Os construtores de aplicações sem código ganharam enorme atenção no meio da pandemia devido à sua agilidade e soluções comerciais mais rápidas. Estas soluções de desenvolvimento ultrapassaram as limitações do desenvolvimento de aplicações móveis tradicionais. Assim, os proprietários de pequenas e grandes empresas reforçaram a importância de abraçar plataformas de construção de aplicações sem código para o crescimento dos seus negócios. Comecemos com os princípios básicos do desenvolvimento de aplicações sem código. Estes construtores de aplicações sem código fornecem modelos pré-fabricados para construir uma aplicação móvel sem capacidades de codificação.

Se olharmos para trás, o desenvolvimento de aplicações era uma questão de conhecimento extensivo sobre linguagens de programação. A codificação requer extenso conhecimento de linguagens de programação. Além disso, pode não obter uma aplicação móvel de qualidade na primeira vez. Pode estar a perguntar-se se é possível construir uma aplicação móvel se não tiver capacidades de codificação. A resposta é sim! Nenhuma construção de aplicação de código tornou possível transformar a sua ideia em realidade. Se tiver competências para navegar na Internet, pode construir uma aplicação utilizando um criador de aplicações. Se sabe navegar na Internet, pode usar um criador de aplicações como opção alternativa ao desenvolvimento tradicional. Neste guia final, discutiremos os passos para construir uma aplicação móvel utilizando um criador de aplicações sem código, o melhor criador de aplicações para a construção de aplicações, e o custo de construção de uma aplicação móvel. Vamos aprofundar os detalhes:

Passos para construir uma aplicação móvel sem criador de código

Construir uma aplicação móvel sem criador de código é mais fácil e mais barato do que o desenvolvimento de uma aplicação tradicional. Existe um vasto mercado para ferramentas sem código com modelos pré-programados que lhe permitem personalizar a sua aplicação.



<

AppMaster é o melhor criador de aplicações que permite aos proprietários de empresas crescer o seu negócio através da digitalização. Utilizando este construtor de aplicações, é possível criar uma aplicação móvel através de um processo de desenvolvimento simples. Siga estes sete passos fáceis para construir uma aplicação móvel para as suas necessidades pessoais ou profissionais:

> forte>passo 1: Escolha um construtor de aplicações sem código

As non-code app development is on its high, por isso recomendamos que escolha a melhor plataforma de construção de aplicações sem código para uma solução de negócio mais rápida e mais barata. O que é notável é que nem todos os construtores de aplicações têm as características necessárias para satisfazer as suas necessidades personalizadas. Portanto, leve tempo suficiente ao considerar múltiplas plataformas de construção de aplicações sem código. Pode escolher um construtor de aplicações sem código com base nos seguintes factores:

1. Reputação de App builder

Hoje em dia, está disponível um vasto mercado para criadores de aplicações sem código que ajuda os proprietários de empresas a construir uma aplicação móvel numa questão de minutos. Mas, ao escolher uma plataforma de construção de aplicações, é crucial procurar a reputação da marca através de análises de clientes e estudos de caso. Além disso, é possível verificar a credibilidade de um construtor de aplicações móveis descarregando as aplicações concebidas nesta plataforma para testar o desempenho destas aplicações. Se a aplicação falhar, é altura de abandonar esta plataforma de construção de aplicações.

< forte>2. Interface de utilizador

>p> antes de subscrever um fabricante de aplicações sem código, use o teste gratuito para fazer uma rápida visita para verificar se tem uma interface intuitiva ou um design complexo. Esta visita rápida a um criador de aplicações sem código ajudá-lo-á a verificar se está confortável a utilizar a interface. Alguns softwares requerem aprendizagem sobre as características, mas algumas plataformas são sem dúvida mais fáceis de utilizar do que outras. Assim, escolha a plataforma de construção de aplicações para desenvolvimento de aplicações que seja dinâmica e fácil de usar.

< forte>3. Cost

>p>Diferentes fabricantes de aplicações oferecem múltiplos planos de subscrição para personalizar as aplicações móveis. Assim, escolha um plano de preços razoável que satisfaça da melhor forma as necessidades do seu negócio. Por exemplo, se acabou de iniciar um negócio, então não é uma grande ideia comprar um plano de subscrição dispendioso. Além disso, pode eliminar características desnecessárias para reduzir o custo de desenvolvimento.

