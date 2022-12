Proces projektowania UX zaczyna się od zrozumienia celów firmy i tego, jak najlepiej służyć grupie docelowej. Poznanie psychologii użytkownika i zastosowanie najlepszych praktyk UX pozwala zapewnić użytkownikom dobre i niezapomniane wrażenia. Zebraliśmy te zasoby, aby pomóc Ci w procesie projektowania UX - od początku do końca.

Celem procesu projektowania UX jest zapewnienie użytkownikom lepszych doświadczeń w sieci.

Rola projektanta doświadczeń użytkownika polega na budowaniu cyfrowego krajobrazu, prowadzeniu użytkowników przez jego obszar i dostarczaniu im czegoś, co wpływa na ich samopoczucie. Elementy składające się na stronę internetową, w tym treść, projekt, struktura i nawigacja, działają w celu zapewnienia niezapomnianych wrażeń.

Użytkownik znajduje się w centrum projektu. Kiedy ktoś może szybko znaleźć potrzebne mu informacje, to znaczy, że zrealizował swój cel i nie może iść dalej.

Jaki był cel ich wizyty?

Jakich informacji szukają?

I jakich rozwiązań szukają dla problemów, które mogą mieć?

UX koncentruje się na myślach użytkownika, tworząc doświadczenie, które dostarcza tego, czego najbardziej pragnie i jak najszybciej.

Elementy projektu, takie jak wybory nawigacyjne, przyciski, kombinacje wezwań do działania/interakcji i inne interakcje, prowadzą użytkownika przez projekt - z treścią, która uzupełnia treść. Aby osiągnąć sukces UX, musisz wiedzieć, czego chcą odwiedzający i dlaczego są na Twojej stronie.

Każda dyskusja dotycząca doświadczenia użytkownika musi zawierać dyskusję na temat projektowania interfejsu użytkownika. Celem UI (user interface) jest szczegółowe zajęcie się projektem, od używanego kroju pisma po wygląd i odczucia związane z przyciskami i innymi interakcjami. Projekt UI jest bardziej zainteresowany tym, jak ktoś będzie łączyć się i angażować w projekt produktu, podczas gdy projekt UX odciąga od tych aspektów i skupia się na tym, jak ludzie będą wchodzić w interakcje z nim. Projektanci UX rozważają, czego klienci chcą od strony internetowej i tworzą doświadczenie, które zaspokaja te potrzeby podczas procesu projektowania.

Projektowanie UX: co się liczy

Aby stworzyć przekonujący i udany projekt, musisz zrozumieć, które kroki są najważniejsze.

Doświadczenie użytkownika i branding są powiązane

Związek między brandingiem a doświadczeniem użytkownika jest symbiotyczny. Strona internetowa z fatalnym doświadczeniem użytkownika może zaszkodzić reputacji znanych firm. Z drugiej strony, proste i wydajne doświadczenie konsumenta może pomóc młodej firmie. Te dwa elementy marketingu - branding i user experience - to wszystko kwestia postrzegania, a oba muszą być spójne, aby firma mogła się rozwijać.

Projektowanie interakcji

Na początku procesu projektowania UX i w trakcie całego procesu rozwoju produktu, projektanci UX muszą pamiętać o brandingu firmy i o tym, jak będzie on przekazywany w projekcie.

User experience to przede wszystkim realizacja celów biznesowych

Strona internetowa firmy musi być częścią jej ogólnej strategii. Aby stworzyć zapadającą w pamięć markę, zarówno treść, jak i funkcjonalność muszą ze sobą współgrać. Musi istnieć uzasadnienie dla procesu projektowania UX i zrozumienie, dlaczego ta praca jest konieczna. Zespół projektowy i zespół deweloperski muszą nie tylko znać design thinking, ale także rozumieć większe cele marketingowe firmy.

