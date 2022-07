Ninguém pode garantir que nosso aplicativo móvel será bem sucedido uma vez lançado no mercado, mas isso não significa que não tenhamos as ferramentas para testar, avaliar e compreender nosso projeto antes de seu lançamento oficial para que possamos otimizar nosso chances de sucesso.

Nesses termos, uma das ferramentas mais testadas em nossas mãos como desenvolvedores de aplicativos móveis é um MVP, Minimum Viable Product. Com um MVP, você pode testar sua ideia e os recursos do seu aplicativo para verificar como seu público reage a ela, como eles a vivenciaram e se e como o projeto pode ser melhorado antes do lançamento.

Neste artigo, estamos explorando o que é o MVP e como você pode usá-lo para melhorar seu projeto, e também estamos passando pelo processo de desenvolvimento do MVP para que você possa entender como projetar e construir seu Produto Mínimo Viável.

O que é um Produto Mínimo Viável?

Um Produto Mínimo Viável é uma versão mínima do produto que você está desenvolvendo que você pode usar para ser testado no mercado. Um MVP de produto viável pode ser usado em qualquer área, e pode trazer as mesmas vantagens: o MPV seria liberado para um grupo de pessoas que são uma representação do seu público-alvo (por exemplo, se o seu público-alvo for 'adolescentes', você estará distribuindo seu Produto Mínimo Viável para um grupo de adolescentes).

Essa prática pode permitir que você aprenda como o público reage ao novo produto, como o está usando e se e como suas expectativas são confirmadas ou negadas.

Como é um Mvp de Produto Viável?

Mencionamos que o MVP é uma forma mínima do seu produto, mas o que isso significa?

Com o MVP, você está desenvolvendo apenas as principais funcionalidades do seu produto para que ele se torne uma espécie de modelo básico capaz de cumprir o objetivo principal que você deseja alcançar. Se, por exemplo, você deseja iniciar um aplicativo que resolva um problema específico para seus usuários, o MVP deve fornecer esse recurso, mas pode estar livre de qualquer recurso adicional ou de qualquer elemento.

Processo de desenvolvimento de Mvp e desenvolvimento de aplicativos móveis

O processo de desenvolvimento do MVP é particularmente importante no campo de desenvolvimento de aplicativos móveis. Aplicativos móveis são produtos (e serviços) fornecidos aos usuários para que eles possam corrigir um problema ou atender a uma necessidade. O Produto Mínimo Viável é o teste ideal para verificar as principais funcionalidades do aplicativo e coletar feedback do seu público-alvo.

Nesse campo, um MVP é uma versão muito básica do aplicativo que você está construindo. Ele tem todas as funcionalidades principais e recursos mínimos. Ainda assim, ele precisa tornar o público capaz de usá-lo para seu propósito, porque essa é a maneira mais eficaz de coletar seu feedback.

Nesta seção, estamos explorando como definir, estruturar e criar produtos viáveis mínimos para seu aplicativo com um guia passo a passo detalhado. Um aplicativo MVP pode ter recursos limitados, mas isso não significa que o processo de desenvolvimento do produto deva ser subestimado: as escolhas que você faz nas etapas de planejamento dependerão da qualidade e relevância do seu feedback.

Como construir um produto mínimo viável: um guia passo a passo

Pesquisa de mercado

Não apenas o processo de desenvolvimento do MVP começa com uma pesquisa de mercado, mas todo o seu projeto de desenvolvimento de aplicativos deve começar com ela.

A pesquisa de mercado é o que permite entender quem são as pessoas que vão precisar do seu aplicativo e como alcançá-las. Pergunte a si mesmo, quem são essas pessoas? Que tipo de dispositivo e plataforma eles usam com mais frequência? O que eles precisam? O que eles querem?

É claro que, além de se fazer essas perguntas e refletir sobre elas, você quer realmente fazê-las: faça pesquisas de mercado com pesquisas e fazendo perguntas diretas. Em 2022, esta fase é particularmente facilitada graças às redes sociais. Com eles, você pode alcançar milhares de pessoas e pedir a opinião delas gratuitamente e com o mínimo de esforço da parte delas.

Ao final de sua pesquisa, você poderá identificar seu público-alvo com parâmetros precisos (idade, sexo, status social, trabalho, especialização, hobby…). Agora você pode usar essas informações para fornecer a eles o serviço/produto de que precisam.

Reduza suas ideias

Quando você desenvolve seu produto mínimo viável, está restringindo seu aplicativo ao seu núcleo. Portanto, você precisa estar bem ciente de qual é o seu núcleo. Este passo e os seguintes irão ajudá-lo a chegar lá.

