Como escolher a base de dados de aplicações móveis certa para a sua aplicação

Como já deve saber, a escolha do seu serviço de base de dados backend é um passo crucial no seu processo de desenvolvimento de aplicações móveis. Por vezes, a escolha pode parecer esmagadora porque há muitas opções.

O que é uma aplicação não codificada?



Antes de mais, vamos esclarecer o que é uma aplicação sem código. Sem código é um processo de desenvolvimento que não requer que o programador escreva cada linha de código. Na verdade, os programadores podem construir aplicações móveis inteiras e funcionais sem escrever qualquer código! Não significa que o código não esteja lá; significa apenas que é automaticamente criado, e se a ferramenta de construção de aplicações sem código que está a utilizar o permitir, pode mesmo exportá-lo!

Isto é possível graças às plataformas de construção sem código: ferramentas de software especificamente concebidas para o objectivo que acabámos de descrever, permitindo aos programadores criar aplicações móveis ou aplicações web sem ter de escrever o código. Um dos exemplos mais conhecidos e recomendados deste tipo de ferramenta é o AppMaster: é uma plataforma de construção de aplicações sem código, com a qual se pode criar aplicações móveis ou web.

O AppMaster tornou o processo de desenvolvimento de aplicações muito mais fácil: potencialmente, mesmo um principiante sem experiência de codificação pode começar a trabalhar com ele e criar a sua própria aplicação; contudo, o AppMaster é também extremamente útil para programadores especializados: torna o processo de desenvolvimento muito mais rápido, mais fácil e menos demorado. Quando precisar de acesso ao código backend, pode simplesmente aceder ao mesmo, exportá-lo, modificá-lo, utilizá-lo noutra plataforma, e assim por diante.

Porque precisa de um serviço de base de dados backend para a sua aplicação sem código?



Não importa a razão pela qual está a construir uma aplicação móvel (para uso pessoal, para os seus clientes, para a sua gestão empresarial) quando desenvolve uma aplicação, necessita de acesso a dados. Pode armazenar os seus dados em vários locais, mas o que importa é que precisa de um serviço de base de dados backend e acesso aos mesmos.

O que é uma base de dados backend?



Como deve saber, os sistemas de software são feitos de dois lados: front-end e backend. O front é o que os utilizadores vêem; o backend é onde todos os dados são armazenados, acedidos, e recuperados. Backend é, em outras palavras mais simples, tudo o que acontece nos bastidores. A base de dados backend é onde todos os seus dados são armazenados. Os dados da base de dados podem então ser recuperados (para além de serem actualizados ou apagados) para permitir o funcionamento do website, aplicação, ou plataforma. Além das bases de dados, o backend também é feito a partir de servidores e API (Interface Avançada de Programação).

A importância dos dados



A razão pela qual é necessária uma base de dados backend é que qualquer plataforma de software (quer seja um website ou uma aplicação sem código) é alimentada por dados. A qualidade e o desempenho de uma aplicação dependem da sua capacidade de recolher e aceder aos dados de forma rápida e eficiente.

Importância de seleccionar o serviço exemplar de base de dados back end



Agora que sabe o que é uma base de dados back end e como é importante assegurar o correcto funcionamento de qualquer software, pode compreender melhor como é importante seleccionar o serviço de base de dados back end correcto. Antes de mais, vamos entender o que entendemos por serviço de base de dados back end.

Os serviços de base de dados back end são ofertas que lhe permitem armazenar e gerir dados através de aplicações externas. A maioria dos criadores utiliza estes tipos de serviços de bases de dados porque esta solução é muito mais conveniente do que a alternativa: construir e instalar. O utilizador está a configurar e a manter um servidor privado.

Vamos dedicar algum tempo a considerar as vantagens de um serviço de base de dados backend externo:

com sistemas de serviço de bases de dados back end, os dados tornam-se acessíveis a partir de qualquer lugar

tem acesso a dados tanto online como offline

o serviço de base de dados móvel é mais fácil de manter, normalmente exigindo um esforço mínimo do criador (o fornecedor de serviço de base de dados back end faz o trabalho difícil)

porque o sistema de base de dados está sincronizado, ajuda vários utilizadores a aceder aos dados no momento

com serviços de base de dados backend, é também mais fácil sincronizar dados entre múltiplos dispositivos (computadores portáteis, smartphones, tablets, e mais)

Como sempre, quando se depende de um serviço externo, quer-se assegurar que oferecem exactamente o que se precisa e são fiáveis. Esta secção ajudá-lo-á a compreender como pesquisar através de serviços de bases de dados back end e a encontrar o mais adequado para si.

Tipos de bases de dados de aplicações móveis



Vamos analisar as alternativas à sua disposição quando se trata de serviços de bases de dados back end.

Armazéns de dados



Os sistemas de armazenamento de dados são concebidos para apoiar actividades analíticas: são enormes locais virtuais onde são armazenadas toneladas de dados históricos. Os dados são derivados de diferentes recursos: aplicações móveis, ficheiros de registo, formulários, e muito mais.