Spójrz na to, co działa i wymaga poprawy, jeśli jest to redesign. Zastanów się, czego brakuje i jak zaprojektowanie lepszego doświadczenia użytkownika może pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Zidentyfikuj, co chcesz, aby ludzie robili na twojej stronie, np. kupowali produkt, zapisywali się na usługi lub prosili o więcej informacji. Wszystko zależy od tego, co chcesz, aby z nią zrobili!

UX ułatwia życie użytkownikom

Jeśli interfejs jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika i dobrze zorganizowany logicznie, każdy może poruszać się po nim bez przeszkód. Zamiast skomplikowanego i niewygodnego, UX tworzy ścieżki, które pozwalają na płynny przepływ.

Różnorodność umiejętności projektanta UX pozwala mu tworzyć architekturę, którą podążają prawdziwi ludzie. Kto, co i kiedy z doświadczenia to czynniki, które należy rozważyć podczas oceny użyteczności. Użytkownik jest kim, treść jest czym, a kolejność i logika w doświadczaniu projektu wizualnego są kiedy.

Empatia powinna napędzać doświadczenie użytkownika

Projektant doświadczenia użytkownika musi postawić się w butach ostatecznego użytkownika przed rozpoczęciem procesu rozwoju projektu. Projektanci muszą mieć głęboką wiedzę o problemach i bolączkach swojego klienta, aby skutecznie mu pomóc. Projektanci muszą być w stanie spojrzeć na stronę internetową z perspektywy użytkownika i przewidzieć, jak powinien się po niej poruszać. Muszą złożyć tysiące części razem, aby miały sens dla tych, którzy z nich korzystają.

Projektanci UX doskonale rozumieją, jak wszystkie strony w witrynie działają razem, ale nigdy nie pomijają drobnych szczegółów na poziomie mikro, jak każda strona pomaga ludziom w osiągnięciu ich celów.

Na przykład strona internetowa tej usługi subskrypcji żywności odzwierciedla styl życia ludzi, którzy są zainteresowani zdrową dietą. Zdjęcie ich jedzenia, proste linie i dużo negatywnej przestrzeni sugerują, że znają oni swoją demografię i wiedzą, na czym jej zależy. Ten element podkreśla jakość ich kuchni, co jest istotną kwestią dla osób, które myślą o zapisaniu się na miesięczne usługi żywieniowe.

Zrozumienie publiczności pociąga za sobą opracowanie doświadczenia, które uznają za pomocne i przyjemne podczas przeglądania.

Badania użytkowników są niezbędnym elementem procesu projektowania doświadczeń użytkownika

Pomogłoby, gdybyś miał jasny obraz publiczności, którą chcesz przyciągnąć. Są oni czymś więcej niż "użytkownikami". Kluczowe jest zrozumienie ich wyzwań i tego, jak planują dotrzeć tam, gdzie chcą być. Po prostu zakładaj, czego chcą i potrzebują inni. Możemy uzyskać pochopną wiedzę na temat ich pragnień i wymagań, ale przeprowadzenie badań użytkowników zapewni nam bardziej świadome zrozumienie ich naturalnych zainteresowań i pragnień.

Badania użytkowników i kategoryzacja użytkowników pozwalają na bardziej skoncentrowany proces rozwoju. Zamiast polegać na uprzedzeniach, rzeczywiste dane pomagają określić, jak zbudowana jest strona i jakie funkcje powinny być dodane.

Możemy wyeliminować niepewność i poznać problemy i oczekiwania ludzi, prowadząc badania użytkowników. Prawdziwa empatia jest niemożliwa, gdy firmy nie rozumieją tych, do których chcą dotrzeć.

Kluczowe jest regularne przeprowadzanie badań użytkowników

Badania użytkowników to krytyczny pierwszy krok w procesie projektowania. Pozwalają one stworzyć produkt wokół oczekiwań ludzi i uniknąć frustracji z powodu doświadczeń dostosowanych do ich specyficznych potrzeb.