Nesse estágio, é importante restringir suas ideias sobre seu aplicativo. Pergunte a si mesmo:

Qual é a necessidade/problema que meu aplicativo está resolvendo/atendendo? Quem vai usar meu aplicativo e como? Por que eles escolheriam meu aplicativo em vez de dezenas (se não centenas) de outros?

Defina a lista de recursos

Essa etapa também ajuda a restringir o núcleo do seu aplicativo móvel e o processo de desenvolvimento de MVP, mas de um ponto de vista mais técnico.

Com as respostas que você deu na etapa anterior, agora é hora de definir que tipo de recursos devem ser fornecidos ao usuário. Em outros termos, se você devesse responder a essas perguntas com recursos de aplicativos para dispositivos móveis, quais escolheria?

Os recursos que você escolhe aqui são os que devem ser implementados em seu Produto Mínimo Viável.

Mapeie o fluxo de usuários

É importante que o desenvolvimento de seu produto MVP seja construído em torno de seus usuários e da experiência deles. Uma das maneiras mais eficazes de garantir que seus usuários tenham uma boa experiência é mapear sua jornada como usuários.

Quais são as etapas que eles seguirão desde o momento em que abrirem o aplicativo até o momento em que atingirem seu objetivo? Quando você mapeou tudo (visualmente), pode ter uma melhor compreensão de como a experiência deles pode ser melhorada. Por exemplo, você pode perceber que projetou um processo de três etapas para executar uma ação que exigiria apenas uma.

Uma vez que seu mapa de fluxo do usuário é reduzido ao osso, você obteve a estrutura para o seu MVP de produto viável.

Crie um aplicativo mínimo viável

Só que esta é a hora da construção do MVP: as etapas anteriores devem ser a base para a fase de construção que começa agora.

Este é o processo real de desenvolvimento do MVP quando desenvolvedores e técnicos de interface do usuário estão trabalhando. Tenha em mente, nesta fase, que um produto mínimo viável não é uma versão de qualidade inferior do seu produto. A qualidade deve ser sempre uma prioridade; você está apenas reduzindo sua ideia ao seu núcleo, seu aplicativo móvel às suas principais funcionalidades.

Inicie o aplicativo Mínimo Produto Viável

Quando o desenvolvimento do produto MVP estiver concluído, você estará pronto para iniciar seu aplicativo móvel MVP.

Essa também é uma etapa que requer algum planejamento: mais do que planejamento, é quando as habilidades de marketing e comunicação entram em ação no processo de construção bem-sucedida do MVP. Suas estratégias de marketing devem ser direcionadas ao mesmo segmento que seu MVP de produto viável visa.

Colete e analise feedback

Não, o processo de desenvolvimento do produto MVP não termina com o lançamento do produto mínimo viável. Pelo contrário, esta etapa pode ser considerada a mais importante.

Agora é a hora de sua jornada de desenvolvimento de produtos MVP em que você precisa coletar feedback do seu público.

Você deve tentar coletar feedback qualitativo e quantitativo.

O feedback qualitativo é feito por opiniões compartilhadas pelos usuários: por que estão usando o aplicativo, por que gostam, por que não gostam e como melhorariam.

O feedback quantitativo deve incluir dados mensuráveis e comparáveis: por exemplo, o número de usuários menores de 18 anos que estão usando o aplicativo, quais funções estão sendo mais usadas de acordo com os números e muito mais…

Durante essa fase, outro dado importante que você deve coletar é como os usuários conhecem seu aplicativo: ele pode fornecer importantes insights de marketing.

É claro que a coleta de dados não é suficiente: seu processo de construção de MVP de sucesso exige que você analise esses dados e obtenha insights poderosos sobre como continuar melhorando seu aplicativo móvel.

Desenvolvimento de produto MVP: é apenas um teste?

O MVP faz parte do processo de desenvolvimento do seu produto, não apenas como teste. Na verdade, o objetivo do MVP de produto viável também é mostrar o potencial do seu aplicativo para os investidores. Você pode mostrar os principais recursos do aplicativo e como eles funcionam e o feedback dos usuários. Dessa forma, encontrar pessoas dispostas a investir seu dinheiro em seu projeto pode se tornar muito mais fácil.

Por último, mas não menos importante, em alguns casos, o MVP também pode se tornar a base sobre a qual você desenvolve o aplicativo móvel final.

O tempo gasto na construção do MVP é uma parte essencial do seu processo de desenvolvimento de produtos. Com nosso guia, esperamos que, além de fornecer a você o conhecimento para construir o Produto Mínimo Viável para o seu celular, também o ajudemos a entender sua importância e como, se realizado com cuidado e atenção, pode levar a profissionais e resultados bem sucedidos.