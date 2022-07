Nos últimos anos, as aplicações móveis ganharam imensa popularidade devido à sua contribuição para o crescimento empresarial. Encontra desafios no desenvolvimento de aplicações? Se sim, está no sítio certo! Acreditamos que a construção de uma aplicação não é crítica quando não se sabe nada sobre codificação. Pode estar a questionar-se sobre o desenvolvimento de aplicações sem codificação. Será isso possível? A resposta é sim! Este artigo discutirá o construtor gratuito de aplicações, os dez melhores construtores de aplicações com as suas características, o custo do desenvolvimento de aplicações sem codificação, e o método mais fácil de construir uma aplicação. Vamos aprofundar os detalhes:

Como funcionam os construtores de aplicações?

Nem todos os construtores de aplicações sem código funcionam da mesma forma, mas a maioria segue passos semelhantes para construir uma aplicação:

Passo 1: Obtenha a sua ideia.

Antes de obter os serviços de um construtor de aplicações, é importante obter uma ideia clara sobre a sua aplicação. Quais são as suas expectativas em relação a esta aplicação? Qual é o seu público-alvo? Passar tempo a obter uma ideia clara da aplicação irá ajudá-lo a construir uma aplicação abrangente com todas as características necessárias.

Passo 2: Seleccione um modelo

Após obter uma ideia da aplicação, está pronto a escolher um modelo de aplicação que se adapte às suas necessidades comerciais. Por exemplo, se estiver a gerir um restaurante, deve seleccionar um modelo de aplicação alimentar para criar uma aplicação de "eye-candy" para os seus clientes.

Step 3: Personalização

Após ter seleccionado o modelo de aplicação, pode adicionar layout, esquema de cores, o seu logotipo rand, e texto para um produto mais personalizado.

Passo 4: Teste a aplicação

Antes de lançar a sua aplicação no mercado, é uma excelente direcção para testá-la e obter feedback dos utilizadores. Os testes permitir-lhe-ão fazer as alterações necessárias para tornar a experiência do utilizador mais memorável.

Passo 5: Publicar a aplicação

Após ter feito as alterações necessárias à aplicação, é altura de a publicar na Google Play Store ou Apple App Store.

Free App Builder

Construir uma aplicação móvel já não é um processo caro e complexo. Graças à tecnologia sem código que fornece soluções comerciais se não souber como codificar. Poderá estar a pensar se existe algum construtor de aplicações gratuito para construir uma aplicação com opções de arrastar e largar. A boa notícia para si é que sim! Comecemos com as características detalhadas deste construtor de aplicações gratuitas:

AppsGeyser-A free app builder

Nos últimos anos, os construtores de aplicações revolucionaram o desenvolvimento de aplicações, tornando-as acessíveis a empresas, estudantes e indivíduos. AppsGeyser é um construtor de aplicações gratuito que lhe permite construir uma aplicação em poucos minutos sem necessitar de capacidades de codificação. Este construtor gratuito de aplicações drag-and-drop ajuda os proprietários de empresas e estudantes a aprender sobre a construção de aplicações Android em poucos cliques. Oferece modelos de aplicação gratuitos para construir uma aplicação Android nativa a partir do zero, após preencher o formulário com conteúdo relevante. Fornece 30 modelos de aplicação gratuitos para fins comerciais ou pessoais.





Faatures of AppsGeyser

>>strong>1. Fast App Building <

p>Permite a construção de aplicações Android com alguns cliques simples. AppsGeyser é uma plataforma rápida que permite a construção de uma aplicação móvel em 10 minutos. Só precisa de preencher formulários de aplicação com conteúdo relevante para desenvolvimento.

> forte>2. Grátis para usar

>p>p> Ao usar AppsGeyser, não precisa de pagar pela construção, download, e publicação de aplicações móveis. Não custa nada utilizar as suas funcionalidades de construção de aplicações. Além disso, permite descarregar os ficheiros APK sem pagar qualquer taxa de subscrição.

> forte>3. Variedade de Templates

>p> Este construtor de aplicações móveis gratuito oferece 30 modelos de aplicações que pode escolher para satisfazer as suas necessidades pessoais, educacionais, ou empresariais. Os modelos de aplicação gratuitos incluem sites de redes sociais como YouTube, TikTok, messenger, browser, video chat, e muito mais.

>> forte>4. App Monetization

>p> Este construtor de aplicações gratuito fornece um guia passo-a-passo para rentabilizar uma aplicação móvel. Assim, pode rentabilizar a sua aplicação Android com publicidade em banners ou compras em plataforma.

