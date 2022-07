O processo de design de UX começa com a compreensão dos objetivos de uma empresa e como atender melhor um público-alvo. É possível fornecer uma experiência boa e memorável aos usuários aprendendo sobre a psicologia de um usuário e aplicando as melhores práticas de UX. Compilamos este recurso para ajudá-lo com o processo de design de UX — do começo ao fim.

O objetivo do processo de design de UX é que os usuários tenham uma melhor experiência online.

O papel de um designer de experiência do usuário é construir o cenário digital, orientando os usuários através de sua extensão e fornecendo a eles algo que afeta como eles se sentem. Os elementos que compõem um site, incluindo conteúdo, design, estrutura e navegação, trabalham para proporcionar uma experiência memorável.

O usuário está no centro do design. Quando alguém pode descobrir as informações de que precisa rapidamente, ele completou seu objetivo e pode não ir mais longe.

Qual foi o objetivo da visita deles?

Quais informações eles estão procurando?

E quais soluções eles estão procurando para os problemas que podem estar tendo?

O UX foca nos pensamentos do usuário, criando uma experiência que entrega o que ele mais deseja e o mais rápido possível.

Os componentes do design, como opções de navegação, botões, combinações de apelo à ação/interação e outras interações, orientam o usuário pelo design — com conteúdo que complementa a substância. Para um UX bem-sucedido, você deve saber o que os visitantes desejam e por que estão em seu site.

Qualquer discussão sobre a experiência do usuário deve incluir uma discussão sobre o design da interface do usuário. O objetivo da UI (interface do usuário) é abordar o design em detalhes, desde o tipo de letra usado até a aparência e sensação dos botões e outras interações. O design de interface do usuário está mais preocupado em como alguém se conectará e se envolverá no design do produto, enquanto o design de UX se afasta desses aspectos e se concentra em como as pessoas irão interagir com ele. Os designers de UX consideram o que os clientes desejam de um site e criam uma experiência que satisfaça essas necessidades durante o processo de design.

UX design: o que importa

Para criar um design atraente e bem-sucedido, você precisa entender quais etapas são mais importantes.

A experiência do usuário e o branding estão ligados

A relação entre branding e experiência do usuário é simbiótica. Um site com uma experiência de usuário terrível pode prejudicar a reputação de empresas conhecidas. Por outro lado, uma experiência de consumo simples e eficiente pode auxiliar uma empresa jovem. Os dois elementos do marketing – branding e experiência do usuário – são sobre percepções, e ambos devem ser consistentes para que uma empresa prospere.

Design de interação

No início do processo de design de UX e durante todo o processo de desenvolvimento do produto, os designers de UX devem ter em mente a marca da empresa e como ela será transmitida no design.

A experiência do usuário tem tudo a ver com atingir as metas de negócios

O site de uma empresa deve fazer parte de sua estratégia geral. Para criar uma marca memorável, tanto o conteúdo quanto a funcionalidade devem trabalhar juntos. Deve haver uma justificativa para o processo de design de UX e uma compreensão de por que esse trabalho é necessário. Uma equipe de design e uma equipe de desenvolvimento devem não apenas estar familiarizadas com o design thinking, mas também entender os objetivos de marketing mais amplos de uma empresa.

Veja o que funciona e precisa ser melhorado se for um redesenho. Considere o que está faltando e como projetar uma melhor experiência do usuário pode ajudar a resolver esses problemas.

Identifique o que você deseja que as pessoas façam em seu site, como comprar um produto, inscrever-se em um serviço ou solicitar mais informações. É tudo sobre o que você quer que eles façam com ele!

UX facilita a vida dos usuários

Se uma interface é intuitiva, amigável e bem organizada logicamente, qualquer pessoa pode navegar sem obstáculos. Em vez de ser complicado e inconveniente, um UX cria os caminhos que permitem um fluxo suave.

A variedade de conjuntos de habilidades de design de um designer de UX permite que eles criem a arquitetura que pessoas reais seguirão. Quem, o quê e quando da experiência são fatores a serem considerados ao avaliar a usabilidade. O usuário é quem, o conteúdo é o quê, e a ordem e a lógica na experiência do design visual são quando.