4. Opções de personalização >

Passo 2: Escolha um plano de subscrição

>p>Nem todos os fabricantes de aplicações podem oferecer características que deseje adicionar à sua aplicação móvel. Assim, ao escolher um construtor de aplicações móveis, certifique-se de que não tem limitações quanto às funções. Escolher o melhor construtor de aplicações com opções ilimitadas irá ajudá-lo a construir um produto mais personalizado. Portanto, o mais importante é que nem todos os construtores de aplicações oferecem todas as funcionalidades que deseja adicionar à aplicação. Mas, se quiser construir uma aplicação com características básicas, esta não será a sua preocupação. Mas se procura funcionalidades avançadas, deve avaliar a plataforma de construção de aplicações sem código com grande cautela. Ao escolher a AppMaster, pode ter a certeza de que é uma das soluções mais influentes e altamente flexíveis do mercado.p>Após ter seleccionado um construtor de aplicações sem código para o desenvolvimento de aplicações, é altura de escolher um plano de subscrição que se adapte da melhor forma às suas necessidades. Para isso, pode levar tempo a planear as funcionalidades que deseja na sua aplicação e quanto podem custar. Por exemplo, se quiser construir múltiplas aplicações, precisa de subscrever um plano de preços dispendioso. Além disso, precisa de especificar a compatibilidade da sua aplicação com smartphones ou tablets. A compatibilidade da aplicação ajudá-lo-á a decidir sobre um plano de subscrição.

p>Vejamos o plano de subscrição oferecido por AppMaster:

>ul>>li>Explore: $5/mês>>/li>>li>Startup: $165/mês>li>Business: $855/mês>>/li>>li>Enterprise: Receba um orçamento por 24/7 service

O plano Explore é adequado se estiver à procura de uma única aplicação móvel com apoio da comunidade. Se estiver à procura de múltiplas aplicações, pode ir com o plano Startup ou Business, de acordo com as suas necessidades empresariais. Para funcionalidades mais avançadas, pode obter uma cotação e serviço 24/7. AppMaster é apenas um exemplo, mas outros criadores de aplicações podem ter diferentes planos de subscrição que precisa de avaliar. Se não for claro quanto às suas necessidades específicas, pode procurar ajuda junto do agente técnico.





Step 3: Escolha um modelo

Após ter subscrito uma plataforma de construção de aplicações sem código, escolha um modelo que satisfaça as suas necessidades comerciais. A construção de uma aplicação é apenas uma questão de alguns cliques usando um modelo. Nenhum criador de aplicação de código permite que indivíduos e proprietários de empresas criem uma aplicação móvel com zero capacidades de codificação.

Templates dão-lhe um ponto de partida na construção de aplicações com zero capacidades de codificação. Todos os templates têm características de acordo com o tipo de negócio. Por exemplo, um modelo de aplicação de turismo ajuda os turistas a encontrar o seu destino favorito, um modelo de aplicação de salão ajuda os salões a reservar os seus clientes, e um modelo de aplicação de comida recebe encomendas para entrega de comida. Se não conseguir encontrar as funcionalidades que deseja adicionar à sua aplicação móvel, pode personalizar estas funcionalidades para satisfazer os seus requisitos. Além disso, pode criar uma aplicação móvel adicionando as páginas e características da sua escolha.

Step 4: Branding

Um modelo é apenas um passo inicial para a concepção de uma aplicação. Todos os principais elementos de design são pré-fabricados nos modelos; é necessário alterar o ícone da aplicação, esquema de cores e layout para uma aplicação móvel mais personalizada. A AppMaster tem um editor WYSIWYG (o que se vê é o que se obtém) que fornece uma pré-visualização da aplicação em tempo real quando se está a fazer alterações à mesma. A marca permitir-lhe-á obter um produto mais personalizado, escolhendo um esquema de cores, logótipo, tipo de letra e layout adequados. O logótipo da aplicação é algo que as pessoas vêem quando descarregam a aplicação a partir do Google Play ou da loja Apple App. Assim, é importante conceber um logótipo convincente que possa chamar a atenção dos utilizadores. Poderá estar a pensar como desenhar um logótipo que ressoe com o seu negócio. Para desenhar um logótipo de doces para os olhos, pode utilizar qualquer ferramenta online como o Canva. É fácil de usar e oferece modelos para diferentes tipos de negócio.

Step 5: Edit Content

Após ter personalizado o logótipo da aplicação, esquema de cores e layout, o próximo passo é editar o conteúdo da aplicação. Cada template tem conteúdo pré-carregado que pode editar de acordo com a sua natureza empresarial. Por exemplo, pode editar o conteúdo mostrado na página Sobre Nós para o tornar mais relevante para o seu negócio. Nenhuma plataforma de construção de aplicações de código permite adicionar novos separadores para tornar a sua aplicação móvel mais interactiva para os utilizadores.