> forte>5. Social Media Integration >

Como construir uma aplicação para Android gratuitamente?

>p>Using AppsGeyser, pode ligar a sua aplicação móvel a sites sociais como Facebook, YouTube, Twitter, e blog para obter mais assinantes.

Seguir estes três passos para construir uma aplicação Android gratuitamente:

Passo 1: Escolha um Template

Step 2: Adicionar conteúdo

>p>Primeiro, precisa de escolher modelos de aplicação gratuitos que satisfaçam perfeitamente as suas necessidades. Estes templates gratuitos incluem website, browser, YouTube, TikTok, messenger, video chat, jogo, ou qualquer outra aplicação. Usando AppsGeyser; pode aceder a todos os modelos de aplicação gratuitos na página "Create Now' page.

Carregar conteúdo como o logótipo da aplicação, nome, texto, e links para personalizar a sua aplicação móvel. Não é assim tão difícil. O carregamento de conteúdo dificilmente levará 10 minutos a completar.

Passo 3: Publicar a aplicação

Congratulações! Nesta fase, construiu uma aplicação Android gratuita. É tempo de descarregar o ficheiro APK e publicar a sua aplicação no Google Play Store.

Best App Builders

Parte de AppsGeyser, há um enorme mercado para outros construtores de aplicações móveis. Estamos a revelar as principais plataformas de construção de aplicações com um recorde comprovado no desenvolvimento de aplicações móveis de fácil utilização. Vamos aprofundar:

h3>1. BuildFire

BuildFire é a plataforma líder no mercado de construtores de aplicações mais fiáveis. Usando esta plataforma de construção de aplicações fiável, pode publicar a sua aplicação para dar acesso aos seus clientes. Nos últimos anos, o BuildFire ganhou enorme popularidade pela sua interface intuitiva, rápido desenvolvimento de aplicações, e múltiplas opções de personalização.





>p>>forte>Pros

Fast App Development



Intuitive Interface

<

>ul>>li>customização

>forte>Cons

2. Appy Pie

p>p>Devido às funções complexas, as pessoas têm dificuldade em se familiarizarem com a sua utilização. <

Appy Pie é um popular construtor de aplicações que permite aos principiantes construir aplicações para satisfazer os seus objectivos empresariais ou pessoais. Permite aos utilizadores interagir com a plataforma de forma gratuita. Uma vez que os utilizadores compreendam o seu processo de desenvolvimento, podem escolher qualquer plano de subscrição que satisfaça os seus requisitos. Oferece três planos de subscrição mensais:

Basic Plan, $36/app

>>/li>>li>Gold Plan, $72/app

>/li>

Platinum, $120/app Plan



>ul><

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/M89ysMEBdGwhLDFUEXu4ZA/download/" title="Appy Pie" width="300" height="176" alt="Appy Pie" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/M89ysMEBdGwhLDFUEXu4ZA/download/">



Adicionalmente, este construtor de aplicações ajuda o processo de construção de aplicações através de tutoriais. Além disso, pode aceder à opção de chat ao vivo para resolver quaisquer problemas que possa encontrar durante a construção da aplicação. Para construir uma aplicação móvel para o seu negócio com Appy Pie, siga estes três passos simples:

P>Passo 1: Escolha a sua categoria de aplicação como negócio, educação, etc.

passo 2: Personalize a sua aplicação adicionando desenhos personalizados e páginas de aplicação

passo 3: Publique a sua aplicação

p> forte>Pros

3>3. GoodBarber

>ul>>>li>Fácil de usar>>/li>li>li>Live Chat>>/li>li>Guia tutorial>>/li>li>li>Teste gratuito para explorar o processo de desenvolvimento da aplicação>p>>>strong>Cons >>/p>p>Appy Pie oferece modelos de aplicação com o mesmo layout.

GoodBarber é o criador de aplicações mais fiável para Android e iOS. Esta plataforma sem código tem ajudado as empresas a libertar o seu potencial com aplicações móveis fiáveis. Este construtor de aplicações tem uma interface intuitiva e elegante para a construção de aplicações. A construção de aplicações através deste construtor de aplicações é uma experiência sem falhas, mesmo que não tenha capacidades de codificação. Pode começar a criar a sua aplicação imediatamente após ter-se registado com esta plataforma. Esta plataforma oferece características distintas que a tornam notável entre outros construtores de aplicações.





