Devido à expansão do papel das interfaces de arrastar e largar, a sua popularidade tem também aumentado consideravelmente. Mais pessoas estão agora interessadas em aprender a desenvolver e criar software personalizado sem aprender a codificar, pelo que surgiram nos últimos anos várias interfaces fiáveis de arrastar e largar.

Contudo, há muitas preocupações comuns associadas às interfaces de arrastar e largar e à sua fiabilidade na construção de software personalizado eficiente. Neste artigo, conhecerá tudo sobre as plataformas de arrastar e largar e como elas podem ajudá-lo a construir uma vasta gama de software personalizado que inclui websites, aplicações web, aplicações móveis, e bases de dados.

Vamos explorar primeiro os fundamentos do drag-and-drop antes de passarmos a estas questões comuns.

O que é o drag-and-drop?

Uma interface gráfica do utilizador (GUI) é uma forma de interface que utiliza o método de arrastar e largar. As indicações audiovisuais são frequentemente utilizadas nas GUIs para facilitar a interacção utilizador-computador. Exemplos de uma GUI incluem os ícones para programas de software no seu ambiente de trabalho, a capacidade de reorganizar widgets no seu telefone, e a capacidade de ligar dois ficheiros em conjunto. Estes sinais visuais permitem-lhe interagir com o computador para atingir os seus objectivos sem ter de introduzir uma única palavra de texto.

Podemos pensar no drag-and-drop como uma extensão das GUIs em que os utilizadores são capazes de formar relações entre os objectos caracterizados por objectos visuais. O objectivo das modernas ferramentas de arrastar e largar é permitir a todos os tipos de utilizadores, incluindo os não codificadores, criar software personalizado através de uma interface de fácil utilização.

O significado das ferramentas de arrastar e largar pode ser julgado pelo crescimento massivo do mercado de software. Em 2019, o Drag & Drop App Builder Software Market Report declarou que o mercado de software para ferramentas de arrastar e largar era de $790,39 milhões de dólares e esperava atingir $1,128,82 milhões até 2027.

O drag and drop irá substituir a codificação?

Os utilizadores e empresas que não possuem capacidades de codificação têm uma opção alternativa de utilizar os construtores de aplicações de arrastar e largar para criar software personalizado. Além disso, as ferramentas de arrastar e largar também lhe permitem criar aplicações e websites rapidamente em vez de construir manualmente um website a partir do zero.

Os construtores modernos de sítios Web com o método arrastar e largar também não requerem qualquer codificação e desenho manual de um sítio Web. Plataformas como Webflow e Wix possuem uma grande variedade de plugins para dar suporte ao desenvolvimento rápido até mesmo de um site complexo por meio de arrastar e soltar. Como resultado, mesmo os não-codificadores são capazes de construir websites por razões profissionais e pessoais, e isso está a impulsionar a popularidade dos construtores de aplicações de arrastar e largar.

Contudo, as ferramentas de arrastar e largar não irão necessariamente substituir a codificação. Os construtores de sítios Web por arrastar e largar proporcionam uma acessibilidade inigualável, mas à custa de flexibilidade, independência e um certo nível de complexidade na concepção dos seus sítios Web. As empresas que empregam estas ferramentas não conseguem criar designs tão complicados como os oferecidos pelos criadores de sítios web, uma vez que não codificam e criam os seus sítios web a partir do zero.

A fim de expandir a sua presença online e fornecer os seus serviços dentro das limitações destes construtores de websites, os amadores e os proprietários de pequenas empresas podem fazer uso destes websites genéricos. Estes websites não serão capazes de competir com websites totalmente funcionais criados por programadores web qualificados em termos de vendas, tráfego e funcionalidade.

Uma vez que existem apenas alguns modelos disponíveis para escolher e editar, não há muitas opções para um website criado utilizando construtores de arrastar e largar para se destacar de outros do seu género. Enquanto que, quando um website é construído por um web designer ou desenvolvedor, tudo o que uma empresa imaginou, independentemente da sua ambição, pode ser convertido para o formato de um website.

Portanto, até aos próximos anos, os construtores de sítios web por arrastar e largar não eliminarão completamente a necessidade de programadores e criadores de sítios web. Embora os construtores de sítios web por arrastar e largar sejam os precursores da acessibilidade ao desenvolvimento de sítios web, são incapazes de substituir a mão-de-obra de um programador web qualificado.

O desenvolvimento da web como profissão existe há muito tempo. No entanto, à medida que estes construtores de sítios web avançam, serão capazes de fornecer funções e complexidade que poderão um dia competir com a construção de sítios web humanos.

