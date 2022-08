O mundo está mudando, e é algo que todos podemos experimentar. Até alguns anos atrás, usávamos nossos telefones apenas para fazer chamadas, enviar mensagens de texto para nossos amigos e navegar na Internet. Hoje estamos usando-os para fazer compras, pagar nos caixas das lojas, fazer check-in no aeroporto e assim por diante.

Na tentativa de acompanhar os tempos, todos os negócios são orientados para a inovação, e o tema principal - quando se trata de inovação - é a automação digital. Isso significa que a codificação está se tornando tão importante que agora é uma habilidade necessária neste novo mundo automatizado?

Neste artigo, estamos respondendo a essa pergunta analisando o que significa inovação digital, quão importante ela está se tornando no novo mundo automatizado e como a codificação está se tornando uma habilidade necessária. Como veremos, mais do que codificação, é a programação - a capacidade de criar software - que está se tornando essencial no mundo dos negócios de hoje; e como aplicativos sem código de baixo código podem impulsionar a inovação. Como veremos, aprender a codificar não é o único caminho viável.

O que é inovação digital?

A inovação digital está usando a tecnologia - soluções de software e hardware - para melhorar o fluxo de trabalho e a produtividade das empresas. A automação é uma grande parte da inovação digital: uma das principais maneiras pelas quais você pode melhorar o fluxo de trabalho de uma equipe de negócios é automatizando o maior número possível de processos na cadeia de produção. No entanto, a automação também está envolvida na melhoria da experiência do cliente, na oferta de novos serviços e produtos, e também na criação de novos modelos de negócios totalmente digitais.

Por que a importância da automação está aumentando?

A automação digital está se tornando muito importante em nossa experiência cotidiana: em poucas palavras, essa é a principal razão pela qual a automação está se tornando importante e porque, como empreendedor ou profissional, você não pode ignorar esse fator. No entanto, sempre gostamos de ir mais fundo e fazer uma análise mais detalhada: quando olhamos as coisas com cuidado, percebemos que a automação não é apenas importante, é essencial.

Durante a pandemia, a Web era o único contato que eles podiam ter com o mundo exterior para muitos. E não se tratava apenas de se comunicar com amigos e familiares: a Internet era o lugar para ir se você precisasse seguir um curso, conectar-se com sua equipe de trabalho, navegar pelos tênis de corrida se precisar de um novo par, pedir um jantar ou mercearia, e assim por diante. Precisamos nos perguntar agora: as coisas mudaram após a pandemia?

Parece que não: a experiência dos usuários com empresas - em quase todos os setores - sempre começa online. Não apenas começa on-line, mas eles esperam gerenciar on-line o maior número possível de aspectos e interações. Quando eles pesquisam onde podem comprar um jantar para viagem on-line e acabam no seu navegador, eles certamente pesquisarão uma maneira de fazer o pedido diretamente no aplicativo ou site: eles ligarão para o restaurante apenas se não encontrarem uma forma automatizada de pedidos.

Este é apenas um exemplo, mas é o que acontece com todas as interações entre clientes e negócios. As empresas precisam reconhecer essa dinâmica e avançar na direção da automação.

A automação tem alguma vantagem para as empresas?

Por todos os aspectos que acabamos de ver, a automação não é apenas importante, é essencial para a sobrevivência das empresas em todos os setores. Mas é um preço que as empresas precisam pagar ou a automação e o software trazem vantagens para as empresas?

A resposta curta é que, embora sim, as empresas acompanhem os tempos graças à programação e ao software, elas também podem explorar muitas vantagens:

a automação aumenta a produtividade porque muitas tarefas são tratadas de forma mais rápida e melhor;

automação aumente o número de clientes com os quais você pode lidar a cada dia

o software atrai clientes porque o público - no início dos anos 20 - está cada vez mais acostumado a usá-lo - seja um site, um aplicativo móvel ou um aplicativo da web.

Com esses dois primeiros parágrafos, queríamos discutir a importância do software automatizado no mundo de hoje para que agora possamos fornecer uma resposta mais consciente à nossa pergunta inicial: a codificação é uma habilidade necessária hoje em dia?

A codificação é uma habilidade necessária hoje em dia?

Se o mundo está indo na direção da inovação e automação digital, devemos esperar que a codificação se torne uma habilidade cada vez mais valiosa no local de trabalho. Isso é algo que podemos deduzir de nossas reflexões anteriores, mas os dados confirmam: um relatório de 2019 fornecido pelo Bureau Labor of Statistics dos Estados Unidos afirma que mais da metade dos empregos futuros serão em informática e tecnologia da informação e não apenas em os setores de informática, mas também ciência, engenharia, matemática e muito mais.

No entanto, não são apenas os técnicos de informática que são programadores. Mas desses novos empregos, o Bureaus Labor of Statistics também diz, 21% deles serão desenvolvedores de software. Vamos pegar outro relatório, desta vez de 2020. Um artigo publicado na Forbes naquele ano diz que a automação está se tornando tão importante que, se você quiser ter um emprego no futuro, é melhor aprender a codificar ou projetar um produto.

