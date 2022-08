Ganhar dinheiro é uma parte básica e necessária do planejamento, desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Mesmo se você tiver um aplicativo recém-desenvolvido, poderá monetizá-lo. O modelo de monetização de aplicativos não é um conceito simples. Existem várias maneiras de gerar receita a partir de um aplicativo. Criamos este guia abrangente de estratégia de monetização de aplicativos para ajudá-lo a monetizar com sucesso seu software e aumentar o retorno do investimento. A estratégia deste guia orientará você pela estratégia de monetização de aplicativos para dispositivos móveis mais comum, que o ajudará a decidir qual opção é a melhor para você.

O que é monetização de aplicativos?

A monetização de aplicativos significa literalmente converter seu aplicativo em uma máquina de fazer dinheiro. Você pode converter usuários de aplicativos em clientes pagantes e gerar bem a partir do seu aplicativo. Não é tão fácil como colocar um botão "Pagar agora" e esperar a receita chegar. Você tem que entender as necessidades dos usuários do aplicativo e fornecer a eles tudo o que eles estão procurando, só assim eles pagarão. Diferentes métodos para gerar receita com seus aplicativos incluem anúncios no aplicativo, compras no aplicativo, assinaturas e pagamentos únicos.

Como você monetiza um aplicativo móvel?

Depois de concluir o aplicativo para dispositivos móveis, você precisa de uma estratégia de monetização de aplicativos para monetizar seu aplicativo com sucesso e gerar receita. Independentemente de você ter criado um aplicativo pago ou gratuito, você deve desenvolver uma estratégia de monetização de aplicativos que satisfaça seus usuários e, ao mesmo tempo, garanta a lucratividade de sua empresa. Os aplicativos de notícias, por exemplo, são mais adequados para serviços de assinatura e conteúdo fechado, enquanto os aplicativos de jogos para dispositivos móveis se beneficiam das compras no aplicativo. Este artigo irá orientá-lo em todos os aspectos que você deve saber sobre monetização de aplicativos, incluindo diferentes modelos de monetização de aplicativos e definições de termos-chave.

Quanto dinheiro você pode ganhar com um aplicativo móvel?

O desenvolvimento de aplicativos móveis nos Estados Unidos e sua participação de mercado estão crescendo diariamente. De acordo com dados de 2014 a outubro de 2018, a receita gerada pelo comércio eletrônico móvel global aumentou drasticamente de 184 bilhões de dólares para 699 bilhões de dólares. Os 200 principais aplicativos da Play Store ganham cerca de US$ 82.500 por dia. Por outro lado, isso cai vertiginosamente, com a renda média nos 800 principais aplicativos caindo para cerca de US$ 3.500.

De acordo com a Buildfree.com, as duas plataformas respondem por 99% do market share, com o Android respondendo por 81,7%. Como resultado, 16% dos desenvolvedores Android e 25% dos desenvolvedores iOS ganham mais de US$ 5.000 mensais com seus aplicativos móveis. Os downloads geram receita para os aplicativos? Aplicativos gratuitos não geram receita por download. Ao contrário dos aplicativos pagos, os aplicativos móveis baseados em assinatura geram dinheiro para cada assinatura adquirida. Verificar o preço do aplicativo na Software Store ou no Google Play permitirá que você calcule a receita por download. Várias maneiras valiosas de monetizar Aplicativos Gratuitos incluem anúncios publicitários, compras no aplicativo, patrocínio e marketing de afiliados.

A monetização de um aplicativo móvel pode torná-lo rico?

Quem não quer ser rico nos dias de hoje sem investir dinheiro na criação de software? Ser um empresário de sucesso hoje em dia significa que você deve seguir em frente com os tempos; O desenvolvimento de aplicativos móveis é uma ferramenta essencial para melhorar o negócio. Primeiro, você precisa entender as necessidades dos usuários, depois pensar fora da caixa e ter a ideia que força seu cliente em potencial a baixar seu aplicativo. Veja um exemplo do Instagram, TikTok e Snapchat. Esses aplicativos são fáceis de usar; as pessoas estão a apenas um clique de distância umas das outras e têm uma experiência de usuário incrível. Além disso, não apenas entretenimento, esses aplicativos estão ajudando as pessoas a aumentar seus negócios e receita, alcançando seus anúncios para o máximo de usuários segmentados. Então, a resposta é: sim, a monetização de aplicativos móveis pode torná-lo rico. Existem várias maneiras de monetizar seu aplicativo, mas tenha cuidado; você deve optar por sua estratégia de monetização de acordo com seus requisitos.

Quais são as cinco maneiras de monetizar seus aplicativos?

Existem vários modelos de monetização de aplicativos móveis disponíveis. Vamos esclarecer as cinco principais estratégias populares de monetização de aplicativos. E discuta como eles podem afetar o crescimento e o engajamento do software.

Compras dentro do aplicativo

Este modelo assume várias formas:

Um recurso de sistema premium.

Uma nova experiência de usuário gratuita, como nível ou recompensa.