A empatia deve conduzir a experiência de um usuário

Um designer de experiência do usuário deve se colocar no lugar do usuário final antes de iniciar o processo de desenvolvimento de um projeto. Os designers devem ter um profundo conhecimento dos problemas e dores de seus clientes para ajudá-los com eficiência. Os designers devem ser capazes de visualizar um site da perspectiva de um usuário e antecipar como eles devem navegar nele. Eles devem juntar as milhares de peças para fazer sentido para quem as usa.

Os designers de UX têm uma compreensão firme de como todas as páginas de um site funcionam juntas, mas nunca ignoram os pequenos detalhes no nível micro de como cada página ajuda as pessoas a alcançar seus objetivos.

O site desse serviço de assinatura de alimentos, por exemplo, reflete o estilo de vida de pessoas interessadas em uma alimentação saudável. Uma imagem de sua comida, linhas simples e muito espaço negativo sugere que eles conhecem sua demografia e com o que se importam. Este componente enfatiza a qualidade de sua cozinha, o que é uma preocupação significativa para as pessoas que estão pensando em se inscrever no serviço mensal de alimentação.

Entender um público envolve desenvolver uma experiência que eles acharão útil e prazerosa ao navegar por ele.

A pesquisa do usuário é um componente essencial do processo de design da experiência do usuário

Ajudaria se você tivesse uma imagem clara do público que deseja atrair. Eles são mais do que "usuários". É crucial compreender seus desafios e como eles planejam chegar onde querem estar. Apenas assuma o que os outros querem e precisam. Podemos obter um conhecimento apressado de seus desejos e demandas, mas a realização de pesquisas com usuários nos fornecerá uma compreensão mais informada de seus interesses e desejos naturais.

A pesquisa de usuários e a categorização de usuários permitem um processo de desenvolvimento mais focado. Em vez de depender de preconceitos, os dados reais ajudam a determinar como um site é construído e quais recursos devem ser adicionados.

Podemos eliminar a incerteza e aprender sobre os problemas e expectativas das pessoas realizando pesquisas com usuários. A empatia genuína do reino é impossível quando as empresas não entendem aqueles que desejam alcançar.

É fundamental realizar pesquisas de usuários regularmente

A pesquisa do usuário é um primeiro passo crítico no processo de design. Permite que um produto seja criado em torno das expectativas das pessoas e evita a frustração com uma experiência adaptada às suas necessidades específicas.

Testes e pesquisas são intermináveis. Mudar os objetivos das partes interessadas, dos comportamentos do consumidor e da concorrência pode fazer com que um design seja percebido de forma diferente. Um site que era eficaz há dois anos pode não ser mais. Para determinar se um design ainda é relevante para seus usuários, é necessária uma pesquisa contínua do usuário.

Determine o que você quer aprender com a pesquisa do usuário

Saber quais perguntas e informações você deseja obter de seus usuários é fundamental para maximizar a pesquisa de usuários. Como qualquer outro processo, o sucesso deve ser definido. A pesquisa com usuários pode ficar fora de controle e se tornar uma forma de desvio de escopo se não houver restrições ou indicadores em vigor.

Entrevista com pessoas reais

Qual é a melhor abordagem para interagir com seu público do que estar no mesmo espaço que eles? As entrevistas com usuários geralmente acomodam alguns indivíduos e os fazem navegar em um site enquanto os membros da equipe assistem. Colocar a inação do usuário é crucial. Ver como as pessoas interagem e recebem feedback em tempo real pode ajudá-lo a identificar problemas com seu design e informar quaisquer modificações necessárias antes que ele seja lançado.

Entrevistas com clientes e clientes fornecem informações sobre elementos que você pode ter esquecido enquanto pesquisava e trabalhava no projeto por semanas ou meses. Talvez a navegação não seja tão simples quanto você imaginava, ou as pessoas não estão reconhecendo os CTAs. Quando você tem um ponto de vista externo, poderá ver as dificuldades que os usuários típicos podem encontrar ao tentar realizar as atividades que deseja.