Da nossa discussão e dos dois relatórios que mencionamos, podemos dizer que sim, a codificação está se tornando uma habilidade obrigatória no local de trabalho. Os desenvolvedores têm oportunidades de trabalho muito mais seguras, e aprender a codificar está se tornando cada vez mais popular entre os estudantes em todo o mundo.

A demanda por programadores é realmente tão alta que poderíamos esperar que mais e mais pessoas deixassem seus antigos empregos ou carreiras e começassem a aprender a codificar para encontrar melhores empregos e aumentar suas oportunidades. No entanto, isso não está acontecendo. Aprender a codificar e se tornar um programador tradicional ainda não é uma coisa. Por que, se as oportunidades de trabalho são tão atraentes? Por que se a codificação é uma habilidade tão necessária?

Por que há falta de programadores?

O fato de haver menos programadores do que os que as empresas procuram não se deve apenas à alta demanda. Se olharmos mais a fundo, há outras razões pelas quais nem todos que procuram um emprego estão se tornando programadores.

Cursos de programação são caros

Aprender a codificar pode ser muito caro. Os cursos de programadores que preparam você para se tornar um desenvolvedor profissional (não um amador) podem custar entre US$ 10.000 e US$ 20.000. Muitas famílias não têm condições de pagar cursos de programação para seus filhos, e muitos estudantes e trabalhadores em busca de uma nova carreira não têm condições de gastar tanto em aulas de programação.

Os cursos de programação não são abertos a todos

Cursos de programação - aqueles que permitem que você aprenda codificação do zero ao nível de desenvolvedor - geralmente aceitam apenas um certo número de alunos a cada ano. Por esta razão, se você não sabe nada sobre programação e codificação, é improvável que você seja aceito nessas escolas: isso torna mais difícil para as pessoas em busca de uma nova carreira realmente fazer essa mudança.

O aprendizado de código é demorado

Os cursos de programação geralmente são em tempo integral. Isso geralmente não é um problema para os alunos, mas se você tem um emprego ou está administrando um negócio, pode se tornar muito difícil encontrar tempo para seguir suas aulas de programação e praticar codificação. Muitas pessoas precisam deixar seu antigo emprego para aprender a codificar, e muitas pessoas simplesmente não podem pagar por isso.

Aprender a codificar é difícil

Aprender código e aprender esse tipo de código que permite criar automação e software automatizado não é fácil. Muitos geeks de computador podem achar fácil, mas codificar, programar e criar software não é para todos.

Relutância em começar

Como codificar é difícil, porque sabemos que não é para todos, muitas pessoas relutam até mesmo em começar esse caminho de aprendizado de código. Além disso, quem está pensando em mudar de carreira pode se sentir relutante em recomeçar: pode ter diplomas, diplomas e reconhecimento, e agora precisa começar do zero, cercado de adolescentes.

Pelo que discutimos até agora, pode parecer que, apesar da automação e da codificação serem o presente e o futuro do mercado de trabalho, para muitas pessoas ainda é impossível acessá-lo, e para outros, é tarde demais.

No entanto - e esta é a informação mais importante que estamos compartilhando neste artigo - codificação e programação estão evoluindo em uma direção que permitirá - e já permite - que mais e mais pessoas em todos os setores acessem a codificação sem aprender a codificar!

Como ter as habilidades sem aprender a codificar

O mundo da codificação é muito dinâmico: evoluiu com novas linguagens de programação e integração. A atualização mais recente no mundo da codificação é, no entanto, aplicativos sem código. Na segunda parte deste artigo, exploraremos o que é sem código, como os aplicativos sem código funcionam, como eles tornam a automação e novos trabalhos acessíveis para qualquer pessoa e como você pode começar a aprender a usar código baixo sem -code aplicativos agora mesmo!

O que é sem código

No-code (low-code) é uma abordagem bastante nova para codificação, programação e desenvolvimento de software. Como sua definição sugere, no-code (low-code) é uma forma de codificação que na verdade não codifica ou, pelo menos, não usa linguagens de programação. Mas como você poderia codificar sem codificar com linguagens de programação?

No-code (e low-code) só é possível com aplicativos sem código low-code. Esses aplicativos sem código estão desenvolvendo ambientes de software que fornecem uma interface visual e elementos de software pré-criados que os usuários podem utilizar para criar seu aplicativo ou software.

Diferença entre no-code e low-code

Mencionamos até agora no-code de um lado e low-code do outro: como você pode adivinhar facilmente, no-code e low-code não são a mesma coisa, embora sejam semelhantes e muitas vezes possíveis dentro a mesma plataforma.

Low-code é uma abordagem que requer apenas um pouco de codificação. O usuário, que é o desenvolvedor, pode usar os elementos de software pré-construídos, mas então - para atingir o nível perfeito de integração e garantir uma boa experiência do usuário, eles precisam usar a codificação tradicional. Isso significa que os desenvolvedores que usam a abordagem de programação low-code precisam conhecer alguma linguagem de programação.