>Pros>

Modular Templates



>ul>>>li>Social Media Integration>li>li>Conversa>/li>>li>Geofencing>>/li>>li>In-App Purchase >/ul>>p> O layout deste construtor de aplicações está tão bem estruturado que se pode navegar facilmente por todas as opções. Este construtor de aplicações sem código oferece um plano de subscrição mensal para aplicações Android e iOS. Pode escolher o plano de subscrição que satisfaz perfeitamente os seus requisitos.

forte>Cons:

4. Mobincube

>p> Este construtor de aplicações não fornece uma opção de comércio electrónico para integrar com lojas de terceiros como Shopify, Amazon, e outros sites de redes sociais.>p>Mobincube é uma plataforma de construção de aplicações gratuita que permite aos utilizadores construir aplicações com zero conhecimentos de codificação. A maioria dos construtores de aplicações gratuitas não oferece aplicações de qualidade, mas Mobincube é o construtor de aplicações líder que acrescenta valor. Este construtor de aplicações tem uma interface de fácil utilização que permite aos utilizadores criar aplicações diversificadas, desde empresas a educação, casa a jogos, e muito mais. Usando este construtor de aplicações, pode não só construir uma aplicação mas também lançá-la sem qualquer custo.>p>parte da construção de aplicações gratuitamente, oferece os seguintes planos de subscrição mensal: >ul>>li>Plano Pequeno: $2,99/mês>>/li>>li>Plano Médio: $9.99/mês>br>>/li>>li>Plano Global: $19,99/mês>br>>/li>>li>PlanoXL: $49,99/mês>br>>>>li>PlanoXXL: $99,99/mês>br data-mce-bogus="1">

P>Pode escolher qualquer plano de subscrição que satisfaça os seus objectivos empresariais ou pessoais.

>p>p>>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/sGk9VyuE7VHEoKu8wTgT4X/download/" title="Mobincube " width="300" height="168" alt="Mobincube " data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/sGk9VyuE7VHEoKu8wTgT4X/download/">

Pros:

>ul>>li>Free App builder>/li>>li>Interface intuitiva/li>>li>Social Media integration>/li>li>Free app templates>/li>>li>Ads support/li>>li>Push notifications>/li>li>Suporta oito idiomas>/ul>>p>>>strong>Cons:<

Mobincube não oferece um produto sofisticado. Além disso, os ficheiros APK criados através desta plataforma não são optimizados de acordo com o Google Play.

5. Shoutem

Shoutem é um construtor de aplicações online que ajuda os proprietários de empresas a transformar as suas ideias em realidade. O foco deste construtor de aplicações é o design, por isso todos os modelos gratuitos desta plataforma têm designs de aplicações elegantes. Portanto, se procura uma aplicação visualmente apelativa, então o construtor de aplicações Shoutem é a melhor opção. Estes templates de aplicação são gratuitos e podem ser facilmente personalizados. É possível modificar temas, layouts, cores e texto utilizando modelos de aplicação gratuitos. Assim, a sua aplicação parecerá mais relevante e repleta de características úteis.





> forte>Pros:>

>ul>>li> Modelos de aplicação>/li>>li>Monetização de aplicações>/li>>li>Notificações push>>/li>li>Anúncios>/li>>li>Compra de aplicações>/li>>li>Criar comunidade>/ul>>p>>forte>Cons:<

se gerir uma pequena ou média empresa, achará o seu plano de subscrição dispendioso para aplicações.

6. Swiftic<

Swiftic é o construtor de aplicações em linha que ajuda as grandes empresas a mudar as suas operações num mundo digital. É possível verificar a credibilidade de um construtor de aplicações através do número de aplicações construídas utilizando esta plataforma. A Swiftic fez uma escolha inteligente ao visar as grandes e pequenas empresas. A Swiftic permite que os seus utilizadores façam uma visita guiada ao seu editor e fornece ajuda no ecrã para os iniciantes aprenderem a construir uma aplicação utilizando a sua plataforma. Esta plataforma de construção de aplicações tem uma interface intuitiva que até um principiante pode utilizar para construir uma aplicação para necessidades empresariais.





> forte>Pros:

Interface intuitiva

>>/li>>li> Integração de Meios Sociais

>/li>>li>garantia de reembolso

>/li>>li>Tutoriais



>ul>li> Modelos de aplicação livres >/ul>>>p>>>forte>Cons:<

Swiftic tem muitas características úteis mas carece de opções avançadas como gestão de equipas e apoio publicitário.

