma lista de todos os processos de negócios relevantes para automação, coloque-os em uma folha em branco na forma de blocos para construir corretamente as conexões entre eles. Em que pontos eles se cruzam e se unem? Como eles se encaixam, com quais ferramentas? Como você controla se o encaixe foi bem-sucedido e se os processos continuam funcionando? A representação visual na forma de um diagrama o ajudará a entender melhor como os processos de negócios de sua empresa estão organizados, quais etapas são cruciais e o que deve ser prestado atenção no processo de automação.

4. Esclareça as listas de verificação e KPI de seus processos de negócios

Aqui você precisa levantar as listas de verificação e KPIs de seus funcionários, revisar se eles estão desatualizados ou criar se eles estiverem ausentes. Responda a essas perguntas para cada participante do processo de negócios que você deseja automatizar:

Quais etapas cada participante do processo de negócios executa?

Quais dados são necessários para que cada participante do processo de negócios execute seu trabalho?

Que marcos determinam como ele progride?

Qual resultado do trabalho de um participante no processo de negócios você obtém na saída?

Como é o processo de edição, se houver?

Ter listas de verificação precisas e compreensíveis e KPIs prescritos irá acelerar qualquer projeto de desenvolvimento de software.

5. Nomeie seu funcionário para o gerenciamento de automação

Os construtores sem código permitem que seus funcionários criem aplicativos por conta própria ou entre em contato com desenvolvedores sem código para montagem e apenas supervisionem o processo de criação de um aplicativo. Em qualquer caso, você precisará selecionar um funcionário responsável pelo processo de automação. Claro que é melhor se for uma pessoa com conhecimentos técnicos básicos e, o mais importante, uma pessoa que conhece e compreende bem todos os processos de negócio da empresa.

6. Pesquise opções de plataforma sem código

Todos os anos, tecnologias sem código estão sendo desenvolvidas e há cada vez mais ofertas no mercado de construtores e plataformas sem código. Além disso, sua funcionalidade está se expandindo: você pode coletar uma página de destino simples e um site completo com conteúdo dinâmico (por exemplo, o backend de nosso site é construído em nossa plataforma sem código); um aplicativo para pedidos de comida, que estará totalmente sincronizado com o aplicativo para entregadores, um CRM complexo de raiz, etc. Familiarize-se com as melhores plataformas sem código e escolha a que melhor se adapta à sua tarefa de automação do fluxo de trabalho. O artigo coletou as melhores plataformas e ferramentas sem código em 2022.

7. Contate AppMaster.io para a melhor solução

Nossa plataforma sem código tem um conceito tudo-em-um, então AppMaster.io é a melhor solução para construir a maioria dos tipos de aplicativos. Usando nosso construtor sem código, você pode construir um back-end real que será idêntico ao back-end em aplicativos escritos usando o método de desenvolvimento clássico. AppMaster.io gera código legível por humanos que pode ser exportado se necessário. Criamos um editor de processos de negócios conveniente para montar um aplicativo complexo em poucos dias. A montagem usa construtores simples de arrastar e soltar: arraste e solte elementos no palco e personalize-os. Você pode conectar muitas integrações com outros serviços ao seu aplicativo. Agora, existem mais de 40 módulos na plataforma para acelerar o desenvolvimento de seu aplicativo. As edições no aplicativo montado são feitas em tempo real. Depois de fazer as edições, você não precisa publicar novamente o aplicativo móvel nos mercados; todas as modificações serão publicadas automaticamente. É incrivelmente conveniente. Nosso Health Care Monitor e sistema de relatório de erros (logs) mantém seu dedo no pulso do aplicativo e faz correções instantâneas. É por isso que, no AppMaster.io , você pode construir um aplicativo de qualquer complexidade, até mesmo um "novo Facebook".

Conclusão

Você pode automatizar o fluxo de trabalho de sua empresa de maneira econômica e rápida com construtores e ferramentas sem código. Antes, vale a pena passar por várias etapas para que o processo de automação seja o mais ideal e bem-sucedido possível:

definir o objetivo final da automação do fluxo de trabalho;

compilar uma lista dos processos de negócios da sua empresa;

criar um mapa da interação dos processos de negócios;

esclarecimento de checklists e KPIs de processos de negócios;

a nomeação de um responsável pela supervisão da automação;

familiarização com opções para plataformas e construtores sem código;

seleção da plataforma mais funcional, como AppMaster.io.

Você pode começar a automatizar seu fluxo de trabalho conosco em AppMaster.io . Acompanharemos o processo e ajudá-lo-emos em cada etapa de acordo com a sua vontade. Além disso, temos um ótimo programa de afiliados para desenvolvedores sem código. Não hesite em nos contactar para saber mais.

O futuro dos negócios é sem código!