Passo 6: Adicionar Características

Agora, pode adicionar todas as características adequadas para o crescimento do seu negócio. A este respeito, AppMaster é o melhor construtor de aplicações que oferece características extensivas para construir uma aplicação móvel mais personalizada. Tem um mercado se quiser adicionar uma nova funcionalidade à sua aplicação. Para adicionar uma funcionalidade, clique no botão Adicionar a partir dos componentes da aplicação. Além disso, pode editar as funcionalidades da aplicação a partir do menu App Components.

Passo 7: Publicar a aplicação

Após ter adicionado todas as funcionalidades e conteúdos à sua aplicação, está na altura de a publicar. Com um construtor de aplicações sem código, a sua aplicação pode entrar em directo na Apple App Store e no Google com um único clique. Para publicação instantânea da sua aplicação, terá de criar uma conta de desenvolvedor em cada plataforma de construção de aplicações sem código. Neste sentido, o AppMaster simplifica os utilizadores de publicação de aplicações com um assistente de fácil utilização. Tem de seguir a política da Loja Google App para tornar a sua aplicação viável para os seus clientes. AppMaster fornece documentação técnica da aplicação que o ajudará a cumprir a política padrão da loja Google App.

Após o lançamento da aplicação, o sucesso da sua aplicação móvel depende muito do número de utilizadores que a descarregam da Google Play Store. Uma vez que a sua aplicação esteja activa, o próximo passo é a promoção da aplicação. A promoção de aplicações ajuda a aumentar o número de clientes que acrescentam mais valor ao seu negócio. Utilizando a AppMaster, pode seguir estes sete passos para construir uma aplicação móvel por si próprio. Esta plataforma sem código de construção de aplicações é o melhor fabricante de aplicações para construir uma forte presença digital para o negócio.

Custo para a construção de aplicações

p>Diferentes opções de desenvolvimento estão disponíveis quando se trata de construir uma aplicação móvel. Pode contratar um programador, um freelancer, ou utilizar uma plataforma de construção de aplicações sem código para construir uma aplicação móvel para as suas necessidades pessoais ou profissionais. A escolha de um criador de aplicações online pode reduzir o custo de desenvolvimento. A razão é que um criador de aplicações cobra mensalmente ou anualmente. O custo exacto de uma plataforma de construção de aplicações depende do seu plano de assinatura específico que satisfaça as suas necessidades empresariais ou pessoais. A este respeito, a AppMaster oferece planos de preços flexíveis, e pode actualizar um plano de subscrição quando necessário. Pode escolher qualquer plano de subscrição que o ajude a atingir os seus objectivos de negócio. Por exemplo, se precisar de uma única solução de aplicação para o seu negócio, o plano Explore irá satisfazer as suas necessidades. Por outro lado, se desejar funcionalidades avançadas na sua aplicação móvel, pode escolher o plano de negócios ou o plano de nível empresarial.

Desenvolvimento de aplicações tradicionais requer uma equipa para a construção de aplicações que inclua:

Factores que afectam o custo de construção da aplicação

>ul>>li>iOS developer>/li>>li>Android developer>/li>li>Web developer>>/li>li>Gerente de projecto>/li>li>li>Desenhador de aplicações>/li>li> Agente de garantia de qualidade>/li>li>Testers>/li>li> Equipa de manutenção<>p>Por vezes, poderá ter de contratar um programador extra para o desenvolvimento de aplicações iOS e Android se os seus programadores desistirem, adoecerem, ou saírem de férias. Mas se utilizar um construtor de aplicações, não precisará de se preocupar com isto. Além disso, se subscreveu um criador de aplicações para funcionalidades avançadas, não precisa de pagar mais pela autenticação do utilizador, notificações push, actualizações de aplicações, e muito mais. Plataformas de construção de aplicações sem código podem construir uma aplicação móvel a $150 por mês.

Parte do método de desenvolvimento, alguns outros factores influenciam o preço de uma aplicação móvel:

1. As aplicações móveis desempenham um papel fundamental no crescimento dos negócios, e existem diferentes categorias de aplicações tais como música, educação, estilo de vida, saúde e fitness, viagens, desporto e redes sociais. O custo de desenvolvimento da aplicação depende muito da categoria da sua aplicação. Se quiser características básicas na sua aplicação, pode obtê-las por alguns dólares. Por exemplo, a construção de um cronómetro ou de uma calculadora requer apenas funcionalidades básicas. Estas aplicações móveis são fáceis de desenvolver, pelo que não têm custos de desenvolvimento elevados. Mas se quiser adicionar funcionalidades avançadas às suas aplicações, como notificações push e compras em apps, o seu custo para construir uma aplicação móvel irá aumentar. A adição de funcionalidades mais complexas aumenta a complexidade da aplicação e resulta em custos acrescidos. As características complexas da aplicação incluem pagamentos, GPS, e opções de compra no sistema operativo. Para além das funcionalidades complexas, alguns outros factores têm impacto no custo global de desenvolvimento de uma aplicação:>ul><