7. AppInstitute

AppInstitute é um construtor de aplicações gratuito que permite aos proprietários de pequenas empresas revelarem os seus serviços online através de funções de arrastar e largar. Este construtor de aplicações sem código tem uma interface de utilizador intuitiva que ajuda as empresas na construção de aplicações sem contratar uma equipa de desenvolvimento. Além disso, esta plataforma de construção de aplicações oferece modelos de aplicação gratuitos para 20 tipos de empresas. É necessário seguir três passos simples para construir uma aplicação com AppInstitute:

Escolha um template gratuito que satisfaça as necessidades do seu negócio.



Adicionar o ícone, texto, layout e esquema de cores do seu negócio.



>ul><>li>Publicar a aplicação.>ul>>li>AppBuilder: $42/mês>/li>>li>AppBuilder Pro: $66/mês>li>AppBuilder Pro Plus: $84/mês>li>Reseller: $340/mês>p>>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/84C23z7fWo58RWBQZQxBWJ/download/" title="AppInstitute " width="300" height="176" alt="AppInstitute " data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/84C23z7fWo58RWBQZQxBWJ/download/">

Pros: >

Drag and drop app builder

>/li>

notificações push

>/li>>li>integração de meios sociais

>/li>>li>Programas de fidelidade

>/li>>li>Força>Cons: Este construtor de aplicações gratuito não actualiza as aplicações de acordo com a compatibilidade dos dispositivos mais recentes.

Mais ainda, o seu apoio ao cliente é terrível.

8. AppMaster AppMaster é um construtor de aplicações sem código que ajuda as empresas a crescerem de um pequeno negócio para um nível empresarial. Este construtor de aplicações é mais do que uma plataforma sem código uma vez que gera o código fonte. Assim, os utilizadores obtêm uma aplicação nativa completa com a capacidade de exportar o código fonte, como no caso do desenvolvimento tradicional - apenas uma ordem de magnitude mais rápida, mais barata, e mais fácil de manter. Assim, o AppMaster combina os prós do desenvolvimento tradicional com o não-código. A plataforma tem documentação técnica detalhada, o que acelera significativamente o processo de conhecimento da mesma.

>p>AppMaster oferece quatro planos de subscrição flexíveis com pagamentos mensais: >ul><

Explore: $5/month

Li>Enorme flexibilidade na criação de soluções personalizadas



>ul>>li>Startup: $165/month>li>Business: $855/month>li>Enterprise: Obter uma cotação>p>>forte>Pros >>ul>>>li> backend gerado por IA>/li>>li>código fonte disponível>/li>>li>Ferramentas de edição visual>/li>li>Faster app publishing<>li>li>Fornecimento gratuito>/li>li>Escalabilidade ilimitada>/li>>li>li> A mesma velocidade das aplicações escritas em código>/li>li>li>Criação simultânea da web, ios, e soluções andróides.

>forte>Cons

9. Appery

p>AppMaster carece de modelos de aplicação avançados.

AppMaster é um construtor de aplicações multi-usos sem código que oferece desenvolvimento de aplicações através de funções de arrastar e largar. Este construtor de aplicações baseado em nuvem suporta o desenvolvimento de aplicações para iOS, Android, e mesmo Windows Phone. Uma vez que esta plataforma é baseada em nuvem, os utilizadores não precisam de a descarregar ou instalar. Assim, pode iniciar a construção de aplicações rapidamente. Uma vez desenvolvida a aplicação, pode partilhá-la com clientes e proprietários de empresas em tempo real. Esta plataforma sem código utiliza opções de arrastar e largar para desenhar a interface do utilizador, pelo que os principiantes podem até utilizá-la. Além disso, esta plataforma oferece tutoriais e orientações aos novatos que os ajudam a construir uma aplicação básica. Usando este construtor de aplicações, pode construir uma aplicação seguindo os cinco passos fáceis:

Escolha um modelo

>>/li>>li>Desenhar a interface de utilizador através de características de arrastar e largar

>/li>li>Conectar a base de dados

>/li>>li>Pré-visualizar a aplicação

>/li>>li>Empreender a aplicação



>ul><

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/JbkKTLB8iT5R2gKpn4twTE/download/" title="Appery " width="300" height="167" alt="Appery" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/JbkKKTLB8iT5R2gKpn4twTE/download/">