O principal objectivo das bases de dados de armazéns é recolher toneladas de dados e depois realizar consultas e analisar esses dados. As empresas normalmente utilizam-nas para obter insights a partir dos dados que recolhem e, com base nesses insights, tomar decisões, conceber estratégias, fazer investimentos, e assim por diante.

Quando se deve escolher um armazém de dados?



Faz sentido quando o objectivo principal da sua aplicação móvel sem código é recolher dados que pode analisar posteriormente.

Armazém distribuído



Como o nome sugere, os armazéns de dados distribuídos estão geograficamente localizados em locais distantes, sem recursos físicos partilhados. Esta é a solução ideal se os seus utilizadores estiverem espalhados por diferentes países.

Como deve saber, a distância física entre o utilizador e o servidor onde os dados estão localizados é importante quando se trata de desempenho. Algumas dúzias de quilómetros não farão qualquer diferença. Ainda assim, quando os seus utilizadores estão na Europa de Leste e os seus servidores na América do Norte, pode tornar-se um problema (mesmo porque o seu concorrente com servidores localizados na Europa é capaz de fornecer um serviço mais eficiente e uma aplicação móvel mais rápida e mais performante).

Quando se deve optar por um armazém de dados distribuído?



Deve optar por um armazém de dados distribuído se os utilizadores da sua aplicação móvel estiverem espalhados por diferentes países. Desta forma, pode garantir que cada utilizador pode ter a mesma experiência de utilização de aplicações móveis de alta qualidade, independentemente da sua localização geográfica.

Base de dados operacional



Uma base de dados operacional permitiria aos utilizadores da sua aplicação móvel editar ou remover dados em tempo real. Quando uma aplicação móvel é altamente interactiva, precisa de ter uma base de dados backend que possa constantemente recuperar dados e editá-los ou apagá-los de acordo com as necessidades do utilizador. As outras opções de base de dados que vimos até agora não seriam adequadas para uma aplicação móvel altamente interactiva porque a recuperação de dados seria demasiado lenta e, consequentemente, os utilizadores da aplicação móvel seriam lentos e ineficientes.

Quando deve optar por um serviço de base de dados back end operacional?



Se estiver a desenvolver uma aplicação móvel que possa ser considerada uma plataforma onde os utilizadores possam gerir opções, dados, informação, e muito mais, então deverá optar por uma base de dados operacional. Uma aplicação móvel que permita alguma interacção e personalização deverá ter um sistema de serviço de base de dados back end operacional.

Base de dados relacional



Há outra opção que é adequada para projectos complexos de aplicações móveis, e é uma base de dados relacional. Eles organizam os dados em tabelas que estão relacionadas entre si através de pontos de dados partilhados. Esta funcionalidade permite aos utilizadores recuperar mais do que uma tabela de dados com uma única consulta.

Quando é que se deve optar por uma base de dados relacional?



Uma das principais vantagens das bases de dados relacionais é que elas eliminam a redundância. Se o seu projecto de aplicação móvel é particularmente complexo e precisa de gerir grandes quantidades de dados, pode querer optar por uma base de dados relacional.

O que é uma folha de cálculo, e precisa de uma?



Especialmente para principiantes, as bases de dados e folhas de cálculo podem parecer as mesmas ou intercambiáveis. Ambas servem os mesmos propósitos: as bases de dados e as folhas de cálculo permitem-lhe armazenar, criar, ler, actualizar ou apagar dados, mas se olharmos um pouco mais fundo, podem mostrar diferenças importantes. Deve estar ciente de tais diferenças para escolher se precisa de um serviço de base de dados backend ou de folha de cálculo para o seu projecto de desenvolvimento de aplicações móveis sem código.

O que é uma folha de cálculo?



As folhas de cálculo são mais fáceis de compreender e de implementar do que as bases de dados, mesmo que possam ter algumas limitações. Como o nome sugere, as folhas de cálculo são ferramentas básicas que utilizam um formato de linha e coluna. Os exemplos mais simples são Google Sheets ou Excel: as folhas de cálculo criadas com estas plataformas permitem a introdução e manipulação de dados de uma forma muito simples, mas será que limitam o desempenho da sua aplicação móvel? Vamos examinar as vantagens e desvantagens da utilização de uma folha de cálculo.

Vantagens da utilização de folhas de cálculo

A principal vantagem de utilizar folhas de cálculo em vez de uma base de dados é que estas são muito simples e integram-se com a sua aplicação móvel. Afinal, utilizar uma folha de cálculo é tão fácil como preencher um formulário.

As folhas de cálculo também não são sistemas de gestão de dados em código, e são uma das melhores opções para estudantes e principiantes.

Desvantagens da utilização de folhas de cálculo



É claro que as folhas de cálculo têm muitas limitações. Assim que se começar a gerir muitos dados, as folhas de cálculo deixarão de ser adequadas. As folhas de cálculo só podem conter uma quantidade limitada de dados, ou a recuperação de dados, e o processo de edição tornar-se-á demasiado longo e ineficiente. Os especialistas, contudo, ainda podem utilizar folhas de cálculo para capturar as suas ideias básicas ou construir protótipos simples antes de passarem ao processo de desenvolvimento de aplicações móveis reais.