Testy i badania nie mają końca. Zmieniające się cele interesariuszy, zachowania konsumentów i konkurencji mogą spowodować, że projekt będzie postrzegany inaczej. Strona, która była skuteczna dwa lata temu, może już nie być taka. Aby określić, czy projekt jest nadal istotny dla jego użytkowników, konieczne jest prowadzenie ciągłych badań z użytkownikami.

Określ, czego chcesz się dowiedzieć z badań użytkowników

Wiedza o tym, jakie pytania i informacje chcesz uzyskać od swoich użytkowników, jest kluczowa dla maksymalizacji badań użytkowników. Jak każdy inny proces, sukces musi być zdefiniowany. Badania użytkowników mogą wymknąć się spod kontroli i stać się formą pełzania zakresu, jeśli nie ma ograniczeń i wskaźników.

Wywiad z prawdziwymi ludźmi

Jakie jest lepsze podejście do interakcji z odbiorcami niż przebywanie w tej samej przestrzeni co oni? Wywiady z użytkownikami zazwyczaj sadzają kilka osób i każą im przeglądać stronę internetową, podczas gdy członkowie zespołu to obserwują. Kluczowe znaczenie ma brak reakcji użytkownika. Widząc, jak ludzie wchodzą w interakcje i otrzymują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, można zidentyfikować problemy z projektem i poinformować o wszelkich niezbędnych modyfikacjach, zanim pójdzie na żywo.

Wywiady z klientami i klientami zapewniają wgląd w elementy, które mogłeś przeoczyć podczas badań i pracy nad projektem przez tygodnie lub miesiące. Być może nawigacja nie jest tak prosta, jak sobie wyobrażałeś, albo ludzie nie rozpoznają CTA. Mając zewnętrzny punkt widzenia, będziesz w stanie dostrzec trudności, jakie typowi użytkownicy mogą napotkać, próbując wykonać czynności, które chcesz, aby wykonali.

Stwórz personę użytkownika

Persona to przybliżone wyobrażenie o tym, kim może być typowy użytkownik, oparte na twoich badaniach użytkowników. Jak stworzyła Vimala na Dribbble dla firmy turystycznej, persona dostarcza wielu informacji o tym, kim jest typowy użytkownik. Patrząc na ich profil, możemy odkryć, kim są i jakimi przedmiotami lub usługami podróżniczymi są zainteresowani.

Kiedy budujesz persony, nie mają one reprezentować średniej wszystkich ludzi. Jest to podzbiór docelowej grupy odbiorców. Persony mogą pomóc Ci w zaprojektowaniu satysfakcjonującego doświadczenia dla tego, jak chcesz, aby konkretna osoba lub zespół postrzegały Twoją firmę.

Przeprowadzaj ankiety

Ankiety i kwestionariusze są również doskonałym podejściem do zbierania krytycznych informacji. Dzięki nim możesz zadać konkretne pytania o to, czego ludzie szukają lub otrzymać informację zwrotną na temat konkretnego projektu i tego, czy spełnia on potrzeby docelowej grupy odbiorców.

Ankiety mogą zbierać pewne informacje, takie jak odpowiedzi tak/nie, oceny i inne jednoznaczne odpowiedzi, które mogą być łączone i analizowane. Ankiety są również wykorzystywane do uzyskania bardziej jakościowych informacji i tych metryk. Użytkownicy mogą mieć czyste płótno do wyrażania swoich pomysłów i przekonań. Ta długoformatowa informacja dodaje i oświetla dane ilościowe, które zostały wcześniej zebrane.

Podczas tworzenia tych pytań, należy pamiętać, że nie chcesz prowadzić ludzi do odpowiedzi, które chcesz. Pytania powinny być neutralne i pozbawione Twoich pragnień i uprzedzeń. Pozwól im odpowiedzieć na podstawie ich własnych uprzedzeń, a nie Twoich.