Beginner: $25/mensal

>/li>>li>Pro:$70/mensal

>>/li>li>Equipe:$135/mês

>>/li>>li>Ultima:$500/mensal

10. MobAppCreator

>p>parte de um teste gratuito, este construtor de app oferece os seguintes quatro planos de subscrição mensal: >ul><>>/ul>>p>>forte>Pros >>ul>>>li>Drag and drop app building>/li>>li>Cloud-based>li>Mobile back end p>>>forte>Cons>>/p>p>p>Appery requer conhecimentos básicos de codificação se quiser fazer alterações elaboradas à sua aplicação. <

MobAppCreator é um construtor de aplicações online que ajuda as empresas a construir aplicações móveis nativas utilizando funcionalidades de arrastar e largar incorporadas. O MobAppCreator constrói aplicações utilizando módulos. Esta abordagem permite aos proprietários de empresas integrar várias funcionalidades para tornar as suas aplicações mais robustas.

parte de um teste gratuito, este construtor de aplicações tem quatro planos de subscrição:

Starter:$24.17/mês

>>/li>

Basic:$40.83/mês

>/li>>li>Pro:$49,17/mês

>/li>>li>Avançado:$82,50/mês

>ul>p> O ponto notável é que a MobAppCreator cobra estes preços numa base anual.





Pros: <

Drag and drop app development



>ul>>li>Interface intuitiva>>/li>>li>Faster app building>/li>>li>Ferramenta de marketing para o sucesso da marca>/li>>li>Free trial>/li>>/ul>>p>>>forte>Cons:<

Os planos de subscrição do MobAppCreator são dispendiosos para os proprietários de pequenas empresas.

11. Bubble

Depois de passar pelos dez melhores construtores de aplicações, poderá estar a pensar no construtor de aplicações mais fácil para tornar o desenvolvimento de aplicações mais suave. Bubble - A solução mais fácil de arrastar e largar para construir aplicações sem código. Dos menos, está ligado à plataforma porque ela aloja aplicações móveis, pelo que não há maneira de um servidor web para alojamento próprio.

Parte do teste gratuito, Bubble oferece três planos de subscrição que permitem a qualquer pessoa construir uma aplicação em minutos.

Plano Pessoal: $25/mês

>>/li>>li>Plano Profissional: $115/mês

>ul><>li>Plano de Produção: $475/mês

O que se nota é que os utilizadores pagam por estes planos de subscrição anualmente.

>p>>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/co6Dq8phMJNRS27z8oN9sW/download/" title="Bubble" width="300" height="160" alt="Bubble" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/co6Dq8phMJNRS27z8oN9sW/download/">

>>strong>Pros:<

Interface intuitiva e de fácil utilização para telemóvel

>/li>>li>Sem limite de tráfego de utilizadores

>/li>>li>Requer uma palavra-passe para login

>/li>>li>Integrate Email, SEO, e análises para um melhor desempenho

>/li>>li>Interface de olhos doces para tornar a experiência do utilizador mais interactiva

>ul>>/ul>>p>>forte>Cons:<

A bolha só permite construir aplicações web. Para criar produtos móveis nativos, terá de utilizar um serviço de terceiros.

Custo de desenvolvimento de aplicações

Depois de percorrer as características, preços, prós, e contras dos diferentes construtores de aplicações, poderá estar a perguntar-se quanto custa construir uma aplicação móvel. Portanto, a resposta é que não existe um preço fixo para construir uma aplicação móvel. É semelhante à compra de um carro, ou telemóvel, em que o custo depende de certas funcionalidades. O mesmo acontece com o desenvolvimento de telemóveis. O custo de uma aplicação móvel depende dos diferentes elementos de acordo com os seus objectivos empresariais ou pessoais. Os seguintes factores podem ajudá-lo a estimar o custo de desenvolvimento da sua aplicação comercial:

1. Tipo de aplicação:

>p>O tipo de aplicação ajuda a estimar o custo de desenvolvimento de uma aplicação móvel. Se quiser características básicas na sua aplicação móvel, pode obtê-las depois de pagar um custo de alguns dólares. Estas aplicações de funcionalidade básica podem incluir uma calculadora ou um cronómetro. Construir estas aplicações é realmente fácil porque requerem programas básicos para o seu trabalho.

Por outro lado, se quiser construir uma aplicação com múltiplas funcionalidades, o custo de desenvolvimento aumentará. Assim, a complexidade da aplicação tem um impacto directo no custo global do projecto. Assim, se quiser adicionar pagamentos, utilizar GPS em tempo real, ou adicionar notificações push, a construção da aplicação será dispendiosa. Deverá identificar a categoria da sua aplicação móvel, quer pretenda construir uma aplicação musical, uma aplicação de notícias, ou uma aplicação de saúde e fitness. O ponto notável é que a sua aplicação de $10.000 poderá aumentar os custos para $50.000 se adicionar funcionalidades avançadas como notificações push, GPS, ou métodos de pagamento.