Tudo isto é verdade para a maioria das plataformas, excepto para o AppMaster. O AppMaster é uma das mais poderosas plataformas de drag drop que imitam uma equipa de programadores. Ao criar o seu projecto no AppMaster, pode contar precisamente com a mesma qualidade e âmbito de funcionalidade que os programadores lhe apresentam. Pode criar um painel administrativo para o seu site que satisfaça todas as suas necessidades.

Quais são os melhores construtores de aplicações de arrastar e largar?

Há uma longa lista de construtores de aplicações de arrastar e largar disponíveis no mercado. Estas plataformas têm o seu próprio conjunto de prós e contras. Vamos discutir os 7 melhores construtores de aplicações de arrastar e largar que pode utilizar para criar software personalizado eficiente e seguro.

AppyPie

Com a ajuda do conhecido apicultor Appy Pie, os principiantes podem criar aplicações para alcançar os seus objectivos profissionais ou pessoais. Os utilizadores podem envolver-se com o site por nada. Os utilizadores podem escolher qualquer plano de adesão que se adapte às suas necessidades, depois de terem conhecimento do processo de desenvolvimento.

Além disso, este construtor de aplicações oferece lições para ajudar os utilizadores na criação de funcionalidades no site. Além disso, tem acesso à funcionalidade de chat ao vivo para resolver quaisquer problemas que possa encontrar ao criar a sua aplicação.

AppyPie tem três diferentes opções de subscrição mensal que incluem um plano básico ($36 por app), um plano de ouro ($72 por app), e um plano de platina ($120 por app).

Mobincube

Os utilizadores podem criar aplicações utilizando Mobincube, uma plataforma livre que não requer experiência prévia de codificação. Mobincube é o melhor construtor de aplicações que oferece valor; a maioria dos construtores de aplicações gratuitas não fornecem aplicações de alta qualidade. Este construtor de aplicações oferece uma interface de utilizador intuitiva que permite aos utilizadores criar uma variedade de aplicações, desde jogos a negócios, educação doméstica, e muito mais. Pode criar uma aplicação utilizando o app builder, e pode lançá-la por nada.

BuildFire

O BuildFire é uma das ferramentas de arrastar e largar mais fiáveis para criar software e aplicações personalizadas. Pode publicar a sua aplicação para dar acesso aos seus utilizadores utilizando a nossa respeitável plataforma de construção de aplicações. O BuildFire tem registado um tremendo crescimento de popularidade nos últimos anos devido à sua interface amigável, rápida criação de aplicações, e amplas possibilidades de personalização.

Swiftic

Swiftic é uma ferramenta online que permite tanto às grandes como às pequenas empresas deslocarem as suas actividades para a esfera digital. O número de aplicações criadas nesta plataforma pode ser utilizado para avaliar a legitimidade de um construtor de aplicações. A Swiftic tomou uma decisão sensata ao concentrar-se tanto nas grandes como nas pequenas empresas. A Swiftic oferece assistência no ecrã para ajudar os recém-chegados a aprender como criar uma aplicação utilizando a sua plataforma e permite aos clientes fazer uma visita guiada ao seu editor. Mesmo um principiante pode criar uma aplicação utilizando a interface de fácil utilização da plataforma de construção de aplicações para fins comerciais.

AppMaster

AppMaster é um construtor de aplicações sem código que apoia a expansão de empresas do nível pequeno para o grande através de aplicações eficientes e backends poderosos. Este construtor de aplicações produz código fonte, tornando-o mais do que uma simples plataforma sem código. Os utilizadores, portanto, obtêm uma aplicação nativa totalmente funcional com a opção de exportar o código fonte, tal como no caso do desenvolvimento convencional, mas muito mais rápido, barato e simples de manter.

O AppMaster, portanto, combina os benefícios do desenvolvimento sem código e convencional. A plataforma fornece documentação técnica abrangente, o que acelera grandemente a curva de aprendizagem. Flexibilidade na criação de software personalizado, teste gratuito, escalabilidade ilimitada, e ferramentas de edição drag-and-drop de fácil utilização são alguns dos muitos benefícios da utilização do AppMaster.

AppInstitute

Com a ajuda de funcionalidades de arrastar e largar, o AppInstitute gratuito de construção de aplicações permite aos proprietários de pequenas empresas publicitarem os seus serviços online. Com a sua interface de utilizador simples, este construtor de aplicações sem código ajuda as empresas a criar aplicações sem ter de contratar uma equipa de programação. Além disso, esta plataforma de desenvolvimento de aplicações fornece modelos gratuitos de aplicações para 20 categorias diferentes de empresas.