Stwórz przepływy użytkownika

Pomogłoby, gdybyś najpierw zdecydował, co chcesz, aby ludzie zrobili i jak powinni to osiągnąć, zanim zdecydujesz się na projektanta strony internetowej. Przepływ użytkownika to seria kroków, przez które przechodzi osoba odwiedzająca Twoją witrynę, od strony docelowej do innych sekcji witryny - zrozumienie dróg, które chcesz, aby użytkownik podjął pomoże Ci określić, jak Twój projekt powinien być zorganizowany, co pomoże w rozwoju wireframe i prototypów.

Przepływy użytkownika demonstrują każdy krok wzdłuż tych ścieżek, niezależnie od tego, czy konstruujesz przepływ użytkownika, aby pokazać, jak ktoś będzie kupował i sprawdzał produkt, czy też jak będzie odkrywał więcej informacji na określony temat. Na rynku dostępnych jest kilka narzędzi do projektowania UX, takich jak FlowMapp, Stormboard i Whimsical. Alternatywnie, możesz użyć pióra i papieru do opracowania rzeczy.

Zrozum architekturę informacji

Nasze mózgi mają powinowactwo do porządku i nieporządku. Musimy zrozumieć, co jest mówione, niezależnie od tego, czy jest to książka, film, który oglądamy, czy strona internetowa, którą odwiedzamy. Celem architektury informacji jest ułożenie części strony internetowej tak, aby miały one sens dla kogoś, kto ją przegląda.

Rozważmy analogię do worka z klockami. Po otwarciu go i wysypaniu klocków otrzymujesz splątany bałagan. Możesz je ułożyć w sensowny sposób, łącząc je, kategoryzując i układając w stosy. Architektura informacji polega na klasyfikowaniu i umieszczaniu twoich materiałów w sposób logiczny, odpowiedni dla ciebie i twojego użytkownika końcowego.

Jest to spojrzenie na niektóre z elementów, które wchodzą w skład opracowania skutecznej strony internetowej:

Identyfikacja: Jakich treści potrzebujesz, aby przekazać narrację swojej marki? Określ każdy element wymagany do przekazania tego, co chcesz powiedzieć swoim odbiorcom.

Klasyfikuj: Jest to krok, w którym musisz skategoryzować i podzielić swój materiał tak, aby był gotowy do włączenia do układu.

Mapuj: Zorganizuj i ustrukturyzuj materiał, pokazując, jak każda koncepcja lub porcja treści będzie prowadzić do następnej.

Proces architektury informacji polega na ułożeniu treści w sensowną hierarchię. Struktura ta opisuje, jak ludzie będą konsumować wprowadzone koncepcje w logicznej kolejności.

Sortowanie kartek jest popularnym podejściem do osiągnięcia tego celu i może być wykonane konwencjonalnie za pomocą papieru i pióra lub przy użyciu oprogramowania, takiego jak Optimal Sort i UserZoom.

Makiety dla stron internetowych

Makieta jest dwuwymiarowym (2D) planem, który przedstawia strukturę każdej strony, z wizualnymi wskaźnikami, takimi jak linie, siatki i pola wskazujące, gdzie treść, obrazy i inne elementy będą umieszczone. Mogą one być wysokiej rozdzielczości, szczegółowe, lub niskiej rozdzielczości i minimalistyczne dla każdej strony. Makiety są cennym narzędziem zarówno dla projektantów jak i programistów. Działają one jak ramy, dostarczając im struktury, której będą potrzebować do stworzenia strony.

Jednym z zastosowań wireframingu jest komunikacja. Stanowią one wizualną metodę demonstracji budowy stron internetowych dla każdego, niezależnie od wykonywanej pracy.

Mockupy i tworzenie prototypów

Niektórzy nie są pewni co do rozróżnienia pomiędzy wireframe, makietą i prototypem. Wszystkie one pełnią pewną funkcję.

Zamiast szczegółowej specyfikacji w Adobe Photoshop lub Illustrator, wireframe zarysowuje i organizuje każdą stronę w projekcie. Chociaż ich możliwości są różne, to zazwyczaj nie zawierają funkcjonujących połączeń ani estetycznych ulepszeń. Są po to, aby pokazać, jak każda strona będzie wyglądać z szerokiego punktu widzenia.

