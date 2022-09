Como você certamente já percebeu, as plataformas de streaming de conteúdo de vídeo estão se tornando cada vez mais populares online. Por falar em plataformas que ganham dinheiro, além disso, os aplicativos de streaming de conteúdo de vídeo parecem a maior oportunidade de ganhar dinheiro desta década.

Muitos programadores notaram isso, mas acham que um aplicativo de streaming de conteúdo de vídeo é muito complicado de criar, a concorrência é muito alta e eles nunca conseguirão ganhar dinheiro real com os aplicativos clones da Netflix que criaram.

É verdade que a concorrência é muito alta, mas você sempre pode encontrar um nicho onde possa encontrar o público que seu produto precisa (e vice-versa). Com relação à complexidade do processo de começar a construir um clone da Netflix, na verdade existe uma nova fronteira de codificação e programação que pode fazer com que esse tipo de grande projeto chegue a desenvolvedores como você! É sem código. Neste artigo, orientaremos você na criação do seu clone do Netflix usando ferramentas sem código sem precisar escrever nenhum código! Se parece impossível, saiba que não é e continue lendo!

O que é um clone da Netflix?

Antes de discutir como construir um clone do Netflix, vamos deixar claro o que é um clone do Netflix. Se você estiver familiarizado com a Netflix, uma das principais plataformas de streaming de conteúdo de filmes do mundo, é mais fácil de entender. Um clone do Netflix é um aplicativo da web que, assim como o Netflix, fornece aos usuários um banco de dados de filmes (ou séries de TV) que eles podem assistir quando quiserem. Assim como a Netflix, os clones da Netflix podem exigir uma taxa mensal: dessa forma, com alguns dólares por mês, os usuários podem acessar um amplo arquivo de filmes e você estará monetizando seu aplicativo da web de clone da Netflix.

A Netflix pode ser clonada?

Estamos falando sobre clones da Netflix neste artigo (e é o mesmo quando você encontra esse termo na web) para se referir a plataformas que funcionam como a Netflix. É claro que ninguém pode hackear legalmente a Netflix, fornecer acesso à plataforma de clones da Netflix e ser pago por isso: não é disso que estamos falando aqui.

Neste artigo, e sempre que falamos de clones da Netflix, falamos de plataformas legais, onde pode colocar legalmente conteúdos de vídeo e filmes à disposição dos utilizadores e que pode rentabilizar legalmente. Então, você pode criar um clone do Netflix? Podemos criar um aplicativo de streaming de vídeo e monetizá-lo? Sim, podemos criar um clone do Netflix 100% legalmente. Agora é hora de descobrir como.

O que é sem código?

Ainda há mais uma informação preliminar que precisamos compartilhar antes de passar para o nosso guia passo a passo sobre como criar um clone do Netflix. Já falamos sobre criar um clone do Netflix sem usar código, mas como isso é possível?

Nenhum código é a solução. No-code é uma nova abordagem de codificação que está possibilitando que mais e mais pessoas comecem a construir seu próprio aplicativo web e móvel, incluindo um clone da Netflix. No-code significa exatamente o que você está imaginando: a possibilidade de criar uma plataforma tão complexa quanto um clone do Netflix sem escrever código e usar linguagem de programação, mas usando uma interface visual fornecida por uma ferramenta no-code.

Além de fornecer uma interface visual, as ferramentas sem código fornecem elementos pré-construídos que o desenvolvedor pode montar para obter os resultados desejados. Como você pode adivinhar facilmente, com plataformas sem código, a programação fica disponível para mais e mais pessoas, e os custos do desenvolvimento de novos aplicativos tornam-se cada vez mais baixos. Como você está prestes a descobrir, esses aspectos se tornam extremamente importantes quando você começa a construir uma plataforma tão complexa quanto um clone do Netflix.

Há mais de uma ferramenta sem código disponível por aí, e a escolha entre elas é mais importante do que você pensa. A qualidade do sem código que você escolher afeta a qualidade do clone Netflix que você está construindo. O que você quer do seu aplicativo sem código é que ele possa fornecer controle total sobre o que você está construindo; lembre-se sempre de que uma ferramenta sem código deve aumentar sua criatividade, não limitá-la!

O que faz você entender se uma ferramenta sem código permite total controle e liberdade sobre seu processo criativo? Acesso ao código fonte!

Um dos aplicativos sem código mais recomendados no mercado hoje é o AppMaster, e um de seus pontos fortes é justamente isso. Embora gere código de back-end automaticamente, também garante o acesso a ele. Você precisa procurar isso em um aplicativo sem código ao criar seu clone do Netflix ou trabalhar em qualquer outro projeto.