Custo do design

>/li>>li>desenvolvimento de aplicações (Mas o AppMaster fornece-o no seu plano de assinatura seleccionado)

>/li>li> protocolos de segurança

>/li>li>li>Teste

>/li>li>Manutenção

>ul>>li> categoria da aplicação>>/li>li>Método de desenvolvimento>>/li>li> características da aplicação>>/li> desenho da aplicação móvel>/li>li>custos de manutenção>/li>li>complexidade da aplicação>/li>li>Plataforma (Android e iOS )>/li>p>p>Vamo-nos aprofundar nos detalhes destes factores:>p>p>Vamos dizer que quer construir uma aplicação de jogo, uma aplicação de redes sociais, ou uma aplicação de comércio electrónico; estas aplicações vão ser mais caras do que as aplicações com as características básicas.<





2. Escolha um método de desenvolvimento

Existem muitas opções disponíveis para construir uma aplicação que satisfaça as suas necessidades pessoais ou comerciais. O método de desenvolvimento da aplicação tem um impacto directo no preço da sua aplicação. Existem múltiplas opções de desenvolvimento ao construir uma aplicação:

> forte>1. Construa uma aplicação por si próprio

Pode construir uma aplicação por si próprio se tiver um conhecimento técnico. Construir uma aplicação por si mesmo é a solução mais barata.

> forte>2. Contrate um programador >

>p> se não tiver capacidades de codificação, o custo de desenvolvimento de uma aplicação aumentará significativamente. Pode procurar ajuda junto do programador de aplicações ou de uma equipa de programadores de aplicações. Isto vai acrescentar mais ao custo de desenvolvimento da sua aplicação. O custo de desenvolvimento depende da localização dos programadores.

>forte>3. Contrate um freelancer

Se preferir um desenvolvimento tradicional em vez de uma plataforma de construção de aplicações sem código, pode contratar um freelancer que não custe muito caro. Pode encontrar um freelancer ou um contratante independente se tiver um orçamento de $10.000 para a construção de aplicações. Nesta gama de preços, contratar um promotor não é uma opção adequada, uma vez que cobram mais devido à sua vasta experiência na construção de app.

mas o problema com os freelancers é que eles trabalham para múltiplos clientes, e a sua app não receberá toda a atenção deles. Recomendamos a contratação de freelancers se quiserem fazer o vosso negócio viver instantaneamente com um orçamento apertado. Assim, se quiser construir uma aplicação com um preço entre $1.000 e $10.000, pode considerar a contratação de uma pessoa com capacidades limitadas de construção de aplicações. No final, poderá obter uma aplicação móvel profissional, mas ainda há riscos no que diz respeito à qualidade da aplicação. Portanto, é necessário tomar uma decisão que possa satisfazer as suas necessidades pessoais ou profissionais a um preço acessível.

> forte>4. Use uma plataforma de construção de aplicações sem código

>p> Para poupar tempo e dinheiro, pode considerar a utilização de uma plataforma de construção de aplicações sem código para satisfazer as suas necessidades de forma acessível. Os criadores de aplicações como o AppMaster reduzem significativamente o custo de desenvolvimento para a construção de aplicações móveis. A razão é que estas plataformas oferecem modelos de aplicação gratuitos; só precisa de personalizar a sua aplicação móvel, tornando-a mais personalizada. Pode experimentar qualquer modelo concebido profissionalmente que se adapte às suas necessidades empresariais e iniciar o desenvolvimento mesmo que não tenha conhecimentos de codificação.

Aplicadores como o AppMaster oferecem quatro planos de subscrição que pode seleccionar de acordo com as suas necessidades para personalizar a aplicação. Nenhuma plataforma de construção de aplicação de código é a melhor opção para os proprietários de pequenas empresas que iniciaram as suas empresas e estão com um orçamento apertado. Mas estes criadores de aplicações não trabalharão para grandes empresas e aplicações de jogos.

Conclusion

Hoje, as plataformas de construção de aplicações sem código ganharam imensa popularidade devido às suas soluções empresariais acessíveis. Depois de passar pelo nosso guia final, esperamos que seja claro sobre como construir uma aplicação móvel, o melhor fabricante de aplicações, o custo do desenvolvimento de aplicações, e os factores que afectam o preço da aplicação. Já é tempo de transformar a sua imaginação em realidade através da construção de aplicações sem código. AppMaster é o melhor criador de aplicações com uma interface intuitiva que lhe permite construir uma aplicação móvel por si próprio. A beleza desta plataforma sem código é que oferece código backend e documentação técnica que lhe pode ser útil mesmo que já não esteja a utilizar esta plataforma de construção de aplicações.