Wireframe jest o krok niższy od makiety. Jeśli korzystasz z usługi takiej jak Webflow, która generuje kod w trakcie projektowania, nie będziesz musiał wykonywać tego kroku. W końcu otrzymasz w pełni funkcjonalną stronę. Mockupy są graficznymi reprezentacjami projektów, które biorą to, co zostało ustalone z wireframes. Może istnieć pewna funkcjonalność, taka jak nawigacja, ale nacisk kładziony jest na wyświetlanie projektu.

Prototypy to niemal kompletne reprezentacje projektu. Wszystko, od architektury informacji, przez nawigację, interakcje, po znaczące wizualizacje i bloki treści, zostanie wykonane. Nie jest konieczne, aby mieć każdy drobiazg, ale wszystko, z czym użytkownik będzie chciał wejść w interakcję i cieszyć się, powinno być dostępne. Elementy, które chcesz, aby użytkownik zauważył podczas interakcji z Twoim produktem zostały włączone. Oznacza to cechy takie jak przyciski call-to-action, animacje i inne dynamiczne komponenty. Prototypy pozwalają na otrzymanie informacji zwrotnej i wprowadzenie zmian przed wejściem na rynek. Możesz mieć prototypy niskiej i wysokiej wierności z prototypowania. Prototypy wysokiej wierności są przeznaczone do testowania w świecie rzeczywistym i pokazują, jak produkt działa w praktyce. Z kolei prototypy low-fidelity skupiają się bardziej na funkcjonalności niż na wyglądzie.

Testy użyteczności

Po stworzeniu praktycznego prototypu przychodzi czas na przeprowadzenie testów użyteczności. Polega to na tym, że ktoś nieobeznany z projektem może go po raz pierwszy doświadczyć.

Testy użyteczności są często przeprowadzane osobiście lub zdalnie. Posiadanie innych osób w dokładnym miejscu pozwala obserwować, jak ludzie czują się podczas korzystania z sieci. Pozwoli Ci to uzyskać bezstronne opinie na temat Twojego projektu i określić, co nie działa.

Zadania muszą być szczegółowo nakreślone, aby ludzie mogli je wykonać. Jeśli budujesz stronę e-commerce, możesz kazać im przejść przez etapy dodawania towarów do koszyka i przechodzenia przez kasę. A może chcesz, aby odkryli odpowiedź na częste pytanie dotyczące Twojego produktu lub usługi. Przyjrzyj się, jak trudne lub proste jest dla użytkownika zgłębianie materiału, a będziesz miał mnóstwo danych na temat tego, czy projekt jest praktyczny i jakie modyfikacje należy wprowadzić.

Testy użyteczności mogą być przeprowadzane w trakcie całego procesu projektowania, ale są bardziej efektywne na wczesnych etapach. Zamiast później, gdy projekt jest już w pełni skonstruowany, łatwiej jest wprowadzić modyfikacje na wczesnym etapie. Zadbanie o zmiany w strukturze, nawigacji i architekturze informacji we wczesnych fazach jest mniej czasochłonne niż próba zrobienia wszystkiego na końcu.

Użytkownicy powinni być w centrum projektowania user experience

Łatwo jest dać się złapać na najnowsze trendy i mody w projektowaniu stron internetowych. Zamiast starać się mieć najbardziej nowatorskie i stylowe projekty stron internetowych, lepiej stworzyć coś, co nigdy nie straci kontaktu z oczekiwaniami użytkowników. Doświadczenie użytkownika Twojej strony internetowej zależy od tego, jak łatwo jest z niej korzystać, jak dobrze jest zorganizowana i jak spójna się wydaje. Najważniejszym wnioskiem jest to, że user experience to empatia - zapewnienie, że użytkownicy otrzymają wszystko, czego potrzebują, aby mieć pozytywne i satysfakcjonujące doświadczenie.