Criar personas de usuário

Uma persona é uma ideia aproximada de quem um usuário típico pode ser com base em sua pesquisa de usuários. Conforme criado por Vimala no Dribbble para uma empresa de viagens, uma persona fornece uma riqueza de informações sobre quem é o usuário típico. Ao analisar o perfil deles, podemos descobrir quem são e em que tipo de itens de viagem ou serviços estão interessados.

Quando você está construindo uma persona, ela não deve representar a média de todas as pessoas. É um subconjunto do seu público-alvo. As Personas podem ajudá-lo a projetar uma experiência satisfatória de como você deseja que um indivíduo ou equipe específica perceba sua empresa.

Faça pesquisas

Pesquisas e questionários também são uma excelente abordagem para coletar informações críticas. Eles permitem que você faça perguntas específicas sobre o que as pessoas estão procurando ou receba feedback sobre um design específico e se ele atende às necessidades do público-alvo.

As pesquisas podem coletar certas informações, como respostas sim/não, classificações e outras respostas claras que podem ser combinadas e analisadas. As pesquisas também são utilizadas para adquirir mais informações qualitativas e essas métricas. Os usuários podem ter uma tela limpa para expressar suas ideias e crenças. Essas informações de formato longo adicionam e iluminam os dados quantitativos que foram coletados anteriormente.

Ao criar essas perguntas, lembre-se de que você não quer levar as pessoas às respostas que deseja. Mantenha as perguntas neutras e desprovidas de seus desejos e preconceitos. Permita que eles respondam com seu próprio viés predefinido, em vez do seu.

Criar fluxos de usuário

Ajudaria se você primeiro decidisse o que quer que as pessoas façam e como elas devem fazer isso antes de decidir sobre o projeto de um designer de site. O fluxo do usuário é a série de etapas pelas quais uma pessoa passa ao visitar seu site, de uma página de destino a outras seções de seu site - entender as rotas que você deseja que um usuário siga o ajudará a determinar como seu design deve ser organizado, que auxiliará no desenvolvimento de wireframes e protótipos.

Os fluxos de usuário demonstram cada etapa ao longo desses caminhos, se você está construindo um fluxo de usuário para mostrar como alguém compraria e verificaria um produto ou como descobriria mais informações sobre um tópico específico. Várias ferramentas de design UX estão no mercado, como FlowMapp, Stormboard e Whimsical. Alternativamente, você pode usar caneta e papel para desenvolver coisas.

Entenda a arquitetura da informação

Nossos cérebros têm uma afinidade com a ordem e a desordem. Precisamos entender o que está sendo falado, seja um livro, um filme que estamos vendo ou um site que estamos visitando. O objetivo da arquitetura da informação é organizar as partes de um site de forma que façam sentido para quem o navega.

Considere uma analogia com um saco de blocos. Você acaba com uma bagunça emaranhada quando a abre e despeja isso. Você pode organizá-los de maneira significativa combinando-os, categorizando-os e empilhando-os. A arquitetura da informação envolve classificar e colocar seu material logicamente apropriado para você e seu usuário final.

É uma olhada em alguns dos elementos que entram no desenvolvimento de um site eficaz:

Identificar : De que conteúdo você precisa para transmitir a narrativa da sua marca? Descubra todos os componentes necessários para você comunicar o que deseja dizer ao seu público.

Classificar : Esta é a etapa em que você deve categorizar e dividir seu material para que esteja pronto para ser incorporado ao layout.

Mapa : Organize e estruture o material, demonstrando como cada conceito ou parte do conteúdo levará ao próximo.

O processo de arquitetura da informação envolve organizar o conteúdo em uma hierarquia sensata. Essa estrutura descreve como as pessoas consumirão os conceitos introduzidos em uma sequência lógica.

A classificação de cartões é uma abordagem popular para fazer isso e pode ser feita convencionalmente com papel e caneta ou usando software como Optimal Sort e UserZoom.

