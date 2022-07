Está à procura de uma forma de analisar a métrica da sua aplicação móvel? Se SIM, está no posto certo. Tendo lançado com sucesso a sua aplicação móvel, um empreendedor experiente faria bem em utilizar os dados da aplicação para recolher insights empresariais.

Métricas de aplicações móveis à medida para a sua monitorização da eficiência das suas aplicações móveis

Com muitas empresas a lançar novas aplicações móveis para acompanhar a procura dos utilizadores, como pode uma empresa saber se a aplicação é verdadeiramente eficiente? As métricas das aplicações móveis podem fornecer os dados de que as empresas necessitam para avaliar o sucesso das suas aplicações móveis. Como é que as métricas das aplicações móveis funcionam? Como se pode maximizar a métrica da aplicação para avaliar o sucesso da sua aplicação móvel com precisão? Primeiro, precisamos de obter uma compreensão básica das métricas das aplicações. Se estiver à procura de um guia de métricas de aplicações móveis para medir a eficiência da sua aplicação móvel, prepare o posto abaixo.

O que são métricas de aplicações?

As métricas de aplicações são medidas utilizadas para medir o sucesso, retenção, crescimento, ou procura de uma aplicação por parte do utilizador. As métricas de aplicações móveis podem ser medidas pelas taxas de compromisso, conversão, e aquisição. As métricas de aplicações fornecem às empresas uma visão valiosa sobre o desempenho das suas aplicações móveis. As métricas também orientam a tomada de decisões para as empresas que podem responder às métricas geradas nos relatórios das aplicações.

A utilização de métricas de aplicações móveis para medir a eficiência das aplicações móveis é um método orientado por dados que depende fortemente da análise. Estas análises são geradas a partir de estatísticas mensuráveis e formam uma pequena parte dos dados globais sobre o desempenho empresarial.

Como se mede o sucesso de uma aplicação móvel?

O sucesso de uma aplicação móvel é medido em relação aos Indicadores Chave de Desempenho do negócio. Os indicadores-chave de desempenho - KPI incorporam todas as métricas do sucesso de uma empresa. Estes incluem a eficiência da sua aplicação móvel e a satisfação do utilizador com a aplicação móvel. É possível observar estes parâmetros manualmente, mas é melhor fazê-lo utilizando a aplicação e tornar a sua vida mais fácil. O sucesso da aplicação móvel é medido através da observação dos seguintes passos:

Definir objectivos empresariais / Indicadores-chave de desempenho - KPIs

Os objectivos comerciais precisam de ser claramente definidos em termos mensuráveis em geral. Estes objectivos precisam então de ser reduzidos no que diz respeito aos indicadores-chave de desempenho da aplicação móvel da empresa.

Seleccionar as métricas relevantes da aplicação

As métricas das aplicações móveis podem ser utilizadas para recolher uma vasta gama de dados. As empresas terão de decidir o que consiste em dados relevantes da aplicação métrica para avaliar o sucesso da sua aplicação móvel. Algumas empresas poderão dar prioridade ao envolvimento dos utilizadores como métrica de aplicação chave, enquanto outra dará prioridade ao número de downloads de aplicações móveis. A definição dos dados mais relevantes da aplicação móvel varia de empresa para empresa.

Rastrear métricas da aplicação

Para seguir as métricas das aplicações móveis com precisão, tem de haver uma forma precisa e eficiente de recolher e armazenar os dados. O rastreio das métricas da aplicação ocorre dentro da aplicação e permite aos utilizadores gerar relatórios quando necessário, facilmente. Os filtros de ordenação são utilizados para extrair a informação relevante ou desejada para gerar relatórios sobre aplicações móveis.

Comparar & Contrastar

O desempenho da aplicação móvel deve ser comparado com as métricas relevantes da aplicação com os indicadores-chave de desempenho da aplicação móvel - KPIs. O sucesso da aplicação móvel é medido com base em padrões, metas e objectivos previamente definidos para a aplicação comercial móvel.

Como é que as aplicações móveis medem as métricas?

As aplicações móveis utilizam o rastreio de dados e a análise da aplicação para medir as métricas dentro das suas plataformas de aplicação móvel. A análise destas aplicações móveis capta dados relevantes que podem ser utilizados para comparar com objectivos empresariais predefinidos e indicadores-chave de desempenho - KPIs. Há diferentes categorias de métricas de utilizadores que podem ser geradas a partir de dados dentro de uma aplicação móvel.

Métricas de aquisição

Estas métricas exploram o número de vendas geradas pelos utilizadores da aplicação através de compras ou downloads. Estas métricas criam uma valiosa percepção de marketing para estimar quanto rendimento pode ser feito a partir das futuras compras desse utilizador. As medições incluem receitas médias por utilizador, custo por instalação, e valor de vida útil do cliente.