Os aplicativos sem código low-code são uma verdadeira revolução porque não exigem que o usuário (o usuário do aplicativo sem código low-code, ou seja, o desenvolvedor) conheça nenhuma linguagem de programação. Aplicativos sem código de baixo código são tão flexíveis e completos que permitem que os usuários criem software completo e funcional, com uma experiência de usuário premium, sem usar uma única linha de codificação.

Plataformas low-code sem código

Os melhores aplicativos ou plataformas de software sem código de baixo código são aqueles que permitem ao usuário criar aplicativos sem usar nenhuma linguagem de codificação ou programação, mas que fornecem acesso ao código de back-end. Em outras palavras, as melhores plataformas de software low-code sem código são aquelas que podem se tornar low-code se algum desenvolvedor quiser acessar e editar o código de back-end. Somente com essa possibilidade os programadores podem ser totalmente livres e sem limites para sua experiência de programação.

AppMaster é conhecido como um dos melhores aplicativos low-code sem código em circulação: ele fornece uma interface visual que facilita a experiência de codificação e a torna mais suave, e também fornece acesso ao código de back-end para salvá-lo, exportá-lo ou editá-lo .

Por que o AppMaster é o aplicativo sem código mais recomendado

Ao analisar o que torna o AppMaster o aplicativo sem código mais recomendado, esperamos poder ajudá-lo a entender como reconhecer um aplicativo sem código premium, que você pode usar para criar seus próprios processos automatizados e que permite que você se torne um software programador.

Acesso ao código de back-end

Como mencionamos, a possibilidade de editar o código é importante para garantir o controle total sobre o software que o programador está criando.

Integrações

Quando o aplicativo sem código está bem integrado com outros aplicativos e plataformas, adicionar funcionalidades e a experiência de codificação se torna ainda mais fácil.

Lançamento fácil

Os melhores aplicativos sem código também fornecem ferramentas que ajudam você a lançar o aplicativo que você acabou de criar em todas as principais lojas disponíveis para que você possa distribuí-lo facilmente para seus colaboradores ou clientes.

Flexibilidade

Um aplicativo sem código não deve fornecer total liberdade aos programadores de software apenas dando acesso ao código de back-end. Mesmo aqueles programadores de software que não querem usar linguagens de programação devem ter zero limitações em sua experiência de programação.

Importância do não-código no próximo mercado de trabalho

Com a abordagem low-code sem código, não apenas estamos ajudando na democratização da tecnologia, mas também na democratização da codificação, programação e automação. E isso pode ser uma grande oportunidade em um mundo onde a codificação está se tornando uma habilidade fundamental no mercado de trabalho.

A abordagem no-code, low-code, portanto, não está apenas revolucionando o mundo do software de programação, mas também o mercado de trabalho. Com o low-code sem código, a experiência de codificação se torna mais fácil e as habilidades necessárias se tornam mais acessíveis para muitos.

Isso não significa, no entanto, que não há nenhuma habilidade a ser aprendida. O low-code sem código ainda é uma habilidade, uma habilidade necessária se você deseja se tornar um programador ou se deseja automatizar processos em sua empresa, mas é muito mais fácil chegar ao ponto em que:

você pode automatizar processos para o seu negócio, criar software que melhore a experiência do usuário e criar aplicativos móveis para seus clientes sem contratar um desenvolvedor de software (porque a demanda por programadores é tão alta, seus serviços são bastante caros);

torne-se um programador e comece a vender serviços de programação e codificação.

Em vez de aprender a codificar, você aprenderá a não codificar, o que é um processo mais rápido e fácil.

Aplicativos sem código abrem as portas do futuro

Aplicativos sem código tornam as habilidades de programação de software mais acessíveis para todos. Como vimos até agora, as habilidades de programação de software estão entre as mais exigidas no local de trabalho presente e futuro, aplicativos sem código de baixo código podem abrir a chave para o futuro.

Isso significa que os desenvolvedores de software tradicionais serão penalizados? De jeito nenhum! Aplicativos com pouco código e sem código são um recurso para desenvolvedores experientes, assim como para iniciantes. Com aplicativos sem código de baixo código, os desenvolvedores podem codificar mais rapidamente. Além disso, aplicativos sem código de baixo código fornecem maior controle sobre projetos complexos.

Para programadores de software experientes, escolher os aplicativos low-code no-code corretos se tornará ainda mais importante: é fundamental para eles que o aplicativo low-code no-code escolhido garanta o acesso ao código de back-end para que eles possam usar as linguagens de programação eles sabem personalizar seu projeto de desenvolvimento de software de programação.

Conclusão

No novo mundo automatizado, a codificação é uma habilidade necessária. Aplicativos com pouco código e sem código fornecem a melhor solução para um grande problema: o fato de que o aprendizado de código não é acessível a todos. Os aplicativos sem código fornecerão a possibilidade de atender à crescente demanda por desenvolvedores de software no mercado de trabalho atual e futuro.