Wireframes para sites

Um wireframe é um plano bidimensional (2D) que descreve a estrutura de cada página, com indicadores visuais como linhas, grades e caixas indicando onde o conteúdo, as imagens e outros componentes serão colocados. Eles podem ser de alta resolução, detalhados ou de baixa resolução e minimalistas para cada página. Os wireframes são uma ferramenta valiosa para designers e desenvolvedores. Eles atuam como uma estrutura, fornecendo a estrutura necessária para criar um site.

Um uso de wireframing é para comunicação. Eles são um método visual para demonstrar como as páginas da Web serão construídas para todos, independentemente de seu trabalho.

Desenvolvimento de maquetes e protótipos

Algumas pessoas não têm certeza sobre as distinções entre um wireframe, um mockup e um protótipo. Todos eles têm alguma função.

Um wireframe descreve e organiza cada página em um design em vez da especificação detalhada do Adobe Photoshop ou Illustrator. Embora seus recursos variem, eles normalmente não contêm conexões funcionais ou aprimoramentos estéticos. Eles estão lá para mostrar como cada página ficará de um ponto de vista amplo.

Um wireframe está um passo abaixo de um mockup. Se você estiver usando um serviço como o Webflow, que gera código conforme você o projeta, não será necessário realizar esta etapa. Você vai acabar com um site totalmente funcional. Mockups são representações gráficas de desenhos que pegam o que foi estabelecido com wireframes. Pode haver alguma funcionalidade, como navegação, mas a ênfase está na exibição do design.

Os protótipos são representações quase completas de um projeto. Tudo, desde arquitetura de informações até navegação, interações e visuais e blocos de conteúdo significativos, será feito. Não é necessário ter tudo, mas tudo o que um usuário desejar interagir e desfrutar deve ser acessível. Os elementos que você deseja que um usuário observe ao interagir com seu produto foram incorporados. Implica recursos como botões de call-to-action, animações e outros componentes dinâmicos. Os protótipos permitem que você receba feedback e faça alterações antes de entrar em operação. Você pode ter protótipos de baixa e alta fidelidade com prototipagem. Os protótipos de alta fidelidade devem ser testados no mundo real e mostrar como um produto funciona na prática. Em contraste, os protótipos de baixa fidelidade focam mais na funcionalidade do que na aparência.

Testando usabilidade

É hora de fazer testes de usabilidade depois de concluir um protótipo prático. Implica deixar alguém não familiarizado com o design experimentá-lo pela primeira vez.

O teste de usabilidade é frequentemente feito pessoalmente ou remotamente. Ter outras pessoas no local exato permite observar como as pessoas estão se sentindo enquanto usam a web. Isso permitirá que você obtenha feedback imparcial sobre seu design e determine o que não está funcionando.

As tarefas devem ser descritas em detalhes para que as pessoas as concluam. Se você estiver criando um site de comércio eletrônico, poderá fazer com que eles sigam as etapas de adicionar mercadorias a um carrinho e prosseguir com a finalização da compra. Ou talvez você queira que eles descubram uma resposta para uma pergunta frequente sobre seu produto ou serviço. Dê uma olhada em quão difícil ou simples é para um usuário explorar o material, e você terá muitos dados sobre se o design é prático e quaisquer modificações que precisam ser feitas.

O teste de usabilidade pode ser feito durante todo o processo de design, mas é mais eficaz nos estágios iniciais. Em vez de mais tarde, quando estiver mais completo, as modificações são mais simples de fazer no início. Cuidar das mudanças na estrutura, navegação e arquitetura de informações nas fases iniciais consome menos tempo do que tentar fazer tudo no final.

Os usuários devem estar no centro do design da experiência do usuário

É fácil se deixar levar pelas últimas tendências e modas de design online. Em vez de tentar ter os designs de site mais modernos e elegantes, é melhor criar algo que nunca perca o contato com as expectativas do usuário. A experiência do usuário do seu site é determinada pela facilidade de uso, organização e consistência. O mais importante é que a experiência do usuário está preocupada com a empatia – garantindo que os usuários recebam tudo o que precisam para ter uma experiência positiva e satisfatória.