Appery

Appery é um construtor flexível de aplicações sem código que fornece capacidades de construção de aplicações por arrastar e largar. Este construtor de aplicações baseado na nuvem facilita a criação de aplicações para Windows Phone, iOS, e mesmo Android. Os utilizadores desta plataforma não precisam de descarregar ou instalar nada, uma vez que é baseado na nuvem. Assim, é possível começar rapidamente a criar aplicações. Uma vez criada a aplicação, pode distribuí-la instantaneamente a clientes e proprietários de empresas. Os principiantes podem até utilizar esta plataforma sem código, uma vez que a interface do utilizador foi concebida utilizando opções de arrastar e largar. Além disso, esta plataforma dá formação e instruções aos principiantes sobre como criar uma aplicação simples.

Quem inventou o "clicar e arrastar"?

Jef Raskin, mais conhecido por conceptualizar e lançar o primeiro Projecto Macintosh para a Apple nos anos 70, é o inventor do arrastar e largar. O paradigma do arrastar e largar substituiu desde então o que ele denominou pela primeira vez o paradigma do "clicar e arrastar". Ele estabeleceu o paradigma, mas Bill Atkinson, um protegido, é o principal responsável pela integração da tecnologia no software Macintosh. Diz-se que Jef foi inspirado a desenvolver um drag and drop depois de ter visto como o Star Information System na Xerox PARC empregou a técnica "click-move-click".

É difícil criar uma aplicação?

Construir uma aplicação através de uma forma tradicional de utilizar linguagens de programação e construir bases de dados é definitivamente difícil, pois requer uma quantidade significativa de tempo, paciência, energia, e capacidades analíticas para compreender as várias tecnologias.

Contudo, os construtores de aplicações de arrastar e largar tornam muito mais fácil para os utilizadores sem capacidades de codificação reduzir drasticamente a curva de aprendizagem envolvida na aprendizagem de uma nova ferramenta e tecnologia. Qualquer pessoa pode utilizar ferramentas de arrastar e largar para criar e implementar software personalizado com a máxima precisão e de acordo com a concepção necessária. Por conseguinte, a criação de uma aplicação tornou-se bastante fácil com interfaces de arrastar-e-soltar.

Como é que eu faço a minha própria aplicação?

Pode criar a sua própria aplicação com a ajuda de um construtor de aplicações com o método drag-and-drop discutido acima, como o AppMaster. Os passos gerais envolvidos na criação de uma aplicação através destas ferramentas de arrastar e largar são:

Tire a sua ideia

É crucial ter uma compreensão abrangente da sua aplicação antes de contratar um desenvolvedor de aplicações ou de utilizar um construtor de aplicações de arrastar e largar. O que espera obter com esta aplicação? A que grupo pretende apelar? Construir uma aplicação completa com todas as características necessárias será mais fácil se dedicar algum tempo ao desenvolvimento de um conceito de aplicação claro.

Escolha um Modelo Adequado

Está agora preparado para escolher um modelo de aplicação que melhor corresponda aos requisitos da sua empresa depois de ter um conceito de aplicação. Por exemplo, se for proprietário de um restaurante, deve escolher um modelo de aplicação de restaurante para fazer uma aplicação visualmente apelativa para os seus clientes.

Ou pode criar a sua própria aplicação utilizando blocos e elementos do designer.

Personalize

Depois de escolher um modelo de aplicação, pode personalizar ainda mais a produção final adicionando o layout, esquema de cores, o seu logótipo pessoal e conteúdo. Tenha em mente que a aparência geral da aplicação também desempenha um papel crítico na sua marca e marketing. Por conseguinte, deve dar especial atenção ao estilo, consistência e design da aplicação.

Testar e publicar

É uma óptima ideia testar a sua aplicação e obter feedback do utilizador antes de a divulgar ao público. Poderá fazer os ajustes necessários após o teste para melhorar a experiência do utilizador. Após testes exaustivos, é altura de publicar o software no Google Play ou na App Store uma vez que tenha completado os ajustamentos necessários.

Conclusão

Os programadores são cada vez mais procurados à medida que o software continua a permear todos os sectores da economia. A necessidade de software está a crescer mais rapidamente do que podemos produzir programadores, e existe uma crescente desadequação entre a oferta e a procura de competências digitais.

Utilizando plataformas simples e rápidas de arrastar e largar (frequentemente referidas como "plataformas sem código"), como a AppMaster regular, os empresários não especializados podem agora criar software e processos personalizados para si próprios, tanto por razões pessoais como profissionais. São capazes de aprender a criar aplicações precisamente através das funcionalidades acessíveis da ferramenta de arrastar e largar. Além disso, mesmo quando são feitos ajustes, eles podem simplesmente mantê-lo. Assim, se quiserem criar software personalizado, não devem hesitar em utilizar uma plataforma sem código.