2. Processo de desenvolvimento

3>3. Quem está a desenvolver a sua aplicação?

>p>A compreensão do processo de desenvolvimento é necessária para desenvolver uma aplicação móvel razoável. Compreender o processo de desenvolvimento vem antes de se planear o custo da aplicação, mercado alvo, actualizações da aplicação, e muito mais. Se não tiver capacidades de codificação, o custo de desenvolvimento irá aumentar. A razão é que vai contratar um programador ou equipa de programadores ou obter ajuda de construtores de aplicações online para construir uma aplicação móvel. Se escolher o desenvolvimento tradicional de aplicações e envolver mais programadores, mais a sua aplicação vai ser dispendiosa. Poderá estar a questionar-se sobre os custos de um programador. Mais uma vez, não há preço fixo. Contudo, a localização é um factor que pode especificar os encargos do seu programador de aplicações móveis.

Há uma variedade de opções que pode considerar ao decidir contratar um programador de aplicações móveis. Pode considerar:

Drag and drop app builders



Freelancers

>/li>> empresa de desenvolvimento de aplicações

>ul><

Preço varia em todos os casos. Pode escolher a solução de desenvolvimento que se adequa aos seus requisitos orçamentais.

>h2>Drag and Drop app builders

Em vez de contratar um desenvolvedor, pode considerar um construtor de aplicações drag-and-drop como o AppMaster para satisfazer as suas necessidades empresariais de forma acessível. Os construtores de aplicações fornecem aplicações móveis significativamente mais baratas. A razão é que eles oferecem modelos de aplicações para construir uma aplicação. Uma vez seleccionado o melhor construtor de aplicações, pode escolher um modelo e iniciar o desenvolvimento sem conhecimentos técnicos.

App building platforms oferece soluções empresariais a empresários ou proprietários de pequenas empresas com orçamentos apertados. Mas, os grandes empreendimentos ou grandes empresas necessitam de desenvolvimento personalizado de alto nível. Felizmente, a plataforma AppMaster é de fácil desenvolvimento. Assim, estão disponíveis várias opções para construir uma aplicação móvel. Pode contratar um programador ou reduzir o custo de desenvolvimento usando uma plataforma de construção de aplicações.

Dicas para reduzir o custo de desenvolvimento

Pensamentos Finais

>ul>>li> A coisa mais importante de que precisa para reduzir o custo da aplicação é simplificar a sua ideia. Adicione apenas as características necessárias e evite as características dispendiosas.>>li>>Mais, execute apenas um componente de um conceito mais complexo./ul>>p>Depois de seguir estas dicas, pode construir uma aplicação móvel intuitiva por menos de $10,000.>p>A construção de uma aplicação sem código não era possível há alguns anos atrás. Hoje em dia, os construtores de aplicações de arrastar e largar estão no seu auge para ajudar pequenas empresas ou estudantes a construir uma aplicação móvel para satisfazer as suas necessidades empresariais ou pessoais. Esperamos que seja claro sobre as dez melhores plataformas de construção de aplicações, as suas características, preços, e o construtor de aplicações mais fácil de utilizar para principiantes. Estas soluções de desenvolvimento permitem aos principiantes construir uma aplicação móvel intuitiva, mesmo que não tenham capacidades de codificação.

Estes construtores de aplicações drag-and-drop proporcionam soluções de desenvolvimento mais rápidas e mais baratas do que o desenvolvimento tradicional. Acima de tudo, alguns construtores de aplicações fornecem gratuitamente modelos de aplicação para a construção de aplicações. Entre todas as plataformas de construção de aplicações, sugerimos que experimente o AppMaster, que ajuda os empresários a crescer desde pequenas empresas a um nível empresarial. O que é notável nesta construção de aplicações sem código é que oferece o código fonte dos utilizadores, documentação técnica, e uma solução de desenvolvimento de aplicações mais barata. O custo de desenvolvimento de aplicações móveis depende dos criadores, do processo de desenvolvimento e dos seus objectivos de aplicação. Pode experimentar qualquer solução de desenvolvimento que satisfaça as necessidades do seu negócio mais rapidamente e mais barato.