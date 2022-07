O mercado de aplicativos móveis está crescendo e a competição por usuários está cada vez mais alta. Segundo as estatísticas, 20% dos projetos não são lucrativos. O que fazer? Pense em sua estratégia de monetização no estágio de desenvolvimento !

Vamos falar sobre as formas atuais de monetizar um aplicativo móvel em 2021.

Posicionamento de anúncios no aplicativo

O principal problema aqui é manter um equilíbrio entre visibilidade e discrição. Se você for bem-sucedido, não só terá lucro, mas também manterá a lealdade e aumentará o engajamento do público.

Prós:

Mais aplicativos gratuitos são baixados e você pode monetizá-los imediatamente após a publicação;

Os usuários que entendem que a publicidade é sua maneira de ganhar dinheiro não serão repelidos por ela;

Anúncios relevantes não serão irritantes e podem melhorar a experiência do usuário;

Você pode experimentar muitos formatos diferentes;

A maneira mais fácil em comparação com as outras.

Contras:

Não adequado para a maioria das aplicações de nicho;

Baixa receita por usuário;

O público pode sair de # nbsp; o aplicativo devido a anúncios intrusivos;

Muitas pessoas se acostumam a não prestar atenção aos anúncios ou desligá-los / pulá-los;

Os bloqueadores de tráfego de anúncios podem ocultar anúncios em aplicativos.

Tipos de publicidade em aplicativos móveis

Banner: imagens estáticas ou animadas; um clássico desatualizado e ineficaz;

Premiação: por visualizar um anúncio / clicar em um link / repostagem, o usuário recebe bônus - moeda virtual ou tempo de acesso às funções;

Nativo: imita parte do aplicativo; sua tarefa não é chamar a atenção, mas ao contrário - para que o anúncio seja clicado sem que se entenda o que é;

Integrado: por exemplo, inserir no início de um vídeo é uma forma eficaz de gerar receita, se usado com sabedoria;

Interativo (jogo): nele estão disponíveis ações simples; ajuda a passar o tempo e aumenta o interesse pelo anúncio;

Intersticial (intermediário): exibido nas transições entre telas ou níveis dentro do aplicativo; frequentemente animado ou interativo.

Compras dentro do aplicativo

O tipo mais comum de monetização é a compra de itens em jogos para celular. Mas você pode vender recursos individuais ou complementos aos usuários.

Prós:

Baixo risco;

Os usuários estão acostumados com eles.

Contras:

É difícil integrar para não prejudicar a funcionalidade principal do aplicativo;

Muito poucos usuários fazem compras constantes.

Porcentagem do negócio

Com esse tipo de monetização, você constrói um mercado e permite que seus usuários pesquisem produtos ou trabalhos contratados no aplicativo.

Prós:

Um modelo bem ajustado funciona sozinho;

Seu aplicativo é gratuito;

Você pode publicar anúncios de nicho adicionais.

Contras:

Não é fácil encontrar um nicho livre e desenvolvê-lo;

Um sistema tecnicamente complexo de pagamentos e integrações;

É importante pensar sobre todo o esquema de interações com parceiros e clientes com antecedência;

As avaliações negativas serão direcionadas para você, não para os vendedores e empreiteiros reais.

Versões diferentes a preços diferentes

Um sistema de monetização familiar, onde o preço de um aplicativo depende das funções fornecidas ao usuário. A versão básica geralmente está disponível gratuitamente ou por um preço nominal. Isso também inclui as versões de teste e Freemium (quando a versão básica é fornecida gratuitamente e a versão completa é fornecida após o pagamento).

Prós:

Permite avaliar as vantagens do aplicativo e aumenta a fidelidade;

Oferece aos usuários uma escolha;

Esses aplicativos atraem mais interesse do que os totalmente pagos;

Uma abordagem flexível que permite que você se adapte a diferentes categorias de clientes.

Contras:

Como resultado, normalmente, apenas uma pequena porcentagem dos usuários paga;

É difícil encontrar o equilíbrio certo entre opções básicas / de avaliação e pagas.

Inscrição

Semelhante ao anterior, apenas que os usuários pagam regularmente por funcionalidades avançadas.

Prós:

Pagamentos regulares, o que muitas vezes aumenta o LTV;

Você pode usar um sistema de recompensa (classificação do usuário, descontos).

Contras:

É difícil reunir um público leal e disposto a pagar;

O conteúdo deve ser premium e atualizações regulares são necessárias;

Não é adequado para todos os aplicativos móveis.

Patrocínio

Você concorda com os anunciantes que oferecem recompensas para seus usuários por executarem certas ações no aplicativo. A receita gerada pelas recompensas usadas é então dividida entre você e o anunciante.

Prós:

Adequado para qualquer nicho;

Alto nível de envolvimento do usuário.

Contras:

Pode ser difícil encontrar patrocinadores com um público-alvo semelhante.

Uma abordagem integrada e soluções incomuns

É improvável que você encontre uma maneira que seja 100% adequada para monetizar seu aplicativo. Combine-os, experimente e, o mais importante, ligue sua criatividade!

Você pode criar uma edição limitada ou design (por exemplo, edição de Halloween ou no estilo de quadrinhos), permitir que os usuários definam o valor do pagamento (sim, funciona muito bem), descobrir seu nível de renda e ocupação (por exemplo , pedindo para preencher um questionário) - com base nisso, para estender ou restringir o acesso à funcionalidade.

Claro, não se esqueça de realizar testes e confirmar suas hipóteses com dados específicos - e assim você obterá o máximo lucro!

Você pode aprender mais sobre como criar e comercializar seu aplicativo móvel em nosso blog, Twitter , Facebook e Linkedin .