A principal limitação quando se trata de folhas de cálculo é que elas não podem processar funções complexas. Se a aplicação móvel que está a desenvolver é extremamente simples, ainda pode utilizar folhas de cálculo, mas se a sua aplicação móvel for destinada a qualquer outra pessoa que não você, então necessitará de um sistema de base de dados.

Como seleccionar o mais adequado às suas necessidades



Estrutura de dados



A estrutura de dados depende dos requisitos da aplicação móvel. Diferentes aplicações móveis requerem diferentes tipos de estrutura de dados, e, claro, a estrutura de dados que concebeu dita a sua escolha do sistema de base de dados e do serviço de base de dados backend.

Tamanho dos dados



O tamanho dos dados depende dos requisitos de armazenamento. Se a aplicação móvel sem código que está a desenvolver for muito simples, talvez só precise dela para uso pessoal, então pode até prescindir de uma base de dados e optar por uma folha de cálculo mais simples. Mas quando tem grandes quantidades de dados, precisa de seleccionar um serviço de base de dados backend que tenha a capacidade de armazená-los e as capacidades de desempenho para os recuperar e editar de forma rápida e eficiente.

Segurança de dados



A segurança dos dados é um tema importante. Uma das principais vantagens de confiar num serviço de base de dados back end externo é que não tem de cuidar da segurança na primeira pessoa. O fornecedor do serviço é normalmente responsável pela segurança dos dados, e a segurança faz parte da sua oferta.

É também importante destacar a importância da segurança dos dados para o seu utilizador: quando utilizam a sua aplicação móvel, confiam-lhe os seus dados; por vezes, são dados pessoais e sensatos como números de cartões de crédito ou informações de saúde. Ajudaria se garantisse aos seus utilizadores que os dados por eles fornecidos seriam seguros e não acessíveis a qualquer agressor. Só o poderá fazer contratando um serviço fiável de base de dados back end. Se precisar de gastar um pouco mais mas conseguir um servidor mais seguro, o preço mais elevado vale sempre a pena quando se trata de segurança.

Flexibilidade dos modelos de dados



Quando escolher o seu serviço de base de dados back end, certifique-se de que permitem alguma flexibilidade. Nenhum modelo padrão será precisamente o que precisa para o seu projecto de aplicação móvel sem código, por isso quer ter a certeza de que tem espaço para alguns ajustes.

Apoio necessário



Num serviço de base de dados back end, o preço pode ou não ser incluído no serviço de apoio ao cliente. O apoio é sempre importante quando compra este tipo de serviços (serviços de base de dados, alojamento web, ou outros). Mas a quantidade de apoio de que necessita depende da sua experiência. Se for um principiante, poderá precisar de alguém que o oriente em cada passo da configuração da sua base de dados: neste caso, certifique-se de obter um fornecedor de base de dados que ofereça este serviço. Se só precisar de apoio em casos extremos, porque é capaz de gerir tarefas padrão por si próprio, então poderá poupar algum dinheiro com o apoio.

Escalabilidade da aplicação móvel



Suponha que está a iniciar uma pequena mas já planeia aumentar a sua aplicação móvel sem código. Nesse caso, deverá escolher um serviço de base de dados backend que permita tal escalabilidade para que, quando chegar o momento, não necessite de mudar de fornecedor, mas possa escalar aquele que já está a utilizar.

Número de dispositivos



Suponha que está a desenvolver uma aplicação móvel sem código que os utilizadores podem utilizar em diferentes dispositivos. Nesse caso, pretende assegurar-se de que a base de dados que escolher tem uma funcionalidade incluída para resolver conflitos que possam ser criados entre dispositivos.

Actualmente, a maioria das aplicações móveis podem ser sincronizadas em múltiplos dispositivos (muitos utilizadores utilizam as mesmas aplicações tanto no seu smartphone como nos seus tablets). Por esta razão, isto torna-se uma característica importante a considerar.

Exemplos de bases de dados sem código móvel



Reino DB

Realm DB é uma base de dados relacional de código aberto que, como já mencionámos, é adequada mesmo para projectos complexos de aplicações móveis de código não.

MongoDB

Esta é outra base de dados de código aberto concebida para projectos de aplicações móveis. É um programa de base de dados NoSQL que é altamente escalável e baseado no modelo relacional. Já vimos que as bases de dados relacionais são muito escaláveis e adequadas para projectos complexos. Mesmo que esteja a começar com uma base de dados pequena mas pretenda aumentar a sua aplicação, a nossa recomendação é começar com uma base de dados relacional, mesmo que possa demorar algum tempo extra a configurar em comparação com uma simples folha de cálculo. Isto permite-lhe ter o seu trabalho facilitado no futuro.

Conclusão



Neste artigo, aprendeu o que é uma base de dados e porque é importante para o seu projecto de aplicação móvel sem código. Seleccionar a base de dados mais adequada é a primeira decisão importante que precisa de tomar quando começar a desenvolver uma aplicação móvel. Com este artigo, esperamos ter acabado de simplificar o seu processo de tomada de decisão.