Guia passo a passo sobre como criar seu clone do Netflix sem codificação

Obtenha sua ferramenta sem código

Como acabamos de discutir, se você deseja criar um aplicativo clone do Netflix sem codificação, precisa de uma ferramenta sem código. Vamos ao trabalho. Nesta seção, analisaremos cada etapa que o levará à criação do seu clone do Netflix.

Moldar a interface do usuário

Como o usuário navegará pelo conteúdo disponível em sua plataforma de clones da Netflix? Bem, haverá uma página inicial com o conteúdo mais famoso e uma visualização dinâmica da página que aparecerá assim que o usuário clicar em um conteúdo específico. Você também precisará de um portal de administração que você e sua equipe usarão para fazer upload de conteúdo para as plataformas de clones da Netflix.

Portanto, a página inicial, a página de visualização e o portal são os três elementos que compõem o primeiro rascunho rax do seu clone do Netflix, e você construirá a partir daí.

Base de dados

Se você pensa no Netflix, pode pensar nele como um banco de dados de filmes. Cada um deles é categorizado por nome, descrição, gênero e muito mais. Então, é claro, se você estiver criando um clone do Netflix, precisará de um banco de dados de conteúdo.

Criar um banco de dados em ferramentas sem código como o AppMaster é fácil: você pode usar modelos de banco de dados pré-criados e começar a construí-lo listando os tipos de dados e adicionando os campos necessários. Por exemplo, você pode configurar o conteúdo e seu tipo de dados e adicionar os seguintes campos:

Filme ou programa de TV

Título do filme ou programa

Descrição do filme ou programa

Imagem em miniatura

Gênero

Categoria

Arquivo de conteúdo

Ajudaria se você também tivesse outro banco de dados. Se voltarmos à Netflix, por um lado, temos uma base de dados de conteúdos disponíveis; por outro, temos um banco de dados de usuários. Então, o segundo banco de dados que você precisa é o dos usuários.

Configure um usuário como o tipo de dados e adicione - pelo menos - os seguintes campos

Nome de usuário

E-mail

Tipo de assinatura

Carregar página de conteúdo

Agora é hora de começar a construir o núcleo do seu clone do Netflix: o próprio conteúdo. Depois de configurar os bancos de dados necessários, você precisa começar a carregar o conteúdo. No entanto, há uma passagem preliminar que é muito importante.

Antes de iniciar o upload de conteúdo, você deseja criar o portal de back-end (algo que os usuários nunca verão) para fazer upload e gerenciar o conteúdo que será transmitido na plataforma de clones da Netflix. Com este portal de gerenciamento de conteúdo, você cria o fluxo de trabalho que alimentará seu Netflix Clone.

Os administradores do clone da Netflix não devem apenas poder fazer upload de conteúdo pelo portal de back-end. Ainda assim, eles também precisam ser capazes de gerenciá-lo, o que significa que deve ser uma ferramenta de back-end que permita estruturar o conteúdo por campos relevantes no filme e na biblioteca de conteúdo. O que você deseja construir com sua ferramenta sem código é uma página "Carregar conteúdo" onde você pode preencher todos os campos configurados em seu banco de dados e adicionar conteúdo à biblioteca.

Exibição de conteúdo

Agora você criou todas as "ferramentas" de gerenciamento necessárias, mas seus usuários precisam poder navegar pelo conteúdo. Você precisa criar uma página dinâmica de exibição de conteúdo. Em primeiro lugar, o que significa dinâmica? Na sua plataforma de clones da Netflix, você terá uma página de visualização (ou página de descrição) para cada um dos conteúdos disponíveis.

Isso não significa que você precisa criar manualmente uma página de descrição para cada conteúdo carregado. Pelo contrário, você precisa criar uma página de descrição de conteúdo que se personalize automaticamente de acordo com o conteúdo a que se refere. Nesse sentido, a página de exibição de conteúdo é dinâmica porque você cria uma espécie de template que é modificado de acordo com alguns parâmetros (neste caso, de acordo com o filme ou conteúdo a que se refere).

Isso pode parecer complicado de construir, mas com uma ferramenta sem código, a tarefa é mais fácil: você pode usar o recurso específico projetado para criar páginas dinâmicas, configurar quais são os elementos dinâmicos, vincular esses elementos ao seu campo de banco de dados e é feito.

A lógica por trás dessa passagem é a seguinte: você está dizendo ao seu clone do Netflix que, por exemplo, no campo Image Preview, ele precisa exibir o conteúdo do campo do banco de dados chamado "Image Preview". O software verificará o banco de dados de cada conteúdo e mostrará a Visualização de imagem associada a cada filme.