Métricas de envolvimento

A taxa a que os utilizadores utilizam, permanecem, retornam e interagem com a aplicação pode estimar a taxa de compromisso. Esta é uma métrica valiosa para as empresas avaliarem o grau de satisfação dos utilizadores com a aplicação. Pode também ser utilizada para medir o sucesso de uma estratégia de marketing, promoção, ou fixação de preços específica dentro da aplicação móvel.

Métricas de desempenho da aplicação

Isto é medido pela latência da aplicação, que é o tempo que leva para uma aplicação devolver um resultado de pesquisa ou consulta do utilizador. As falhas da aplicação são também uma boa forma de avaliar o desempenho da sua aplicação com base no número de vezes que esta fechou inesperadamente durante a sua utilização.

Medidas métricas adicionais

Métricas de conversão de aplicações

Estas métricas avaliam o número de vezes que os utilizadores levam a completar tarefas ou objectivos pré-definidos dentro de uma aplicação. Por exemplo, uma aplicação de comércio electrónico pode criar um check-in diário do utilizador que é incentivado por recompensas. A métrica de conversão da aplicação medirá o número de utilizadores que fazem o check-in diariamente e é um bom indicador de boa conversão da aplicação. Esta métrica é também aplicável a vendas ou compras em apps. Os utilizadores podem ser avaliados pelo valor médio das suas encomendas cada vez que visitam a aplicação. As empresas podem utilizar essa métrica para estimar as suas taxas de conversão de vendas entre os seus utilizadores de aplicações móveis e prever receitas futuras.

Métricas de vaidade

Estas métricas permitem às empresas terem "direitos de fanfarronice" e ficarem óptimas no material de marketing quando promovem o seu negócio ou aplicação! Consiste em métricas que, por si só, não fornecem grande visão. No entanto, estas métricas fazem estatísticas de marketing convincentes que podem ser utilizadas para converter conduz a vendas efectivas. As métricas de vaidade podem incluir o número de downloads diários ou o número de utilizadores registados de uma aplicação.

Quais são algumas métricas comuns utilizadas para medir o sucesso de uma implementação móvel?

As métricas comuns utilizadas para determinar o sucesso do lançamento de uma nova aplicação são as seguintes:

Downloads totais de uma aplicação móvel

A captação de utilizadores com base no número de downloads de aplicações móveis é uma métrica valiosa para as empresas. Estas empresas utilizam a métrica da aplicação móvel do número de utilizadores individuais que descarregaram a sua aplicação móvel para medir o sucesso da implementação. Podem acompanhar o total de downloads de aplicações móveis durante períodos específicos ou durante várias campanhas de promoção de marketing.

Estas métricas de aplicações móveis darão às empresas uma visão valiosa sobre se a sua aplicação é a mais preferida num determinado período. Estas métricas podem ser ainda subdivididas em dias e fornecem ainda mais informações sobre a hora do dia em que os utilizadores preferem descarregar a aplicação. As empresas podem também utilizar métricas de aplicação para avaliar o sucesso da campanha de marketing para o lançamento da aplicação móvel. Podem examinar o total de downloads em resposta ao apelo da empresa à acção.

Total de subscrições de aplicações móveis / Inscrições

Alguns utilizadores dão o passo adicional de não só descarregar a aplicação mas também completar o processo de registo ou subscrição. Estes utilizadores fornecem valiosas métricas de aplicações móveis para empresas que desejam testar os resultados das mensagens por trás de uma determinada campanha promocional ou estratégia de vendas sustentadas. Se um grande número de utilizadores tiver tomado a etapa adicional de descarregar a aplicação, isso pode significar que a aplicação móvel foi bem sucedida. No entanto, as métricas da aplicação móvel podem indicar que a maioria dos utilizadores optou por não completar o processo de registo. Se assim for, isto pode dever-se a uma questão promocional, de preços, ou de UI/UX de uma aplicação móvel.

Como é que se avalia o desempenho de uma aplicação?

Taxa de rotatividade de uma aplicação móvel

Esta métrica de aplicação móvel identifica o ritmo a que os novos utilizadores abandonam a plataforma de aplicação móvel. Este abandono da aplicação móvel pode ser devido a muitos factores. E pode fornecer uma visão considerável da estratégia de promoção, vendas e marketing do negócio. Se a métrica da aplicação móvel indicar que um grande número de utilizadores está a abandonar rapidamente a aplicação móvel, isto pode sinalizar um problema de retenção de utilizadores. Isto pode ser devido a problemas com a experiência do utilizador na aplicação. Uma elevada taxa de rotatividade móvel pode também sinalizar problemas com a interface da aplicação e a sua usabilidade. Seja como for, cabe às empresas utilizar a métrica da aplicação móvel para avaliar e melhorar o desempenho da aplicação.