Esse modelo de monetização de aplicativos é aplicável a aplicativos gratuitos e pagos. O melhor exemplo de alavancagem de modelos de compra no aplicativo são os aplicativos de jogos para dispositivos móveis. Uma vez que o usuário se torna viciado no jogo, ele compra recursos pagos dos jogos, como diamantes do jogo, mapas, roupas, armas, veículos, etc. por exemplo, PUBG é um jogo popular que ganhou popularidade durante um período de pandemia. As pessoas podem ganhar muito com este modelo de monetização de aplicativos. Aplicativos móveis de comércio eletrônico, como aplicativos de jogos para celular, podem ter essa estratégia e modelos de monetização. As compras dos usuários também se enquadram nessa categoria.

Publicidade no aplicativo

O modelo de receita de aplicativo mais lucrativo é a publicidade no aplicativo. Os proprietários de aplicativos móveis usam esse modelo de monetização para ganhar dinheiro com seus aplicativos sem atrapalhar a experiência do usuário. Uma estratégia de publicidade no aplicativo é fácil de implementar; você só precisa exibir anúncios comerciais em seus aplicativos móveis e ser pago pelas redes de anúncios. Ao usar esse modelo, certifique-se de que os anúncios sejam relevantes e direcionados ao seu público. Os anúncios no aplicativo estão disponíveis em vários formatos descritos abaixo.

Anúncios intersticiais: este modelo de monetização popular exibe anúncios em uma tela inteira de celular. Muitos dos principais editores aproveitam esse modelo e ganham dinheiro com seus aplicativos.

Anúncios de banner: essa estratégia de monetização não atrapalha a experiência do usuário. Ele ocupa apenas uma pequena área em um celular de tela móvel. Esses anúncios devem ser visíveis o suficiente para atingir o público-alvo e de alta qualidade.

Anúncios em vídeo no aplicativo: o formato de anúncio para celular mais eficaz. Você pode convencer clientes em potencial a baixar seu aplicativo ou transmitir sua mensagem por meio de seu anúncio em vídeo – muitas marcas como YouTube, Facebook, Instagram e muito mais usam essa estratégia.

Freemium (gratuito e premium)

Como a palavra descrita, Freemium é a combinação de Free e Premium. Os provedores de serviços de aplicativos oferecem alguns recursos básicos gratuitos ao usuário, e alguns recursos avançados são premium. Os usuários devem pagar pelos recursos premium do aplicativo. Para gerar receita por meio desse modelo de monetização, os recursos do aplicativo devem ter recursos de engajamento do usuário. A maioria dos usuários não atualiza facilmente para os recursos premium; os desenvolvedores de aplicativos devem oferecer uma versão premium gratuita por um mês. Para que os usuários experimentem os recursos estendidos das versões atualizadas e continuem usando a versão premium.

Inscrição

Este modelo de monetização de aplicativos de assinatura é semelhante ao modelo de monetização Freemium. Os desenvolvedores de aplicativos podem ganhar taxas de assinatura mensal ou anualmente. Muitas marcas estão trabalhando sob esse modelo de monetização, como Netflix, Amazon, Adobe, aplicativo Apple Music e muitos outros. Este modelo é bem sucedido e popular; uma vez que o usuário se inscreve no aplicativo, ele será cobrado mesmo se estiver usando ou não, além disso, o usuário tem a flexibilidade de congelar a assinatura por um mês ou mais se não estiver usando por esse período. Esse modelo de monetização é estável para ganhar, mas funciona a longo prazo, e os proprietários de aplicativos podem obter receita contínua mensal ou anual.

O modelo de aplicativo de download pago

Este modelo de aplicativo pago sugere que é preciso pagar a taxa para baixar um aplicativo. Isso é um pouco difícil, pois a maioria das pessoas não paga pelo download de um aplicativo. Os desenvolvedores de aplicativos devem definir o intervalo de taxas de download acessíveis para que as pessoas não hesitem em baixar seu aplicativo. Este modelo faz muito sucesso em apps de jogos, como Minecraft, GTA e muitos outros. Não apenas jogos, mas muitos outros aplicativos úteis são pagos, e as pessoas os baixam conforme suas necessidades. Esse modelo se enquadra na estratégia de monetização direta.

Como monetizar aplicativos sem anúncios?

Você pode gerar receita com seus aplicativos sem usar anúncios aplicando um dos seguintes métodos:

Compras no aplicativo e o modelo de negócios freemium (esta é uma excelente estratégia de monetização de aplicativos sem exibir anúncios.)

Marketing afiliado.

Modelos de patrocínio.

Mercadoria de e-commerce e software.

Modelos de assinatura.

Resultado final

Várias plataformas ou ferramentas conhecidas permitem que você monetize seu aplicativo. Como iniciante, a seleção do modelo de monetização de aplicativos e o trabalho no modelo selecionado podem ser desafiadores. Mas antes de tudo, você precisa ter certeza com o seu produto. Se você tiver dúvidas sobre seu conhecimento em desenvolvimento de código de aplicativos móveis e precisar de ajuda em relação ao desenvolvimento de um aplicativo móvel, poderá procurar maneiras mais fáceis de iniciar, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos móveis sem código . Escolha a plataforma certa e você receberá a monetização do seu aplicativo móvel em breve. AppMaster é uma plataforma perfeita sem código para você iniciar sua jornada. Possui o melhor back-end móvel para fornecer a melhor experiência de usuário possível.