Se, ao invés de ter páginas dinâmicas, você trabalhasse com páginas estáticas, você precisaria criar uma página de descrição de conteúdo para cada filme e especificar quais dados deveriam ser mostrados em cada campo da página estática.

Pesquisa de conteúdo

No front-end, você também precisa de uma página de pesquisa de conteúdo. É aquele que os usuários usarão para pesquisar conteúdo específico. No entanto, neste caso, mais do que uma página de pesquisa específica, você deseja criar uma barra de pesquisa que permita que seus usuários pesquisem o conteúdo por título.

Com sua ferramenta de codificação visual , você pode começar a criar sua ferramenta de pesquisa adicionando uma barra de pesquisa e configurando-a. Não há necessidade de fornecer muitos campos; o título é geralmente o que conta. A ferramenta sem código fornecerá algumas opções para personalizar sua barra de pesquisa; o mais importante é o chamado "campo de pesquisa". Aqui você deseja configurar um "título". O código comparará o conteúdo digitado pelo usuário com o campo de título em seu banco de dados e fornecerá os resultados.

Características adicionais

Neste ponto, seu Netflix Clone já está funcionando:

Você tem um banco de dados de conteúdo disponível.

Você tem sua ferramenta de back-end para continuar enviando e gerenciando conteúdo.

Você também tem as ferramentas de front-end que permitem aos usuários usar o clone do Netflix, o que significa navegar pelo conteúdo, visualizar a descrição do conteúdo e transmitir o conteúdo.

No entanto, há mais recursos que você pode adicionar se quiser levar o conteúdo Netflix que acabou de criar para outro nível.

Uma lista salva

A Netflix é o exemplo perfeito de plataforma de streaming de conteúdo de vídeo, e é por isso que continuamos tomando isso como exemplo. Um dos recursos que todos usamos na Netflix é a lista de Conteúdos salvos: quando você encontra um conteúdo que gostaria de assistir, mas depois, salvamos em nossa lista para que possamos encontrá-lo facilmente quando estivermos indo para assisti-lo.

Você também pode adicionar o mesmo recurso ao seu clone do Netflix para torná-lo mais utilizável. A melhor maneira de implementar esse recurso é adicionando um fluxo de trabalho acionado quando o usuário pressiona o botão Adicionar à minha lista. Fluxos de trabalho são uma série de ações que resultam de um gatilho. Nesse caso, o gatilho é o clique no botão Adicionar à minha lista e o fluxo de trabalho é o seguinte: o conteúdo atual é adicionado à lista de observação dos usuários.

Reproduzindo conteúdo

Passamos por todos os aspectos essenciais que você precisa implementar ao começar a criar seu aplicativo clone do Netflix, mas finalmente deixamos o mais importante de todos: o recurso de conteúdo de reprodução. Seu clone do Netflix, é claro, precisará de um player de conteúdo de vídeo.

Algumas ferramentas sem código permitem que você use plug-ins no processo de criação de aplicativos. Plugins são softwares de terceiros que você pode usar em seu projeto. Se você navegar pelos plugins disponíveis, certamente encontrará o player de vídeo que pode funcionar para você. Apesar desses plugins virem de fora (eles podem ser programados e fornecidos por um desenvolvedor externo). Quando você deve optar por usar um plug-in de terceiros? Sempre que você estiver procurando por um recurso específico (ou recursos) que o player de vídeo nativo pode não ter.

Quanto custa começar a construir um clone da Netflix?

Em nosso guia, dividimos a complexa tarefa de começar a criar seu clone do Netflix em partes gerenciáveis. Isso não significa que, de repente, começar a construir um clone da Netflix se tornou fácil. Ainda é um projeto complexo, facilitado pelo fato de você estar usando uma ferramenta sem código, mas ainda complexo. A complexidade é sempre um dos principais aspectos que afetam o preço de um serviço. Então, quanto custa começar a construir um clone da Netflix?

A verdade é que se você não usar uma plataforma sem código e contratar um desenvolvedor que não a usa, o processo será tão longo e caro que o serviço será extremamente caro (em uma dúzia de mil dólares). Mas uma das muitas vantagens de usar ferramentas sem código é apenas esta: reduzir os custos de programação. Se você começar a construir nosso clone Netflix ou contratar alguém para fazê-lo que use uma plataforma sem código como AppMaster, em ambos os casos, os custos serão extremamente reduzidos, e este é mais um motivo para começar a construir seu clone Netflix sem código!