Métricas diárias do utilizador activo

Estas métricas medem com precisão o número de utilizadores diários de uma aplicação móvel. Com base nas métricas da aplicação fornecidas, as empresas obterão informações valiosas sobre se estão a receber e a manter a atenção dos utilizadores. Estas métricas são um bom indicador do bom desempenho de uma aplicação porque rastreia o envolvimento dos utilizadores. Também pode dar alguma visão do número de utilizadores que acham a sua aplicação móvel suficientemente apelativa, divertida, ou educativa. Uma aplicação móvel com uma métrica DAU elevada indica que os utilizadores gostam da aplicação e continuam a utilizá-la. As equipas de marketing podem então replicar o sucesso dessa área de avaliação em outras áreas do negócio.

Aplicativos que falham

O número de vezes que a aplicação falha fornece às empresas valiosas métricas de aplicação móvel com base no seu desempenho real. Contudo, esta métrica também pode ajudar as empresas a identificar e corrigir rapidamente erros ou falhas nas suas aplicações móveis. A utilização da métrica da aplicação móvel para identificar problemas com a aplicação, tais como bugs, atrasos, falhas, ou falhas, pode melhorar o seu desempenho. Uma vez que as empresas utilizem estas métricas de aplicações móveis em seu benefício, podem responder fácil e rapidamente a problemas técnicos ou de utilizador com as suas aplicações.

Que métricas usariam para determinar o sucesso de uma nova funcionalidade de aplicação?

A métrica de envolvimento é uma grande ferramenta para avaliar o sucesso de uma aplicação móvel entre os utilizadores da aplicação.

Taxa de Retenção

Esta aplicação móvel mede o tempo que os utilizadores visitam uma aplicação pelo menos uma vez durante um determinado período. Taxas de retenção mais elevadas indicam que um grande número de utilizadores estão activamente envolvidos e estão satisfeitos com as características da aplicação móvel. Estas métricas de aplicações móveis ajudam as empresas a avaliar o sucesso das novas funcionalidades da aplicação e facilitam as promoções direccionadas aos utilizadores.

Taxa média de sessão

Esta métrica da aplicação móvel mede com precisão o tempo médio que os utilizadores passam a utilizar a aplicação móvel. Os utilizadores que estão entusiasmados ou entusiasmados com uma nova funcionalidade da aplicação terão uma taxa de retenção mais elevada do que os outros utilizadores.

Relação de aderência

O número de utilizadores que regressam a uma aplicação móvel é um bom indicador da sua taxa de aderência. Quanto maior for a taxa de adesividade, mais bem sucedida pode ser a interpretação de uma nova funcionalidade da aplicação.

Número de acções

O número de vezes que os utilizadores partilham uma aplicação é também um indicador chave de que os utilizadores estão satisfeitos com uma nova funcionalidade da aplicação. Estas métricas fornecem um indicador positivo do sucesso de uma aplicação móvel. Quando os utilizadores estão satisfeitos com uma funcionalidade de aplicação, é mais provável que a partilhem entre os seus círculos sociais.

Duração da sessão

Esta métrica móvel mede o período de tempo que os utilizadores passam por visita à sua aplicação. Quanto maior for a duração da sessão, melhor é para as empresas. Esta métrica indica que as empresas chamaram a atenção do utilizador. As empresas podem utilizar os conhecimentos adquiridos com esta métrica móvel para ajustar as suas outras estratégias promocionais e optimizar a usabilidade das suas funcionalidades de aplicação para aumentar a duração da sessão dos utilizadores.

Latência da aplicação

Isto refere-se ao tempo que uma aplicação leva para devolver um resultado de pesquisa ou consulta da API. É melhor manter as taxas de latência para aplicações móveis tão baixas quanto possível. Há muito que foi estabelecido que quanto mais longas forem as taxas de latência, maior será a rotatividade ou a taxa de saída.

Conclusão

Para ser conclusivo, as métricas das aplicações móveis são excelentes ferramentas para monitorizar a eficiência das suas aplicações móveis e a satisfação do utilizador. Quando utilizadas sabiamente, são um meio valioso de gerar uma visão empresarial, ajudando os proprietários a tomar decisões estratégicas. Estas decisões afectam os utilizadores de aplicações e informam as estratégias de marketing, preços, vendas e serviço ao cliente.

Os conhecimentos de marketing fornecidos pelas métricas das aplicações móveis podem ser utilizados para gerar relatórios úteis. As empresas podem manter-se à frente da concorrência fazendo uma utilização sensata das funcionalidades analíticas dentro das suas aplicações. Podem também utilizar as métricas para se ligarem melhor aos utilizadores, reter e atrair clientes e converter leads em vendas. As métricas das aplicações móveis são uma das melhores ferramentas que se pode utilizar para tomar decisões comerciais e a melhor ferramenta para criar aplicações móveis é a plataforma sem código AppMaster. Com AppMaster, é possível desenvolver uma aplicação móvel nativa para IOS e Android sem envolver uma equipa de desenvolvimento ou escrever linhas de código. O desenvolvimento sem código é uma grande solução quando não se está pronto para esperar meses e pagar quantias enormes pelo desenvolvimento clássico. Saiba mais aqui.